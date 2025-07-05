Додано: Чет 03 лип, 2025 10:31

Нюанси зрозумілі: зарплатня з оплатою за годину 17,5$ теоретично забезпечує людині досить непогане існування.

Але є нюанс.

В останній мій візит в США в серпні 2024 року я бачив безліч вакансій і по 20-22$ за годину.

Я тоді гуляв по другому за величиною місту штату California і про себе розраховував, скільки така людина має за місяць.

Так ось: все ОК, якщо у людини є житло.

Це основна стаття витрат.



Якщо є житло - думав я, працюючи як калькулятор, то навіть при такій зарплатні можна жити досить непогано.



Альтернатива: отримуй освіту, отримуй кваліфікацію, отримуй навички в роботі - і живи на зарплатню, яка дозволяє тобі жити пристойно.



Для більшості учасників форуму така можливість вже є втраченою. Хоча в США існує приказка про те, що вчитися та перевчитися із повною зміною професії можна в будь-якому віці.



Але ось для дітей - саме час думати - і думати дуже добре.

Інакше попадуть вони на святкування 95-и річчя одного професора з Ужгорода (здається вчора було), який «читає» лекції за трьома дисциплінами. Ну цей хоч філолог - там сам Бог велів, а якщо не філолог?