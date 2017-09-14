RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14952149531495414955
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 12:18

  Shaman написав:
  Бетон написав:Вот бы такого Glovo зеленскому

адекватні люди думають про таких кур'єрів для російського керівництва. але хто про що...

Скико твоих обожаемых "потужновладцив" мало того что с 14го регулярно заезжали внутрь садового кольца так и ещё паспортишки с курочкой припрятали?
Ну шоб Глову и Болту два раза не вставать.
ПыСы. Почему ты "Shaman" и последний альбом "Shaman"?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5332
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 12:20

  Shaman написав:чи чому відкрив, давно користуєшся? ти тут не один такий

не флуди - не будут и сообщения удаляться :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 10411
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 12:25

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:В Харькове нет надписей: "Не будьте бандерівським бидлом".
І якщо це клумба...
В Харькове там были бы цветы.

P.s. Faceless, Water тоже из ультрас? :)

Ви переоцінюєте вплив ультрас на всіх вболівальників) тим більше на все середовище.
Львів як осередок парубіїв сильно переоцінений.

Не я, а Faceless.

Так шо там сталось з харківськими у Львові?
Water
 
Повідомлень: 3327
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 12:36

  ЛАД написав:[ Замах на Стерненко тоже, конечно, организовывало ГРУ по заданию Путина.


навряд чи пуйло прям на особистий контроль це ставив, враховуючи що кіллер був дуже паршивий. там де ліквідація тримається на контролі, там литвиненко або навальний

але очевидно що це російські спецслужби, малюк підтвердив. і мотиви цілком прості і зрозумілі
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6254
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 14952149531495414955
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SantaHelga і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305612
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 980994
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1259)
31.08.2025 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.