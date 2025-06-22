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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2854285528562857 Додано: Нед 22 чер, 2025 01:58 BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: В мене саме чистокровний "американський" роботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, є негласні вимоги ще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немає Притому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає. В мене саме чистокровнийроботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, єще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немаєПритому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає.

"Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано. "Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано.

По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги. По твоєму де я працюю? Чітко ж написав



Фактически, у Вас есть 2 пути - или терпеть это или уволиться.

Есть 3 путь, маловероятный в Польше - судиться.

В США достаточно иметь потверждение работы сверхурочно и доказательства неуплаты за отработанное время.

ТОлько, еще один момент, будешь требовать соблюдения своих прав - тебя уйдут или подставят и уволят. И тут основное - быть незаменимым. А это подразумевает отсутствие кого-либо, кто в состоянии тебя заменить. И тогда вопрос - как уйти в отпуск или на больничный.

В целом, тут если что-то не нравится - надо менять работодателя.

Есть люди, которые постоянно ищут другую работу, даже если все устраиввает.

"Для поддержания формы". Фактически, у Вас есть 2 пути - или терпеть это или уволиться.Есть 3 путь, маловероятный в Польше - судиться.В США достаточно иметь потверждение работы сверхурочно и доказательства неуплаты за отработанное время.ТОлько, еще один момент, будешь требовать соблюдения своих прав - тебя уйдут или подставят и уволят. И тут основное - быть незаменимым. А это подразумевает отсутствие кого-либо, кто в состоянии тебя заменить. И тогда вопрос - как уйти в отпуск или на больничный.В целом, тут если что-то не нравится - надо менять работодателя.Есть люди, которые постоянно ищут другую работу, даже если все устраиввает."Для поддержания формы". rjkz

Повідомлень: 17528 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8621 раз. Подякували: 5431 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 02:04 The_Rebel написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав: "Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано. "Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано.

По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги. По твоєму де я працюю? Чітко ж написав

Хлопці, ви ж знаєте, що навантаження може відрізнятися не лише у офісах однієї і тої самої компанії в різних країнах, але навіть і в межах одного офісу, та навіть одного проекту, але в різних командах. Бо це не тільки від керівництва залежить (хоч і від нього також), але і від колег у команді.



Я, наприклад, не поміняв би свою команду разом її керівництвом і на плюс 25% до зп. Бо працювати на розслабоні це набагато менше шансів вигоряння, а невеликий плюс у грошах не компенсує це. Так, можна трохи потерпіти (в межах кількох років) хіба що отримуючи зп на 50% вище ринку. А інакше треба слати їх в дупу зі своїми вимогами овертаймів Хлопці, ви ж знаєте, що навантаження може відрізнятися не лише у офісах однієї і тої самої компанії в різних країнах, але навіть і в межах одного офісу, та навіть одного проекту, але в різних командах. Бо це не тільки від керівництва залежить (хоч і від нього також), але і від колег у команді.Я, наприклад, не поміняв би свою команду разом її керівництвом і на плюс 25% до зп. Бо працювати на розслабоні це набагато менше шансів вигоряння, а невеликий плюс у грошах не компенсує це. Так, можна трохи потерпіти (в межах кількох років) хіба що отримуючи зп на 50% вище ринку. А інакше треба слати їх в дупу зі своїми вимогами овертаймів



Кроме того, бывает, что когда ты получаещь меньше, то к тебе и претензий и вопросов меньше. Порой работодатель думает "Где я еще такого дурака найду работать за такие деньги?" или стоит тебе подняться в зарплате до определенного уровня - начинается зависть со стороны всех и тебе начинают делать пакости.

Или, такое тоже есть, берут работника на невысокую зп, постепенно поднимают до определенного уровня и потом увольняют. Так что не всегда более высокая зп - это хорошо. Кроме того, бывает, что когда ты получаещь меньше, то к тебе и претензий и вопросов меньше. Порой работодатель думает "Где я еще такого дурака найду работать за такие деньги?" или стоит тебе подняться в зарплате до определенного уровня - начинается зависть со стороны всех и тебе начинают делать пакости.Или, такое тоже есть, берут работника на невысокую зп, постепенно поднимают до определенного уровня и потом увольняют. Так что не всегда более высокая зп - это хорошо. rjkz

Повідомлень: 17528 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8621 раз. Подякували: 5431 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 02:08 BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги. По твоєму де я працюю? Чітко ж написав

Таке враження, що то якийсь український ФОП з 90-х, а не відділ солідної фірми у цивілізованій державі. Таке враження, що то якийсь український ФОП з 90-х, а не відділ солідної фірми у цивілізованій державі.

Було б добре, якби це був ФОП. Але нажаль така "американська" реальність. Впринципі якщо трохи вивчити систему - можна якось "пропетлять". Було б добре, якби це був ФОП. Але нажаль така "американська" реальність. Впринципі якщо трохи вивчити систему - можна якось "пропетлять".



Систему изучать надо.

Незнание своих прав и не готовность их отстаивать "может и будет использовано против Вас". Систему изучать надо.Незнание своих прав и не готовность их отстаивать "может и будет использовано против Вас". rjkz

Повідомлень: 17528 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8621 раз. Подякували: 5431 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 02:16 rjkz написав: Кстати, да.

Работодатель-то работодателем, но соблюдаются законы страны, где работа производится. Кстати, да.Работодатель-то работодателем, но соблюдаются законы страны, где работа производится.

У меня тоже компания американская. Но как-то никто бесплатно не сидит до ночи. И во всех странах, где есть отделы, учитываются местные законы и специфика. В Польше никто не ожидает, что люди будут на месте после 3-4 часов дня. В Азии своя специфика и им дают работать так, как они привыкли. Американцев своих да, гоняют в хвост и гриву, но это уже "проблемы индейцев". У меня тоже компания американская. Но как-то никто бесплатно не сидит до ночи. И во всех странах, где есть отделы, учитываются местные законы и специфика. В Польше никто не ожидает, что люди будут на месте после 3-4 часов дня. В Азии своя специфика и им дают работать так, как они привыкли. Американцев своих да, гоняют в хвост и гриву, но это уже "проблемы индейцев". Gastarbaiter Повідомлень: 3706 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 613 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 08:53 rjkz написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав: "Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано. "Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано.

По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги. По твоєму де я працюю? Чітко ж написав



Фактически, у Вас есть 2 пути - или терпеть это или уволиться.

Есть 3 путь, маловероятный в Польше - судиться.

В США достаточно иметь потверждение работы сверхурочно и доказательства неуплаты за отработанное время.

ТОлько, еще один момент, будешь требовать соблюдения своих прав - тебя уйдут или подставят и уволят. И тут основное - быть незаменимым. А это подразумевает отсутствие кого-либо, кто в состоянии тебя заменить. И тогда вопрос - как уйти в отпуск или на больничный.

В целом, тут если что-то не нравится - надо менять работодателя.

Есть люди, которые постоянно ищут другую работу, даже если все устраиввает.

"Для поддержания формы". Фактически, у Вас есть 2 пути - или терпеть это или уволиться.Есть 3 путь, маловероятный в Польше - судиться.В США достаточно иметь потверждение работы сверхурочно и доказательства неуплаты за отработанное время.ТОлько, еще один момент, будешь требовать соблюдения своих прав - тебя уйдут или подставят и уволят. И тут основное - быть незаменимым. А это подразумевает отсутствие кого-либо, кто в состоянии тебя заменить. И тогда вопрос - как уйти в отпуск или на больничный.В целом, тут если что-то не нравится - надо менять работодателя., даже если все устраиввает."Для поддержания формы".

Насправді виділене - це дуже хороший принцип, шукати щось нового треба постійно.

rjkz написав: У Вас зарплата в год или в час? У Вас зарплата в год или в час?

В рік.



Gastarbaiter написав: У меня тоже компания американская. Но как-то никто бесплатно не сидит до ночи. И во всех странах, где есть отделы, учитываются местные законы и специфика. В Польше никто не ожидает, что люди будут на месте после 3-4 часов дня. В Азии своя специфика и им дают работать так, как они привыкли. Американцев своих да, гоняют в хвост и гриву, но это уже "проблемы индейцев". У меня тоже компания американская. Но как-то никто бесплатно не сидит до ночи. И во всех странах, где есть отделы, учитываются местные законы и специфика. В Польше никто не ожидает, что люди будут на месте после 3-4 часов дня. В Азии своя специфика и им дают работать так, как они привыкли. Американцев своих да, гоняют в хвост и гриву, но это уже "проблемы индейцев".

Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом.

Американець працює 8 годин і дорожчий.

Індус працює 10 годин і дешевший.

Ви працюєте 4 год.

Питання - за скільки днів вас витурять американці? Насправді виділене - це дуже хороший принцип, шукати щось нового треба постійно.В рік.Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом.Американець працює 8 годин і дорожчий.Індус працює 10 годин і дешевший.Ви працюєте 4 год.Питання - за скільки днів вас витурять американці? BIGor

Повідомлень: 10010 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1445 раз. Подякували: 1854 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 08:59 BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав: По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги. По твоєму де я працюю? Чітко ж написав



Фактически, у Вас есть 2 пути - или терпеть это или уволиться.

Есть 3 путь, маловероятный в Польше - судиться.

В США достаточно иметь потверждение работы сверхурочно и доказательства неуплаты за отработанное время.

ТОлько, еще один момент, будешь требовать соблюдения своих прав - тебя уйдут или подставят и уволят. И тут основное - быть незаменимым. А это подразумевает отсутствие кого-либо, кто в состоянии тебя заменить. И тогда вопрос - как уйти в отпуск или на больничный.

В целом, тут если что-то не нравится - надо менять работодателя.

Есть люди, которые постоянно ищут другую работу, даже если все устраиввает.

"Для поддержания формы". Фактически, у Вас есть 2 пути - или терпеть это или уволиться.Есть 3 путь, маловероятный в Польше - судиться.В США достаточно иметь потверждение работы сверхурочно и доказательства неуплаты за отработанное время.ТОлько, еще один момент, будешь требовать соблюдения своих прав - тебя уйдут или подставят и уволят. И тут основное - быть незаменимым. А это подразумевает отсутствие кого-либо, кто в состоянии тебя заменить. И тогда вопрос - как уйти в отпуск или на больничный.В целом, тут если что-то не нравится - надо менять работодателя., даже если все устраиввает."Для поддержания формы".

Насправді виділене - це дуже хороший принцип, шукати щось нового треба постійно.

rjkz написав: У Вас зарплата в год или в час? У Вас зарплата в год или в час?

В рік.



Gastarbaiter написав: У меня тоже компания американская. Но как-то никто бесплатно не сидит до ночи. И во всех странах, где есть отделы, учитываются местные законы и специфика. В Польше никто не ожидает, что люди будут на месте после 3-4 часов дня. В Азии своя специфика и им дают работать так, как они привыкли. Американцев своих да, гоняют в хвост и гриву, но это уже "проблемы индейцев". У меня тоже компания американская. Но как-то никто бесплатно не сидит до ночи. И во всех странах, где есть отделы, учитываются местные законы и специфика. В Польше никто не ожидает, что люди будут на месте после 3-4 часов дня. В Азии своя специфика и им дают работать так, как они привыкли. Американцев своих да, гоняют в хвост и гриву, но это уже "проблемы индейцев".

Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом.

Американець працює 8 годин і дорожчий.

Індус працює 10 годин і дешевший.

Ви працюєте 4 год.

Питання - за скільки днів вас витурять американці? Насправді виділене - це дуже хороший принцип, шукати щось нового треба постійно.В рік.Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом.Американець працює 8 годин і дорожчий.Індус працює 10 годин і дешевший.Ви працюєте 4 год.Питання - за скільки днів вас витурять американці?



Ну, если в год, тогда с точки зрения американцев, это нормально.

Есть еще подход, что зп в год, но работать не более 40 часов в неделю, но этто уже совсем человеческий подход.

Я даже знаю компанию, где зп в год, в неделю рабочих часов 35, но если работать свехурочно, то оплата после 40 часов в неделю идет с к1,5. Но у них финансирование от пуза. Ну, если в год, тогда с точки зрения американцев, это нормально.Есть еще подход, что зп в год, но работать не более 40 часов в неделю, но этто уже совсем человеческий подход.Я даже знаю компанию, где зп в год, в неделю рабочих часов 35, но если работать свехурочно, то оплата после 40 часов в неделю идет с к1,5. Но у них финансирование от пуза. rjkz

Повідомлень: 17528 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8621 раз. Подякували: 5431 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 10:37 Re: Еміграція, заробітчанство Блин, как хорошо что я в европейской компании ) побыл онлайн с 10 до 17 и пока. В пятницу можно и в 14-15 выходить. Надо днем куда-то съездить - пожалуйста, в пределах 1-2 часов вообще без проблем. Никакой тебе спешки, дедлайнов и тд. Ну тоесть они есть, но после американских клиентов они вообще ни о чем. С х2 запасом времени.

П.С. Хотя может оно и полезно всем первые 10 лет отработать на американцев - научиться работать когда надо и по 12-14 часов в день если сроки горят, и денег на овертаймах понабивать (я с американцев х2 за выходные выбивал). А после 40 в Европу, с местным режимом работы для меня это уже как пенсия с работой на пол ставки. slonomag Повідомлень: 683 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 182 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 10:56 slonomag написав: Блин, как хорошо что я в европейской компании ) побыл онлайн с 10 до 17 и пока. В пятницу можно и в 14-15 выходить. Блин, как хорошо что я в европейской компании ) побыл онлайн с 10 до 17 и пока. В пятницу можно и в 14-15 выходить.

Хі-хі. Ті хлопці, які отримують по недосяжні для розуму пана флаймана K500$, і зараз проводять вихідні на кордоні з Мексикою - San Diego - прилетіли в першому класі на концерт Давіда Боуі - саме на цю тему розказали, що в їх фірмі в США звільнили всіх - до одного (!) - працівників - громадян Франції.

Занадто повільно працювали (дивись режим вище) та все "права качали з "Трудового кодексу".

Ну тепер ті французи жують сливу червонолистну... Якраз сезон...

Концерт був тут:

https://www.baysideinn.com/events/san-d ... e-10217579 Хі-хі. Ті хлопці, які отримують по недосяжні для розуму пана флаймана K500$, і зараз проводять вихідні на кордоні з Мексикою - San Diego - прилетіли в першому класі на концерт Давіда Боуі - саме на цю тему розказали, що в їх фірмі в США звільнили всіх - до одного (!) - працівників - громадян Франції.Занадто повільно працювали (дивись режим вище) та все "права качали з "Трудового кодексу".Ну тепер ті французи жують сливу червонолистну... Якраз сезон...Концерт був тут: akurt

Повідомлень: 11010 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3981 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 11:11 Еміграція, заробітчанство



News from Germany



І не хотів - але раптом згадав про купа пана Дюрі-бачі, який в Берліні орендує/орендуваав квартиру за 3 500 євро на імсяць.

Зранку подзвонили приятелі які взагалі мешкають в Дюссельдорфі - але син-студент мешкає в Берліні та орендує там кваратиру. То я вже і питав, що це там берлінці знущаються з українців.



Так ось цікаво:

- син орендує в Берліні 1-к квартиру площею в 43 кв. м. Я сказав, що за "польськими стандартами" це палац.

- орендна плата вже 3 роки саме така: 800 євро.

- коли мама приїжджає до сина в гості - вона НЕ ночує в його "маленькій" 1-к квартирі: не зручно. Не зручно м ані ночувати в одній кімнаті із дорослим 20+ сином.



Щодо квратири за 3 500 євро - мама того студента трохи замислилася - але сказала, що так, погоджується, в Берліні - якщо довго шукати - та такому поважному пану, який раніше жив в славетному Ужгороді - то можна знайти і за 3 500 євро на місяць.

Є такі квартири. Висловила припущення, що це щось в центрі та мебльоване за дизайн-проєктом.

Ну що ж - як говорить суто українське прислів"я

"Не одному Чернишову по панські жити..." akurt

Повідомлень: 11010 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3981 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2854285528562857 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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