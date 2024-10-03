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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 жов, 2024 18:34
BIGor написав: slonomag написав:
Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги).
Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.
П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...
Виглядає як Pepertum mobile
Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?
Может те у кого нет 75к евро первого взноса? )
Вся эта схема работает если ты уже зарабатываешь 5к+/месяц, тоесть можешь стабильно собирать по 50к за пару лет на очередную недвигу под аренду. А иначе сидишь как 90% остальных в аренде и собираешь 10 лет на первый взнос чтобы хотя бы для себя что-то купить. Там уже разговор о становлении лендлордом не идет...
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Додано: Чет 03 жов, 2024 19:28
akurt написав:
Треба глянути, мабуть Біткоін знову просів...
Ой, пан Дюрі-бачі
- і з ким Ви хотіли зв"язатися для спільного бізнесу - ой, не дай Боже...
Як писав поет: "Дай осафлаю волю - заведе в неволю..."
А який поэт писал-в студию пожалуйста этого классика..Чи знов поппзд захотелось??Знову бреше.Ну что ты будешь делать.Что не ляпнет-то сбреше.Ты на биткоин не смотри-тебе не смену скоро заступать ночную охранником,блокчейн технологии не для тебя.Ты почему сообщение только раз всего редактировал???Ты должен ночами не спать,когда я тебя вывожу на чистую воду
и редактировать свою бредовую писанину непрерывно...как хомячок в колесе
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Додано: Чет 03 жов, 2024 19:35
akurt написав:
Прибуток:
- чоловік приносить в дзьобику 3 300 євро на місяць.
- жінка приносить в дзьобику 1200 євро на місяць.
Витрати:
- купили в кредит електроавто КІА Коnа
- електричний
Це як кредитний айфон у майже кожної продавчині АТБ
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Додано: Чет 03 жов, 2024 19:57
Як думаєте: якщо хресній прописали обов'язкове відвідування психолога разом з батьками в гімназії через "підвищену агресивність" то вони не перегинають палку?
Її знову діставали ті турки, в результаті стукнула костилем по голові і там "підозра на струс мозгу", яка не підтвердилась
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Додано: Чет 03 жов, 2024 20:26
slonomag написав: BIGor написав: slonomag написав:
Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги).
Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.
П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...
Виглядає як Pepertum mobile
Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?
Может те у кого нет 75к евро первого взноса? )
Вся эта схема работает если ты уже зарабатываешь 5к+/месяц, тоесть можешь стабильно собирать по 50к за пару лет на очередную недвигу под аренду. А иначе сидишь как 90% остальных в аренде и собираешь 10 лет на первый взнос чтобы хотя бы для себя что-то купить. Там уже разговор о становлении лендлордом не идет...
1200€?Разве объект премиум класса. Испанцы чистыми, где-то так и зарабатывают или немного больше.
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