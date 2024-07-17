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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2201220222032204>
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 20:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:З такими з/п не дивно


був у одного, якось сказав що заплатив 4к в зус, можна прикинути, + ще відсоток що могло бути і 4999
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 20:43

Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:От ніколи не повірю, що стоматолог в Кракові отримує 10к, а от 50к чи більше - повірю.

При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними.

З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами!
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 20:46

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними.

З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами!
#годігодуватидантистів

А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 20:52

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:[quote="5747581:Bolt"]
При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними.

З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами!
#годігодуватидантистів

А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів.[/quote]Може в Польщі не видно, а в Україні цілий бум був. Бо стоматологічний простіше закінчити за лікфак
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 20:53

  BIGor написав:
  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами!
#годігодуватидантистів

А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів.

Одною з причин, чому я не втік з україни є знайомий стоматолог який латає мої зуби по 500-600 грн за одну фотополімерку.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 02:14

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:дігодуватидантистів

А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів.

Одною з причин, чому я не втік з україни є знайомий стоматолог який латає мої зуби по 500-600 грн за одну фотополімерку.


Мой стоматолог в Киеве, у которого я был лет эдак почти 30 и с коронками 92гв я до сих пор, а временная пломба, которую на скорую руку он поставил накануне родов (я присутствовал в на родах и полость рта обязаны быть санирована) и которую я так и не удосужился поменять, стоит уже больше 10 лет.
Коронка жене перед отъездом стоила 70 долларов.
Тут жена ставила коронки уже за 1200.
Но вопроса или оставаться ради стоматолога, пусть даже с такими золотыми руками, даже не возникало.
Вот что беспокоило - мануальный терапевт.
Я у него был постоянным клиентом на протяжении 20 лет. Иногда спина соскакивает.
Последние лет 5 до отъезда не давал ему работы, а до этого он брал 200 грн за прием. Причем последние визиты отдавал меня уже своим ученикам, а они до него не дотягивали. И каждый соскок спины стоил мне 3Х200 грн.
Тут нашел американского хиропрактора, который за 50 долларов с одного раза решает проблему. Уже 4 раза выскакивал диск. Причем восстановление намного быстрее проходит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 02:23

Re: Еміграція, заробітчанство

Пища для размышлений.
Трамп, практически 100%, - следующий президент США.
Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.
Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.
Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива
1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.
2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.
Делайте выводы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 03:27

Re: Еміграція, заробітчанство

Особо рьяных «Кеннеди» всегда успокоит «курильщик»(Секретные материалы)
Ни Чавесов ни Мадур во власти у вас не потерпят
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 09:16

Еміграція, заробітчанство

News from Europe

Випадкова зустріч з нашими людьми в одній з країн Європи - і для декого матеріал для роздумів.
Це не я - це моя жінка - зупинилася біля сімейної пари, яка вигулювала якусь "атмосферну" породисту таксу.
З"ясувалося, що подружжя раніше мешкало в Криму, Бахчисарай.
Після окупації всі родина - включаючи батьків - виїхали з Криму.
Батьки виїхали та мешкають в Іспанії.
Середнє покоління - мешкає у Львові. Є робота.
Онук мешкав з дідусем та бабусею в Іспанії.
Але закінчив школу та прийнятий на навчання в один з університетів в Нідерландах...
The Devil is not so Terrible as He is Painted...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 лип, 2024 09:20, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 09:20

  rjkz написав:Пища для размышлений.
Трамп, практически 100%, - следующий президент США.
Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.
Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.
Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива
1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.
2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.
Делайте выводы.

Так віцепрезидент в США ж нічого не вирішує. Буде собі перерізати стрічки при відкритті нових бібліотек чи парковок... Ну хіба що стане президентом в разі смерті Трампа під час президенства.
BIGor
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  #<1 ... 2201220222032204>
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