Верхній скрін - українські італійці з півночі Італії. 20 років в країні
Нижній скрін - українська італійка на півдні Італії. 16 років в країні.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 чер, 2025 09:17
Верхній скрін - українські італійці з півночі Італії. 20 років в країні
Нижній скрін - українська італійка на півдні Італії. 16 років в країні.
Додано: Чет 12 чер, 2025 11:11
Авто дешевле в Украине, в Германии, дешевые только корчи, потому, что их тут обслуживать дорого. Даже новые немецкие машины в Украине дешевле
Додано: Чет 12 чер, 2025 11:28
Додано: Чет 12 чер, 2025 11:32
Додано: Чет 12 чер, 2025 12:28
Додано: Чет 12 чер, 2025 13:31
Карту можно выкинуть... какие нафиг 47% в Испании. Это максимально возможный налог на все что выше 65к/год. Тоесть первые 65к посчитаются по 19-24-30-37%, и только если ты переплюнул 65к (а реально со всеми вычетами это надо заработать под 100к) то вот тот маленький кусочек тебе посчитают по 47%. Но и то, на таких суммах у всех уже сотрудники, компании, и тд, которые позволяют тебе делить прибыль на несколько человек и оставаться в пределах 30%. Думаю по другим странам аналогично. Так что информативность карты около 0...
Додано: Чет 12 чер, 2025 13:32
економічна порнографія
Додано: Чет 12 чер, 2025 16:28
Квартир у Берліні у діапазоні 900-1600 достатньо багато, навіть у прицентральних районах. Наприклад, відкрив для цікавості kleinanzeigen.de, там без посередників викладають пропозиції. Одразу непоганий варіант - 60 кв м, 2 кім, техніка (пралка, плита, холодильник, тостер..), 1450 холодна аренда+230 комунальні. Kurfürstendamm, 10709 Berlin - Wilmersdorf, 5,9 км від Бранденбурських воріт.
Ост варіант дійсно далекувато від центру (показує 40 хв громадським транспортом) Pankow-Buchholz. Nantesstrasse 76 13127. 48 кв м, 2 кімнати + паркувальне місце. Всі меблі та техніка. Гаряча оренда вже 950!!! Проте власник хоче втюхати свої меблі і техніку орендарям. Буває. Але майже фінальна ціна оренди 950 це дуже не погано.
Звісно, у кожної людини свої запити і своє бачення. Так само й у господарів щодо терміну, кількості мешканців, прописки, тварин...
Додано: Чет 12 чер, 2025 17:05
У Німеччині, наскільки я знаю, здають переважно пусті квартири. Навіть на кухні нічого немає.
Додано: Чет 12 чер, 2025 20:00
Еміграція, заробітчанство
News from USA
З понеділка наш українець - переселенець з штату Каліфорнія - приступає до роботи в дуже дуже відомій в світі фірмі.
Квартиру вже обладнали.
Вище написано, що в Німеччині здають квартири «порожні» - це вірно, наскільки я спостерігаю: від Туреччини, де я мешкав до липня 2024 року, до Іспанії, де почав роботу приятель - всі меблі в квартирі - орендаря.
Але як правило, кухня обладнана: принаймні варочна поверхня, витяжка, духова шафа та меблі кухні.
В США також включено: мікрохвильову пічку та холодильник “side-by-side”. Цікаво, що такі холодильники підключено до водогону і можна відразу набирати охолоджену воду або лід для напоїв.
Сьогодні в нього питав про деякі життєві технічні подробиці:
- парковочне місце в будинку - безоплатний бонус, теоретично на 2 авто;
- квартира на першому поверсі (спеціально так взяли) з виходом відразу на газон - дуже зручно виводити песика прогулятися. Цікаво, що дверь/вікно НЕ ЗАКРИВАЮТЬ: життя цілком безпечне (штат Айова).
- деякі «смішні» речі: килим на всю кімнату купили по оголошенню за 100$. Повезло з ТВ Samsung діагоналі 65ʼʼ - натрапили на новий в упаковці за 200(!)$. (Мене аж жаба задавила: я собі взяв 55ʼʼ TCL за 428€.)
Ще технічні подробиці: пальне дуже дешеве: 2,5$ за галон (4 л).
Ціни на продукти харчування плюс/мінус такі, як в штаті Каліфорнія, а ось є велика різниця в ціні ПОСЛУГ!
Наприклад, замовити в Каліфорнію піцу додому обходилося в 40…50$, а тут всього 20$.
Місто, в якому оселилися: студентське, всі, кого не бачиш на вулиці: молодь.
Чорношкірі люди є, але вони «іншого ґатунку»: в Каліфорнії це переважно бідні люди, які мешкають в бідних районах. Тут всі чорношкірі є «однаковими з білими».
Заплановано:
- візит в Чикаго (3 години на авто).
- в суботу - не хочеться говорити наперед - на 10:00 можлива купівля ДРУГОГО АВТО В РОДИНУ (для жінки). Якщо купівля відбудеться - дізнаюся подробиці напишу. Автівка б/в, випуск 2015 року.
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