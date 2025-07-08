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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2873287428752876
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 17:04

Water звісно в кума.
На попередній квартирі вода і електроенергія були окремо, на новій, яка дешевша - тільки електроенергія.
Хоча там в них чорт ногу зломить бо крім самої електроенергії по лічильнику, ще приписують якусь доставку, плату за обслуговування мереж і навіть страховку...

В мене власна квартира в Ужгороді і всю комуналку плачу сам, хоча на деяку, наприклад ремонт каналізаційних стояків, скидуємось з сусідами.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 18:49

  Дюрі-бачі написав:Water звісно в кума.
На попередній квартирі вода і електроенергія були окремо, на новій, яка дешевша - тільки електроенергія.
Хоча там в них чорт ногу зломить бо крім самої електроенергії по лічильнику, ще приписують якусь доставку, плату за обслуговування мереж і навіть страховку...

Не тільки, ще може буть податок від місцевої влади, цент чи 2. Енергокомпанія, коли проводить електрику, вона орендує у громади землю під елктричні опори, сплачуючи гроші громаді. Зазвичай у них бюджет громади можна глянуть на сайті громади.
Стосовно води, звісно шо власнику буднку потрібен прибуток, тому він може куплять воду гуртом, а продавать куму у роздріб. Зазвичай це вигідно, бо в них є норма водоспоживання на людину, IMHO, 123 літри на добу. Тобто, якщо в них 5 людей, це 0.123*5*30=18.45 м3 усієї води він може споживать, незалежно куди- дівчат купає, сам миється...
У домоуправителя повинна буть уся складова кварплати, там шо завгодно.
Опалення це окрема тема, скоріш за все лічильники. Ось скільки ціна гігокалорії, та в чому показує лічильник теж цікаве питання.
В мене власна квартира в Ужгороді і всю комуналку плачу сам, хоча на деяку, наприклад ремонт каналізаційних стояків, скидуємось з сусідами.

В нас теж багато чого включено до тарифу, але зазвичай людям всеодно скільки там чого, за газ вони виключили доставку з тарифу, воду хотіли, саме в Ужгороді я не знаю чим завершилось, чи ввели абонентське обслуговування на обслуговування лічильників. Ремонт стояка каналізації, у вас шо, ОСББ? Запитай свій ОСББ на предмет структури тарифу на обслуговування будинку. Світло вони все розповідають шо тариф нічого не окупає. Так нічого ніколи не буде окупать з персональними водіями.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 21:42

  Дюрі-бачі написав:От мене і дивує чому оплата електроенергії окремо, а води - включено в квартплату.

В нас у багатоповерхівках зазвичай вода та опалення йдуть через керуючу компанію, у неї договір з постачальниками. Ну і ці постачальники фактично монополісти, обирати немає з кого. І ці суми включено у щомісячний авансовий платіж разом з утриманням будинку, охороною і т.п. А на електроенергію кожен сам обирає собі постачальника і має окремий договір. Хоча при довгостроковій оренді орендодавець міг би бути зацікавлений тим, щоб орендар переписав на себе договір з КК. Тим більше, що при оподаткуванні фіксованим процентом від виручки виходить, що орендодавець ще й платить податок з цих сум. Я коли орендував, то просто платив безпосередньо до КК (і за електрику та інтернет також), але договір був на орендодавця.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 22:12

Re: Еміграція, заробітчанство

Ніколи не чув, щоб плата за постачання та страховка були включені до договору. Звісно, може бути все. У Німеччині вперше чую про таке. На сайті постачальників електроенергії, обираєш постачальника та заключаєш договір. Все. Захотів змінити - повідомляєш упродовж визначеного терміну і змінюєш постачальника. Як правило радять зимінювати щодва роки. Новий постачальник дуже, дуже часто пропонує через 6 міс різні бонуси. Наприклад, мій попередній безкоштовно подарував тримісячну підписку на Disney.
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