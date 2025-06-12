Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:є ще дофіга людей які почали знімати давненько, ще по старим цінам
Ага, тоді можна ще згадати, що в Україні є купа долара купленого ще по 8 грн...
BIGor написав:купа соц-житла де ніякими 2 кує не пахне.
В кума закінчується оренда "елітної" квартири в Берліні за 35k Є / рік і він якраз шукає по простіше, тому і сказав, що мінімальна ціна - це 2k Є в нормальному районі і 1.5k Є десь на окраїні.
Звісно в кожного своя споживча корзина і якщо авто і одяг в Німеччині дешевші, техніка на одному рівні з Україною, продукти в 1.5-2 рази дорожчі, житло рази в 3, то от витрати на дітей і косметичні процедури куми - мінімум х5. Стоматологія взагалі захмарна.
Авто дешевле в Украине, в Германии, дешевые только корчи, потому, что их тут обслуживать дорого. Даже новые немецкие машины в Украине дешевле
akurt написав:Нова цікава картинка - тепер про рівень податків в країнах Європи. Зверніть увагу на країни, виділені жовтим кольором…
Карту можно выкинуть... какие нафиг 47% в Испании. Это максимально возможный налог на все что выше 65к/год. Тоесть первые 65к посчитаются по 19-24-30-37%, и только если ты переплюнул 65к (а реально со всеми вычетами это надо заработать под 100к) то вот тот маленький кусочек тебе посчитают по 47%. Но и то, на таких суммах у всех уже сотрудники, компании, и тд, которые позволяют тебе делить прибыль на несколько человек и оставаться в пределах 30%. Думаю по другим странам аналогично. Так что информативность карты около 0...
flyman Какурт Семёныч наш несомненный и сияющий коллективной мудростью - порнозвезда? Странно Насколько помню ВЛ-22 и ТГ-100 с толкача заводил на практике и с первого раза Толкая их одной левой в Тоннельную Балку по запасному пути
BIGor написав:є ще дофіга людей які почали знімати давненько, ще по старим цінам
Ага, тоді можна ще згадати, що в Україні є купа долара купленого ще по 8 грн...
BIGor написав:купа соц-житла де ніякими 2 кує не пахне.
В кума закінчується оренда "елітної" квартири в Берліні за 35k Є / рік і він якраз шукає по простіше, тому і сказав, що мінімальна ціна - це 2k Є в нормальному районі і 1.5k Є десь на окраїні.
Звісно в кожного своя споживча корзина і якщо авто і одяг в Німеччині дешевші, техніка на одному рівні з Україною, продукти в 1.5-2 рази дорожчі, житло рази в 3, то от витрати на дітей і косметичні процедури куми - мінімум х5. Стоматологія взагалі захмарна.
Квартир у Берліні у діапазоні 900-1600 достатньо багато, навіть у прицентральних районах. Наприклад, відкрив для цікавості kleinanzeigen.de, там без посередників викладають пропозиції. Одразу непоганий варіант - 60 кв м, 2 кім, техніка (пралка, плита, холодильник, тостер..), 1450 холодна аренда+230 комунальні. Kurfürstendamm, 10709 Berlin - Wilmersdorf, 5,9 км від Бранденбурських воріт. Ост варіант дійсно далекувато від центру (показує 40 хв громадським транспортом) Pankow-Buchholz. Nantesstrasse 76 13127. 48 кв м, 2 кімнати + паркувальне місце. Всі меблі та техніка. Гаряча оренда вже 950!!! Проте власник хоче втюхати свої меблі і техніку орендарям. Буває. Але майже фінальна ціна оренди 950 це дуже не погано. Звісно, у кожної людини свої запити і своє бачення. Так само й у господарів щодо терміну, кількості мешканців, прописки, тварин...