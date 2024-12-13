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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2475247624772478>
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:18

Ви впевнені в достовірності цього?
Або уточніть, яку соціальну групу маєте на увазі.
Приятелька жінки сама виховувала двох дітей, сама працює багато років виховательницею в дитячому садочку - зарплатня десь 2500€ та отримувала на дітей якісь виплати.
Ніхто її не позбавляв.
Називала цифри в районі 500€ на дитину.

Декілька місяців тому в турецькій пресі було оприлюднено німецьку арифметику щодо цих виплат.
Напишу цифри «по памʼяті» щоби не ритися в архіві:
- виплата грошова родині з трьох осіб близько 1500€ на місяць.
- реальна сума допомоги, якщо врахувати безкоштовний дитячий садочок (школу), транспорт, виплати на комуналку разом складають цифру в 3000€ на місяць.
Висновок статті: тільки дурень піде працювати.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 гру, 2024 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Ви впевнені в достовірності цього?

Можливо по іншій програмі. По програмі для українців (Asylbewerberleistungsgesetz) кумі відмовили давати допомогу їй і 3 дітям, бо чесно вказала, що кум працює.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:25

Re: Еміграція, заробітчанство

Да, так и есть. Снимают все пособия в 0. В этом же и фигня, тот чувак что я писал выше тоже такой что блин, крыша уже едет дома сидеть, но и идти на работу нельзя так как не вытянет сам всю семью (жена походу не сильно настроена работать, ее и так все устраивает).
И да, там есть другие программы помощи, но чтобы на них податься, надо пойти на работу, лишиться текущей помощи, поработать 2-3 месяца, и только потом идти подаваться на новую. Еще и миллион бумажек собирать так как я так понял что бюрократия в Германии 80лвл )
Тоесть получается что у тебя будет зазор в 3-4 месяца когда ты будешь выживать на свою зп, что очень проблематично имея 1 минималку на 4х.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:30

Там починають працювати інші чинники життя:
якщо людина працює, то їй відкривають кредитну лінію.
Така кредитна лінія дозволяє купити авто або житло.
Інакше получиться так, як із знайомими вийшло: привезли в Дюссельдорф бабусю 90-то річну, ледве затягнули її у відведене безкоштовне житло. Тягнути було важко, бо ще тягли дві валізи з готівковими євро. Валіз було аж дві, бо чоловік і в ці дні працює на (видалено).
Піт з лоба витерли , соціальну допомогу отримали та пішли купувати собі BMW X6, на якому звикли їздити в Україні.
А дзуськи: «А звідки це у вас гроші? Вам не можна те купувати»
Сіли вони над тими валізами з різнокольоровим папірцями та гірко плакали.
Виручили наші з діаспори: купили авто на себе. В кредит.
А їздять наші «ніщеброди». Соціалку отримують, а якже. А якже…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:40

akurt В кума теж досі проблеми із німецькими банками: хоча пройшов перевірку в податковій, має папірець, що "кілька сотень тисяч євро є білими, задекларованими і він виключений зі списка ризикованих клієнтів". Але вже в двух банках йому заборонили тримати більше 10 тис. євро на рахунку, а третій, четверти, п'ятий не хочуть відкривати, бо вже забагато рахунків...
Ще й Револют і Вайз заблокували рахунки...
В результаті більшість грошей лягли на рахунки в Швейцарські банки, яким все ок.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:46

  akurt написав:То йому привідилося. Fata morgana.
Насправді кількість одержувачів соціальної допомоги в Німеччині за останні роки суттєво скоротилася. І взагалі є несуттєвою для країни з населенням в 85 000 000 мешканців.
Ось офіційні дані:
Зображення
Джерело: https://de.statista.com/statistik/daten ... ozialgeld/

Гадаю, що в Україні одержувачів соціальної допомоги значно більше. В Анталії мешкає родина, яка чисто теоретично працює на давно закритій Чорнобильській АЕС. В них там якийсь типу «вахтовий метод роботи». Самі сміялися, що держава платить по 80 000 гривень на місяць.

А мені на біржі, жалюгідні 5 кг не хотіли платити, випхали через пів року у зв"язку з військовим станом. Але і так добре протримався, бо зараз взагалі не більше 2 міс тримають, не говорячи про всяк приколи з ТцК.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:54

Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:akurt В кума теж досі проблеми із німецькими банками: хоча пройшов перевірку в податковій, має папірець, що "кілька сотень тисяч євро є білими, задекларованими і він виключений зі списка ризикованих клієнтів". Але вже в двух банках йому заборонили тримати більше 10 тис. євро на рахунку, а третій, четверти, п'ятий не хочуть відкривати, бо вже забагато рахунків...
Ще й Револют і Вайз заблокували рахунки...
В результаті більшість грошей лягли на рахунки в Швейцарські банки, яким все ок.
Забагато рахунків - оце цікаво
Може зʼїздити в сусідню країну відкрити там?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Може зʼїздити в сусідню країну відкрити там?

та він так і зробив. Але тепер ще треба паритись за різницю курсів Франк / Євро
  Дюрі-бачі написав:В результаті більшість грошей лягли на рахунки в Швейцарські банки, яким все ок.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:47

  Дюрі-бачі написав:akurt В кума теж досі проблеми із німецькими банками: хоча пройшов перевірку в податковій, має папірець, що "кілька сотень тисяч євро є білими, задекларованими і він виключений зі списка ризикованих клієнтів". Але вже в двух банках йому заборонили тримати більше 10 тис. євро на рахунку, а третій, четверти, п'ятий не хочуть відкривати, бо вже забагато рахунків...
Ще й Револют і Вайз заблокували рахунки...
В результаті більшість грошей лягли на рахунки в Швейцарські банки, яким все ок.

Це в Україні багатодітний батько з жінкою, яка (судячи з розповідей) не звикла собі ні в чому відмовляти (навіть 2х слуг найняла для допомоги по дому) - зумів заробити (та найголовніше відкласти і накопичити) декілька сотень тисяч євро??? Воістину якийсь фінансовий геній цей кум навіть враховуючи німецьку зп. Або не все так однозначно і він є родичем Балоги :D
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:50

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Може зʼїздити в сусідню країну відкрити там?

та він так і зробив. Але тепер ще треба паритись за різницю курсів Франк / Євро
  Дюрі-бачі написав:В результаті більшість грошей лягли на рахунки в Швейцарські банки, яким все ок.
Хіба не можна було відкрити в євро?
Faceless
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