#<1 ... 2428242924302431 Додано: Чет 07 лис, 2024 05:49 akurt написав: flysoulfly написав: Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію

(збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо) Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію(збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо)

Однозначно НЕ впустять. Тільки біометричний паспорт.

То було в 2022 році, пускали з будь-яким документом.

Витяг з офіційного сайту МЗС України:



Перетин кордону без біометричного закордонного паспорта – так чи ні?

Ні.

Водночас, ця норма не поширюється вразі в’їзду на територію РП з інших країн. В разі якщо Ви хочете в’їхати по НЕ біометричному паспорту до Республіки Польща з країн, що не входять до Шенгенської зони, Ви маєте мати ВІЗУ.

Джерело:

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=pl



Новий біометричний паспорт зараз ДУЖЕ легко отримати на території України:

а) звернутися в найближче відділення Міграційної служби України в будь-якому місті (реєстрція/прописка не має значення)

б) з собою мати внутрішній український паспорт, код ІНН, гроші. Все інше роблять на місці.

З собою мати діючий закордонний паспорт . Якщо в ньому є діючі візи США або Канади - обов'язково повідомити про це співробітника Міграційної служби - він зможе залишити "старий" паспорт на пам"ять. Візу ніхто не відміняв: діє до дати закінчення.

Термінове виготовлення - 10 діб. Отримувати тільки особисто. Орієнтир ціни 2000+ гривень. Процедура: 10-15 хвилин.

Передайте пораду: попросити українського прикордонника, який перевіряє паспорт, поставити печатку про виїзд з України (ставлять тільки за запитом!).



Мають місце якісь не зовсім зрозумілі паганенькі нюанси:

діючого закордонного ніякого не має , і старенькому пенсіонеру мерзотники втюхують відкриття тільки небіометричного закордонного , кажучи що не відкриють біометричний закордонний (ХЗ чому Мабуть, на складі держвиробника залишились центнери застарилих папірців без чипів )

дякую за досить детальну інфу.

І я вам дякую, що стане в нагоді.

Додано: Чет 07 лис, 2024 09:06 Re: Еміграція, заробітчанство Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само. Так а що він хотів, США це країна іммігрантів, там якщо і запитає хтось "чого ти сюди приїхав?", то ти у відповідь легко скажеш "а чого ти/твої батьки/твої діди сюди приїхали колись?"

Додано: Чет 07 лис, 2024 09:19 The_Rebel написав: Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само. Так а що він хотів, США це країна іммігрантів, там якщо і запитає хтось "чого ти сюди приїхав?", то ти у відповідь легко скажеш "а чого ти/твої батьки/твої діди сюди приїхали колись?"

Дивився цього блогера - ну якийсь клікбейт і може 5% долі правди є. Але чувак через свій негативний досвід (який скоріше всього він отримав через свою тупість, незнання мови, звичаїв, культури etc) натягує на всїх емігрантів.

Дивився цього блогера - ну якийсь клікбейт і може 5% долі правди є. Але чувак через свій негативний досвід (який скоріше всього він отримав через свою тупість, незнання мови, звичаїв, культури etc) натягує на всїх емігрантів. Дивився цього блогера - ну якийсь клікбейт і може 5% долі правди є. Але чувак через свій негативний досвід (який скоріше всього він отримав через свою тупість, незнання мови, звичаїв, культури etc) натягує на всїх емігрантів. BIGor

Додано: Чет 07 лис, 2024 09:35 The_Rebel написав: Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само. Так а що він хотів, США це країна іммігрантів, там якщо і запитає хтось "чого ти сюди приїхав?", то ти у відповідь легко скажеш "а чого ти/твої батьки/твої діди сюди приїхали колись?"

Звичайний ідіот - все йому не так)

Чого він очікував від польщі після америки?) він би ще в болгарію переіхав)

Звичайний ідіот - все йому не так)

Чого він очікував від польщі після америки?) він би ще в болгарію переіхав) Звичайний ідіот - все йому не так)Чого він очікував від польщі після америки?) він би ще в болгарію переіхав) cherchiltank

Повідомлень: 1555 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 09:38 BIGor написав: Дивився цього блогера - ну якийсь клікбейт і може 5% долі правди є. Але чувак через свій негативний досвід (який скоріше всього він отримав через свою тупість, незнання мови, звичаїв, культури etc) натягує на всїх емігрантів. Дивився цього блогера - ну якийсь клікбейт і може 5% долі правди є. Але чувак через свій негативний досвід (який скоріше всього він отримав через свою тупість, незнання мови, звичаїв, культури etc) натягує на всїх емігрантів.

Теж таке враження. Звичайно, що в мононаціональній країні щоб бути там людиною, то треба знати добре мову. Це в США/Канаді/Англії можеш все життя крутитися в своїх емігрантських колах в нікому до тебе діла не буде, а ти будеш думати, що це хороше ставлення до емігрантів Теж таке враження. Звичайно, що в мононаціональній країні щоб бути там людиною, то треба знати добре мову. Це в США/Канаді/Англії можеш все життя крутитися в своїх емігрантських колах в нікому до тебе діла не буде, а ти будеш думати, що це хороше ставлення до емігрантів The_Rebel

Додано: Чет 07 лис, 2024 10:03 Що ви обговорюєте того блохера. Він алабол звичайний. Пізніше повернеться в свою Америку і буде жити далі. Я 2 роліки з ним глянув, сказав би йому йди на роботу і завязуй, так лінь і коментар писати.

Краще про філіпіни шось глянуть. Море, пляж.



Краще про філіпіни шось глянуть. Море, пляж. BeneFuckTor Повідомлень: 215 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 21 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2024 11:37 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Не все так просто українцям в Канаді або історія блокування грошей.

Про такі випадки на цій гілці писали щодо Німеччини та щодо Польщі.

Події в Канаді відбулися вперше.



В Канаду з Анталії переїхав наш українець за програмою CUAET. Мешкав в Анталії з 2020 року в орендованій квартирі.

Все зробив дуже розумно: на березень купив авіаквитки компанії KLM із Стамбула на Торонто, впіймав акцію - якщо не помиляюся - квиток вартував 380 доларів туди і назад на 2 тижня.

В Торонто оформив Work Permit та всі необхідні документи. Виїхав до осені в Анталію - Договір на оренду квартири за солодкою ціною було оплачено до листопада, гріх було кинути.

Взагалі багато років працює на канадську компанію.



В Канаді відбувся колапс - несподівано - з банківською системою.

Нижче діалоги спілкування з ним та з хресником моєї жінки, який після закінчення університету в 2023 році в Торонто працює в найбільшому банку Канади.

Спілкування до речі виключно українською мовою. Наші люди в Канаді спілкуються українською. Цитати без редагування.



Він: Доброго здоров’я! Все відносно добре. Але канадський RBC банк заблокував мені рахунок з всіма грошима до підтвердження мого податкового резидентства.

Вже не одну форму їм заповнив, досі чекаю.

Я: А яка ситуація була? Ти поклав привезені готівкові кошти, чи робив SWIFT-переказ? Як гроші технічно опинилися на рахунку?

Він: Поклав у відділенні. Мені там сказали, що треба буде позвонити в головний офіс, бо в них є питання щодо мого резиденства. Не встиг позвонити, як зрозумів, що не можу перекинути кошти за житло...

Я: Ну цирк...

Він: Вже і зп першу нарахували туди…

І через пару годин вона зникла. В підтримці оператор сказав, що система перехопила автоматично поки розглядається моє питання...

Я: Ну цирк. Резиденство точно ж не канадське…. Можливо вони якось бачать перший вʼїзд в лютому додають 6 місяців і получається, що гроші зароблені буцім-то в Канаді?

Він: Ну вже після першої зп виходить - канадське. Але я не можу його вказувати, бо немає в мене канадського айді з фото. Щоб його отримати - потрібна адреса постійного проживання. Зняти квартиру на довгий термін не можу бо рахунок заблокований. Замкнуте коло. Тому подав форму як укр резидент з укр ІНН (по рекомендації оператора банку)

Я: Резиденство виникає не від зарплатні, а від перебування в країні більше 183 днів на рік.

Він: Існує багато умов набуття резиденства, зарплата від місцевої компанії і сплата з неї податків в тому числі

Я: Не буду сперечатися, але ці фактори не є ознакою резидентства. Але тут що може бути: іноземець нерезидент раптом отримав зарплату як резидент, тому виникло питання.

Він: Заблокували рахунок до отримання зп... Якщо я не резидент Канади, то чому зняли податок з зарплати?)

Я: То інша справа податки сплачують всі: в наступний рік подають декларацію про доходи і часто навіть частину сплачених податків повертають. Підприємство виступає як «податковий агент» і вираховує податки, а правильно вирахували чи ні - покаже Декларація в наступному році, так що це нормально.



Повідомлення від банку: "(ім"я видалено) there is still a restraint on your account due to FATCA.

I kindly ask you to contact the RBC Client Information Verification Team at 1-855-873-7232 for assistance in obtaining a valid self-certification for tax residency and removal of restraint.

Business Hours: Monday to Friday 8am to 8pm EST"



Я: (у зверненні до хресника жінки - працівника банку в Торонто): Цікаве питання для банківського працівника. Наша людина в жовтні заїхала в Канаду, відкрила рахунок в банку, поклала гроші, щоби заплатити за оренду і заплатити не встигла, як рахунок заблокували. Вперше чую про таке…

Відповідь працівника банку в Торонто: Не чув про проблеми з резиденством... серед варіантів може бути те, що дійсно поклали велику суму грошей, і вони щось перевіряють бо рахунок новий.. Другий варіант що коли відкриваєш рахунок, потрібно сказати sin/tin (taxpayer number) чи у Канаді, чи в Україні, іншій країні, дивлячись де будеш сплачувати податки. Якщо нічого не вказати або вказати sin іншої людини, чисто теоретично можуть заблокувати для перевірки...

Я: сума НЕ перевищує 10 000 канадських доларів. Можливо йому звернутися в інший банк та відкрити рахунок? Який краще?

Відповідь працівника банку в Торонто: Та банк будь-який.. cibc гарний для ньюкамерів, але сервіс такий собі, bmo і Scotiabank непогані, але працюють короткі дні і невеликий вибір продуктів. Я особисто в TD працюю. Rbc i TD вважаються найбільшими банками Канади. Новоприбулим надається безлімітний рахунок на рік і безкоштовна кредитка, якщо по Work Permit приїжджаєш. Aле 10 000 то не віддадуть, поки не розглянуть вони все..)



(Повернулися до діалогу з "постраждалим")



Він: Розморозили частково. 7000 перевів на інший банк, з нього на третій мій банк ( так, в мене тепер багато банків 😅) на третій банк гроші не дійшли, а також зарплату мою загубили в першому банку, шукають 😅, я "не можу" з цих канадських банків…

Відповідь працівника банку в Торонто: 😅🥲



Він: О! Вже дійшли. Лишилось знайти зарплату)) Ох ці банки…

Я: Хі-хі... ну знайдеться... я 5 листопада робив переказ із Туреччини на Францію - теж була незрозуміла ситуація, але сьогодні все врегулювалося дуже швидко...



P.S. Вчора тут на форумі був справжній шабаш двох флудерів - київських лендлордів, які не мали, не мають та ніколи не матимуть відношення до теми гілки - головне звинувачення було на мою адресу, що мої повідомлення великі за обсягом. Флудери бризкалися слиною та потім прийшлося видаляти більше 20 повідомлень, щоби розчистити гілку від гною, суцільної брехні по всіх пунктах та слини.

Ну як це все розкажеш коротко? Всі цитати - ОРИГІНАЛ. Без редагування та коректировки.

Справжнє. З "перших рук"... News from CanadaНе все так просто українцям в Канаді абоПро такі випадки на цій гілці писали щодо Німеччини та щодо Польщі.Події в Канаді відбулися вперше.В Канаду з Анталії переїхав наш українець за програмою CUAET. Мешкав в Анталії зроку в орендованій квартирі.Все зробив дуже розумно: на березень купив авіаквитки компанії KLM із Стамбула на Торонто, впіймав акцію - якщо не помиляюся - квиток вартував 380 доларів туди і назад на 2 тижня.В Торонто оформив Work Permit та всі необхідні документи. Виїхав до осені в Анталію - Договір на оренду квартири за солодкою ціною було оплачено до листопада, гріх було кинути.Взагалі багато років працює на канадську компанію.В Канаді відбувся колапс - несподівано - з банківською системою.Нижче діалоги спілкування з ним та з хресником моєї жінки, який після закінчення університету в 2023 році в Торонто працює в найбільшому банку Канади.Наші люди в Канаді спілкуються українською. Цитати без редагування.Доброго здоров’я! Все відносно добре. Але канадський RBC банк заблокував мені рахунок з всіма грошима до підтвердження мого податкового резидентства.Вже не одну форму їм заповнив, досі чекаю.А яка ситуація була? Ти поклав привезені готівкові кошти, чи робив SWIFT-переказ? Як гроші технічно опинилися на рахунку?Поклав у відділенні. Мені там сказали, що треба буде позвонити в головний офіс, бо в них єНе встиг позвонити, як зрозумів, що не можу перекинути кошти за житло...Ну цирк...Вже іпершу нарахували туди…І через пару годинВ підтримці оператор сказав, що система перехопила автоматично поки розглядається моє питання...Ну цирк. Резиденство точно ж не канадське…. Можливо вони якось бачать перший вʼїзд в лютому додають 6 місяців і получається, що гроші зароблені буцім-то в Канаді?Ну вже після першої зп виходить - канадське. Але я не можу його вказувати, бо немає в мене канадського айді з фото. Щоб його отримати - потрібна адреса постійного проживання. Зняти квартиру на довгий термін не можу бо рахунок заблокований. Замкнуте коло. Тому подав форму як укр резидент з укр ІНН (по рекомендації оператора банку)Резиденство виникає не від зарплатні, а від перебування в країні більше 183 днів на рік.Існує багато умов набуття резиденства, зарплата від місцевої компанії і сплата з неї податків в тому числіНе буду сперечатися, але ці фактори не є ознакою резидентства. Але тут що може бути: іноземець нерезидент раптом отримав зарплату як резидент, тому виникло питання.Заблокували рахунокотримання зп... Якщо я не резидент Канади, то чому зняли податок з зарплати?)То інша справа податки сплачують всі: в наступний рік подають декларацію про доходи і часто навіть частину сплачених податків повертають. Підприємство виступає як «податковий агент» і вираховує податки, а правильно вирахували чи ні - покаже Декларація в наступному році, так що це нормально.Повідомлення від банку: "(ім"я видалено) there is still a restraint on your account due toI kindly ask you to contact the RBC Client Information Verification Team at 1-855-873-7232 for assistance in obtaining a valid self-certification for tax residency and removal of restraint.Business Hours: Monday to Friday 8am to 8pm EST"(у зверненні до хресника жінки - працівника банку в Торонто): Цікаве питання для банківського працівника. Наша людина в жовтні заїхала в Канаду, відкрила рахунок в банку, поклала гроші, щоби заплатити за оренду і заплатити не встигла, як рахунок заблокували. Вперше чую про таке…Не чув про проблеми з резиденством... серед варіантів може бути те, що дійсно поклали велику суму грошей, і вони щось перевіряють бо рахунок новий.. Другий варіант що коли відкриваєш рахунок, потрібно сказати sin/tin (taxpayer number) чи у Канаді, чи в Україні, іншій країні, дивлячись де будеш сплачувати податки. Якщо нічого не вказати або вказати sin іншої людини, чисто теоретично можуть заблокувати для перевірки...сума НЕ перевищує 10 000 канадських доларів. Можливо йому звернутися в інший банк та відкрити рахунок? Який краще?Та банк будь-який..гарний для ньюкамерів, але сервіс такий собі, bmo і Scotiabank непогані, але працюють короткі дні і невеликий вибір продуктів. Я особисто в TD працюю. Rbc i TD вважаються найбільшими банками Канади. Новоприбулим надається безлімітний рахунок на рік і безкоштовна кредитка, якщо по Work Permit приїжджаєш. Aле 10 000 то не віддадуть, поки не розглянуть вони все..)(Повернулися до діалогу з "постраждалим")Розморозили частково. 7000 перевів на інший банк, з нього на третій мій банк (😅) на третій банк гроші не дійшли, а також зарплату мою загубили в першому банку, шукають 😅, я "не можу" з цих канадських банків…😅🥲О! Вже дійшли. Лишилось знайти зарплату)) Ох ці банки…Хі-хі... ну знайдеться... я 5 листопада робив переказ із Туреччини на Францію - теж була незрозуміла ситуація, але сьогодні все врегулювалося дуже швидко...Вчора тут на форумі був справжній шабаш двох флудерів - київських лендлордів, які не мали, не мають та ніколи не матимуть відношення до теми гілки - головне звинувачення було на мою адресу, що мої повідомлення великі за обсягом. Флудери бризкалися слиною та потім прийшлося видаляти більше 20 повідомлень, щоби розчистити гілку від гною, суцільної брехні по всіх пунктах та слини.Ну як це все розкажеш коротко? Всі цитати - ОРИГІНАЛ. Без редагування та коректировки.Справжнє. З "перших рук"... Востаннє редагувалось akurt в П'ят 08 лис, 2024 11:45, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10274 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3795 раз. Подякували: 1329 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2024 11:46 Одне з двох згаданих відразу виповзло... Чергує... Засвітилося...

Аплодисменти - в студію!

Можливо, учасники форуму дізнаються від нього щось корисне - вже майже 30 000 дописів...



P.S. Виїжджаю у справах - нехай пишуть...

Ніяк не можу відкрити рахунки у французьких банках, подав документи в LCL Bank та Credit Agricole - вже другий тиждень пішов - немає відповіді... Тут у них все довго: кажуть "наші", що заяву на відкриття рахунка розглядають 15 (!) діб. akurt

