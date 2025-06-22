Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:В мене саме чистокровний "американський" роботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, є негласні вимоги ще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немає Притому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає.
"Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано.
По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги.
Фактически, у Вас есть 2 пути - или терпеть это или уволиться. Есть 3 путь, маловероятный в Польше - судиться. В США достаточно иметь потверждение работы сверхурочно и доказательства неуплаты за отработанное время. ТОлько, еще один момент, будешь требовать соблюдения своих прав - тебя уйдут или подставят и уволят. И тут основное - быть незаменимым. А это подразумевает отсутствие кого-либо, кто в состоянии тебя заменить. И тогда вопрос - как уйти в отпуск или на больничный. В целом, тут если что-то не нравится - надо менять работодателя. Есть люди, которые постоянно ищут другую работу, даже если все устраиввает. "Для поддержания формы".
Gastarbaiter написав:"Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано.
По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги.
Хлопці, ви ж знаєте, що навантаження може відрізнятися не лише у офісах однієї і тої самої компанії в різних країнах, але навіть і в межах одного офісу, та навіть одного проекту, але в різних командах. Бо це не тільки від керівництва залежить (хоч і від нього також), але і від колег у команді.
Я, наприклад, не поміняв би свою команду разом її керівництвом і на плюс 25% до зп. Бо працювати на розслабоні це набагато менше шансів вигоряння, а невеликий плюс у грошах не компенсує це. Так, можна трохи потерпіти (в межах кількох років) хіба що отримуючи зп на 50% вище ринку. А інакше треба слати їх в дупу зі своїми вимогами овертаймів
Кроме того, бывает, что когда ты получаещь меньше, то к тебе и претензий и вопросов меньше. Порой работодатель думает "Где я еще такого дурака найду работать за такие деньги?" или стоит тебе подняться в зарплате до определенного уровня - начинается зависть со стороны всех и тебе начинают делать пакости. Или, такое тоже есть, берут работника на невысокую зп, постепенно поднимают до определенного уровня и потом увольняют. Так что не всегда более высокая зп - это хорошо.
rjkz написав:Кстати, да. Работодатель-то работодателем, но соблюдаются законы страны, где работа производится.
У меня тоже компания американская. Но как-то никто бесплатно не сидит до ночи. И во всех странах, где есть отделы, учитываются местные законы и специфика. В Польше никто не ожидает, что люди будут на месте после 3-4 часов дня. В Азии своя специфика и им дают работать так, как они привыкли. Американцев своих да, гоняют в хвост и гриву, но это уже "проблемы индейцев".
Gastarbaiter написав:"Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано.
По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги.
Фактически, у Вас есть 2 пути - или терпеть это или уволиться. Есть 3 путь, маловероятный в Польше - судиться. В США достаточно иметь потверждение работы сверхурочно и доказательства неуплаты за отработанное время. ТОлько, еще один момент, будешь требовать соблюдения своих прав - тебя уйдут или подставят и уволят. И тут основное - быть незаменимым. А это подразумевает отсутствие кого-либо, кто в состоянии тебя заменить. И тогда вопрос - как уйти в отпуск или на больничный. В целом, тут если что-то не нравится - надо менять работодателя. Есть люди, которые постоянно ищут другую работу, даже если все устраиввает. "Для поддержания формы".
Насправді виділене - це дуже хороший принцип, шукати щось нового треба постійно.
rjkz написав:У Вас зарплата в год или в час?
В рік.
Gastarbaiter написав:У меня тоже компания американская. Но как-то никто бесплатно не сидит до ночи. И во всех странах, где есть отделы, учитываются местные законы и специфика. В Польше никто не ожидает, что люди будут на месте после 3-4 часов дня. В Азии своя специфика и им дают работать так, как они привыкли. Американцев своих да, гоняют в хвост и гриву, но это уже "проблемы индейцев".
Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом. Американець працює 8 годин і дорожчий. Індус працює 10 годин і дешевший. Ви працюєте 4 год. Питання - за скільки днів вас витурять американці?
BIGor написав:По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги.
Фактически, у Вас есть 2 пути - или терпеть это или уволиться. Есть 3 путь, маловероятный в Польше - судиться. В США достаточно иметь потверждение работы сверхурочно и доказательства неуплаты за отработанное время. ТОлько, еще один момент, будешь требовать соблюдения своих прав - тебя уйдут или подставят и уволят. И тут основное - быть незаменимым. А это подразумевает отсутствие кого-либо, кто в состоянии тебя заменить. И тогда вопрос - как уйти в отпуск или на больничный. В целом, тут если что-то не нравится - надо менять работодателя. Есть люди, которые постоянно ищут другую работу, даже если все устраиввает. "Для поддержания формы".
Насправді виділене - це дуже хороший принцип, шукати щось нового треба постійно.
rjkz написав:У Вас зарплата в год или в час?
В рік.
Gastarbaiter написав:У меня тоже компания американская. Но как-то никто бесплатно не сидит до ночи. И во всех странах, где есть отделы, учитываются местные законы и специфика. В Польше никто не ожидает, что люди будут на месте после 3-4 часов дня. В Азии своя специфика и им дают работать так, как они привыкли. Американцев своих да, гоняют в хвост и гриву, но это уже "проблемы индейцев".
Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом. Американець працює 8 годин і дорожчий. Індус працює 10 годин і дешевший. Ви працюєте 4 год. Питання - за скільки днів вас витурять американці?
Ну, если в год, тогда с точки зрения американцев, это нормально. Есть еще подход, что зп в год, но работать не более 40 часов в неделю, но этто уже совсем человеческий подход. Я даже знаю компанию, где зп в год, в неделю рабочих часов 35, но если работать свехурочно, то оплата после 40 часов в неделю идет с к1,5. Но у них финансирование от пуза.
Блин, как хорошо что я в европейской компании ) побыл онлайн с 10 до 17 и пока. В пятницу можно и в 14-15 выходить. Надо днем куда-то съездить - пожалуйста, в пределах 1-2 часов вообще без проблем. Никакой тебе спешки, дедлайнов и тд. Ну тоесть они есть, но после американских клиентов они вообще ни о чем. С х2 запасом времени. П.С. Хотя может оно и полезно всем первые 10 лет отработать на американцев - научиться работать когда надо и по 12-14 часов в день если сроки горят, и денег на овертаймах понабивать (я с американцев х2 за выходные выбивал). А после 40 в Европу, с местным режимом работы для меня это уже как пенсия с работой на пол ставки.
slonomag написав:Блин, как хорошо что я в европейской компании ) побыл онлайн с 10 до 17 и пока. В пятницу можно и в 14-15 выходить.
Хі-хі. Ті хлопці, які отримують по недосяжні для розуму пана флаймана K500$, і зараз проводять вихідні на кордоні з Мексикою - San Diego - прилетіли в першому класі на концерт Давіда Боуі - саме на цю тему розказали, що в їх фірмі в США звільнили всіх - до одного (!) - працівників - громадян Франції. Занадто повільно працювали (дивись режим вище) та все "права качали з "Трудового кодексу". Ну тепер ті французи жують сливу червонолистну... Якраз сезон... Концерт був тут: https://www.baysideinn.com/events/san-d ... e-10217579
І не хотів - але раптом згадав про купа пана Дюрі-бачі, який в Берліні орендує/орендуваав квартиру за 3 500 євро на імсяць. Зранку подзвонили приятелі які взагалі мешкають в Дюссельдорфі - але син-студент мешкає в Берліні та орендує там кваратиру. То я вже і питав, що це там берлінці знущаються з українців.
Так ось цікаво: - син орендує в Берліні 1-к квартиру площею в 43 кв. м. Я сказав, що за "польськими стандартами" це палац. - орендна плата вже 3 роки саме така: 800 євро. - коли мама приїжджає до сина в гості - вона НЕ ночує в його "маленькій" 1-к квартирі: не зручно. Не зручно м ані ночувати в одній кімнаті із дорослим 20+ сином.
Щодо квратири за 3 500 євро - мама того студента трохи замислилася - але сказала, що так, погоджується, в Берліні - якщо довго шукати - та такому поважному пану, який раніше жив в славетному Ужгороді - то можна знайти і за 3 500 євро на місяць. Є такі квартири. Висловила припущення, що це щось в центрі та мебльоване за дизайн-проєктом. Ну що ж - як говорить суто українське прислів"я "Не одному Чернишову по панські жити..."