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#<1 ... 2857285828592860 Додано: Нед 22 чер, 2025 14:33 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Тепер на своєму прикладі розумію що таке "конфлікт поколінь" і для мене дуже не комфортно працювати в команді із сучасними українцями, які можуть образитися, що ти подзвонив їм без повідомлення чи просто не прийти на роботу і написати "я кидаю ІТ і йду садити огород", при цьому абсолютно не хочуть працювати "на перспективу" і мають самооцінку вищу за Еверест. Тепер на своєму прикладі розумію що таке "конфлікт поколінь" і для мене дуже не комфортно працювати в команді із сучасними українцями, які можуть образитися, що ти подзвонив їм без повідомлення чи просто не прийти на роботу і написати "я кидаю ІТ і йду садити огород", при цьому абсолютно не хочуть працювати "на перспективу" і мають самооцінку вищу за Еверест.

це не тільки в УА зумери це не тільки в УА зумери flyman

Повідомлень: 39817 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2837 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 14:35 flyman написав: коликтивний автор під псевдо акурт пише художні псевдоралістичні нариси епістолярного жанру, не Марк Твен, але ви ж до Марк Твена не виставляєте претензії щодо художнього вимуслу. коликтивний автор під псевдо акурт пише художні псевдоралістичні нариси епістолярного жанру, не Марк Твен, але ви ж до Марк Твена не виставляєте претензії щодо художнього вимуслу.

Як всім відомо - «голод - не тітка», але треба ж хоч раз на день щось в дзьобика кидати - хоч червиве яблуко, вкрадене у сусідки - мозок без калорій зовсім перестає хоч якось думати.

Лізе і лізе дурня на дурню.



P.S. Блін: 7 (сім) повідомлень підряд від пана флаймана. Прикольно до безтями.

Як в старому анекдоті: «Піду в міліцію, піду в спортсмени. - але все одно працювати НЕ БУДУ!»



Але за високу оцінку моїх здібностей дякую.

Це приємно. Як всім відомо - «голод - не тітка», але треба ж хоч раз на день щось в дзьобика кидати - хоч червиве яблуко, вкрадене у сусідки - мозок без калорій зовсім перестає хоч якось думати.Лізе і лізе дурня на дурню.P.S. Блін: 7 (сім) повідомлень підряд від пана флаймана. Прикольно до безтями.Як в старому анекдоті: «Піду в міліцію, піду в спортсмени. - але все одно працювати НЕ БУДУ!»Але за високу оцінку моїх здібностей дякую.Це приємно. akurt

Повідомлень: 11011 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3982 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 15:22 BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав: По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги. По твоєму де я працюю? Чітко ж написав



Фактически, у Вас есть 2 пути - или терпеть это или уволиться.

Есть 3 путь, маловероятный в Польше - судиться.

В США достаточно иметь потверждение работы сверхурочно и доказательства неуплаты за отработанное время.

ТОлько, еще один момент, будешь требовать соблюдения своих прав - тебя уйдут или подставят и уволят. И тут основное - быть незаменимым. А это подразумевает отсутствие кого-либо, кто в состоянии тебя заменить. И тогда вопрос - как уйти в отпуск или на больничный.

В целом, тут если что-то не нравится - надо менять работодателя.

Есть люди, которые постоянно ищут другую работу, даже если все устраиввает.

"Для поддержания формы". Фактически, у Вас есть 2 пути - или терпеть это или уволиться.Есть 3 путь, маловероятный в Польше - судиться.В США достаточно иметь потверждение работы сверхурочно и доказательства неуплаты за отработанное время.ТОлько, еще один момент, будешь требовать соблюдения своих прав - тебя уйдут или подставят и уволят. И тут основное - быть незаменимым. А это подразумевает отсутствие кого-либо, кто в состоянии тебя заменить. И тогда вопрос - как уйти в отпуск или на больничный.В целом, тут если что-то не нравится - надо менять работодателя., даже если все устраиввает."Для поддержания формы".

Насправді виділене - це дуже хороший принцип, шукати щось нового треба постійно.

rjkz написав: У Вас зарплата в год или в час? У Вас зарплата в год или в час?

В рік.



Gastarbaiter написав: У меня тоже компания американская. Но как-то никто бесплатно не сидит до ночи. И во всех странах, где есть отделы, учитываются местные законы и специфика. В Польше никто не ожидает, что люди будут на месте после 3-4 часов дня. В Азии своя специфика и им дают работать так, как они привыкли. Американцев своих да, гоняют в хвост и гриву, но это уже "проблемы индейцев". У меня тоже компания американская. Но как-то никто бесплатно не сидит до ночи. И во всех странах, где есть отделы, учитываются местные законы и специфика. В Польше никто не ожидает, что люди будут на месте после 3-4 часов дня. В Азии своя специфика и им дают работать так, как они привыкли. Американцев своих да, гоняют в хвост и гриву, но это уже "проблемы индейцев".

Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом.

Американець працює 8 годин і дорожчий.

Індус працює 10 годин і дешевший.

Ви працюєте 4 год.

Питання - за скільки днів вас витурять американці? Насправді виділене - це дуже хороший принцип, шукати щось нового треба постійно.В рік.Представте собі що працюєте в змішаній команді, роботу робите однакову з однаковим досвідом і швидкістью, з американцем і індусом.Американець працює 8 годин і дорожчий.Індус працює 10 годин і дешевший.Ви працюєте 4 год.Питання - за скільки днів вас витурять американці?



Самое неприятное, что толку от того, кто работает 4 часа может быть больше в 10 раз чем от тех кто работает 10 часов и дешевле, но они этого не понимают. Самое неприятное, что толку от того, кто работает 4 часа может быть больше в 10 раз чем от тех кто работает 10 часов и дешевле, но они этого не понимают. rjkz

Повідомлень: 17529 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8621 раз. Подякували: 5431 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 2857285828592860 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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