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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14619146201462114622
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 06:11

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Вместе.
Взбунтуются "угнетённые народы Востока" и разгромят клятих москалив и клятих ханьцив.
И все они бросятся спасаться в Украину. Придётся нам, даже не знаю что, ставить на границах, чтобы спастись от нашествия жаждущих стать гражданами Украины. Наверно, придётся сооружать стену повыше китайской, а перед ней глубокий и широкий ров с нильскими крокодилами. Воду придётся подогревать, чтобы крокодилы не замёрзли.

ви знайшли собі якісних форумчан для спілкування - успіхів 8)

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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 08:30

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:........
трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.
1. Как он это сделает практически?
2. Вы уверены, что в сегодняшней ситуации найдётся дурак, который захочет/согласится стать президентом Украины? Мне кажется, разве что за большие деньги. Причём не просто большие, а ооочень большие.



Но Banderlog ошибается, Порошенко не сдался и Залужный не сдался, и не сдад
порошенко підписав мінські домовленості.
Не бачу смислу чіплятись за нато язик і церкву, тут інтереси не путіна а інтерес України стати як швейцарія і щодо мови і щодо віри....
Да, я впевнений що на президентське місце багато охочих.
Кажете час не підходящий?
Дуже навіть підходящий, можно затягівать пояса і валити все на папередніків, що все розікрали
та клятих комуняк,
що недостатньо набудували щоб можно було красти далі)
2 як практично це зробити? Хз, треба через верховну раду протягувати, проголосувати щоб шоколадний став головою вр потім зеля під в відставку по стану здоровя(тільки не надо... залізний якось списався з зсу в дипломати?) Все можливо, якщо хотіти зробити.
Мир не те що назрів, мир треба було підписувати максимум в лютому.... зараз ситуація на фронті куди гірша
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 08:39

  Xenon написав:Абдула, поджигай!! (с)

❗️США повністю готові до ядерної війни з рф, – Трамп.

- Нє магу, Саід орєшнік обоссал
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 10:00

Гордые персы победили евреев и триклятый запад, теперь следующие кацапы ))))

Муниципалитет Тегерана решил закрыть общественные туалеты, расположенные по всему иранскому столичному городу, из-за серьезного водного кризиса в стране, как сообщалось вчера в иранских СМИ
Xenon
 
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