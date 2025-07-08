Дюрі-бачі написав:Water
звісно в кума.
На попередній квартирі вода і електроенергія були окремо, на новій, яка дешевша - тільки електроенергія.
Хоча там в них чорт ногу зломить бо крім самої електроенергії по лічильнику, ще приписують якусь доставку, плату за обслуговування мереж і навіть страховку...
Не тільки, ще може буть податок від місцевої влади, цент чи 2. Енергокомпанія, коли проводить електрику, вона орендує у громади землю під елктричні опори, сплачуючи гроші громаді. Зазвичай у них бюджет громади можна глянуть на сайті громади.
Стосовно води, звісно шо власнику буднку потрібен прибуток, тому він може куплять воду гуртом, а продавать куму у роздріб. Зазвичай це вигідно, бо в них є норма водоспоживання на людину, IMHO, 123 літри на добу. Тобто, якщо в них 5 людей, це 0.123*5*30=18.45 м3 усієї води він може споживать, незалежно куди- дівчат купає, сам миється...
У домоуправителя повинна буть уся складова кварплати, там шо завгодно.
Опалення це окрема тема, скоріш за все лічильники. Ось скільки ціна гігокалорії, та в чому показує лічильник теж цікаве питання.
В мене власна квартира в Ужгороді і всю комуналку плачу сам, хоча на деяку, наприклад ремонт каналізаційних стояків, скидуємось з сусідами.
В нас теж багато чого включено до тарифу, але зазвичай людям всеодно скільки там чого, за газ вони виключили доставку з тарифу, воду хотіли, саме в Ужгороді я не знаю чим завершилось, чи ввели абонентське обслуговування на обслуговування лічильників. Ремонт стояка каналізації, у вас шо, ОСББ? Запитай свій ОСББ на предмет структури тарифу на обслуговування будинку. Світло вони все розповідають шо тариф нічого не окупає. Так нічого ніколи не буде окупать з персональними водіями.