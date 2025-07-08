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#<1 ... 2872287328742875 Додано: Вів 08 лип, 2025 14:21 Дюрі-бачі написав: BIGor Минулого тижня було вище 30. Кондиціонер потрібен для комфорту, особливо дітям. Минулого тижня було вище 30. Кондиціонер потрібен для комфорту, особливо дітям.

В якому плані рухатись куму я раніше написав.

У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі? Якщо є питання, хай приходить особисто на форум, поспілкуємось. В якому плані рухатись куму я раніше написав.У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі? Якщо є питання, хай приходить особисто на форум, поспілкуємось. Water Повідомлень: 3181 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 14:31 Vadim_ написав: Шоб жити багато потрібно багато заробляти ,на чому заробляють? Шоб жити багато потрібно багато заробляти ,на чому заробляють?

Вони просто працюють, з 7 до 16, або з 8 до 17, частково віддалено. Чомусь так заведено працювать з самого ранку, з 7 або 8, з 9 або 10 зовсім мало хто так працює. Обов`язкова перерва на обід, плюс обов`язковий вихідний у неділю. В нас один з керівників був німець, вони більш ощадливі, ніж ми. В офісі заткнуть пробкою рукомийник, набрать трішечки води, вмитись та помить руки... Я таке перший раз бачив, при цьому, за зарплату людини можна було тільки здогадуватись. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки. Вони просто працюють, з 7 до 16, або з 8 до 17, частково віддалено. Чомусь так заведено працювать з самого ранку, з 7 або 8, з 9 або 10 зовсім мало хто так працює. Обов`язкова перерва на обід, плюс обов`язковий вихідний у неділю. В нас один з керівників був німець, вони більш ощадливі, ніж ми. В офісі заткнуть пробкою рукомийник, набрать трішечки води, вмитись та помить руки... Я таке перший раз бачив, при цьому, за зарплату людини можна було тільки здогадуватись. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки. Water Повідомлень: 3181 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 15:09 Re: Еміграція, заробітчанство Water написав: У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі? У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі?

Це кум мені скаржиться, щоб не йти до "мозгоправа", бо вони всі (3 шт.) як один в Німеччині намагаються переконати, що він тиран, який портить життя кумі (бо до війни вони не планували більше 1 дитини, але потім за згодою народили 2 і 3) і вони повинні розлучитися... Це кум мені скаржиться, щоб не йти до "мозгоправа", бо вони всі (3 шт.) як один в Німеччині намагаються переконати, що він тиран, який портить життя кумі (бо до війни вони не планували більше 1 дитини, але потім за згодою народили 2 і 3) і вони повинні розлучитися... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5526 З нами з: 29.07.22 Подякував: 880 раз. Подякували: 636 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 15:13 Water написав: Vadim_ написав: Шоб жити багато потрібно багато заробляти ,на чому заробляють? Шоб жити багато потрібно багато заробляти ,на чому заробляють?

Вони просто працюють, з 7 до 16, або з 8 до 17, частково віддалено. Чомусь так заведено працювать з самого ранку, з 7 або 8, з 9 або 10 зовсім мало хто так працює. Обов`язкова перерва на обід, плюс обов`язковий вихідний у неділю. В нас один з керівників був німець, вони більш ощадливі, ніж ми. В офісі заткнуть пробкою рукомийник, набрать трішечки води, вмитись та помить руки... Я таке перший раз бачив, при цьому, за зарплату людини можна було тільки здогадуватись. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки. Вони просто працюють, з 7 до 16, або з 8 до 17, частково віддалено. Чомусь так заведено працювать з самого ранку, з 7 або 8, з 9 або 10 зовсім мало хто так працює. Обов`язкова перерва на обід, плюс обов`язковий вихідний у неділю. В нас один з керівників був німець, вони більш ощадливі, ніж ми. В офісі заткнуть пробкою рукомийник, набрать трішечки води, вмитись та помить руки... Я таке перший раз бачив, при цьому, за зарплату людини можна було тільки здогадуватись. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки.

Нашим людям ставите такий собі "сільський умивальник" з пипкою, натиснув, там з неї крапнуло, можна більш сучасний варіант з пляшкою з пластику: відгвинтив на 1/4 оберта корок, починає дзюрчати, похлюпав лапки в протічній воді, загянув корок. Закінчилась вода - взяв гортнятко, сходив на кухню, набрав у горнятко, вернувся, долив згори в ємність.

Вчи вас, вчи. Нашим людям ставите такий собі "сільський умивальник" з пипкою, натиснув, там з неї крапнуло, можна більш сучасний варіант з пляшкою з пластику: відгвинтив на 1/4 оберта корок, починає дзюрчати, похлюпав лапки в протічній воді, загянув корок. Закінчилась вода - взяв гортнятко, сходив на кухню, набрав у горнятко, вернувся, долив згори в ємність.Вчи вас, вчи. flyman

Повідомлень: 40019 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 15:15 Дюрі-бачі написав: Water написав: У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі? У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі?

Це кум мені скаржиться, щоб не йти до "мозгоправа", бо вони всі (3 шт.) як один в Німеччині намагаються переконати, що він тиран, який портить життя кумі (бо до війни вони не планували більше 1 дитини, але потім за згодою народили 2 і 3) і вони повинні розлучитися... Це кум мені скаржиться, щоб не йти до "мозгоправа", бо вони всі (3 шт.) як один в Німеччині намагаються переконати, що він тиран, який портить життя кумі (бо до війни вони не планували більше 1 дитини, але потім за згодою народили 2 і 3) і вони повинні розлучитися...

хай зробить хід конем: віддасть незадоволених в ювенальну юстицію хай зробить хід конем: віддасть незадоволених в ювенальну юстицію flyman

Повідомлень: 40019 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2872287328742875 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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