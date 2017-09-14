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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 чер, 2025 20:35
Успіх написав: Hotab написав:
Успіх
«Неперевірена інформація, основана на чутках»
П. 3.9 правил форуму
Так я ЧІТКО пишу, що це на Марсі!
Про марсіан!
Що, може вже за казки/байки кидають у в'язницю?
По морді дають за байки ))
По пихатій морді Долярчика ))
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pesikot
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Додано: Сер 18 чер, 2025 20:39
Успіх написав:
Якщо Ви такі близькі(як я бачу) до народу - як Вам не страшно ходити по вулицях і все це спостерігати?))
Маєте 60+, чи броню?
Розкрийте Ваш секрет успіху Успіху?
Напився ? Став зухвалим ?
Завтра буде похмілля )
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 18 чер, 2025 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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pesikot
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Додано: Сер 18 чер, 2025 20:41
pesikot написав: Banderlog написав:учи тебе, учи а одні двійки
. Христа розпяли римляни.
Московит з тебе і поліз ... як все просто )
А розмов було ... що ти вуйко з Буковини, а виявляється ... що ти приїхав на Буковину з Московії
До речі, ти і Біблію не читав, що там було, хто кого на хрест повісив
Я читав, ти - ні
І ти - двадцятка УПЦ МП.
Почитай Біблію, для тебе буде кориснеНе читай Краткий курс ВКП(б)
, моя тобі порада )
для марксизму-ленінізму Banderlog
замолодий... є більш сучасні теми для РПЦ та її філій - наприклад, як проганяти контрабас через церкву
тут сам патріарх гундяєв може якісно проконсультувати
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Shaman
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Додано: Сер 18 чер, 2025 20:41
Shaman написав: Бетон написав:
Почему ты до сих пор не на фронте??
Чего ты тут весь день строчишь? Тебе скучно? Нечего делать?
На фронт иди, ухылятн
ти чого занервував, Бетончику
?
Тому що, Бетону вставили черговий прутен закону, тому він і нервує.
Некомфортно йому від закону, тому і верещить на весь форум )
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pesikot
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Додано: Сер 18 чер, 2025 20:45
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Schmit
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Додано: Сер 18 чер, 2025 20:51
Schmit
То де залізні копита Трампа ?
Чи тільки він тими копитами втікати вміє ?
Чому Трамп не нагибає Путіна, а стелеться перед ним ?
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pesikot
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Додано: Сер 18 чер, 2025 20:57
pesikot написав:
Долярчик, дарую тобі ідею - влаштовуєшься в ТЦК, бусифікуєшь budivelnik'а та його синів, отримуєшь 20К гривень (як ти кажешь) за кожного
60К на кармані і твоя давня мрія здійснилась ))
Тільки у мене одне питання до тебе - чому ні ? ))
Ідея, звичайно, спокуслива
- та я в душі - "добряк"
і, навряд, чи я зможу отак за ноги волокти по асфальту і запихати в бусік звичайних простих пересічних, які просто хочуть жити!
Але, побачивши Будівелька з його синами, то може би і плюнув на свої принцими і поволік би їх у бусік
А що, ти думаєш, що в тцк отак легко комусь "з вулиці" влаштуватись?
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Додано: Сер 18 чер, 2025 21:02
pesikot написав:
Напився ?
Не суди по собі, алкаш!
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Додано: Сер 18 чер, 2025 21:04
Успіх написав: pesikot написав:
Долярчик, дарую тобі ідею - влаштовуєшься в ТЦК, бусифікуєшь budivelnik'а та його синів, отримуєшь 20К гривень (як ти кажешь) за кожного
60К на кармані і твоя давня мрія здійснилась ))Тільки у мене одне питання до тебе - чому ні ?
))
Ідея, звичайно, спокуслива
- та я в душі - "добряк"
і, навряд, чи я зможу отак за ноги волокти по асфальту і запихати в бусік звичайних простих пересічних, які просто хочуть жити!
Але, побачивши Будівелька з його синами, то може би і плюнув на свої принцими і поволік би їх у бусік
А що, ти думаєш, що в тцк отак легко комусь "з вулиці" влаштуватись?
Бачишь, дурнику, я одразу написав, що ти не погодишься )
Молодець, не підвів )
Ти звичайне трепло )
Для мене це не новина
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pesikot
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Додано: Сер 18 чер, 2025 21:07
pesikot написав:
Ти звичайне трепло
Не суди по собі, піськакота!
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