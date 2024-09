Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2309231023112312 Додано: Чет 12 вер, 2024 00:13 Дюрі-бачі

Дюрі-бачі написав: Буквально кілька слів про еміграцію. В той час, коли кум вчергове пішов бухати з німцями, то виявилось, що його скарги на маленьку ЗП і нещасне життя ними дуже агресивно в частині того, що в них наче брутто значно більша ЗП (5-7k), але нетто вони отримують ті ж 3.5-4k. І те, що ніяк нам з кумом не зрозуміти: що вони вважають нормальним, що з них стільки податків деруть, а платити 5% ФОП, навіть за наявності законної можливості, вони вважать чимось таким, чим "пристойні люди займатись не будуть". Буквально кілька слів про еміграцію. В той час, коли кум вчергове пішов бухати з німцями, то виявилось, що його скарги на маленьку ЗП і нещасне життя ними дуже агресивно в частині того, що в них наче брутто значно більша ЗП (5-7k), але нетто вони отримують ті ж 3.5-4k. І те, що ніяк нам з кумом не зрозуміти: що, а платити 5% ФОП, навіть за наявності законної можливості, вони вважать чимось таким, чим "пристойні люди займатись не будуть".

Прогресивна система оподаткування. При чому саме в Німеччині вона якась "особливо" прогресивна. Десь приблизно на названій сумі проходить межа, за якою податок одним стрибком росте з 14% до 42%. Тобто з кожного додатково євро у порівнянні з ним його партнери по пляшці віддають державі вже майже половину.

Прохожий

Прогресивна система оподаткування. При чому саме в Німеччині вона якась "особливо" прогресивна. Десь приблизно на названій сумі проходить межа, за якою податок одним стрибком росте з 14% до 42%. Тобто з кожного додатково євро у порівнянні з ним його партнери по пляшці віддають державі вже майже половину. Прогресивна система оподаткування. При чому саме в Німеччині вона якась "особливо" прогресивна. Десь приблизно на названій сумі проходить межа, за якою податок одним стрибком росте з 14% до 42%. Тобто з кожного додатково євро у порівнянні з ним його партнери по пляшці віддають державі вже майже половину. M-Audio
Додано: Чет 12 вер, 2024 01:42 Прохожий написав: rjkz написав: У меня знакомая ПОТЕРЯЛА 170 тысяч просто подписав контракт страхования. У меня знакомая ПОТЕРЯЛА 170 тысяч просто подписав контракт страхования.

а можно поподробней?

реально очень интересно) а можно поподробней?реально очень интересно)

а можно поподробней?

реально очень интересно) а можно поподробней?реально очень интересно)



Мне тоже интересно, разговор был года 3 назад на другую тему, это вскользь прошло. Основной посыл - очень много охотников за чужими деньгами.

Фактически, тут просто атакуют предложениями о том, чтобы куда-то влезть просто что-то подписав. Это я и по себе могу сказать.

А, да совсем простой пример.

Когда мы только приехали, надо было с чего-то начинать, проходили мимо здания, там (на русском) предлагались разнообразные курсы.

Зашли узнать, в числе прочего - аккаунтинг.

Спрашивают статус. Все ок. Говорят, мы можем оформить так, чтобы эти курсы были бесплатными. Надо только подписать тут и тут.



Ога!

Не бесплатные они.

Если у человека не было НИКАКОГО послешкольного образования НИГДЕ, то он может получить ОДИН грант на образование.

И потратить его можно хоть на курсы ННА (там-же недельные, 850 долларов) и на учебу в (условно) Гарварде (на самом деле не знаю или там есть потолок, но пробовал вбивать, на тот момент еще не трудоустроенный, свои параметры в Бруклин каледж, то выдало, что покрывает даже чуть большую сумму, чем стоит обучение. Естественно я этим не занимался, так как у меня есть ВО, а у жены даже 2. Сейчас жена закончила самый необходимый курс по аккаунтингу в сити каледже и мы за это добросовестно заплатили).

И тут вариации есть. Например, человек приходит на курсы (или в другое учебное заведение, их тысячи и тысячи) и говорит, что хочет платить сам. Ему, условно, называют сумму в 4-5 куе (как те курсы аккаунтинга ), он их оплачивает, но ему подсовывают подписать ворох бумаг, среди которых будет и бумага, на основании которой получат параллельно грант).

Ну и просто для иллюстрации. Те "курсы" по программе типа "1С бухгалтерия", которые ни один работодатель не воспримет, запросили на тот момент 4,5 куе (для вас это будет бесплатно). В сити каледже, который хоть и далеко не Гарвард, но официальное учебное заведение города НЙ, это стоило ...около 400 долларов.

Можно еще взять 2 смежных курса (которые не нужны человеку, который работал в Украине бухгалтером и гл. бухгалтером) ии получить сертификат, который можно показать работодателю.

Я не вдавался в подробности, но страховое мошенничество - это еще больший пласт.

Может и поэтому в СЩА очень трудно стартануть в этих отраслях новый бизнес - новичкам тупо мало кто верит.

Если банк, страховая, универ, то стараются выбирать именитые и большие, избегая всяческих посредников.

А, с медициной...можно нарваться, когда простая манипуляция из-за ошибки или "ошибки" биллинг-менеджера прочарджит страховую на сумму сложной операции.

Если страховая откажется это оплачивать, то это ляжет на пациента.

И тд.

Отдельная тема - это круки в инвестировании. Они будут тебя убеждать открыть аккаунт в том или ином брокерском учреждении, вкладываться в те или иные фонды.

rjkz

Повідомлень: 16967 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8420 раз. Подякували: 5303 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 01:44 Прохожий написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from San Francisco



Наші люди не можуть піти у відпустку, щоби провести чудовий час на Гавайях.

З шампанським, гикан"єм та криками.

Завантажені роботою мінімум до 1 лютого. Року 2025.

ІТ-ники.

Не хочу зіпсувати вечір М-Аudio, але зарплатня 500 000+ доларів на рік.

Точну цифру знаю, але не скажу. "Казкар" повинен зберігати реноме... News from San FranciscoНаші люди не можуть піти у відпустку, щоби провести чудовий час на Гавайях.З шампанським,Завантажені роботою мінімум до 1 лютого. Року 2025.ІТ-ники.Не хочу зіпсувати вечір, але зарплатня 500 000+ доларів на рік.Точну цифру знаю, але не скажу. "Казкар" повинен зберігати реноме...

як правило на всіх світових курортах від Шарма до Балі і Гавайів по цим ознакам відмінно ідентифікуються кацапи...

Може не тільки кацапи.
Може просто з БРІКС. rjkz



Может не только кацапы.

Может просто из БРИКС. Может не только кацапы.Может просто из БРИКС. rjkz

Додано: Чет 12 вер, 2024 01:52 M-Audio написав: akurt написав: навіщо він віддасть ЗАРАЗ 100 000$ в погашення студентського кредиту, якщо він ЗАРАЗ поповнить на цю суму свій пакет акцій американських підприємств. І отримає плюс 100 000$. навіщо він віддасть ЗАРАЗ 100 000$ в погашення студентського кредиту, якщо він ЗАРАЗ поповнить на цю суму свій пакет акцій американських підприємств. І отримає плюс 100 000$. Ну зрозуміло ж, що в кожного вчорашнього випускника американського вишу є пакет акцій амеріканських підприємств в розмірі, до якого доречно застосування терміну "додати 100 тис. доларів". До того ж, цей пакет не просто є, але ще й обов'язково стабільно і надійно прибутковий, так що вкладення грошей на "додавання" до цього пакету майже гарантовано принесе більше доходу, ніж 5-7% втрати по кредиту. Ага, вірю, досить типова ситуація. Не казки ні в якому разі.



І ще те, що ніколи вам в голову не прийде: за час каденції президента Байдена вже два рази була амністія саме студентських кредитів (!) - не хочу зараз ритися в мережі, але сума погашення за останні 3,5 роки сягнула цифри десь в 10 мільярдів доларів США. 10 мільярдів доларів США подарували студентам!



І ще те, що ніколи вам в голову не прийде: за час каденції президента Байдена вже два рази була амністія саме студентських кредитів (!) - не хочу зараз ритися в мережі, але сума погашення за останні 3,5 роки сягнула цифри десь в 10 мільярдів доларів США. 10 мільярдів доларів США подарували студентам! Чого ж не прийде? Чув про це. Але маю дещо в моїй, не казковій, реальності, кредити скасовують переважно з тієї причини, що повернути їх звичайним шляхом майже немає шансів. А коли в кожного стабільна і зростаюча зарплата і "пакет акцій американських підприємств", то підкинути ще державних грошенят може викликати невдоволення тих платників податків, що ніяких кредитів не отримували. З чого можна зробити простий висновок, що у значного прошарку випускників не те, що "пакету акцій американських підприємств" немає, а і взагалі настільки нічого немає і не буде, що навіть той, відносно невеликий борг доводиться визнавати безнадійним. Звісно ж, я розумію, що те омериканьске "нічого немає" суттєво відрізняється від українського "нічого немає", але ж це все одно не свідчить про прекрасне і безтурботне життя.

Я тільки не зрозумів: і їсти не треба? І авто купувати не треба? І секосом займатися не треба? І на відпочинок їздити не треба? Все треба, тільки від того треба до "маю" та "можу собі дозволити" шлях іноді ну дуже довгий і складний, і не зводиться до одного факту закінчення американьского вишу.

Давайте поделюсь "успешным успехом" на стокмаркете СЩА.
Как я писал, завел я Х0000 (Х - не 1) на стокмаркет. ДО июля все было хорошо и оно росло. В июле он хорошо так упал и пока не отрос обратно. Мой аккаунт отрицательно вырос в среднем на 10%.
Хорошо, что я завел туда совсем немного и минус по стокам пока перекрывается плюсом по сейвингу. Но есть люди, которые вообще все держат в стоках. Их подстригли. rjkz



Давайте поделюсь "успешным успехом" на стокмаркете СЩА.

Как я писал, завел я Х0000 (Х - не 1 ) на стокмаркет. ДО июля все было хорошо и оно росло. В июле он хорошо так упал и пока не отрос обратно. Мой аккаунт отрицательно вырос в среднем на 10%.

Хорошо, что я завел туда совсем немного и минус по стокам пока перекрывается плюсом по сейвингу. Но есть люди, которые вообще все держат в стоках. Их подстригли. Давайте поделюсь "успешным успехом" на стокмаркете СЩА.Как я писал, завел я Х0000 (Х - не 1) на стокмаркет. ДО июля все было хорошо и оно росло. В июле он хорошо так упал и пока не отрос обратно. Мой аккаунт отрицательно вырос в среднем на 10%.Хорошо, что я завел туда совсем немного и минус по стокам пока перекрывается плюсом по сейвингу. Но есть люди, которые вообще все держат в стоках. Их подстригли. rjkz

Повідомлень: 16967 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8420 раз. Подякували: 5303 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 03:19 Прохожий написав: Дюрі-бачі

"дикие люди, дети гор..."(с) "дикие люди, дети гор..."(с)

Реально мені сподобалося.

Це в контексті того, що M-Audio живе з щелепою, що відвисла, і не може уявити, як нормальні люди живуть в нормальному суспільстві в нормальних та прозорих економічних умовах.



Класний вийшов у нас діалог!

Гілка - супер!



P.S. Бажання учасників диспуту навчити інших людей на іншому боці Земної кулі «правильно» жити заслуговує поваги.

Але ці наміри мають к.к.д.=0. Почитайте допис від Дюрі-бачі про Німеччину. Реально мені сподобалося.Це в контексті того, що M-Audio живе з щелепою, що відвисла, і не може уявити, як нормальні люди живуть в нормальному суспільстві в нормальних та прозорих економічних умовах.Класний вийшов у нас діалог!Гілка - супер!P.S. Бажання учасників диспуту навчити інших людей на іншому боці Земної кулі «правильно» жити заслуговує поваги.Але ці наміри мають к.к.д.=0. Почитайте допис від Дюрі-бачі про Німеччину. akurt

Додано: Чет 12 вер, 2024 03:43 rjkz написав: На самом деле, образование в США не так дорого для среднего класса, как об этом думают. Я уже писал об этом. Знакомая оплачивает довольно дорогой каледж сыну - 40 куе в год. Это морская очень высокооплачиваемая специальность. 160 куе за учебу будет около первой годовой зарплаты. На самом деле, образование в США не так дорого для среднего класса, как об этом думают. Я уже писал об этом. Знакомая оплачивает довольно дорогой каледж сыну - 40 куе в год. Это морская очень высокооплачиваемая специальность. 160 куе за учебу будет около первой годовой зарплаты.

ГовОриш-говОриш про це людям, а вони чи з калькулятором не дружать, чи не знають знаменитої фрази про те, що найкраще вкладення грошей - це вкладення в освіту дітей.

Ну так що, панове, і пана rjkz запишете в «казкарі»?

Ну-ну, успіхів… akurt

ГовОриш-говОриш про це людям, а вони чи з калькулятором не дружать, чи не знають знаменитої фрази про те, що найкраще вкладення грошей - це вкладення в освіту дітей.

Ну так що, панове, і пана rjkz запишете в «казкарі»?

Ну-ну, успіхів… ГовОриш-говОриш про це людям, а вони чи з калькулятором не дружать, чи не знають знаменитої фрази про те, що найкраще вкладення грошей - це вкладення в освіту дітей.Ну так що, панове, і пана rjkz запишете в «казкарі»?Ну-ну, успіхів… akurt

Додано: Чет 12 вер, 2024 06:39 M-Audio написав: rjkz написав: В Вашем посте есть то, с чем могу согласиться и то, с чем если не стану спорить, то прокомментирую. В Вашем посте есть то, с чем могу согласиться и то, с чем если не стану спорить, то прокомментирую. От не буду коментувати подробиці, але ж погодтесь, що ваш опис ситуації дуже відрізняється від того "тут варто тільки війти на вулицю, як на тебе одразу ллється грошовий дощ, всі тільки й зайняті тим, що шукають можливості їх з комфортом для себе витратити, а 100-200 тисяч це абсолютно дрібна сума, не варта уваги"



Смотрите, Америка - очень разная.

Кто где находится, ктто с кем общается.

Акурт, возможно, имеет контакты только с определенным кругом, работающим в Силикон Вэйли на 500 куе в год.

Но это совсем не характерно ни для Штатов в целом ни для айти в частности.

И мой знакомый, который имеет карьеру в именитых мировых компаниях и на говермент и сейчас работает на чуть выше зп чем имел в МС, хорошо если имеет половину от того, что имеет круг знакомств акурта.

Порадуемся за них.

Теперь о сумме в 100 куе в год.

Для ньюкамеров - это хорошая цифра, но нельзя сказать, что что-то заоблачное.

Для этого не обязательно заканчивать какой-то американский вуз.

Причем, я не говорю, что этто делать не надо.

Но...по тому что я вижу, если человек что-то хорошо умел/знал в своей стране, то нужны его знания в первую очередь, а корочки - второстепенное.

Например, человек в 1975 году закончил институт. В 2018 приехал в США, выиграв Гринкарту. Начинал с инспектора по прокладке водопроводных сетей на 35 долларов в час (70 куе в год), сейчас инспектор по устройству подземных резервуаров для сбора дождевых вод. 99 куе в год. Человеку 71 год. Познакомились на курсах английского, на тот момент его Инглиш был существенно ниже моего. Сидели за одной партой, сейчас раз в год созваниваемся.

Преподаватель в маленьком каледже в НДж - 50 долларов в час было на момент нашего приезда. Это те самые 100 куе в год.

Ничего необычного.

Еще, та, моя знакомая, про которую чуть выше писал. Закончила каледж в конце 00-х, пошла работать, на первые 3 месяца было 4 куе в месяц, потом 7 куе в месяц. Мне никто не верил. Госпитальная медсестра. Когда мы приехали, она связывалась со своей подругой в госпитале, та сказала.что стартовая зп в госпитале после каледжа - 96 тысяч. На днях мне привели в пример зп (не стартовую) медбрата из того-же госпиталя - 148 куе в год. Это тяжелая работа.

Мне моя знакомая рассказывала как была беременная и ей приходилось переворачивать 140 кг грузина, как были 12 часовые смены как просто после работы она не могла дойти от госпиталя до автобусной остановки в квартале от госпиталя.

Но есть и медсестры в медицинских офисах - заполнить бумажки, померять давление, сахар, пульс,вес,рост. От 35 долларов в час, то есть, от 70 куе в год. Даже каледж заканчивать не надо, достаточно 2 года в заштатном ситикаледже или даже курсов или даже эвалюации украинского диплома. Тут важней не корочка, которая обязательна в госпиталях, а общее понимание.

Еще уже приводимый пример ранее. Девочка с Зу не закончила даже универ в Украине. Выиграла гринкард, тут подтянула Инглиш, пошла на континюэд эдюкейшн, получила сертификат аккаунтинг, пошла в "русский" бизнес на 20 долларов в час (40 куе в год, почти минималка) после года работы перешла в американскую компанию на 35 в час (70 в год). Собственно после того, как она поделилась опытом и моя жена пошла в тот-же каледж.

Видите, для 100 куе в год не обязательно 4 года учиться в Айви Лиг.

Причем, я так скажу, я с удовольствием-бы пошел учиться, но ни времени ни сил после работы нет. Финансовый вопрос меня не смущает. Это очень небольшие деньги. В Гарвард, конечно, не собираюсь.

Огромный плюс каледжей - очень прокачивает лангуаге. Второе - нетворк.

Знания, если они были из Украины - зачастую достаточны для работы, но если будут заточенные на американский рынок, то лучше.

А є люди, які взагалі не хочуть після школи вчитися. Як син іншої моєї знайомої. 30 років. З другом відкрив рекламний бізнес. Роки 3 тому купив дім (в мортгідж) за 700+ куе. Тесли міняє кожен рік. Молодості притаманне марнотратство. rjkz

Додано: Чет 12 вер, 2024 07:18 rjkz написав: M-Audio написав: От не буду коментувати подробиці, але ж погодтесь, що ваш опис ситуації дуже відрізняється від того "тут варто тільки війти на вулицю, як на тебе одразу ллється грошовий дощ, всі тільки й зайняті тим, що шукають можливості їх з комфортом для себе витратити, а 100-200 тисяч це абсолютно дрібна сума, не варта уваги" От не буду коментувати подробиці, але ж погодтесь, що ваш опис ситуації дуже відрізняється від того "тут варто тільки війти на вулицю, як на тебе одразу ллється грошовий дощ, всі тільки й зайняті тим, що шукають можливості їх з комфортом для себе витратити, а 100-200 тисяч це абсолютно дрібна сума, не варта уваги"



Смотрите, Америка - очень разная.

Кто где находится, ктто с кем общается.

Акурт, возможно, имеет контакты только с определенным кругом, работающим в Силикон Вэйли на 500 куе в год. Смотрите, Америка - очень разная.Кто где находится, ктто с кем общается.Акурт, возможно, имеет контакты только с определенным кругом, работающим в Силикон Вэйли на 500 куе в год. Разумеется, но он-то преподносит это так, будто это не отдельные успешные случа



Смотрите, Америка - очень разная.

Кто где находится, ктто с кем общается.

Акурт, возможно, имеет контакты только с определенным кругом, работающим в Силикон Вэйли на 500 куе в год. Смотрите, Америка - очень разная.Кто где находится, ктто с кем общается.Акурт, возможно, имеет контакты только с определенным кругом, работающим в Силикон Вэйли на 500 куе в год. Разумеется, но он-то преподносит это так, будто это не отдельные успешные случаи, которые, конечно, тоже бывают, а абсолютная норма, на которую можно полагаться, и на этом строить свои планы. Планы на то, что сразу по окончании колледжа/университета твой ребёнок сходу устроится на зарплату 200+ в год, чем моментально окупит вложения в образование. Или планы купить дом в ипотеку, за которую в сумме придется заплатить миллиона два-три сверху к стоимости. Он же не говорит о том, что первое из названного -- это очень хороший вариант, и удачное стечение обстоятельств, а если не повезёт, то пахать этому выпускнику за 40 долларов в час годами, и нарабатывать опыт и связи, прежде чем удастся достичь названного "стартового" уровня. Так же, как он не говорит и о том, что озвученного уровня 500к в год (а по моему мнению только с таким уровнем дохода можно влазить в ипотеку совокупной стоимостью 3-4 миллиона) скорее всего не удастся достичь никогда, помня про 1%. Что роскошная жизнь в кредит может в один момент закончиться на помойке даже по независящим от человека причинам, а ещё и синдром "поймавшего бога за бороду" может вполне этому поспособствовать.



Конечно, даже 1% от населения США -- это довольно много народу, и может быть и можно окружить себя исключительно этим процентом, но это не делает такое положение вещей нормой, а какое-то планирование, основанное на шансе успеха в 1% иначе как авантюрой назвать нельзя.

Заметьте, что форумчанин высказал, что он пока не готов продать квартиру, приносящую доход, ради образования для сына, а ему рассказывают истории успешных успехов, и попутно говорят, что обучение не такое уж дорогое для среднего класса в США. Это же просто классика жанра: ты же не лох какой-нибудь, ты же средний класс, ты же должен соответствовать, и ездить только на новой и дорогой машине/носить дорогие брендовые шмотки/каждый год покупать новый айфон etc. То есть типичный разводняк при впаривании. Непонятно только зачем ему это, кроме как раздуть собственное эго от осознания причастности к "высшим слоям". Разумеется, но он-то преподносит это так, будто это не отдельные успешные случаи, которые, конечно, тоже бывают, а абсолютная норма, на которую можно полагаться, и на этом строить свои планы. Планы на то, что сразу по окончании колледжа/университета твой ребёнок сходу устроится на зарплату 200+ в год, чем моментально окупит вложения в образование. Или планы купить дом в ипотеку, за которую в сумме придется заплатить миллиона два-три сверху к стоимости. Он же не говорит о том, что первое из названного -- это очень хороший вариант, и удачное стечение обстоятельств, а если не повезёт, то пахать этому выпускнику за 40 долларов в час годами, и нарабатывать опыт и связи, прежде чем удастся достичь названного "стартового" уровня. Так же, как он не говорит и о том, что озвученного уровня 500к в год (а по моему мнению только с таким уровнем дохода можно влазить в ипотеку совокупной стоимостью 3-4 миллиона) скорее всего не удастся достичь никогда, помня про 1%. Что роскошная жизнь в кредит может в один момент закончиться на помойке даже по независящим от человека причинам, а ещё и синдром "поймавшего бога за бороду" может вполне этому поспособствовать.Конечно, даже 1% от населения США -- это довольно много народу, и может быть и можно окружить себя исключительно этим процентом, но это не делает такое положение вещей нормой, а какое-то планирование, основанное на шансе успеха в 1% иначе как авантюрой назвать нельзя.Заметьте, что форумчанин высказал, что он пока не готов продать квартиру, приносящую доход, ради образования для сына, а ему рассказывают истории успешных успехов, и попутно говорят, что обучение не такое уж дорогое. Это же просто классика жанра: ты же не лох какой-нибудь, ты же средний класс, ты же должен соответствовать, и ездить только на новой и дорогой машине/носить дорогие брендовые шмотки/каждый год покупать новый айфон etc. То есть типичный разводняк при впаривании. Непонятно только зачем ему это, кроме как раздуть собственное эго от осознания причастности к "высшим слоям". M-Audio Повідомлень: 3130 З нами з: 23.03.11 Подякував: 590 раз. Подякували: 437 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 09:52 Саме смішне, пан M-Audio, що ніхто вас не примушує повторити шлях інших людей.



Дивіться: вище пан rjkz назвав вам цілком реальні випадки з його оточення на рівні зарплат:

- 70 000$ на рік;

- 99 000$ на рік;

- 100 000$ на рік;

- 148 000$ на рік;

- 160 000$ на рік.

І жоден з цих рівнів теж вам не підійшов.

Теж казки і пан rjkz - казкар?



Я з великими подробицями розказував цілий рік як просуваються справи з підтвердження медичного диплома, отриманого не в США, наших людей, які перейшли законно кордон Мексика-США - але пройшли всі етапи підтвердження і було це дуже важко.

Яка ж у них мета?

А вийти на середню зарплатню лікаря в США - і це скільки грошей?

А це в середньому 340 000$ в рік.



Ну ось, не гілка, а країна казок!



Так це ж класно! akurt

