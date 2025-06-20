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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2850285128522853
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:53

akurt Напевно купив би один з багатьох філіппінських островів, на якому проживать 16-тирічні молодиці :)
В крайньому випадку почав би брати Київ у подвійне кільце кавалірок
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:53

  akurt написав:Що там, досі сняться недосяжні $500К?
То не для всіх. То для тих, хто думав головОМ, а не ногОМ.

А ось цікаве питання до пана Флаймана.
Припустимо, якийсь керівник якоїсь фірми взяв би його на роботу та дійсно платив би «К500$» на рік.
Куди б пан Флайман іх подів? Є якісь мрії/бажання/плани/думки?
Ну, крім оголошених на всю Україну намірів вивчити філіппінську Абетку?

система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 22:27

  flyman написав:система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь

Шикарна відповідь!
Бомба!
Нарешті всі отримали «формулу щастя».
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 01:40

Нашим "испанцам":
Премьер-министр Испании Педро Санчес отклонил предложение НАТО о том, чтобы государства-члены увеличили расходы на оборону до 5% от своего ВВП, заявив, что эта идея «не только неразумна, но и контрпродуктивна».
......
В письме Рютте, опубликованном в четверг, Санчес поставил под сомнение возможные последствия такого повышения, заявив, что это будет несовместимо с государством всеобщего благосостояния в Испании и ее видением мира.
https://www.theguardian.com/world/2025/jun/19/spain-rejects-nato-plan-for-member-states-to-spend-5-of-gdp-on-defence
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 08:39

Re: Еміграція, заробітчанство

Я б на вашем месте не пёрся в Азию.

Госдума ратифицировала договор с Таиландом о выдаче преступников
Бетон
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