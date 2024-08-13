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BIGor написав:Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці .
Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць.
Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би. То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏.
BIGor написав:Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці .
Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць.
Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би. То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏.
Ви упускаєте важливе - 50 дол у Гастарбайтера вийшло тому, що приблизно 125 дол у нього економиться на ГТ та закупах. Навряд чи це можна перевірити, однак чом би й ні.
Faceless написав:[ Ви упускаєте важливе - 50 дол у Гастарбайтера вийшло тому, що приблизно 125 дол у нього економиться на ГТ та закупах. Навряд чи це можна перевірити, однак чом би й ні.
Та ось у цю суботу у Бєдрі взяв ящик молока 12л по акції за 2 з чимось. Ось вже приблизно 4,5 дол. економії на одній позиції. В середньому за щотижневу закупку завдяки акціям економиться біля 100 злотих. Але без машини бігати з одного магазину до іншого з 12 літрами молока у руках якось не виходить.
BIGor написав:Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці .
Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць.
Дякую за розгорнуту відповідь, біжу купляти авто. Бо думав що володіння авто в Польщі дорого - поляки постійно ниють які великі витрати на ті авто.
Bolt написав:Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би. То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏.
Якби я мотався по місту у пошуках халявних стіралок та телевізорів, то в 50 дол. ніколи не вклався б. Це факт! А так: праця з дому, раз на тиждень по магазинах, іноде ще якісь справи по району.
Я сумвщаб корисне з приємним. Домоаляюсь коли і так їду до Львова. Минулого навчального року бували дні, що по чотири рази в день до міста і з міста ганяв, то як мінімум 18 км в обидва боки, а якщо до центра то 30 км, тож поза 100 км в день-500 грн сама бенза. А в середньому 200 уо в місяць. Один з недоліків життя за містом.
Bolt написав:Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би. То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏.
Якби я мотався по місту у пошуках халявних стіралок та телевізорів, то в 50 дол. ніколи не вклався б. Це факт! А так: праця з дому, раз на тиждень по магазинах, іноде ще якісь справи по району.
Я сумвщаб корисне з приємним. Домоаляюсь коли і так їду до Львова. Минулого навчального року бували дні, що по чотири рази в день до міста і з міста ганяв, то як мінімум 18 км в обидва боки, а якщо до центра то 30 км, тож поза 100 км в день-500 грн сама бенза. А в середньому 200 уо в місяць. Один з недоліків життя за містом.
Тобто людина, що збирає стиралки і телеки не поставила на свій sx4 гбо? Це якийсь розрив шаблону)