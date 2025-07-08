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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2872287328742875
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 14:21

  Дюрі-бачі написав:BIGor Минулого тижня було вище 30. Кондиціонер потрібен для комфорту, особливо дітям.

В якому плані рухатись куму я раніше написав.
У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі? Якщо є питання, хай приходить особисто на форум, поспілкуємось.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 14:31

  Vadim_ написав:Шоб жити багато потрібно багато заробляти ,на чому заробляють?

Вони просто працюють, з 7 до 16, або з 8 до 17, частково віддалено. Чомусь так заведено працювать з самого ранку, з 7 або 8, з 9 або 10 зовсім мало хто так працює. Обов`язкова перерва на обід, плюс обов`язковий вихідний у неділю. В нас один з керівників був німець, вони більш ощадливі, ніж ми. В офісі заткнуть пробкою рукомийник, набрать трішечки води, вмитись та помить руки... Я таке перший раз бачив, при цьому, за зарплату людини можна було тільки здогадуватись. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 15:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі?

Це кум мені скаржиться, щоб не йти до "мозгоправа", бо вони всі (3 шт.) як один в Німеччині намагаються переконати, що він тиран, який портить життя кумі (бо до війни вони не планували більше 1 дитини, але потім за згодою народили 2 і 3) і вони повинні розлучитися...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 15:13

  Water написав:
  Vadim_ написав:Шоб жити багато потрібно багато заробляти ,на чому заробляють?

Вони просто працюють, з 7 до 16, або з 8 до 17, частково віддалено. Чомусь так заведено працювать з самого ранку, з 7 або 8, з 9 або 10 зовсім мало хто так працює. Обов`язкова перерва на обід, плюс обов`язковий вихідний у неділю. В нас один з керівників був німець, вони більш ощадливі, ніж ми. В офісі заткнуть пробкою рукомийник, набрать трішечки води, вмитись та помить руки... Я таке перший раз бачив, при цьому, за зарплату людини можна було тільки здогадуватись. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки.

Нашим людям ставите такий собі "сільський умивальник" з пипкою, натиснув, там з неї крапнуло, можна більш сучасний варіант з пляшкою з пластику: відгвинтив на 1/4 оберта корок, починає дзюрчати, похлюпав лапки в протічній воді, загянув корок. Закінчилась вода - взяв гортнятко, сходив на кухню, набрав у горнятко, вернувся, долив згори в ємність.
Вчи вас, вчи.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 15:15

  Дюрі-бачі написав:
  Water написав:У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі?

Це кум мені скаржиться, щоб не йти до "мозгоправа", бо вони всі (3 шт.) як один в Німеччині намагаються переконати, що він тиран, який портить життя кумі (бо до війни вони не планували більше 1 дитини, але потім за згодою народили 2 і 3) і вони повинні розлучитися...

хай зробить хід конем: віддасть незадоволених в ювенальну юстицію
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 16:31

  Water написав:Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки.

Це просто не вони за цю воду платять. Впевнений, що вдома економлять кожну краплину. Не знаю, скільки там в Німеччині вода коштує, а в мене за місяць води на 50 дол. йде навіть при економному підході (от тільки посудомийки поки що немає). Хоча я воду просто так не лив навіть в дитинстві, коли воно платилося фіксованою сумою на місяць без усяких лічильників.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 16:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Не знаю, скільки там в Німеччині вода коштує,

4Є за м3 холодна і під 30Є горяча. Тобто, в кума виходило 200-250Є на місяць на минулій квартирі. Електроенергія по 0.33Є, а це ще під 100Є.
От мене і дивує чому оплата електроенергії окремо, а води - включено в квартплату.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 16:43

  flyman написав:
  Water написав:
  Vadim_ написав:Шоб жити багато потрібно багато заробляти ,на чому заробляють?

Вони просто працюють, з 7 до 16, або з 8 до 17, частково віддалено. Чомусь так заведено працювать з самого ранку, з 7 або 8, з 9 або 10 зовсім мало хто так працює. Обов`язкова перерва на обід, плюс обов`язковий вихідний у неділю. В нас один з керівників був німець, вони більш ощадливі, ніж ми. В офісі заткнуть пробкою рукомийник, набрать трішечки води, вмитись та помить руки... Я таке перший раз бачив, при цьому, за зарплату людини можна було тільки здогадуватись. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки.

Нашим людям ставите такий собі "сільський умивальник" з пипкою, натиснув, там з неї крапнуло, можна більш сучасний варіант з пляшкою з пластику: відгвинтив на 1/4 оберта корок, починає дзюрчати, похлюпав лапки в протічній воді, загянув корок. Закінчилась вода - взяв гортнятко, сходив на кухню, набрав у горнятко, вернувся, долив згори в ємність.
Вчи вас, вчи.

Це в офісі однієї дуже відомої у всьому світі компанії? Покажи фото офісного рукомийника.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 16:56

  Дюрі-бачі написав:От мене і дивує чому оплата електроенергії окремо, а води - включено в квартплату.

Тебе чи кума?
Вода, опалення це не виключено купляє все власник будинку за гроші, які включені у кварплату, можливо у договорі є такий пункт. Тобто, умовно кожен місяць 200 ойро йде на комуналку, крім електрики. Ось вклався- молодець, але повернення коштів скоріш за все не буде, ось якщо перебрав, то це збитки власнику, про що він і попереджає. Але може буть шо перебор по ітогу року піде за рахунок кума, в договорі потрібно дивитись.

Електрика не входить, бо постачання електрики різними енергокомпаніями, плюс ти можеш вибрать різні тарифи, це вони люблять шось вибирать, тобто, нема єдиного тарифа, він може бути різний для кожної квартири, при цьому проводка та ж сама. Хай пориється в інеті, є сайт, де зібрані усі тарифи. За дефолтом там скоріш за все йде шось екологічне, не саме дешеве. Хай перейде на ядерну електрику, вона зазвичай дешевше всього. Ще хай слідкує за контрактом, бо там може буть до 31.12.2025 ціна 15 центів, а в наступному році 35. Розірвання контракту- попередження за 3 місяці, не встиг- на наступний увесь рік ціна 35.
Це для порівняння, порядок цифр я не знаю.
В електрику входить доставка, це він скоріш за все не поміняє.
Water
 
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