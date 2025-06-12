Додано: Чет 12 чер, 2025 20:00

Еміграція, заробітчанство



News from USA



З понеділка наш українець - переселенець з штату Каліфорнія - приступає до роботи в дуже дуже відомій в світі фірмі.

Квартиру вже обладнали.



Вище написано, що в Німеччині здають квартири «порожні» - це вірно, наскільки я спостерігаю: від Туреччини, де я мешкав до липня 2024 року, до Іспанії, де почав роботу приятель - всі меблі в квартирі - орендаря.

Але як правило, кухня обладнана: принаймні варочна поверхня, витяжка, духова шафа та меблі кухні.

В США також включено: мікрохвильову пічку та холодильник “side-by-side”. Цікаво, що такі холодильники підключено до водогону і можна відразу набирати охолоджену воду або лід для напоїв.



Сьогодні в нього питав про деякі життєві технічні подробиці:

- парковочне місце в будинку - безоплатний бонус, теоретично на 2 авто;

- квартира на першому поверсі (спеціально так взяли) з виходом відразу на газон - дуже зручно виводити песика прогулятися. Цікаво, що дверь/вікно НЕ ЗАКРИВАЮТЬ: життя цілком безпечне (штат Айова).

- деякі «смішні» речі: килим на всю кімнату купили по оголошенню за 100$. Повезло з ТВ Samsung діагоналі 65ʼʼ - натрапили на новий в упаковці за 200(!)$. (Мене аж жаба задавила: я собі взяв 55ʼʼ TCL за 428€.)

Ще технічні подробиці: пальне дуже дешеве: 2,5$ за галон (4 л).

Ціни на продукти харчування плюс/мінус такі, як в штаті Каліфорнія, а ось є велика різниця в ціні ПОСЛУГ!

Наприклад, замовити в Каліфорнію піцу додому обходилося в 40…50$, а тут всього 20$.



Місто, в якому оселилися: студентське, всі, кого не бачиш на вулиці: молодь.

Чорношкірі люди є, але вони «іншого ґатунку»: в Каліфорнії це переважно бідні люди, які мешкають в бідних районах. Тут всі чорношкірі є «однаковими з білими».

Заплановано:

- візит в Чикаго (3 години на авто).

- в суботу - не хочеться говорити наперед - на 10:00 можлива купівля ДРУГОГО АВТО В РОДИНУ (для жінки). Якщо купівля відбудеться - дізнаюся подробиці напишу. Автівка б/в, випуск 2015 року.