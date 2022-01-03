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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 чер, 2025 14:58
moveton написав: novichok написав: melkh написав:
Ніхто не пробував через гарячку банку добавити свого поставщика, тут говорилося раніше, що розділ "комуналка" обслуговує портмоне, на сайті портмоне з'явився вже поставщик для оплати, а в застосунку так і знайти не може, чому б так?
Писав на мило,в чат, тіко розводять руками, невпевнено просять надати реквізити постачальника послуг, але...
Постачальник достатньо популярний для Л.берега Києва, "Інформаційні технології", в інших банках присутній.
А где у них, кстати, почта написана? На сайте банка не нашёл. Отправил им сейчас в телегу счёт от местечковой управляющей компании. Сразу в PDF в котором он мне присылается. Сказали, что приняли и должны добавить в некоем неопределённом будущем. Конкретнее сроки называть не хотят.
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Додано: Чет 19 чер, 2025 13:43
moveton написав: novichok написав: melkh написав:
Ніхто не пробував через гарячку банку добавити свого поставщика, тут говорилося раніше, що розділ "комуналка" обслуговує портмоне, на сайті портмоне з'явився вже поставщик для оплати, а в застосунку так і знайти не може, чому б так?
Писав на мило,в чат, тіко розводять руками, невпевнено просять надати реквізити постачальника послуг, але...
Постачальник достатньо популярний для Л.берега Києва, "Інформаційні технології", в інших банках присутній.
А где у них, кстати, почта написана? На сайте банка не нашёл. Отправил им сейчас в телегу счёт от местечковой управляющей компании. Сразу в PDF в котором он мне присылается. Сказали, что приняли и должны добавить в некоем неопределённом будущем. Конкретнее сроки называть не хотят.
Додали через 10 днів. Декілька раз писав і дзвонив. Пришвидшити. Сьогодні заплатив, завтра почну перевіряти як дійшло. Також ще одну компанію прошу додати, вже не так горить.
Чомусь хочуть ІПН, без нього не додається. Надав.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:28
Банк буде співпрацювати з цінними паперами- облігаціями (ОВДП)?
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Додано: Вів 24 чер, 2025 03:49
Так що, тепер сумарний переказ коштів на іший банк P2P+СЕП до 100т., навіть на власні р-ки в тих банках? І без розгляду док-тів цей ліміт не підіймають?
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