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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2866286728682869
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 17:34

Re: Еміграція, заробітчанство

Хто там казав, що за останні пару років не позбавили громадянства України жодну людину?Онуфрія вже позбавили, хоч і не по його заяві
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:54

Ще 35 повідомлень - і пан Флайман поб"є всі рекорди світу - 400 000 дописів!
Розповідав я сьогодні про це пану Миколі, з яким не бачилися років 10…

Зараз пан Микола в Австралії.
Дивні ті австралійці: призначити йому пенсію в 2 000 австралійських доларів - хоча він звичайний український біженець, який жодного дня не працював в Австралії...
Працював навіть не ІТ-ником - звичайний майстер на одному із заводів України...
Здається, того і заводу вже немає...
А 2 000 австралійських доларів - є!

А взагалі нам всім треба пишатися: дописувачі якось пнуться, намагаються чи заробити якусь копійчину, чи якось кудись інвестувати, чи просунутися по "службі", чи якось змінити автівку, чи забезпечити дітям харчування, чи зошити для школи - а є альтернативний приклад!
Наприклад: філіппінку то стригти за свої гроші - НЕ ТРЕБА! Це ж слава Богу, що, досліджуючи інфляцію в різних країнах світу, він не знає, що за останній рік тільки жіноча стрижка в Україні замість 800 гривень стала вартувати 1 200 гривень - яка економія тільки на патлах!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 лип, 2025 04:49, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 23:24

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz теж розказував про ньюанси відношення і роботу США
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 10:31

Нюанси зрозумілі: зарплатня з оплатою за годину 17,5$ теоретично забезпечує людині досить непогане існування.
Але є нюанс.
В останній мій візит в США в серпні 2024 року я бачив безліч вакансій і по 20-22$ за годину.
Я тоді гуляв по другому за величиною місту штату California і про себе розраховував, скільки така людина має за місяць.
Так ось: все ОК, якщо у людини є житло.
Це основна стаття витрат.

Якщо є житло - думав я, працюючи як калькулятор, то навіть при такій зарплатні можна жити досить непогано.

Альтернатива: отримуй освіту, отримуй кваліфікацію, отримуй навички в роботі - і живи на зарплатню, яка дозволяє тобі жити пристойно.

Для більшості учасників форуму така можливість вже є втраченою. Хоча в США існує приказка про те, що вчитися та перевчитися із повною зміною професії можна в будь-якому віці.

Але ось для дітей - саме час думати - і думати дуже добре.
Інакше попадуть вони на святкування 95-и річчя одного професора з Ужгорода (здається вчора було), який «читає» лекції за трьома дисциплінами. Ну цей хоч філолог - там сам Бог велів, а якщо не філолог?
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 15:40

  akurt написав:Нюанси зрозумілі: зарплатня з оплатою за годину 17,5$ теоретично забезпечує людині досить непогане існування.
Але є нюанс.
В останній мій візит в США в серпні 2024 року я бачив безліч вакансій і по 20-22$ за годину.
Я тоді гуляв по другому за величиною місту штату California і про себе розраховував, скільки така людина має за місяць.
Так ось: все ОК, якщо у людини є житло.
Це основна стаття витрат.

Якщо є житло - думав я, працюючи як калькулятор, то навіть при такій зарплатні можна жити досить непогано.

Альтернатива: отримуй освіту, отримуй кваліфікацію, отримуй навички в роботі - і живи на зарплатню, яка дозволяє тобі жити пристойно.

Для більшості учасників форуму така можливість вже є втраченою. Хоча в США існує приказка про те, що вчитися та перевчитися із повною зміною професії можна в будь-якому віці.

Але ось для дітей - саме час думати - і думати дуже добре.
Інакше попадуть вони на святкування 95-и річчя одного професора з Ужгорода (здається вчора було), який «читає» лекції за трьома дисциплінами. Ну цей хоч філолог - там сам Бог велів, а якщо не філолог?

тоді як Грег
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 15:56

Re: Еміграція, заробітчанство

Муха, тебе вигнали з роботи? Цілий день відосики дивитись і репостити.
Це я на березі жопу грію, можу собі дозволити флудити. А ти марш економічний фронт будувати!!
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  #<1 ... 2866286728682869
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