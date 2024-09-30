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akurt написав:Питания пана Shaman’a про акції має просту відповідь: це один з фінансових довготермінових інструментів, який відображає стан розвитку та перспективу того чи іншого підприємства.
Інвестором бути легко - сидячі вдома після роботи - натиснути три-чотири кнопки MacBook - та перетворитися на співвласника того чи іншого підприємства. Все питания в тому, вірите особисто ви в розвиток чи в падіння цього підприємства. Важливий момент: чи можете ви отримувати інсайдерську ініормацію?
Далі відбувається те, що відбувається з кожним підприємством в усьому світі: сталий розвиток переходить в застійне існування, або раптом відкривається новий несподіваний або неочікуваний горизонт. ...
вже не став цитувати всю цю маячню. як спробу жартувати - зарахувати можна. називати це реальною та достовірною інфо - оце вже першосортний жарт
бо щось постсовок з вас не виводиться, не зважаючи на начебто поїздки до США чи Європи. так, довідково - у США інсайд - карний злочин, хоча статистику скільки за це посадили - не знаю.
Таким "інвестором" - який натискає кнопки під впливом "вірю"-"не вірю" - дійсно бути легко. гроші правда втратиш, але то таке. але питання, що пересічний тільки й може, що вірити, бо оцінити професійно він не в змозі. через це зазвичай купують через брокерів (питання їх кваліфікації - це окремо, Волк з Вол-стріт не надто високо їх оцінює )
а враховуючи, що вартість ІТкомпаній зараз трохи переоцінена - бо базується на потенційних прибутках в майбутньому, а не на реальних поточних. через що я кажу, що інвестування в акції зараз й на Заході перестало бути надійним механізмом
Про ваш допис, де ви розказуєте, як невідомо хто невідомо якому делітенту/«зальотному» коммівояжеру платить в Німеччині 5000 євро саме так можна і написати, просто геніально : «…спроба пожартувати показує, що ви взагалі не розумієте про що мова. але ход ВАШИХ думок та дій якраз зрозумілий». Ви вже сконтактувалися з «Лізаветою»?
P.S. Краще б ви не писали передостанній абзац. Бо видно такого дивного ділетанта, що просто жах. Видаляйте, поки є можливість. Якщо не знаєте, не володієте предметом, не пишіть. Видаляйте.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 вер, 2024 16:53, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Про ваш допис, де ви розказуєте, як невідомо хто невідомо якому делітенту/«зальотному» коммівояжеру платить в Німеччині 5000 євро саме так можна і написати, просто геніально : «…спроба пожартувати показує, що ви взагалі не розумієте про що мова. але ход ВАШИХ думок та дій якраз зрозумілий». Ви вже сконтактувалися з «Лізаветою»?
ви не розумієте прочитане?
Shaman написав:... я знаю про стажування в Google в Німеччині, але там платили до 5 к євро. хто ж це платить по 8-10 куо на стажуванні? чергове перебільшення?
платить Google. дівчина закінчили бакалаврат в Штутгарті. точну назву ЗВО зараз не згадаю, але тато хвалився, що входить в топ-50 в Німеччині. спеціальність теж комп'ютерна. тому стажування на 5 к євро зрозуміло.
а де стажуються на 8-10 куо? ви не тікайте від питання
Пане Shaman’e! Так ви ж не зрозуміли: ми ж вас підтримуємо, бо кому ж не хочеться з бюджету компанії Google отримати 5 000€? Люди он 2 місяця тому за 300€ їхали з Києва в Штутгарт і назад - в мікроавтобусі - ризикуючи життям - була докладна інформація на цій гілці - а тут всього навсього звʼязатися з гарною дівчиною, яка закінчила бакалаврат в тому ж Штутгарті - і отримай 5000€. Я підтримую.
Черговий раз підтримаю пана Shaman’a, бо то є правда. Із приміткою, що треба керуватися тим принципом, який абсолютно точно знає пан flyman.
Еміграція, заробітчанство
News from San Jose (CA)
В суботу та в неділю здійснили переїзд в приватний будинок з квартири, яку знімали цілий рік, наші українці. Подружжя. Квартиру в новенькому ЖК (здано в експлуатацію в 2023) знімали рівно рік за ціною в 3 300$ на місяць. Це було тут: https://maps.app.goo.gl/Z4nn1vkTJXLzetm ... eview.copy Вирішили взяти в оренду приватний будинок. Шукали останні три місяці, передивилися багато варіантів. Цікаво, що знайшли за тією ж ціною: за 3 300$ на місяць. За словами орендарів такий будинок має ринкову ціну в 1 500 000$. Допомогав переїхати голові родини колишній однокурсник. Рік випуску хлопців з University of California: 2019. Master’s degree in Computer Science. Зарплатня кожного 400 000$+ на рік. Для довідки: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Master's_degree