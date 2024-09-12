Дюрі-бачі
"дикие люди, дети гор..."(с)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2024 00:14
Прогресивна система оподаткування. При чому саме в Німеччині вона якась "особливо" прогресивна. Десь приблизно на названій сумі проходить межа, за якою податок одним стрибком росте з 14% до 42%. Тобто з кожного додатково євро у порівнянні з ним його партнери по пляшці віддають державі вже майже половину.
Додано: Чет 12 вер, 2024 01:42
Мне тоже интересно, разговор был года 3 назад на другую тему, это вскользь прошло. Основной посыл - очень много охотников за чужими деньгами.
Фактически, тут просто атакуют предложениями о том, чтобы куда-то влезть просто что-то подписав. Это я и по себе могу сказать.
А, да совсем простой пример.
Когда мы только приехали, надо было с чего-то начинать, проходили мимо здания, там (на русском) предлагались разнообразные курсы.
Зашли узнать, в числе прочего - аккаунтинг.
Спрашивают статус. Все ок. Говорят, мы можем оформить так, чтобы эти курсы были бесплатными. Надо только подписать тут и тут.
Ога!
Не бесплатные они.
Если у человека не было НИКАКОГО послешкольного образования НИГДЕ, то он может получить ОДИН грант на образование.
И потратить его можно хоть на курсы ННА (там-же недельные, 850 долларов) и на учебу в (условно) Гарварде (на самом деле не знаю или там есть потолок, но пробовал вбивать, на тот момент еще не трудоустроенный, свои параметры в Бруклин каледж, то выдало, что покрывает даже чуть большую сумму, чем стоит обучение. Естественно я этим не занимался, так как у меня есть ВО, а у жены даже 2. Сейчас жена закончила самый необходимый курс по аккаунтингу в сити каледже и мы за это добросовестно заплатили).
И тут вариации есть. Например, человек приходит на курсы (или в другое учебное заведение, их тысячи и тысячи) и говорит, что хочет платить сам. Ему, условно, называют сумму в 4-5 куе (как те курсы аккаунтинга ), он их оплачивает, но ему подсовывают подписать ворох бумаг, среди которых будет и бумага, на основании которой получат параллельно грант).
Ну и просто для иллюстрации. Те "курсы" по программе типа "1С бухгалтерия", которые ни один работодатель не воспримет, запросили на тот момент 4,5 куе (для вас это будет бесплатно). В сити каледже, который хоть и далеко не Гарвард, но официальное учебное заведение города НЙ, это стоило ...около 400 долларов.
Можно еще взять 2 смежных курса (которые не нужны человеку, который работал в Украине бухгалтером и гл. бухгалтером) ии получить сертификат, который можно показать работодателю.
Я не вдавался в подробности, но страховое мошенничество - это еще больший пласт.
Может и поэтому в СЩА очень трудно стартануть в этих отраслях новый бизнес - новичкам тупо мало кто верит.
Если банк, страховая, универ, то стараются выбирать именитые и большие, избегая всяческих посредников.
А, с медициной...можно нарваться, когда простая манипуляция из-за ошибки или "ошибки" биллинг-менеджера прочарджит страховую на сумму сложной операции.
Если страховая откажется это оплачивать, то это ляжет на пациента.
И тд.
Отдельная тема - это круки в инвестировании. Они будут тебя убеждать открыть аккаунт в том или ином брокерском учреждении, вкладываться в те или иные фонды.
Додано: Чет 12 вер, 2024 01:44
Может не только кацапы.
Может просто из БРИКС.
Додано: Чет 12 вер, 2024 01:52
Давайте поделюсь "успешным успехом" на стокмаркете СЩА.
Как я писал, завел я Х0000 (Х - не 1 ) на стокмаркет. ДО июля все было хорошо и оно росло. В июле он хорошо так упал и пока не отрос обратно. Мой аккаунт отрицательно вырос в среднем на 10%.
Хорошо, что я завел туда совсем немного и минус по стокам пока перекрывается плюсом по сейвингу. Но есть люди, которые вообще все держат в стоках. Их подстригли.
Додано: Чет 12 вер, 2024 03:19
Реально мені сподобалося.
Це в контексті того, що M-Audio живе з щелепою, що відвисла, і не може уявити, як нормальні люди живуть в нормальному суспільстві в нормальних та прозорих економічних умовах.
Класний вийшов у нас діалог!
Гілка - супер!
P.S. Бажання учасників диспуту навчити інших людей на іншому боці Земної кулі «правильно» жити заслуговує поваги.
Але ці наміри мають к.к.д.=0. Почитайте допис від Дюрі-бачі про Німеччину.
Додано: Чет 12 вер, 2024 03:43
ГовОриш-говОриш про це людям, а вони чи з калькулятором не дружать, чи не знають знаменитої фрази про те, що найкраще вкладення грошей - це вкладення в освіту дітей.
Ну так що, панове, і пана rjkz запишете в «казкарі»?
Ну-ну, успіхів…
Додано: Чет 12 вер, 2024 06:39
Смотрите, Америка - очень разная.
Кто где находится, ктто с кем общается.
Акурт, возможно, имеет контакты только с определенным кругом, работающим в Силикон Вэйли на 500 куе в год.
Но это совсем не характерно ни для Штатов в целом ни для айти в частности.
И мой знакомый, который имеет карьеру в именитых мировых компаниях и на говермент и сейчас работает на чуть выше зп чем имел в МС, хорошо если имеет половину от того, что имеет круг знакомств акурта.
Порадуемся за них.
Теперь о сумме в 100 куе в год.
Для ньюкамеров - это хорошая цифра, но нельзя сказать, что что-то заоблачное.
Для этого не обязательно заканчивать какой-то американский вуз.
Причем, я не говорю, что этто делать не надо.
Но...по тому что я вижу, если человек что-то хорошо умел/знал в своей стране, то нужны его знания в первую очередь, а корочки - второстепенное.
Например, человек в 1975 году закончил институт. В 2018 приехал в США, выиграв Гринкарту. Начинал с инспектора по прокладке водопроводных сетей на 35 долларов в час (70 куе в год), сейчас инспектор по устройству подземных резервуаров для сбора дождевых вод. 99 куе в год. Человеку 71 год. Познакомились на курсах английского, на тот момент его Инглиш был существенно ниже моего. Сидели за одной партой, сейчас раз в год созваниваемся.
Преподаватель в маленьком каледже в НДж - 50 долларов в час было на момент нашего приезда. Это те самые 100 куе в год.
Ничего необычного.
Еще, та, моя знакомая, про которую чуть выше писал. Закончила каледж в конце 00-х, пошла работать, на первые 3 месяца было 4 куе в месяц, потом 7 куе в месяц. Мне никто не верил. Госпитальная медсестра. Когда мы приехали, она связывалась со своей подругой в госпитале, та сказала.что стартовая зп в госпитале после каледжа - 96 тысяч. На днях мне привели в пример зп (не стартовую) медбрата из того-же госпиталя - 148 куе в год. Это тяжелая работа.
Мне моя знакомая рассказывала как была беременная и ей приходилось переворачивать 140 кг грузина, как были 12 часовые смены как просто после работы она не могла дойти от госпиталя до автобусной остановки в квартале от госпиталя.
Но есть и медсестры в медицинских офисах - заполнить бумажки, померять давление, сахар, пульс,вес,рост. От 35 долларов в час, то есть, от 70 куе в год. Даже каледж заканчивать не надо, достаточно 2 года в заштатном ситикаледже или даже курсов или даже эвалюации украинского диплома. Тут важней не корочка, которая обязательна в госпиталях, а общее понимание.
Еще уже приводимый пример ранее. Девочка с Зу не закончила даже универ в Украине. Выиграла гринкард, тут подтянула Инглиш, пошла на континюэд эдюкейшн, получила сертификат аккаунтинг, пошла в "русский" бизнес на 20 долларов в час (40 куе в год, почти минималка) после года работы перешла в американскую компанию на 35 в час (70 в год). Собственно после того, как она поделилась опытом и моя жена пошла в тот-же каледж.
Видите, для 100 куе в год не обязательно 4 года учиться в Айви Лиг.
Причем, я так скажу, я с удовольствием-бы пошел учиться, но ни времени ни сил после работы нет. Финансовый вопрос меня не смущает. Это очень небольшие деньги. В Гарвард, конечно, не собираюсь.
Огромный плюс каледжей - очень прокачивает лангуаге. Второе - нетворк.
Знания, если они были из Украины - зачастую достаточны для работы, но если будут заточенные на американский рынок, то лучше.
А есть люди, которые вообще не хотят после школы учиться. Как сын другой моей знакомой. 30 лет. С другом открыл рекламный бизнес. Года 3 назад купил дом (в мортгидж) за 700+ куе. Теслы меняет каждый год. Молодости присуще расточительство.
Додано: Чет 12 вер, 2024 07:18
Разумеется, но он-то преподносит это так, будто это не отдельные успешные случаи, которые, конечно, тоже бывают, а абсолютная норма, на которую можно полагаться, и на этом строить свои планы. Планы на то, что сразу по окончании колледжа/университета твой ребёнок сходу устроится на зарплату 200+ в год, чем моментально окупит вложения в образование. Или планы купить дом в ипотеку, за которую в сумме придется заплатить миллиона два-три сверху к стоимости. Он же не говорит о том, что первое из названного -- это очень хороший вариант, и удачное стечение обстоятельств, а если не повезёт, то пахать этому выпускнику за 40 долларов в час годами, и нарабатывать опыт и связи, прежде чем удастся достичь названного "стартового" уровня. Так же, как он не говорит и о том, что озвученного уровня 500к в год (а по моему мнению только с таким уровнем дохода можно влазить в ипотеку совокупной стоимостью 3-4 миллиона) скорее всего не удастся достичь никогда, помня про 1%. Что роскошная жизнь в кредит может в один момент закончиться на помойке даже по независящим от человека причинам, а ещё и синдром "поймавшего бога за бороду" может вполне этому поспособствовать.
Конечно, даже 1% от населения США -- это довольно много народу, и может быть и можно окружить себя исключительно этим процентом, но это не делает такое положение вещей нормой, а какое-то планирование, основанное на шансе успеха в 1% иначе как авантюрой назвать нельзя.
Заметьте, что форумчанин высказал, что он пока не готов продать квартиру, приносящую доход, ради образования для сына, а ему рассказывают истории успешных успехов, и попутно говорят, что обучение не такое уж дорогое для среднего класса в США. Это же просто классика жанра: ты же не лох какой-нибудь, ты же средний класс, ты же должен соответствовать, и ездить только на новой и дорогой машине/носить дорогие брендовые шмотки/каждый год покупать новый айфон etc. То есть типичный разводняк при впаривании. Непонятно только зачем ему это, кроме как раздуть собственное эго от осознания причастности к "высшим слоям".
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:52
Саме смішне, пан M-Audio, що ніхто вас не примушує повторити шлях інших людей.
Дивіться: вище пан rjkz назвав вам цілком реальні випадки з його оточення на рівні зарплат:
- 70 000$ на рік;
- 99 000$ на рік;
- 100 000$ на рік;
- 148 000$ на рік;
- 160 000$ на рік.
І жоден з цих рівнів теж вам не підійшов.
Теж казки і пан rjkz - казкар?
Я з великими подробицями розказував цілий рік як просуваються справи з підтвердження медичного диплома, отриманого не в США, наших людей, які перейшли законно кордон Мексика-США - але пройшли всі етапи підтвердження і було це дуже важко.
Яка ж у них мета?
А вийти на середню зарплатню лікаря в США - і це скільки грошей?
А це в середньому 340 000$ в рік.
Ну ось, не гілка, а країна казок!
Так це ж класно!
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