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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2872287328742875
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 14:21

  Дюрі-бачі написав:BIGor Минулого тижня було вище 30. Кондиціонер потрібен для комфорту, особливо дітям.

В якому плані рухатись куму я раніше написав.
У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі? Якщо є питання, хай приходить особисто на форум, поспілкуємось.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 14:31

  Vadim_ написав:Шоб жити багато потрібно багато заробляти ,на чому заробляють?

Вони просто працюють, з 7 до 16, або з 8 до 17, частково віддалено. Чомусь так заведено працювать з самого ранку, з 7 або 8, з 9 або 10 зовсім мало хто так працює. Обов`язкова перерва на обід, плюс обов`язковий вихідний у неділю. В нас один з керівників був німець, вони більш ощадливі, ніж ми. В офісі заткнуть пробкою рукомийник, набрать трішечки води, вмитись та помить руки... Я таке перший раз бачив, при цьому, за зарплату людини можна було тільки здогадуватись. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 15:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі?

Це кум мені скаржиться, щоб не йти до "мозгоправа", бо вони всі (3 шт.) як один в Німеччині намагаються переконати, що він тиран, який портить життя кумі (бо до війни вони не планували більше 1 дитини, але потім за згодою народили 2 і 3) і вони повинні розлучитися...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 15:13

  Water написав:
  Vadim_ написав:Шоб жити багато потрібно багато заробляти ,на чому заробляють?

Вони просто працюють, з 7 до 16, або з 8 до 17, частково віддалено. Чомусь так заведено працювать з самого ранку, з 7 або 8, з 9 або 10 зовсім мало хто так працює. Обов`язкова перерва на обід, плюс обов`язковий вихідний у неділю. В нас один з керівників був німець, вони більш ощадливі, ніж ми. В офісі заткнуть пробкою рукомийник, набрать трішечки води, вмитись та помить руки... Я таке перший раз бачив, при цьому, за зарплату людини можна було тільки здогадуватись. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки.

Нашим людям ставите такий собі "сільський умивальник" з пипкою, натиснув, там з неї крапнуло, можна більш сучасний варіант з пляшкою з пластику: відгвинтив на 1/4 оберта корок, починає дзюрчати, похлюпав лапки в протічній воді, загянув корок. Закінчилась вода - взяв гортнятко, сходив на кухню, набрав у горнятко, вернувся, долив згори в ємність.
Вчи вас, вчи.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 15:15

  Дюрі-бачі написав:
  Water написав:У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі?

Це кум мені скаржиться, щоб не йти до "мозгоправа", бо вони всі (3 шт.) як один в Німеччині намагаються переконати, що він тиран, який портить життя кумі (бо до війни вони не планували більше 1 дитини, але потім за згодою народили 2 і 3) і вони повинні розлучитися...

хай зробить хід конем: віддасть незадоволених в ювенальну юстицію
flyman
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