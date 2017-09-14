ЛАД написав:Shaman написав:ЛАД написав:Вместе.
Взбунтуются "угнетённые народы Востока" и разгромят клятих москалив и клятих ханьцив.
И все они бросятся спасаться в Украину. Придётся нам, даже не знаю что, ставить на границах, чтобы спастись от нашествия жаждущих стать гражданами Украины. Наверно, придётся сооружать стену повыше китайской, а перед ней глубокий и широкий ров с нильскими крокодилами. Воду придётся подогревать, чтобы крокодилы не замёрзли.
ви знайшли собі якісних форумчан для спілкування - успіхів
Вы не поняли?
Это больше для вас.
ваші ідеї підтримують найбільш недолугі форумчани. які ідеї, така й підтримка