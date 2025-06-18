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Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 19:30

greenozon


Ви 21рік пропустили: viewtopic.php?p=5488058#p5488058
Там гарна фотка з котом, який ніби уособлює зубожительські схильності українців...

До речі, весь світ вже знає (мабуть), про цю звичку українців скаржитись.
Натрапив на інфографіку:
Зображення


Також по інакшому глянув на свої давні витрати. Перерахував їх у теперішні ціни по офіц.інфляції (тут таблиці viewtopic.php?p=5676864#p5676864 ) і отримав майже однакові витрати на їжу у всі роки ведення записів.
З такою стабільністю легше планувати майбуття... 🤗
Жаль лише, що у війську нечасті відпустки, й нема довгих періодів власних витрат, аби перевірити чи все так само як і колись.
Але ніби так само, якщо не гребувати хлібом, живучи на кабаносах:

  Bobua написав:
  Hotab написав:А «на 140дол» який?


Ех людоньки, людоньки...
Позажирались ви всі.
Не цінуєте 140$

А 140$ -- це дуже й дуже...


Кабаноси польськ “maestro” 0,120кг = 68,31грв = 569,25грв/кг = 529,0ккал/100грам = 6 564 грв на 61тис.ккал (місячна норма)
А ще це 27,00грам білку на 100грам = 5 659 грв на місяць (30 і 1/2 доби), аби щодня мати 88грам білку...

Навіть якщо здасте доляри по 41.5 -- цілий місяць можете жерти самі кабаноси.
І трошечки дорогого хлібу, аби по калоріях догнати...

Чи вже й кабаноси в горло не лізуть?
Ікру заморську баклажанну вам всім подавай? 😂

Нічо, нічо Трамп вам цього всього не терпітиме.
Обібрали його коханих реднеків і хільобілєй на пів трюлика доларів, а тепер кабаносами перебираєте? Не бувати такому... 😂
Bobua
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