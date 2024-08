Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2272227322742275 Додано: Нед 25 сер, 2024 19:38 Faceless написав: Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності.

Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності.

По-перше сусідів же немає. Я ж написав: кожна родина - окремий одноповерховий будинок.

По-друге, я зараз живу в саме такому - побудованому з дерева - приблизно як на фото вище - будинку. Тут 7 поверхів. Я зараз на поверсі 6. Квартира двокімнатна, площею близько 70 кв.м.

Жодного разу не чув хоч якийсь звук від сусідів - ні зверху, ні з боків.

Вечорами дивлюся фільми Netflix - ТВ Samsung з додатковою звуковою системою 5.1 - інколи ловлю себе на думці, що треба зменшити звук.

НЕМАЄ ніяких звукових проблем.

Цікаво на третьому поверсі: виходи в зону відпочинку:

- підеш ліворуч - плавальний басейн. Це в деревʼяному будинку і це на третьому поверсі.

- підеш праворуч: там крісла столи, газові комплекси для барбекю (вчора ввечері готував стейки та смакував червоне каліфорнійське).

Як бачите, є якісь мудрі технології без звуку від сусідів. І міцність забезпечена.

Два поверхи підземного паркінгу: бачу щось схоже на шлакоблок.

Мабуть є металоконструкції, але скільки не дивився, немає ознак швелерів або двутаврів.

По-перше сусідів же немає. Я ж написав: кожна родина - окремий одноповерховий будинок.По-друге, я зараз живу в саме такому - побудованому з дерева - приблизно як на фото вище - будинку. Тут 7 поверхів. Я зараз на поверсі 6. Квартира двокімнатна, площею близько 70 кв.м.Жодного разу не чув хоч якийсь звук від сусідів - ні зверху, ні з боків.Вечорами дивлюся фільми Netflix - ТВ Samsung з додатковою звуковою системою 5.1 - інколи ловлю себе на думці, що треба зменшити звук.НЕМАЄ ніяких звукових проблем.Цікаво на третьому поверсі: виходи в зону відпочинку:- підеш ліворуч - плавальний басейн. Це в деревʼяному будинку і це на третьому поверсі.- підеш праворуч: там крісла столи, газові комплекси для барбекю (вчора ввечері готував стейки та смакував червоне каліфорнійське).Як бачите, є якісь мудрі технології без звуку від сусідів. І міцність забезпечена.Два поверхи підземного паркінгу: бачу щось схоже на шлакоблок.Мабуть є металоконструкції, але скільки не дивився, немає ознак швелерів або двутаврів.В одноповерхових їх точно немає, бо я неодноразово заходив на незавершені будівництва та роздивлявся.

Додано: Нед 25 сер, 2024 19:45 rjkz написав: В США только сейчас, уже при мне разросся рынок бу.

Почему? Потому что, во первых, реально ставки по кредитам очень высокие.

Думаю, ещё и потому, що современный автомобиль -- это круглосуточное наблюдение, сбор информации о владельце, и её продажа любому, кто согласен заплатить. Я, хоть и не в США, наверное предпочту что-то б/у года 2019-2020, когда ещё настолько уж явно этим не страдали.

Дурак - это человек, которого мы не понимаем (с) кто-то из очень умных Не так уж американцы глупы, как это нам с непривычки кажется.Дурак - это человек, которого мы не понимаем (с) кто-то из очень умных

Реально геніальні фрази.



Одна із помилок учасників форуму - це помилка/delusion, яка має назву «Будівництво житла з гімна і палок».

Найчастіше застосовують люди, які мешкають в залізобетонному паралелеріпеді, який створили за технологією будівництва заводських корпусів 30-х…70-з років ХХ сторіччя. Просто замість металевих рам із склом застосовані залишки некондиційноі цегли. В середині щасливому власнику дозволяється зробити підлогу, проводку, встановити душову кабіну та унітаз.

Разом все це називається «квартира». Ну а якщо додати «плінтус прихованого монтажу» та трохи сусального золота разом з «модним МОПом» то все має назву «квартира преміум класу».



Як ми знаємо за матеріалами цього форуму найбільша мрія у власника - продати таку канхвєту.

Якраз позавчора мені дзвонили люди із Іспанії, які будуть намагатися продати таку кАнАхвЄту на Печерську. Хочуть якось те зробити, не виїжджаючи з Іспанії. Ну, я дав номер телефона юриста, не знаю що там можна зробити…



Так ось саме про це.

Я ще майже тиждень буду перебувати в США, мені тут забезпечують «культурну програму» і я відвідував художню галерею.

Але поруч був історичний обʼєкт, який зацікавив мене більше, ніж «картина маслом».

Цікава показова історія.

Родина прибула в цей регіон в 1852 році, купила 30 акрів землі. Побудувала для себе будинок. Жила в ньому (подружжя та дочка. Справжні емігранти із заробітчанством).

Зароблені гроші не пропивали.



В 1913 році було побудовано новий будинок, ось він на моєму фото:



Будинок за класичною і живою зараз технологією: він повністю деревʼяний. Зовні такі будинки так оздоблені, що можуть здаватися побудованими з каменю.

Так ось родина жила в цьому будинку до 1995 року. Це в тому, який «з гімна та палок».

Зараз цей будинок використовується для урочистих заходів, тобто для проведення весілля.

Це вже за гроші. Такий метод заробітку.

Відвідати можна безкоштовно щонеділі з 12-00 до 15-00. Подивитися та помацати і гімно, і палки.



В мене невеличкі сумніви: чи у вашому місті є приватні родинні будинки, побудовані в 1913 році, які не стидно сьогодні людям показувати?



А ось вам сучасне будівництво. Фінальна стадія будівництва 4-ти поверхового будинка в тому ж місті.



Квартири вже ж в продажу.

1+1 (1-bedroom) від 1 400 000$.

Там взагалі декілька корпусів, у частини з них на першому поверсі гараж.

Через паркан іде інше будівництво, ближче підійти не можна:



Ось вам і плінтуси прихованого монтажу…

А з гімна і палок: 1 400 000$.

Наші люди будуть купувати в іпотеку.

За останній тиждень чую два приклади купівлі нашими:

- один будинок в Силіконовій долині куплено рядовим співробітником компанії (видалено) за 2 000 000$.

- другий куплено в місті San Diego (на півдні США) за 2 400 000$.

Подробиць не знаю, але наші сказали, що виплата за кредитом в другому випадку складає близько 8 000 $ на місяць. Власник працює останні 3 роки в Microsoft. А взагалі закінчив університет 6 років тому.

Якось дивно получається: чи приймає безглузді рішення, чи не хоче 20 років підряд перевіряти наявність свого прізвища на стенді профспілкового комітету в списках з надією отримати безкоштовно двокімнатного хрущика…

Підозрюю аргументовано, що за 2 400 000$ куплено будинок саме з гімна та палок…

В мене враження, що інших тут і не будують.

Спеціально катався на авто по вуличках житлових спальних районів та згадав назву одного роману «Одноэтажная Америка».

Написано в 1935 році двома хлопцями, які дуже погано завершили своє життя, хоча і написали романи, якими захоплюються всі і сьогодні.

Так ось правда, так і є: «Одноэтажная Америка».

Тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч одноповерхових будинків, серед яких не можна (!) знайти щось схоже. Приблизно як в музиці: нот всього сім, а пісень, опер, балетів та концертів - сотні тисяч.

Спільним у будинків є тільки повна (!) відсутність парканів та ідеальний порядок біля будинків…

Реально геніальні фрази.

Одна із помилок учасників форуму - це помилка/delusion, яка має назву «Будівництво житла з гімна і палок».

Найчастіше застосовують люди, які мешкають в залізобетонному паралелеріпеді, який створили за технологією будівництва заводських корпусів 30-х…70-з років ХХ сторіччя. Просто замість металевих рам із склом застосовані залишки некондиційноі цегли. В середині щасливому власнику дозволяється зробити підлогу, проводку, встановити душову кабіну та унітаз.

Разом все це називається «квартира». Ну а якщо додати «плінтус прихованого монтажу» та трохи сусального золота разом з «модним МОПом» то все має назву «квартира преміум класу».

Як ми знаємо за матеріалами цього форуму найбільша мрія у власника - продати таку канхвєту.

Якраз позавчора мені дзвонили люди із Іспанії, які будуть намагатися продати таку кАнАхвЄту на Печерську. Хочуть якось те зробити, не виїжджаючи з Іспанії. Ну, я дав номер телефона юриста, не знаю що там можна зробити…

Так ось саме про це.

Я ще майже тиждень буду перебувати в США, мені тут забезпечують «культурну програму» і я відвідував художню галерею.

Але поруч був історичний обʼєкт, який зацікавив мене більше, ніж «картина маслом».

Цікава показова історія.

Родина прибула в цей регіон в 1852 році, купила 30 акрів землі. Побудувала для себе будинок. Жила в ньому (подружжя та дочка. Справжні емігранти із заробітчанством).

Зароблені гроші не пропивали.

В 1913 році було побудовано новий будинок, ось він на моєму фото:

Будинок за класичною і живою зараз технологією: він повністю деревʼяний. Зовні такі будинки так оздоблені, що можуть здаватися побудованими з каменю.

Так ось родина жила в цьому будинку до 1995 року. Це в тому, який «з гімна та палок».

Зараз цей будинок використовується для урочистих заходів, тобто для проведення весілля.

Це вже за гроші. Такий метод заробітку.

Відвідати можна безкоштовно щонеділі з 12-00 до 15-00. Подивитися та помацати і гімно, і палки.

В мене невеличкі сумніви: чи у вашому місті є приватні родинні будинки, побудовані в 1913 році, які не стидно сьогодні людям показувати?

А ось вам сучасне будівництво. Фінальна стадія будівництва 4-ти поверхового будинка в тому ж місті.

Квартири вже ж в продажу.

1+1 (1-bedroom) від 1 400 000$.

Там взагалі декілька корпусів, у частини з них на першому поверсі гараж.

Через паркан іде інше будівництво, ближче підійти не можна:

Ось вам і плінтуси прихованого монтажу…

А з гімна і палок: 1 400 000$.

Наші люди будуть купувати в іпотеку.

За останній тиждень чую два приклади купівлі нашими:

- один будинок в Силіконовій долині куплено рядовим співробітником компанії (видалено) за 2 000 000$.

- другий куплено в місті San Diego (на півдні США) за 2 400 000$.

Подробиць не знаю, але наші сказали, що виплата за кредитом в другому випадку складає близько 8 000 $ на місяць. Власник працює останні 3 роки в Microsoft. А взагалі закінчив університет 6 років тому.

Якось дивно получається: чи приймає безглузді рішення, чи не хоче 20 років підряд перевіряти наявність свого прізвища на стенді профспілкового комітету в списках з надією отримати безкоштовно двокімнатного хрущика…

Підозрюю аргументовано, що за 2 400 000$ куплено будинок саме з гімна та палок…

В мене враження, що інших тут і не будують.

Спеціально катався на авто по вуличках житлових спальних районів та згадав назву одного роману «Одноэтажная Америка».

Написано в 1935 році двома хлопцями, які дуже погано завершили своє життя, хоча і написали романи, якими захоплюються всі і сьогодні.

Так ось правда, так і є: «Одноэтажная Америка».

Тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч одноповерхових будинків, серед яких не можна (!) знайти щось схоже. Приблизно як в музиці: нот всього сім, а пісень, опер, балетів та концертів - сотні тисяч.

Спільним у будинків є тільки повна (!) відсутність парканів та ідеальний порядок біля будинків…

Це саме тих - з «гімна та палок»…



Как-то вы приводили пример НОВЫХ домов в Каролайне (не помню Северной или Южной).

Цена участка до 10 куе, дом на продажу, бренд-нью, 350 куе.

С прибылью и инвестора и контрактора.

Давайте, с запасом, посчитаем, что без покупки участка, нанять дженерал контрактора, который на имеющемся участке построит дом и получит прибыль будет 300 куе. Из овнаипалок.

Стоимость материалов по всей стране примерно одинаковая. Потому что торговля пиломатериалами в таких объемах как надо для постройки дома - достаточно привлекательный бизнес, чтобы этим занимались крупные корпорации, которые поставят в любую точку страны.

Стоимость труда разнится от штата к штату. В среднем от 30 долларов за один человеко-час в низкооплачиваемых штатах до 40-50 в высокооплачиваемых. Тут от разнорабочего до высококвалифицированного узкого специалиста. В среднем.

Разная стоимость лицензии контрактора и страховки.

Но это тн "накладные расходы" на бизнес в целом.

Таким образом, имеем - в условной Каролайне дом за 350 куе.

В условной Силикон Вейли этот-же дом - 2 млн.

Но только %% 2-5 от всех хоумбайеров заморочится с тем, чтобы купить участок и нанять контрактора, чтобы построил бренд-нью дом. Причем, я сразу скажу, что такой дом будет стоить на 30-100% дороже, чем точно такой, но построенный 30-70 лет назад. Зависит от локации.

И уж совсем единицы будут заморачиваться с постройкой дома из кирпича или монолито-каркасника. Но я такое уже видел неоднократно. Медленно, но уверенно эта технология набирает обороты НА ВОСТОЧНОМ побережье. На Западном это чревато, думаю, даже запрещено местными кодами из-за сейсмоактивности.

Американцы - очень консервативны. Им трудно вбить в мозги то, что в их "самой-самой лучшей на планете стране" что-то несовершенно. Они и не знают как в Европе. В строительной индустрии Германия в 21 веке, а США все еще в 19-м.

В НЙ до сих пор запрещены к применению полимерные водопроводные и канализационные трубы в многоквартирых домах.

Только медные для водопровода и чугун для канализации. Старая канализация встречается даже свинцовая.

В Германии разработали технологии производства и монтажа более прочных, долговечных и более технологичных в монтаже систем водоснабжения и канализации. Но это "плохо", потому что это "не американское".

Теперь еще один аспект - дом не из овнаипалок будет стоить ...раза в 3-4 дороже.

Да, его не унесет торнадо, не сдует очередной ураган и не снесет очередное наводнение. Чего в США навалом. Но его оценят в 3-4 раза дороже и с него будут налоги в 3-4 раза выше. Ну и эти деньги будут заморожены/забетонированы мертвым грузом. Не будут расти на стокмаркете или в пенсионных фондах.

Жить в доме за миллион, когда в нем можешь сгореть вместе с домом за несколько минут или его унесен вместе с тобой торнадо или просто когда ты сидишь в ливингрум, а у тебя над головой потолок ходуном ходит только от того, что в бедрум на втором этаже кто-то ходит - ну удовольствие на любителя.

Так что не успешность страны определяет качество строительства.

Ценность - да.

Дом из овнаипалок в хорошем нейборхуде США намного ценнее, чем самый пуповый новострой с модными мопами и самыми скрытыми плинтусами в центре Киева.

ЛЛЛ в мировом масштабе.

Кстати, насчет стоимости недивижимости в США.

То, о чем я давно говорил, что покупать свою недвигу - этто эмоциональная покупка. И про стокмаркет. Да и вообще о перспективах:

Як-то вы приводили пример НОВЫХ домов в Каролайне (не помню Северной или Южной).

Цена участка до 10 куе, дом на продажу, бренд-нью, 350 куе.

С прибылью и инвестора и контрактора.

Давайте, с запасом, посчитаем, что без покупки участка, нанять дженерал контрактора, который на имеющемся участке построит дом и получит прибыль будет 300 куе. Из овнаипалок.

Стоимость материалов по всей стране примерно одинаковая. Потому что торговля пиломатериалами в таких объемах как надо для постройки дома - достаточно привлекательный бизнес, чтобы этим занимались крупные корпорации, которые поставят в любую точку страны.

Стоимость труда разнится от штата к штату. В среднем от 30 долларов за один человеко-час в низкооплачиваемых штатах до 40-50 в высокооплачиваемых. Тут от разнорабочего до высококвалифицированного узкого специалиста. В среднем.

Разная стоимость лицензии контрактора и страховки.

Но это тн "накладные расходы" на бизнес в целом.

Таким образом, имеем - в условной Каролайне дом за 350 куе.

В условной Силикон Вейли этот-же дом - 2 млн.

Но только %% 2-5 от всех хоумбайеров заморочится с тем, чтобы купить участок и нанять контрактора, чтобы построил бренд-нью дом. Причем, я сразу скажу, что такой дом будет стоить на 30-100% дороже, чем точно такой, но построенный 30-70 лет назад. Зависит от локации.

И уж совсем единицы будут заморачиваться с постройкой дома из кирпича или монолито-каркасника. Но я такое уже видел неоднократно. Медленно, но уверенно эта технология набирает обороты НА ВОСТОЧНОМ побережье. На Западном это чревато, думаю, даже запрещено местными кодами из-за сейсмоактивности.

Американцы - очень консервативны. Им трудно вбить в мозги то, что в их "самой-самой лучшей на планете стране" что-то несовершенно. Они и не знают как в Европе. В строительной индустрии Германия в 21 веке, а США все еще в 19-м.

В НЙ до сих пор запрещены к применению полимерные водопроводные и канализационные трубы в многоквартирых домах.

Только медные для водопровода и чугун для канализации. Старая канализация встречается даже свинцовая.

В Германии разработали технологии производства и монтажа более прочных, долговечных и более технологичных в монтаже систем водоснабжения и канализации. Но это "плохо", потому что это "не американское".

Теперь еще один аспект - дом не из овнаипалок будет стоить ...раза в 3-4 дороже.

Да, его не унесет торнадо, не сдует очередной ураган и не снесет очередное наводнение. Чего в США навалом. Но его оценят в 3-4 раза дороже и с него будут налоги в 3-4 раза выше. Ну и эти деньги будут заморожены/забетонированы мертвым грузом. Не будут расти на стокмаркете или в пенсионных фондах.

Жить в доме за миллион, когда в нем можешь сгореть вместе с домом за несколько минут или его унесен вместе с тобой торнадо или просто когда ты сидишь в ливингрум, а у тебя над головой потолок ходуном ходит только от того, что в бедрум на втором этаже кто-то ходит - ну удовольствие на любителя.

Так что не успешность

Повідомлень: 16928 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8410 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2024 21:11 Re: Еміграція, заробітчанство Є хто з Новоі Зеландіі? Investor_K

Повідомлень: 9950 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 898 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2024 21:22 Faceless написав: Якось не прозвучало аргументів хибності тези "з гімна і палок", а воно таки має підґрунтя.

Просто житло не "з гімна і палок" буде коштувати ще в рази дорожче.

Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності.

І звісно, в кожного свої суб'єктивні оцінки, і можна скільки завгодно з презирством відгукуватися про "залізобетонні коробки", але по факту, з точки зору споживчих цінностей житла, як конструкції, вони нічим не гірші за переважну більшість житла що в Європі, що в США чи Канаді. За тепло- і звукоізоляційними характеристиками часто й краще. Якось не прозвучало аргументів хибності тези "з гімна і палок", а воно таки має підґрунтя.Просто житло не "з гімна і палок" буде коштувати ще в рази дорожче.Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності.І звісно, в кожного свої суб'єктивні оцінки, і можна скільки завгодно з презирством відгукуватися про "залізобетонні коробки", але по факту, з точки зору споживчих цінностей житла, як конструкції, вони нічим не гірші за переважну більшість житла що в Європі, що в США чи Канаді. За тепло- і звукоізоляційними характеристиками часто й краще.



По закону НЙ, который мало кто соблюдает, анахронизм, 85% пола квартиры в многоквартирых домах обязано быть покрыто карпетом или коврами.

Практичски каждый из тех, кто эмигрировал из еще СССР и постсовковых стран, включая меня, может рассказать историю о том, как ему снизу стучали палкой/шваброй. Ненависть к соседям сверху - нормальное состояние жителей нйских билдингов с деревянными перекрытиями. Там конструкция такая - деревянные балки, снизу прямо к ним прикручен шитрок (гипсокартон), сверху на бимах с зазором в примерно инч (2,52 см) лежит обрешетка из досок. На этих досках лежит тонкий паркет на гвоздях. Все. В результате, тот кто живет снизу слышит абсолютно все сверху. Разговоры, как кто ходит, ругается, чихает, храпит.

"Ленин с нами".

Поэтому, по американски, на этот паркет еще укладывалась специальная подложка из материала, напоминающего войлок, а поверх нее уже ковролин (карпет).

Но сейчас карпет все убирают и остается паркет.

В то-же время, я по приезду жил в довольно новом доме из монолитного жб, там на полу лежала виниловая плитка и ни я не слышал соседей сверху ни соседи снизу ни разу не жаловались. По закону НЙ, который мало кто соблюдает, анахронизм, 85% пола квартиры в многоквартирых домах обязано быть покрыто карпетом или коврами.Практичски каждый из тех, кто эмигрировал из еще СССР и постсовковых стран, включая меня, может рассказать историю о том, как ему снизу стучали палкой/шваброй. Ненависть к соседям сверху - нормальное состояние жителей нйских билдингов с деревянными перекрытиями. Там конструкция такая - деревянные балки, снизу прямо к ним прикручен шитрок (гипсокартон), сверху на бимах с зазором в примерно инч (2,52 см) лежит обрешетка из досок. На этих досках лежит тонкий паркет на гвоздях. Все. В результате, тот кто живет снизу слышит абсолютно все сверху. Разговоры, как кто ходит, ругается, чихает, храпит."Ленин с нами".Поэтому, по американски, на этот паркет еще укладывалась специальная подложка из материала, напоминающего войлок, а поверх нее уже ковролин (карпет).Но сейчас карпет все убирают и остается паркет.В то-же время, я по приезду жил в довольно новом доме из монолитного жб, там на полу лежала виниловая плитка и ни я не слышал соседей сверху ни соседи снизу ни разу не жаловались. rjkz

Повідомлень: 16928 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8410 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2024 21:28 rjkz написав: Faceless написав: Якось не прозвучало аргументів хибності тези "з гімна і палок", а воно таки має підґрунтя.

Просто житло не "з гімна і палок" буде коштувати ще в рази дорожче.

Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності.

І звісно, в кожного свої суб'єктивні оцінки, і можна скільки завгодно з презирством відгукуватися про "залізобетонні коробки", але по факту, з точки зору споживчих цінностей житла, як конструкції, вони нічим не гірші за переважну більшість житла що в Європі, що в США чи Канаді. За тепло- і звукоізоляційними характеристиками часто й краще. Якось не прозвучало аргументів хибності тези "з гімна і палок", а воно таки має підґрунтя.Просто житло не "з гімна і палок" буде коштувати ще в рази дорожче.Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності.І звісно, в кожного свої суб'єктивні оцінки, і можна скільки завгодно з презирством відгукуватися про "залізобетонні коробки", але по факту, з точки зору споживчих цінностей житла, як конструкції, вони нічим не гірші за переважну більшість житла що в Європі, що в США чи Канаді. За тепло- і звукоізоляційними характеристиками часто й краще.



По закону НЙ, который мало кто соблюдает, анахронизм, 85% пола квартиры в многоквартирых домах обязано быть покрыто карпетом или коврами.

Практичски каждый из тех, кто эмигрировал из еще СССР и постсовковых стран, включая меня, может рассказать историю о том, как ему снизу стучали палкой/шваброй. Ненависть к соседям сверху - нормальное состояние жителей нйских билдингов с деревянными перекрытиями. Там конструкция такая - деревянные балки, снизу прямо к ним прикручен шитрок (гипсокартон), сверху на бимах с зазором в примерно инч (2,52 см) лежит обрешетка из досок. На этих досках лежит тонкий паркет на гвоздях. Все. В результате, тот кто живет снизу слышит абсолютно все сверху. Разговоры, как кто ходит, ругается, чихает, храпит.

"Ленин с нами".

Поэтому, по американски, на этот паркет еще укладывалась специальная подложка из материала, напоминающего войлок, а поверх нее уже ковролин (карпет).

Но сейчас карпет все убирают и остается паркет.

В то-же время, я по приезду жил в довольно новом доме из монолитного жб, там на полу лежала виниловая плитка и ни я не слышал соседей сверху ни соседи снизу ни разу не жаловались. По закону НЙ, который мало кто соблюдает, анахронизм, 85% пола квартиры в многоквартирых домах обязано быть покрыто карпетом или коврами.Практичски каждый из тех, кто эмигрировал из еще СССР и постсовковых стран, включая меня, может рассказать историю о том, как ему снизу стучали палкой/шваброй. Ненависть к соседям сверху - нормальное состояние жителей нйских билдингов с деревянными перекрытиями. Там конструкция такая - деревянные балки, снизу прямо к ним прикручен шитрок (гипсокартон), сверху на бимах с зазором в примерно инч (2,52 см) лежит обрешетка из досок. На этих досках лежит тонкий паркет на гвоздях. Все. В результате, тот кто живет снизу слышит абсолютно все сверху. Разговоры, как кто ходит, ругается, чихает, храпит."Ленин с нами".Поэтому, по американски, на этот паркет еще укладывалась специальная подложка из материала, напоминающего войлок, а поверх нее уже ковролин (карпет).Но сейчас карпет все убирают и остается паркет.В то-же время, я по приезду жил в довольно новом доме из монолитного жб, там на полу лежала виниловая плитка и ни я не слышал соседей сверху ни соседи снизу ни разу не жаловались.

Я когда в центре Львова жил в 130 - летнем аввстродоме, там тоже были деревянные перекрытия. Но деревянные балки снизу были подбиты доской, которая через дранку была поштукатурена, причем намертво, а зазоры между балками были засыпаны песком, чтобы нагрузить конструкцию и наверное для шумоизоляции. Короче от соседей сверху звук практически не проникал. Я когда в центре Львова жил в 130 - летнем аввстродоме, там тоже были деревянные перекрытия. Но деревянные балки снизу были подбиты доской, которая через дранку была поштукатурена, причем намертво, а зазоры между балками были засыпаны песком, чтобы нагрузить конструкцию и наверное для шумоизоляции. Короче от соседей сверху звук практически не проникал. Bolt Повідомлень: 3111 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 сер, 2024 22:11 akurt написав: rjkz написав: И не то, как вы это преподносите.

Не могу говорить о всех американцах, но среди моих знакомых нет "автодрочеров".

Никто, абсолютно никто не говорит о машине в тоне, отличающемся как если-бы они говорили о фене или тостере.

Покупка машины для них - сугубо прагматичное мерприятие. Она нужна или нет?

Если нужна, то на каких условиях? И какая. Трое владеют теслами. . И не то, как вы это преподносите.Не могу говорить о всех американцах, но среди моих знакомых нет "автодрочеров".Никто, абсолютно никто не говорит о машине в тоне, отличающемся как если-бы они говорили о фене или тостере.Покупка машины для них - сугубо прагматичное мерприятие. Она нужна или нет?Если нужна, то на каких условиях? И какая. Трое владеют теслами. .

Правильні роздуми людини, яка:

- НЕ МАЄ АВТО.

- живе в умовах особливої area під назвою New York.

Тобто роздуми мають право на існування для обмеженої особливої кількості людей.

Моя родина має 6 осіб і на 6 осіб маємо 4 авто.

Було 5.

В сучасному світі для людей, які не живуть саме в New York, авто є такою ж необхідністю, як пральна машина, посудомийна машина, як фен і як кавоварка/міксер/і таке інше.

Тобто це питання не є питанням і НЕ розглядається.

Розглядати можна тільки марку авто, купівлю нового чи б/в.

Ось погляд цих хвилин: я щойно відвідував Ames Research Centre (NASA) та зараз на Tesla model 3 завітав сюди:

https://maps.app.goo.gl/Bq9efu4Moy6pLUZ ... eview.copy

Зараз присів на лавку дивлюсь відео про один з етапів розвитку тієї справи - і не помітив, щоби хтось приїздив і в першу установу, і в другу на трамваї або тролейбусі.

Всі виключно на авто різних моделей.

Тому я погоджуюсь з тим, і це підтвердили наші українці із San Francisco, до яких завтра поїду в гості, що єдине місце на світі, де авто не є першою необхідністю - це New York.



В інших місцях Земної кулі життя без авто не існує.



Це підтверджують і сухі дані статистики (станом на 09.08.24):

As of 2022, there were more than 283 million vehicles registered in the U.S, compared to just north of 282 million vehicles in 2021, according to the Federal Highway Administration (FHWA).

Джерело:

https://www.marketwatch.com/guides/insu ... on%20(FHWA ).



P.S. Одночасно я проти «перегинів» в купівлі авто. Однокласник сина тримає автосалон в обласному центрі - щодня виставляє на продаж як не BMW самих дорогих моделей , куплених в 2021 році, так Porshe, з пробігом в 20 000, куплених в 2022 році, так купе-фаетони, куплені в 2022.

Рідко виставляє щось куплене в 2017 або 2018 роках, коли крали менше (мабуть) та бісилися менше (мабуть).

Але це ж зовсім інша історія…

То просто панове з жиру бісяться… Правильні роздуми людини, яка:- НЕ МАЄ АВТО.- живе в умовах особливої area під назвою New York.Тобто роздуми мають право на існування для обмеженої особливої кількості людей.Моя родина має 6 осіб і на 6 осіб маємо 4 авто.Було 5.В сучасному світі для людей, які не живуть саме в New York, авто є такою ж необхідністю, як пральна машина, посудомийна машина, як фен і як кавоварка/міксер/і таке інше.Тобто це питання не є питанням і НЕ розглядається.Розглядати можна тільки марку авто, купівлю нового чи б/в.Ось погляд цих хвилин: я щойно відвідував Ames Research Centre (NASA) та зараз на Tesla model 3 завітав сюди:Зараз присів на лавку дивлюсь відео про один з етапів розвитку тієї справи - і не помітив, щоби хтось приїздив і в першу установу, і в другу на трамваї або тролейбусі.Всі виключно на авто різних моделей.Тому я погоджуюсь з тим, і це підтвердили наші українці із San Francisco, до яких завтра поїду в гості, що єдине місце на світі, де авто не є першою необхідністю - це New York.В інших місцях Земної кулі життя без авто не існує.Це підтверджують і сухі дані статистики (станом на 09.08.24):As of 2022, there were more than 283 million vehicles registered in the U.S, compared to just north of 282 million vehicles in 2021, according to the Federal Highway Administration (FHWA).Джерело:).P.S. Одночасно я проти «перегинів» в купівлі авто. Однокласник сина тримає автосалон в обласному центрі - щодня виставляє на продаж як не BMW самих дорогих моделей , куплених в 2021 році, так Porshe, з пробігом в 20 000, куплених в 2022 році, так купе-фаетони, куплені в 2022.Рідко виставляє щось куплене в 2017 або 2018 роках, коли крали менше (мабуть) та бісилися менше (мабуть).Але це ж зовсім інша історія…То просто панове з жиру бісяться…

Не поделитесь адресочком автосалона что держит одноклассник сына, этож у нас в городе? На Караване на третьем Левобережном или на развилке на Днепропетровской?

