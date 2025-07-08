В якому плані рухатись куму я раніше написав.
У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі? Якщо є питання, хай приходить особисто на форум, поспілкуємось.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 14:21
Додано: Вів 08 лип, 2025 14:31
Вони просто працюють, з 7 до 16, або з 8 до 17, частково віддалено. Чомусь так заведено працювать з самого ранку, з 7 або 8, з 9 або 10 зовсім мало хто так працює. Обов`язкова перерва на обід, плюс обов`язковий вихідний у неділю. В нас один з керівників був німець, вони більш ощадливі, ніж ми. В офісі заткнуть пробкою рукомийник, набрать трішечки води, вмитись та помить руки... Я таке перший раз бачив, при цьому, за зарплату людини можна було тільки здогадуватись. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки.
Додано: Вів 08 лип, 2025 15:09
Re: Еміграція, заробітчанство
Це кум мені скаржиться, щоб не йти до "мозгоправа", бо вони всі (3 шт.) як один в Німеччині намагаються переконати, що він тиран, який портить життя кумі (бо до війни вони не планували більше 1 дитини, але потім за згодою народили 2 і 3) і вони повинні розлучитися...
Додано: Вів 08 лип, 2025 15:13
Нашим людям ставите такий собі "сільський умивальник" з пипкою, натиснув, там з неї крапнуло, можна більш сучасний варіант з пляшкою з пластику: відгвинтив на 1/4 оберта корок, починає дзюрчати, похлюпав лапки в протічній воді, загянув корок. Закінчилась вода - взяв гортнятко, сходив на кухню, набрав у горнятко, вернувся, долив згори в ємність.
Вчи вас, вчи.
Додано: Вів 08 лип, 2025 15:15
хай зробить хід конем: віддасть незадоволених в ювенальну юстицію
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