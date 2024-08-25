Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2272227322742275> Додано: Суб 24 сер, 2024 22:28 Дюрі-бачі написав: Хто тут з США. Знайомий нелегал / турист (писав тут про нього) влаштувався в аптеку продавцем. І розповів про "жахливу" систему, коли є план скільки яких БАДів потрібно мінімум впарити покупцям. Якщо не виконаєш план - штраф. А за 3 невиконання - звільнення. І каже що "в аптеці майже нема ліків, хіба Аспірин, і взагалі це не аптека, а якесь АВС".

Справді такий мрак в аптеці твориться? Хто тут з США. Знайомий нелегал / турист (писав тут про нього) влаштувався в аптеку продавцем. І розповів про "жахливу" систему, коли є план скільки яких БАДів потрібно мінімум впарити покупцям. Якщо не виконаєш план - штраф. А за 3 невиконання - звільнення. І каже що "в аптеці майже нема ліків, хіба Аспірин, і взагалі це не аптека, а якесь АВС".Справді такий мрак в аптеці твориться?



Я не знаю что такое ABC, может CVS? Но туда нелегалов не берут.



Аптеки в США - это магазины в которых еще есть и лекарства.

Читал в книгах, что раньше там еще и поесть можно было.

В аптеках продают все что не запрешено.

Напаривать бады да еще и взять на работу нелегала - это явно "русская" аптека. Я не знаю что такое ABC, может CVS? Но туда нелегалов не берут.Аптеки в США - это магазины в которых еще есть и лекарства.Читал в книгах, что раньше там еще и поесть можно было.В аптеках продают все что не запрешено.Напаривать бады да еще и взять на работу нелегала - это явно "русская" аптека. rjkz

Повідомлень: 16925 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8410 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2024 22:33

Здається цю мережу тримають китайці.

ABC Pharmacy - мережа супермаркетів, які б у нас назвали «Артека».Здається цю мережу тримають китайці. akurt

Повідомлень: 9948 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2024 22:38 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Аптеки в США - это магазины в которых еще есть и лекарства. Аптеки в США - это магазины в которых еще есть и лекарства.

Про це й мова, що в аптеці крім лікарств, яких дуже скудний вибір, памперсів, презервативів і бадів ще якийсь спортивний інвентар, енергетики, журнали і хто зна що, чого в нашому розумінні, в аптеці не мало б бути. Про це й мова, що в аптеці крім лікарств, яких дуже скудний вибір, памперсів, презервативів і бадів ще якийсь спортивний інвентар, енергетики, журнали і хто зна що, чого в нашому розумінні, в аптеці не мало б бути. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 24 сер, 2024 22:41, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3661 З нами з: 29.07.22 Подякував: 646 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2024 22:41 akurt написав: Щось я взагалі в США не зустрічаю аптек.

Немає тут такого, як у нас на кожному куті.

Є досить великі відділи, які торгують чимось, що повʼязано з медициною - в супермаркетах.

Великий вибір:

- полівітаміни;

- харчові добавки всілякі:

- дійсно аспірин;

- здається ж Парацетамол;

- якісь мазі - невеликий вибір дезинфікуючих (містять антибіотик) або щось для лікування геморою.

- щось антиалергічне, цікаво що все на основі відомого простого «Лоратадін».

Мабуть і все.

Наскільки я знаю всі препарати більш-менш сильної дії продаються виключно за рецептом.

Здається бачив щось схоже на аптеку в супермаркеті SafeWay.

На мій подив Google maps показав, що заклади під назвою «Pharmacy» все ж існують:

- Walgreens pharmacy;

- Walmart.

- CVS Pharmacy.

Це досить великі супермаркети, які складно назвати аптекою в нашому розумінні - торгують всім підряд - і тестами на коронавірус, і апаратами для гоління, і апаратами для стрижки волосся, і мочалками.

Мабуть там і є таке, про що писав Дюрі-бачі, що є якийсь план з продажу харчових добавок. Щось я взагалі в США не зустрічаю аптек.Немає тут такого, як у нас на кожному куті.Є досить великі відділи, які торгують чимось, що повʼязано з медициною - в супермаркетах.Великий вибір:- полівітаміни;- харчові добавки всілякі:- дійсно аспірин;- здається ж Парацетамол;- якісь мазі - невеликий вибір дезинфікуючих (містять антибіотик) або щось для лікування геморою.- щось антиалергічне, цікаво що все на основі відомого простого «Лоратадін».Мабуть і все.Наскільки я знаю всі препарати більш-менш сильної дії продаються виключно за рецептом.Здається бачив щось схоже на аптеку в супермаркеті SafeWay.На мій подив Google maps показав, що заклади під назвою «Pharmacy» все ж існують:- Walgreens pharmacy;- Walmart.- CVS Pharmacy.Це досить великі супермаркети, які складно назвати аптекою в нашому розумінні - торгують всім підряд - і тестами на коронавірус, і апаратами для гоління, і апаратами для стрижки волосся, і мочалками.Мабуть там і є таке, про що писав Дюрі-бачі, що є якийсь план з продажу харчових добавок.



CVS (самая большая и в принципе самая фиговая), Walgreens(тут точно не знаю) - это аптечные сети.

Еще сейчас банкрутуе Райт Эйд.



Да, в аптеках США можно купить все. Но что отличает их от обычных супермаркетов - наличие отдела по выдаче рецептурных препаратов.

А, и за каждым "закреплена" аптека. Когда ты идешь первый раз к какому-то врачу, заполняешь форму, где указываешь адрес, телефон и название "своей" аптеки. Они туда будут "отсылать" назначения на препараты. Потом просто приходишь и забираешь. А, и за большинство препаратов или не платишь ничего (страховая платит) или платишь символический копеймент.

Во многих "русских" аптеках дают пациентам своего рода "откаты". Тикеты.

Например, берет человек регулярно много препаратов, их ему фасуют сначала в пластиковые баночки, а потом в бумажный пакет. Когда он приходит забирать, ему еще распечатывают тикет на 1-5-10-20 долларов. На эту сумму он может что-то купить в аптеке - продукты или, скажем, зубную пасту или посуду или еще что-то.

Еще есть аптечные отделы (они как самостоятельные единицы) при крупных сетевых супермакетах. Как в волмарте, стапэндшапе и тп. Только в таком случае там только рецептурные препараты, так как остальным торгует сам супермаркет. CVS (самая большая и в принципе самая фиговая), Walgreens(тут точно не знаю) - это аптечные сети.Еще сейчас банкрутуе Райт Эйд.Да, в аптеках США можно купить все. Но что отличает их от обычных супермаркетов - наличие отдела по выдаче рецептурных препаратов.А, и за каждым "закреплена" аптека. Когда ты идешь первый раз к какому-то врачу, заполняешь форму, где указываешь адрес, телефон и название "своей" аптеки. Они туда будут "отсылать" назначения на препараты. Потом просто приходишь и забираешь. А, и за большинство препаратов или не платишь ничего (страховая платит) или платишь символический копеймент.Во многих "русских" аптеках дают пациентам своего рода "откаты". Тикеты.Например, берет человек регулярно много препаратов, их ему фасуют сначала в пластиковые баночки, а потом в бумажный пакет. Когда он приходит забирать, ему еще распечатывают тикет на 1-5-10-20 долларов. На эту сумму он может что-то купить в аптеке - продукты или, скажем, зубную пасту или посуду или еще что-то.Еще есть аптечные отделы (они как самостоятельные единицы) при крупных сетевых супермакетах. Как в волмарте, стапэндшапе и тп. Только в таком случае там только рецептурные препараты, так как остальным торгует сам супермаркет. rjkz

Повідомлень: 16925 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8410 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2024 22:51

Названі мережі не є обовʼязково «всеамериканськими». Так саме як і супермаркети. Особливо якщо згадати, що штати - це фактично окремі держави.

Наприклад ось компактне розташування однієї із згаданих мереж - в основному в районі LA

Правильний текст вище з докладною інформацією.Названі мережі не є обовʼязково «всеамериканськими». Так саме як і супермаркети. Особливо якщо згадати, що штати - це фактично окремі держави.Наприклад ось компактне розташування однієї із згаданих мереж - в основному в районі LA akurt

Повідомлень: 9948 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2024 23:42 akurt написав: rjkz написав: И не то, как вы это преподносите.

Не могу говорить о всех американцах, но среди моих знакомых нет "автодрочеров".

Никто, абсолютно никто не говорит о машине в тоне, отличающемся как если-бы они говорили о фене или тостере.

Покупка машины для них - сугубо прагматичное мерприятие. Она нужна или нет?

Если нужна, то на каких условиях? И какая. Трое владеют теслами. . И не то, как вы это преподносите.Не могу говорить о всех американцах, но среди моих знакомых нет "автодрочеров".Никто, абсолютно никто не говорит о машине в тоне, отличающемся как если-бы они говорили о фене или тостере.Покупка машины для них - сугубо прагматичное мерприятие. Она нужна или нет?Если нужна, то на каких условиях? И какая. Трое владеют теслами. .

Правильні роздуми людини, яка:

- НЕ МАЄ АВТО.

- живе в умовах особливої area під назвою New York.

Тобто роздуми мають право на існування для обмеженої особливої кількості людей.

Моя родина має 6 осіб і на 6 осіб маємо 4 авто.

Було 5.

В сучасному світі для людей, які не живуть саме в New York, авто є такою ж необхідністю, як пральна машина, посудомийна машина, як фен і як кавоварка/міксер/і таке інше.

Тобто це питання не є питанням і НЕ розглядається.

Розглядати можна тільки марку авто, купівлю нового чи б/в.

Ось погляд цих хвилин: я щойно відвідував Ames Research Centre (NASA) та зараз на Tesla model 3 завітав сюди:

https://maps.app.goo.gl/Bq9efu4Moy6pLUZ ... eview.copy

Зараз присів на лавку дивлюсь відео про один з етапів розвитку тієї справи - і не помітив, щоби хтось приїздив і в першу установу, і в другу на трамваї або тролейбусі.

Всі виключно на авто різних моделей.

Тому я погоджуюсь з тим, і це підтвердили наші українці із San Francisco, до яких завтра поїду в гості, що єдине місце на світі, де авто не є першою необхідністю - це New York.



В інших місцях Земної кулі життя без авто не існує.



Це підтверджують і сухі дані статистики (станом на 09.08.24):

As of 2022, there were more than 283 million vehicles registered in the U.S, compared to just north of 282 million vehicles in 2021, according to the Federal Highway Administration (FHWA).

Джерело:

https://www.marketwatch.com/guides/insu ... on%20(FHWA ).



P.S. Одночасно я проти «перегинів» в купівлі авто. Однокласник сина тримає автосалон в обласному центрі - щодня виставляє на продаж як не BMW самих дорогих моделей , куплених в 2021 році, так Porshe, з пробігом в 20 000, куплених в 2022 році, так купе-фаетони, куплені в 2022.

Рідко виставляє щось куплене в 2017 або 2018 роках, коли крали менше (мабуть) та бісилися менше (мабуть).

Але це ж зовсім інша історія…

То просто панове з жиру бісяться… Правильні роздуми людини, яка:- НЕ МАЄ АВТО.- живе в умовах особливої area під назвою New York.Тобто роздуми мають право на існування для обмеженої особливої кількості людей.Моя родина має 6 осіб і на 6 осіб маємо 4 авто.Було 5.В сучасному світі для людей, які не живуть саме в New York, авто є такою ж необхідністю, як пральна машина, посудомийна машина, як фен і як кавоварка/міксер/і таке інше.Тобто це питання не є питанням і НЕ розглядається.Розглядати можна тільки марку авто, купівлю нового чи б/в.Ось погляд цих хвилин: я щойно відвідував Ames Research Centre (NASA) та зараз на Tesla model 3 завітав сюди:Зараз присів на лавку дивлюсь відео про один з етапів розвитку тієї справи - і не помітив, щоби хтось приїздив і в першу установу, і в другу на трамваї або тролейбусі.Всі виключно на авто різних моделей.Тому я погоджуюсь з тим, і це підтвердили наші українці із San Francisco, до яких завтра поїду в гості, що єдине місце на світі, де авто не є першою необхідністю - це New York.В інших місцях Земної кулі життя без авто не існує.Це підтверджують і сухі дані статистики (станом на 09.08.24):As of 2022, there were more than 283 million vehicles registered in the U.S, compared to just north of 282 million vehicles in 2021, according to the Federal Highway Administration (FHWA).Джерело:).P.S. Одночасно я проти «перегинів» в купівлі авто. Однокласник сина тримає автосалон в обласному центрі - щодня виставляє на продаж як не BMW самих дорогих моделей , куплених в 2021 році, так Porshe, з пробігом в 20 000, куплених в 2022 році, так купе-фаетони, куплені в 2022.Рідко виставляє щось куплене в 2017 або 2018 роках, коли крали менше (мабуть) та бісилися менше (мабуть).Але це ж зовсім інша історія…То просто панове з жиру бісяться…



А я что-то не припомню, чтобы я писал, что машину не надо покупать если она нужна.

Когда люди покупают каждые 3 года новую - с финансовой точки зрения неразумно.

Тут есть эрии вокруг НЙ, где народ каждый год меняет машины.

Они могут себе это позволить.

Честно скажу, что я -нет. Там по 50-80 К в год платят праперти такс.

Я этого тоже не могу себе позволить, это значительная часть моего годового дохода.

Но они рассуждают, возможно так, новая мащина будет стоить 1000 долларов в месяц диллершипу. Ну а остальные расходы - они без разницы на какой машине ездишь. Бенз одинаково стоит что для машины за 100 к, что для бущной за 3 к.

Страховка чуть дороже, остальное - не сильно разнится.

НО 12К в год выбрасываются плюс фи за оформление (несколько куе).

Даже если они "могут себе позволить", то это не про финансово правильное решение. Это - эмоциональное поведение.

Напомню, сра...диспут начался с вопроса или является финансово оправданным покупка в кредит, а не покупка в принципе.

Насчет того, что у меня сейчас нет машины - я "могу себе это позволить" без кредитов. Повторюсь, даже паркинг есть, что есть дефицит в НЙ. Но помимо того что она мне сейчас не нужна (я не зарекаюсь, что будет не нужна в будущем), я буду ее покупать в кредит только при ставке близкой к нулю. Такое было лет 7 назад. Но это будет вопрос необходимости, а не эмоциональный.

"Новенькая красненькая машинка" - это эмоциональное. А я что-то не припомню, чтобы я писал, что машину не надо покупать если она нужна.Когда люди покупают каждые 3 года новую - с финансовой точки зрения неразумно.Тут есть эрии вокруг НЙ, где народ каждый год меняет машины.Они могут себе это позволить.Честно скажу, что я -нет. Там по 50-80 К в год платят праперти такс.Я этого тоже не могу себе позволить, это значительная часть моего годового дохода.Но они рассуждают, возможно так, новая мащина будет стоить 1000 долларов в месяц диллершипу. Ну а остальные расходы - они без разницы на какой машине ездишь. Бенз одинаково стоит что для машины за 100 к, что для бущной за 3 к.Страховка чуть дороже, остальное - не сильно разнится.НО 12К в год выбрасываются плюс фи за оформление (несколько куе).Даже если они "могут себе позволить", то это не про финансово правильное решение. Это - эмоциональное поведение.Напомню, сра...диспут начался с вопроса или является финансово оправданным покупка в кредит, а не покупка в принципе.Насчет того, что у меня сейчас нет машины - я "могу себе это позволить" без кредитов. Повторюсь, даже паркинг есть, что есть дефицит в НЙ. Но помимо того что она мне сейчас не нужна (я не зарекаюсь, что будет не нужна в будущем), я буду ее покупать в кредит только при ставке близкой к нулю. Такое было лет 7 назад. Но это будет вопрос необходимости, а не эмоциональный."Новенькая красненькая машинка" - это эмоциональное. rjkz

Повідомлень: 16925 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8410 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2024 07:13 rjkz написав: Ну а остальные расходы - они без разницы на какой машине ездишь. Бенз одинаково стоит что для машины за 100 к, что для бущной за 3 Ну а остальные расходы - они без разницы на какой машине ездишь. Бенз одинаково стоит что для машины за 100 к, что для бущной за 3

Это если не учитывать такую статью расходов, как ремонты.

Для машины за 3к они вполне могут превысить размеры платежей за новую машину. Работа весьма дорогая.

Кроме того, ремонты занимают время, и на это время машину придется арендовать.

В результате может оказаться, что покупка новой в кредит - не такое уж и безграмотное решение с финансовой точки зрения. С точки зрения комфорта передвижения оно точно правильное.



Ну и не стоит забывать, что кредитные история и рейтинг сами себя создавать и поддерживать не будут, а они весьма важны.



Не так уж американцы глупы, как это нам с непривычки кажется.

Дурак - это человек, которого мы не понимаем (с) кто-то из очень умных Это если не учитывать такую статью расходов, как ремонты.Для машины за 3к они вполне могут превысить размеры платежей за новую машину. Работа весьма дорогая.Кроме того, ремонты занимают время, и на это время машину придется арендовать.В результате может оказаться, что покупка новой в кредит - не такое уж и безграмотное решение с финансовой точки зрения. С точки зрения комфорта передвижения оно точно правильное.Ну и не стоит забывать, что кредитные история и рейтинг сами себя создавать и поддерживать не будут, а они весьма важны.Не так уж американцы глупы, как это нам с непривычки кажется.Дурак - это человек, которого мы не понимаем (с) кто-то из очень умных Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7519 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6384 раз. Подякували: 21252 раз. Профіль 129 80 34 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2024 17:51 Сибарит написав: Не так уж американцы глупы, как это нам с непривычки кажется.

Дурак - это человек, которого мы не понимаем (с) кто-то из очень умных Не так уж американцы глупы, как это нам с непривычки кажется.Дурак - это человек, которого мы не понимаем (с) кто-то из очень умных

Реально геніальні фрази.



Одна із помилок учасників форуму - це помилка/delusion, яка має назву «Будівництво житла з гімна і палок».

Найчастіше застосовують люди, які мешкають в залізобетонному паралелеріпеді, який створили за технологією будівництва заводських корпусів 30-х…70-з років ХХ сторіччя. Просто замість металевих рам із склом застосовані залишки некондиційноі цегли. В середині щасливому власнику дозволяється зробити підлогу, проводку, встановити душову кабіну та унітаз.

Разом все це називається «квартира». Ну а якщо додати «плінтус прихованого монтажу» та трохи сусального золота разом з «модним МОПом» то все має назву «квартира преміум класу».



Як ми знаємо за матеріалами цього форуму найбільша мрія у власника - продати таку канхвєту.

Якраз позавчора мені дзвонили люди із Іспанії, які будуть намагатися продати таку кАнАхвЄту на Печерську. Хочуть якось те зробити, не виїжджаючи з Іспанії. Ну, я дав номер телефона юриста, не знаю що там можна зробити…



Так ось саме про це.

Я ще майже тиждень буду перебувати в США, мені тут забезпечують «культурну програму» і я відвідував художню галерею.

Але поруч був історичний обʼєкт, який зацікавив мене більше, ніж «картина маслом».

Цікава показова історія.

Родина прибула в цей регіон в 1852 році, купила 30 акрів землі. Побудувала для себе будинок. Жила в ньому (подружжя та дочка. Справжні емігранти із заробітчанством).

Зароблені гроші не пропивали.



В 1913 році було побудовано новий будинок, ось він на моєму фото:



Будинок за класичною і живою зараз технологією: він повністю деревʼяний. Зовні такі будинки так оздоблені, що можуть здаватися побудованими з каменю.

Так ось родина жила в цьому будинку до 1995 року. Це в тому, який «з гімна та палок».

Зараз цей будинок використовується для урочистих заходів, тобто для проведення весілля.

Це вже за гроші. Такий метод заробітку.

Відвідати можна безкоштовно щонеділі з 12-00 до 15-00. Подивитися та помацати і гімно, і палки.



В мене невеличкі сумніви: чи у вашому місті є приватні родинні будинки, побудовані в 1913 році, які не стидно сьогодні людям показувати?



А ось вам сучасне будівництво. Фінальна стадія будівництва 4-ти поверхового будинка в тому ж місті.



Квартири вже ж в продажу.

1+1 (1-bedroom) від 1 400 000$.

Там взагалі декілька корпусів, у частини з них на першому поверсі гараж.

Через паркан іде інше будівництво, ближче підійти не можна:



Ось вам і плінтуси прихованого монтажу…

А з гімна і палок: 1 400 000$.

Наші люди будуть купувати в іпотеку.

За останній тиждень чую два приклади купівлі нашими:

- один будинок в Силіконовій долині куплено рядовим співробітником компанії (видалено) за 2 000 000$.

- другий куплено в місті San Diego (на півдні США) за 2 400 000$.

Подробиць не знаю, але наші сказали, що виплата за кредитом в другому випадку складає близько 8 000 $ на місяць. Власник працює останні 3 роки в Microsoft. А взагалі закінчив університет 6 років тому.

Якось дивно получається: чи приймає безглузді рішення, чи не хоче 20 років підряд перевіряти наявність свого прізвища на стенді профспілкового комітету в списках з надією отримати безкоштовно двокімнатного хрущика…

Підозрюю аргументовано, що за 2 400 000$ куплено будинок саме з гімна та палок…

В мене враження, що інших тут і не будують.

Спеціально катався на авто по вуличках житлових спальних районів та згадав назву одного роману «Одноэтажная Америка».

Написано в 1935 році двома хлопцями, які дуже погано завершили своє життя, хоча і написали романи, якими захоплюються всі і сьогодні.

Так ось правда, так і є: «Одноэтажная Америка».

Тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч одноповерхових будинків, серед яких не можна (!) знайти щось схоже. Приблизно як в музиці: нот всього сім, а пісень, опер, балетів та концертів - сотні тисяч.

Спільним у будинків є тільки повна (!) відсутність парканів та ідеальний порядок біля будинків…

Це саме тих - з «гімна та палок»… Реально геніальні фрази.Одна із помилок учасників форуму - це помилка/delusion, яка має назву «Будівництво житла з гімна і палок».Найчастіше застосовують люди, які мешкають в залізобетонному паралелеріпеді, який створили за технологією будівництва заводських корпусів 30-х…70-з років ХХ сторіччя. Просто замість металевих рам із склом застосовані залишки некондиційноі цегли. В середині щасливому власнику дозволяється зробити підлогу, проводку, встановити душову кабіну та унітаз.Разом все це називається «квартира». Ну а якщо додати «плінтус прихованого монтажу» та трохи сусального золота разом з «модним МОПом» то все має назву «квартира преміум класу».Як ми знаємо за матеріалами цього форуму найбільша мрія у власника - продати таку канхвєту.Якраз позавчора мені дзвонили люди із Іспанії, які будуть намагатися продати таку кАнАхвЄту на Печерську. Хочуть якось те зробити, не виїжджаючи з Іспанії. Ну, я дав номер телефона юриста, не знаю що там можна зробити…Так ось саме про це.Я ще майже тиждень буду перебувати в США, мені тут забезпечують «культурну програму» і я відвідував художню галерею.Але поруч був історичний обʼєкт, який зацікавив мене більше, ніж «картина маслом».Цікава показова історія.Родина прибула в цей регіон в 1852 році, купила 30 акрів землі. Побудувала для себе будинок. Жила в ньому (подружжя та дочка. Справжні емігранти із заробітчанством).Зароблені гроші не пропивали.В 1913 році було побудовано новий будинок, ось він на моєму фото:Будинок за класичною і живою зараз технологією: він повністю деревʼяний. Зовні такі будинки так оздоблені, що можуть здаватися побудованими з каменю.Так ось родина жила в цьому будинку до 1995 року. Це в тому, який «з гімна та палок».Зараз цей будинок використовується для урочистих заходів, тобто для проведення весілля.Це вже за гроші. Такий метод заробітку.Відвідати можна безкоштовно щонеділі з 12-00 до 15-00. Подивитися та помацати і гімно, і палки.В мене невеличкі сумніви: чи у вашому місті є приватні родинні будинки, побудовані в 1913 році, які не стидно сьогодні людям показувати?А ось вам сучасне будівництво. Фінальна стадія будівництва 4-ти поверхового будинка в тому ж місті.Квартири вже ж в продажу.1+1 (1-bedroom) від 1 400 000$.Там взагалі декілька корпусів, у частини з них на першому поверсі гараж.Через паркан іде інше будівництво, ближче підійти не можна:Ось вам і плінтуси прихованого монтажу…А з гімна і палок: 1 400 000$.Наші люди будуть купувати в іпотеку.За останній тиждень чую два приклади купівлі нашими:- один будинок в Силіконовій долині куплено рядовим співробітником компанії (видалено) за 2 000 000$.- другий куплено в місті San Diego (на півдні США) за 2 400 000$.Подробиць не знаю, але наші сказали, що виплата за кредитом в другому випадку складає близько 8 000 $ на місяць. Власник працює останні 3 роки в Microsoft. А взагалі закінчив університет 6 років тому.Якось дивно получається: чи приймає безглузді рішення, чи не хоче 20 років підряд перевіряти наявність свого прізвища на стенді профспілкового комітету в списках з надією отримати безкоштовно двокімнатного хрущика…Підозрюю аргументовано, що за 2 400 000$ куплено будинок саме з гімна та палок…В мене враження, що інших тут і не будують.Спеціально катався на авто по вуличках житлових спальних районів та згадав назву одного роману «Одноэтажная Америка».Написано в 1935 році двома хлопцями, які дуже погано завершили своє життя, хоча і написали романи, якими захоплюються всі і сьогодні.Так ось правда, так і є: «Одноэтажная Америка».Тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч одноповерхових будинків, серед яких не можна (!) знайти щось схоже. Приблизно як в музиці: нот всього сім, а пісень, опер, балетів та концертів - сотні тисяч.Спільним у будинків є тільки повна (!) відсутність парканів та ідеальний порядок біля будинків…Це саме тих - з «гімна та палок»… akurt

Повідомлень: 9948 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2024 18:13 Еміграція, заробітчанство Якось не прозвучало аргументів хибності тези "з гімна і палок", а воно таки має підґрунтя.

Просто житло не "з гімна і палок" буде коштувати ще в рази дорожче.

Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності.

І звісно, в кожного свої суб'єктивні оцінки, і можна скільки завгодно з презирством відгукуватися про "залізобетонні коробки", але по факту, з точки зору споживчих цінностей житла, як конструкції, вони нічим не гірші за переважну більшість житла що в Європі, що в США чи Канаді. За тепло- і звукоізоляційними характеристиками часто й краще. Faceless

Модератор Повідомлень: 35148 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1450 раз. Подякували: 8016 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2024 18:54 Сибарит написав: rjkz написав: Ну а остальные расходы - они без разницы на какой машине ездишь. Бенз одинаково стоит что для машины за 100 к, что для бущной за 3 Ну а остальные расходы - они без разницы на какой машине ездишь. Бенз одинаково стоит что для машины за 100 к, что для бущной за 3

Это если не учитывать такую статью расходов, как ремонты.

Для машины за 3к они вполне могут превысить размеры платежей за новую машину. Работа весьма дорогая.

Кроме того, ремонты занимают время, и на это время машину придется арендовать.

В результате может оказаться, что покупка новой в кредит - не такое уж и безграмотное решение с финансовой точки зрения. С точки зрения комфорта передвижения оно точно правильное.



Ну и не стоит забывать, что кредитные история и рейтинг сами себя создавать и поддерживать не будут, а они весьма важны.



Не так уж американцы глупы, как это нам с непривычки кажется.

Дурак - это человек, которого мы не понимаем (с) кто-то из очень умных Это если не учитывать такую статью расходов, как ремонты.Для машины за 3к они вполне могут превысить размеры платежей за новую машину. Работа весьма дорогая.Кроме того, ремонты занимают время, и на это время машину придется арендовать.В результате может оказаться, что покупка новой в кредит - не такое уж и безграмотное решение с финансовой точки зрения. С точки зрения комфорта передвижения оно точно правильное.Ну и не стоит забывать, что кредитные история и рейтинг сами себя создавать и поддерживать не будут, а они весьма важны.Не так уж американцы глупы, как это нам с непривычки кажется.Дурак - это человек, которого мы не понимаем (с) кто-то из очень умных



Ну, я-бы с Вами согласился в общем, для большинства людей и особенно для людей проживающих в Украине. Но тут, в Вашем посте, взаимо исключающие моменты.

Например, не всегда верно, то, что новые машины не ломаются и не требут обслуживания. Просто вероятность намного выше, если машина хорошо бу. Поэтому выбирают машину по возрасту и пробегу. Поверте мне, 5-летняя японская или немецкая машина с пробегом до 100 кмайлов будет не очень напрягать ремнтами своего владельца. Я перед отъездом продал своего японца с пробегом около 100 к.

Он у меня был около 10 лет (это как-раз я брал нового с салона). Я не сказал-бы что он у меня напрягал по времени или по расходам с содержанием.

В Украине будут чинить (относительно недорого) любой металлолом пока он еще теоретически может ездить. В США только сейчас, уже при мне разросся рынок бу.

Почему? Потому что, во первых, реально ставки по кредитам очень высокие.

Фактически, сейчас в США действуют условия по автокредитам примерно как в Украине 2006-2008 гг. Тогда нам это казалось шарой.

Нет, это не шара. Шара по автокредиту, это когда ты заходишь в дилершип "просто спросить", тебя берут в оборот и ты выезжаешь из него на "новенькой машине в кредит" (ТМ) поторую тебе "впарили" под 0,1% годовых. На таких условиях, если-бы она мне реально была нужна (не забываем все-таки об амортизации и расходах на содержание), я-бы взял. Так было к примеру в 2017-2020 гг на Фольксвагены и Хонды в США. Или вариант очень недорого лиза, скажем Джип Компас в те времена соил 174 доллара в месяц. Тут несколько необычно устроены взаимоотношения между покупателем в автосалоне и продавцами.

Тут принято торговаться. И по условиям кредита/лиза и по цене.

В случае лиза торг еще идет и по цене через 3 года. От этого зависит размер месячного платежа. Салону выгодно, чтобы она была как можно ниже.

И это сыграло с ними злую шутку в момент резкого подорожания.

Народ с радостю выкупал лизинговые машины по "старым" ценам.

Да, отвлекся.

Так вот, взял человек машину, пусть за 40 куе.

Проходит 3 года. Если это лиз, то он возвращает ее в дилершип и берет новую.

Весь процесс от момента "заехал на старой" до момента "выехал на новой" занимает около 2=часов. Там ограничения по пробегу около 10-12 К майлов в год.

То есть, машина с пробегом 30-36 тысяч. Ей еще бегать и бегать. Но фактически он отдал машину с моторесурсом почти новой по цене бу и взял новую по цене новой.

Кстати, сейчас лиз такой дорогой, что за 3 года человек фактически выплачивает полную стоимость новой машины и потом возвращает ее почти новую в диллершип.

Понятно, что в такси в лиз не берут. А возьмут в кредит и за год на ней будет 200К. И такую машину продадут в Украину со скрученным одометром. И она будет ломаться и жрать деньги и время.

Но бывает, и часто, что многие американцы купив машину и по окончании гарантии если что-то ломается, могут заехать в шап (ремонтная мастерская), где им напарят ремонта на конскую сумму (тут это тоже есть). Кстати, кто-то смотрел "Сержант Билко" ?

"-Как продвигается ремонт моей машины?

-Полковник, а вы разбираетесь в машинах?

-Нет, совершенно.

-Ага. Видите вон ту большую круглую штуку? Это игла прерывателя-распределителя. Она засорилась"

Это в общем-то даже не преувеличение. "Подавляющему большинству" американцев это впарят.

Поэтому они и предпочитают брать машины в лиз или отдавать кредитные через три года по трейд-ин.

Вон тот мой знакомый с 300куе в год зп, купил с рук Мазду 5 за 3600, поменял там датчик воздуха и тормозные колодки и тормозные диски на передних колесах и счастливо ездит уже 3+ года. Причем сделал это сам.

Наверняка, если бывший хозяин заезжал в шап, то ему насчитали на несколько куе работы.

Вы можете посмотреть на ютубе множество роликов как разводят в американских автомастерских. Поэтому американцы и не чинят машины, а берут новые.

Они не такие как люди в Украине.

В 24 года я купил свою первую машину (до этого на отцовской ездил,это было в некучерявых 90-х).

"Классика" 1980 года. Там только двигатель был после капиталки с нормальной компрессией. Остальное я сделал своими руками. И ходовую - замена рычагов, шаровых и наконечников, сцепление, кресла держались на ремнях безопасности - заварил, спидометр не работал, фары, поворотники, дворники (замена двигателя и механизма), на резине корд торчал, одна дверь битая (купил за 80 грн на разборке и заменил), стекла с оборванными тросиками, крышка и бегунок распределителя, высоковольтные провода и тд. И так начинали большинство из моих друзей-сверстников в то время. Тогда смотрели, чтобы кузов был хоть немного живой, стойки не треснутые. У меня друг после работы в гараже сам двигатель снимал и полностью разбирал-собирал за неделю.

Вы думаете мне или им "засорившуюся иглу прерывателся-распределителя" впаришь?

Вот недавно один из них продал Прадо (тот, который барабашов не верил, что стоил 36 куе, араб) 2006 года. Машина отходила 18 лет!!! Я даже не знаю какой на ней пробег - на ней мотались без остановки. Ее даже угнали, нашли в росии (до 2014 года) через Интерпол через год с небольшим. Думаю, пробега там хорошо за 300К. На ней стройматериалы возили. Даже валуны. Еще и на ГБО.

Человек выжал из машины ВСЕ. И не помню, чтобы она ломалась. Сам он уже ее не ремонтировал, но ему тоже ничего ненужного не навесишь.

А когда начала "сыпаться" - продал.

Вот это пример финансово оправданного поведения.

Повторюсь, из предыдушего поста, есть слой американцев, которые меняют машины каждый год. Это просто потреблядство. Но не про финансово здравые привычки.



Ого скока букофф. Ну, я-бы с Вами согласился в общем, для большинства людей и особенно для людей проживающих в Украине. Но тут, в Вашем посте, взаимо исключающие моменты.Например, не всегда верно, то, что новые машины не ломаются и не требут обслуживания. Просто вероятность намного выше, если машина хорошо бу. Поэтому выбирают машину по возрасту и пробегу. Поверте мне, 5-летняя японская или немецкая машина с пробегом до 100 кмайлов будет не очень напрягать ремнтами своего владельца. Я перед отъездом продал своего японца с пробегом около 100 к.Он у меня был около 10 лет (это как-раз я брал нового с салона). Я не сказал-бы что он у меня напрягал по времени или по расходам с содержанием.В Украине будут чинить (относительно недорого) любой металлолом пока он еще теоретически может ездить. В США только сейчас, уже при мне разросся рынок бу.Почему? Потому что, во первых, реально ставки по кредитам очень высокие.Фактически, сейчас в США действуют условия по автокредитам примерно как в Украине 2006-2008 гг. Тогда нам это казалось шарой.Нет, это не шара. Шара по автокредиту, это когда ты заходишь в дилершип "просто спросить", тебя берут в оборот и ты выезжаешь из него на "новенькой машине в кредит" (ТМ) поторую тебе "впарили" под 0,1% годовых. На таких условиях, если-бы она мне реально была нужна (не забываем все-таки об амортизации и расходах на содержание), я-бы взял. Так было к примеру в 2017-2020 гг на Фольксвагены и Хонды в США. Или вариант очень недорого лиза, скажем Джип Компас в те времена соил 174 доллара в месяц. Тут несколько необычно устроены взаимоотношения между покупателем в автосалоне и продавцами.Тут принято торговаться. И по условиям кредита/лиза и по цене.В случае лиза торг еще идет и по цене через 3 года. От этого зависит размер месячного платежа. Салону выгодно, чтобы она была как можно ниже.И это сыграло с ними злую шутку в момент резкого подорожания.Народ с радостю выкупал лизинговые машины по "старым" ценам.Да, отвлекся.Так вот, взял человек машину, пусть за 40 куе.Проходит 3 года. Если это лиз, то он возвращает ее в дилершип и берет новую.Весь процесс от момента "заехал на старой" до момента "выехал на новой" занимает около 2=часов. Там ограничения по пробегу около 10-12 К майлов в год.То есть, машина с пробегом 30-36 тысяч. Ей еще бегать и бегать. Но фактически он отдал машину с моторесурсом почти новой по цене бу и взял новую по цене новой.Кстати, сейчас лиз такой дорогой, что за 3 года человек фактически выплачивает полную стоимость новой машины и потом возвращает ее почти новую в диллершип.Понятно, что в такси в лиз не берут. А возьмут в кредит и за год на ней будет 200К. И такую машину продадут в Украину со скрученным одометром. И она будет ломаться и жрать деньги и время.Но бывает, и часто, что многие американцы купив машину и по окончании гарантии если что-то ломается, могут заехать в шап (ремонтная мастерская), где им напарят ремонта на конскую сумму (тут это тоже есть). Кстати, кто-то смотрел "Сержант Билко" ?"-Как продвигается ремонт моей машины?-Полковник, а вы разбираетесь в машинах?-Нет, совершенно.-Ага. Видите вон ту большую круглую штуку? Это игла прерывателя-распределителя. Она засорилась"Это в общем-то даже не преувеличение. "Подавляющему большинству" американцев это впарят.Поэтому они и предпочитают брать машины в лиз или отдавать кредитные через три года по трейд-ин.Вон тот мой знакомый с 300куе в год зп, купил с рук Мазду 5 за 3600, поменял там датчик воздуха и тормозные колодки и тормозные диски на передних колесах и счастливо ездит уже 3+ года. Причем сделал это сам.Наверняка, если бывший хозяин заезжал в шап, то ему насчитали на несколько куе работы.Вы можете посмотреть на ютубе множество роликов как разводят в американских автомастерских. Поэтому американцы и не чинят машины, а берут новые.Они не такие как люди в Украине.В 24 года я купил свою первую машину (до этого на отцовской ездил,это было в некучерявых 90-х)."Классика" 1980 года. Там только двигатель был после капиталки с нормальной компрессией. Остальное я сделал своими руками. И ходовую - замена рычагов, шаровых и наконечников, сцепление, кресла держались на ремнях безопасности - заварил, спидометр не работал, фары, поворотники, дворники (замена двигателя и механизма), на резине корд торчал, одна дверь битая (купил за 80 грн на разборке и заменил), стекла с оборванными тросиками, крышка и бегунок распределителя, высоковольтные провода и тд. И так начинали большинство из моих друзей-сверстников в то время. Тогда смотрели, чтобы кузов был хоть немного живой, стойки не треснутые. У меня друг после работы в гараже сам двигатель снимал и полностью разбирал-собирал за неделю.Вы думаете мне или им "засорившуюся иглу прерывателся-распределителя" впаришь?Вот недавно один из них продал Прадо (тот, который барабашов не верил, что стоил 36 куе, араб) 2006 года. Машина отходила 18 лет!!! Я даже не знаю какой на ней пробег - на ней мотались без остановки. Ее даже угнали, нашли в росии (до 2014 года) через Интерпол через год с небольшим. Думаю, пробега там хорошо за 300К. На ней стройматериалы возили. Даже валуны. Еще и на ГБО.Человек выжал из машины ВСЕ. И не помню, чтобы она ломалась. Сам он уже ее не ремонтировал, но ему тоже ничего ненужного не навесишь.А когда начала "сыпаться" - продал.Вот это пример финансово оправданного поведения.Повторюсь, из предыдушего поста, есть слой американцев, которые меняют машины каждый год. Это просто потреблядство. Но не про финансово здравые привычки.Ого скока букофф. rjkz

Повідомлень: 16925 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8410 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2272227322742275> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Бетон akurt і 3 гостейМодератори: Faceless