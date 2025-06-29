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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 чер, 2025 23:30
akurt написав:
Цього красеня ставимо в ігнорування.
Удачі вам пане в пошуках лишніх вух для ваших охухітельних історій. Як хтось вас вивів на чисту воду, ви й здулись.
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