#<1 ... 2346234723482349> Додано: Нед 29 вер, 2024 16:42 akurt написав: Питания пана Shaman’a про акції має просту відповідь: це один з фінансових довготермінових інструментів, який відображає стан розвитку та перспективу того чи іншого підприємства.



Інвестором бути легко - сидячі вдома після роботи - натиснути три-чотири кнопки MacBook - та перетворитися на співвласника того чи іншого підприємства. Все питания в тому, вірите особисто ви в розвиток чи в падіння цього підприємства.

Важливий момент: чи можете ви отримувати інсайдерську ініормацію?



Далі відбувається те, що відбувається з кожним підприємством в усьому світі: сталий розвиток переходить в застійне існування, або раптом відкривається новий несподіваний або неочікуваний горизонт.

вже не став цитувати всю цю маячню. як спробу жартувати - зарахувати можна. називати це реальною та достовірною інфо - оце вже першосортний жарт



бо щось постсовок з вас не виводиться, не зважаючи на начебто поїздки до США чи Європи. так, довідково - у США інсайд - карний злочин, хоча статистику скільки за це посадили - не знаю.



Таким "інвестором" - який натискає кнопки під впливом "вірю"-"не вірю" - дійсно бути легко. гроші правда втратиш, але то таке. але питання, що пересічний тільки й може, що вірити, бо оцінити професійно він не в змозі. через це зазвичай купують через брокерів (питання їх кваліфікації - це окремо, Волк з Вол-стріт не надто високо їх оцінює )



а враховуючи, що вартість ІТкомпаній зараз трохи переоцінена - бо базується на потенційних прибутках в майбутньому, а не на реальних поточних. через що я кажу, що інвестування в акції зараз й на Заході перестало бути надійним механізмом

Ви вже сконтактувалися з «Лізаветою»?



P.S. Краще б ви не писали передостанній абзац.

Бо видно такого дивного ділетанта, що просто жах.

Видаляйте, поки є можливість.

ви не розумієте прочитане?

Shaman написав: ...

я знаю про стажування в Google в Німеччині, але там платили до 5 к євро. хто ж це платить по 8-10 куо на стажуванні? чергове перебільшення? ...я знаю про стажування вв Німеччині, але там платили до 5 к євро. хто ж це платить по 8-10 куо на стажуванні?чергове перебільшення?

платить Google. дівчина закінчили бакалаврат в Штутгарті. точну назву ЗВО зараз не згадаю, але тато хвалився, що входить в топ-50 в Німеччині. спеціальність теж комп'ютерна. тому стажування на 5 к євро зрозуміло.



Якщо треба 5000 євро - звертайтеся до Шамана, Лізавети та Google (жирним шрифтом).

Реклама класна.

Повідомлень: 10121 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3720 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2024 17:13 Пане Shaman’e! Так ви ж не зрозуміли: ми ж вас підтримуємо, бо кому ж не хочеться з бюджету компанії Google отримати 5 000€? Люди он 2 місяця тому за 300€ їхали з Києва в Штутгарт і назад - в мікроавтобусі - ризикуючи життям - була докладна інформація на цій гілці - а тут всього навсього звʼязатися з гарною дівчиною, яка закінчила бакалаврат в тому ж Штутгарті - і отримай 5000€.

Повідомлень: 10121 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3720 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2024 20:52 Shaman написав: я знаю про стажування в Google в Німеччині, але там платили до 5 к євро. хто ж це платить по 8-10 куо на стажуванні? чергове перебільшення? я знаю про стажування в Google в Німеччині, але там платили до 5 к євро. хто ж це платить по 8-10 куо на стажуванні?чергове перебільшення?

Так ви ж метод - що робити - знаєте давно. Кращого ще ніхто не придумав.

Так ви ж метод - що робити - знаєте давно. Кращого ще ніхто не придумав.

так зп 500 куо за методом akurtа взагалі не питання.



Із приміткою, що треба керуватися тим принципом, який абсолютно точно знає пан flyman.



Еміграція, заробітчанство



News from San Jose (CA)



В суботу та в неділю здійснили переїзд в приватний будинок з квартири, яку знімали цілий рік, наші українці. Подружжя.

Квартиру в новенькому ЖК (здано в експлуатацію в 2023) знімали рівно рік за ціною в 3 300$ на місяць.

Це було тут: https://maps.app.goo.gl/Z4nn1vkTJXLzetm ... eview.copy

Вирішили взяти в оренду приватний будинок.

Шукали останні три місяці, передивилися багато варіантів. Цікаво, що знайшли за тією ж ціною: за 3 300$ на місяць.

За словами орендарів такий будинок має ринкову ціну в 1 500 000$.

Допомогав переїхати голові родини колишній однокурсник.

Рік випуску хлопців з University of California: 2019.

Master’s degree in Computer Science.

Зарплатня кожного 400 000$+ на рік.

Для довідки:

Черговий раз підтримаю пана Shaman'a, бо то є правда.

Із приміткою, що треба керуватися тим принципом, який абсолютно точно знає пан flyman.

Еміграція, заробітчанство

News from San Jose (CA)

В суботу та в неділю здійснили переїзд в приватний будинок з квартири, яку знімали цілий рік, наші українці. Подружжя.

Квартиру в новенькому ЖК (здано в експлуатацію в 2023) знімали рівно рік за ціною в 3 300$ на місяць.

Це було тут: https://maps.app.goo.gl/Z4nn1vkTJXLzetm ... eview.copy

Вирішили взяти в оренду приватний будинок.

Шукали останні три місяці, передивилися багато варіантів. Цікаво, що знайшли за тією ж ціною: за 3 300$ на місяць.

За словами орендарів такий будинок має ринкову ціну в 1 500 000$.

Допомогав переїхати голові родини колишній однокурсник.

Рік випуску хлопців з University of California: 2019.

Master's degree in Computer Science.

Зарплатня кожного 400 000$+ на рік.

Для довідки:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Master's_degree

