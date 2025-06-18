Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ви 21рік пропустили: viewtopic.php?p=5488058#p5488058
Там гарна фотка з котом, який ніби уособлює зубожительські схильності українців...
До речі, весь світ вже знає (мабуть), про цю звичку українців скаржитись.
Натрапив на інфографіку:
Також по інакшому глянув на свої давні витрати. Перерахував їх у теперішні ціни по офіц.інфляції (тут таблиці viewtopic.php?p=5676864#p5676864 ) і отримав майже однакові витрати на їжу у всі роки ведення записів.
З такою стабільністю легше планувати майбуття... 🤗
Жаль лише, що у війську нечасті відпустки, й нема довгих періодів власних витрат, аби перевірити чи все так само як і колись.
Але ніби так само, якщо не гребувати хлібом, живучи на кабаносах:
Bobua написав:
Ех людоньки, людоньки...
Позажирались ви всі.
Не цінуєте 140$
А 140$ -- це дуже й дуже...
Кабаноси польськ “maestro” 0,120кг = 68,31грв = 569,25грв/кг = 529,0ккал/100грам = 6 564 грв на 61тис.ккал (місячна норма)
А ще це 27,00грам білку на 100грам = 5 659 грв на місяць (30 і 1/2 доби), аби щодня мати 88грам білку...
Навіть якщо здасте доляри по 41.5 -- цілий місяць можете жерти самі кабаноси.
І трошечки дорогого хлібу, аби по калоріях догнати...
Чи вже й кабаноси в горло не лізуть?
Ікру заморську баклажанну вам всім подавай? 😂
Нічо, нічо Трамп вам цього всього не терпітиме.
Обібрали його коханих реднеків і хільобілєй на пів трюлика доларів, а тепер кабаносами перебираєте? Не бувати такому... 😂