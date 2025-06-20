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akurt написав:Що там, досі сняться недосяжні $500К? То не для всіх. То для тих, хто думав головОМ, а не ногОМ.
А ось цікаве питання до пана Флаймана. Припустимо, якийсь керівник якоїсь фірми взяв би його на роботу та дійсно платив би «К500$» на рік. Куди б пан Флайман іх подів? Є якісь мрії/бажання/плани/думки? Ну, крім оголошених на всю Україну намірів вивчити філіппінську Абетку?
система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь
flyman написав:система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь
Шикарна відповідь! Бомба! Нарешті всі отримали «формулу щастя».
Премьер-министр Испании Педро Санчес отклонил предложение НАТО о том, чтобы государства-члены увеличили расходы на оборону до 5% от своего ВВП, заявив, что эта идея «не только неразумна, но и контрпродуктивна». ...... В письме Рютте, опубликованном в четверг, Санчес поставил под сомнение возможные последствия такого повышения, заявив, что это будет несовместимо с государством всеобщего благосостояния в Испании и ее видением мира.