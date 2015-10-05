Понятно. Сочувствую, что в таком возрасте пришлось опять попасть в армию.
Но поработать и пожить самостоятельной жизнью в "совке" не успели. Ну да ладно.
Сейчас у вас нет ощущения, что "что-то не так"?
Пусть не у вас лично, но в стране?
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Додано: Пон 23 чер, 2025 13:01
Понятно. Сочувствую, что в таком возрасте пришлось опять попасть в армию.
Но поработать и пожить самостоятельной жизнью в "совке" не успели. Ну да ладно.
Сейчас у вас нет ощущения, что "что-то не так"?
Пусть не у вас лично, но в стране?
Додано: Пон 23 чер, 2025 13:35
Естественно, война - это не так.
До войны было ощущение достаточно устойчивого развития, хоть и не без ошибок.
Основное, что не так - отсутствие осознание слишком многими собственной ответственности за свою судьбу. Люди хотят, чтобы им кто-то сделал хорошо.
Додано: Пон 23 чер, 2025 13:37
Сибарит
Причем раньше это могло быть бесплатно, а счас мне кажется уже надо приплачивать
Додано: Пон 23 чер, 2025 14:29
Понятно, что речь не о войне. Война это форс-мажор.
Но, по-моему, "что-то не так" было и до войны. Так же, как и во второй половине 80-х в Союзе, именно которые вы и помните более-менее сознательно.
И ещё вопрос - вам не кажется, что сегодняшняя война следствие предвоенных событий в т.ч. и в Украине и того, что было "что-то не так", а не только событий в РФ?
И что касается: "отсутствие осознания слишком многими собственной ответственности за свою судьбу. Люди хотят, чтобы им кто-то сделал хорошо". Вы поддерживаете мнение будивельника, что в сегодняшней (довоенной) бедности виноваты сами бедные? А вот если бы они не ждали, "чтобы им кто-то сделал хорошо", а крутились сами, то были бы богатыми?
Или я неправильно понял ваши слова?
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