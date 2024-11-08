Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Не все так просто українцям в Канаді або історія блокування грошей.
Про такі випадки на цій гілці писали щодо Німеччини та щодо Польщі.
Події в Канаді відбулися вперше.
В Канаду з Анталії переїхав наш українець за програмою CUAET
. Мешкав в Анталії з 2020
року в орендованій квартирі.
Все зробив дуже розумно: на березень купив авіаквитки компанії KLM
із Стамбула на Торонто, впіймав акцію - якщо не помиляюся - квиток вартував 380 доларів туди і назад на 2 тижня.
В Торонто оформив Work Permit
та всі необхідні документи. Виїхав до осені в Анталію - Договір на оренду квартири за солодкою ціною було оплачено до листопада, гріх було кинути.
Взагалі багато років працює на канадську компанію.
В Канаді відбувся колапс - несподівано - з банківською системою.
Нижче діалоги спілкування з ним та з хресником моєї жінки, який після закінчення університету в 2023 році в Торонто працює в найбільшому банку Канади.Спілкування до речі виключно українською мовою.
Наші люди в Канаді спілкуються українською. Цитати без редагування.Він:
Доброго здоров’я! Все відносно добре. Але канадський RBC банк
заблокував мені рахунок з всіма грошима до підтвердження мого податкового резидентства.
Вже не одну форму їм заповнив, досі чекаю.Я:
А яка ситуація була? Ти поклав привезені готівкові кошти, чи робив SWIFT-
переказ? Як гроші технічно опинилися на рахунку?Він:
Поклав у відділенні. Мені там сказали, що треба буде позвонити в головний офіс, бо в них є питання щодо мого резиденства.
Не встиг позвонити, як зрозумів, що не можу перекинути кошти за житло...Я:
Ну цирк...Він:
Вже і зп
першу нарахували туди…
І через пару годин вона зникла.
В підтримці оператор сказав, що система перехопила автоматично поки розглядається моє питання...Я:
Ну цирк. Резиденство точно ж не канадське…. Можливо вони якось бачать перший вʼїзд в лютому додають 6 місяців і получається, що гроші зароблені буцім-то в Канаді?Він:
Ну вже після першої зп виходить - канадське. Але я не можу його вказувати, бо немає в мене канадського айді з фото. Щоб його отримати - потрібна адреса постійного проживання. Зняти квартиру на довгий термін не можу бо рахунок заблокований. Замкнуте коло. Тому подав форму як укр резидент з укр ІНН (по рекомендації оператора банку)Я:
Резиденство виникає не від зарплатні, а від перебування в країні більше 183 днів на рік.Він:
Існує багато умов набуття резиденства, зарплата від місцевої компанії і сплата з неї податків в тому числіЯ:
Не буду сперечатися, але ці фактори не є ознакою резидентства. Але тут що може бути: іноземець нерезидент раптом отримав зарплату як резидент, тому виникло питання.Він:
Заблокували рахунок до
отримання зп... Якщо я не резидент Канади, то чому зняли податок з зарплати?)Я:
То інша справа податки сплачують всі: в наступний рік подають декларацію про доходи і часто навіть частину сплачених податків повертають. Підприємство виступає як «податковий агент» і вираховує податки, а правильно вирахували чи ні - покаже Декларація в наступному році, так що це нормально.
Повідомлення від банку: "(ім"я видалено) there is still a restraint on your account due to FATCA.
I kindly ask you to contact the RBC Client Information Verification Team at 1-855-873-7232 for assistance in obtaining a valid self-certification for tax residency and removal of restraint.
Business Hours: Monday to Friday 8am to 8pm EST"Я:
(у зверненні до хресника жінки - працівника банку в Торонто): Цікаве питання для банківського працівника. Наша людина в жовтні заїхала в Канаду, відкрила рахунок в банку, поклала гроші, щоби заплатити за оренду і заплатити не встигла, як рахунок заблокували. Вперше чую про таке…Відповідь працівника банку в Торонто:
Не чув про проблеми з резиденством... серед варіантів може бути те, що дійсно поклали велику суму грошей, і вони щось перевіряють бо рахунок новий.. Другий варіант що коли відкриваєш рахунок, потрібно сказати sin/tin (taxpayer number) чи у Канаді, чи в Україні, іншій країні, дивлячись де будеш сплачувати податки. Якщо нічого не вказати або вказати sin
іншої людини, чисто теоретично можуть заблокувати для перевірки...Я:
сума НЕ перевищує 10 000 канадських доларів. Можливо йому звернутися в інший банк та відкрити рахунок? Який краще?Відповідь працівника банку в Торонто:
Та банк будь-який.. cibc
гарний для ньюкамерів, але сервіс такий собі, bmo
і Scotiabank
непогані, але працюють короткі дні і невеликий вибір продуктів. Я особисто в TD
працюю. Rbc
i TD
вважаються найбільшими банками Канади. Новоприбулим надається безлімітний рахунок на рік і безкоштовна кредитка, якщо по Work Permit приїжджаєш. Aле 10 000 то не віддадуть, поки не розглянуть вони все..)
(Повернулися до діалогу з "постраждалим"
)Він:
Розморозили частково. 7000 перевів на інший банк, з нього на третій мій банк (так, в мене тепер багато банків
😅) на третій банк гроші не дійшли, а також зарплату мою загубили в першому банку, шукають 😅, я "не можу
" з цих канадських банків…Відповідь працівника банку в Торонто:
😅🥲Він:
О! Вже дійшли. Лишилось знайти зарплату)) Ох ці банки…Я:
Хі-хі... ну знайдеться... я 5 листопада робив переказ із Туреччини на Францію - теж була незрозуміла ситуація, але сьогодні все врегулювалося дуже швидко...P.S.
Вчора тут на форумі був справжній шабаш двох флудерів - київських лендлордів, які не мали, не мають та ніколи не матимуть відношення до теми гілки - головне звинувачення було на мою адресу, що мої повідомлення великі за обсягом. Флудери бризкалися слиною та потім прийшлося видаляти більше 20 повідомлень, щоби розчистити гілку від гною, суцільної брехні по всіх пунктах та слини.
Ну як це все розкажеш коротко? Всі цитати - ОРИГІНАЛ. Без редагування та коректировки.
Справжнє. З "перших рук"...