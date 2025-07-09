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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лип, 2025 17:04
Water звісно в кума.
На попередній квартирі вода і електроенергія були окремо, на новій, яка дешевша - тільки електроенергія.
Хоча там в них чорт ногу зломить бо крім самої електроенергії по лічильнику, ще приписують якусь доставку, плату за обслуговування мереж і навіть страховку...
В мене власна квартира в Ужгороді і всю комуналку плачу сам, хоча на деяку, наприклад ремонт каналізаційних стояків, скидуємось з сусідами.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 08 лип, 2025 18:49
Дюрі-бачі написав:Water
звісно в кума.
На попередній квартирі вода і електроенергія були окремо, на новій, яка дешевша - тільки електроенергія.
Хоча там в них чорт ногу зломить бо крім самої електроенергії по лічильнику, ще приписують якусь доставку, плату за обслуговування мереж і навіть страховку...
Не тільки, ще може буть податок від місцевої влади, цент чи 2. Енергокомпанія, коли проводить електрику, вона орендує у громади землю під елктричні опори, сплачуючи гроші громаді. Зазвичай у них бюджет громади можна глянуть на сайті громади.
Стосовно води, звісно шо власнику буднку потрібен прибуток, тому він може куплять воду гуртом, а продавать куму у роздріб. Зазвичай це вигідно, бо в них є норма водоспоживання на людину, IMHO, 123 літри на добу. Тобто, якщо в них 5 людей, це 0.123*5*30=18.45 м3 усієї води він може споживать, незалежно куди- дівчат купає, сам миється...
У домоуправителя повинна буть уся складова кварплати, там шо завгодно.
Опалення це окрема тема, скоріш за все лічильники. Ось скільки ціна гігокалорії, та в чому показує лічильник теж цікаве питання.
В мене власна квартира в Ужгороді і всю комуналку плачу сам, хоча на деяку, наприклад ремонт каналізаційних стояків, скидуємось з сусідами.
В нас теж багато чого включено до тарифу, але зазвичай людям всеодно скільки там чого, за газ вони виключили доставку з тарифу, воду хотіли, саме в Ужгороді я не знаю чим завершилось, чи ввели абонентське обслуговування на обслуговування лічильників. Ремонт стояка каналізації, у вас шо, ОСББ? Запитай свій ОСББ на предмет структури тарифу на обслуговування будинку. Світло вони все розповідають шо тариф нічого не окупає. Так нічого ніколи не буде окупать з персональними водіями.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 21:42
Дюрі-бачі написав:
От мене і дивує чому оплата електроенергії окремо, а води - включено в квартплату.
В нас у багатоповерхівках зазвичай вода та опалення йдуть через керуючу компанію, у неї договір з постачальниками. Ну і ці постачальники фактично монополісти, обирати немає з кого. І ці суми включено у щомісячний авансовий платіж разом з утриманням будинку, охороною і т.п. А на електроенергію кожен сам обирає собі постачальника і має окремий договір. Хоча при довгостроковій оренді орендодавець міг би бути зацікавлений тим, щоб орендар переписав на себе договір з КК. Тим більше, що при оподаткуванні фіксованим процентом від виручки виходить, що орендодавець ще й платить податок з цих сум. Я коли орендував, то просто платив безпосередньо до КК (і за електрику та інтернет також), але договір був на орендодавця.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 22:12
Ніколи не чув, щоб плата за постачання та страховка були включені до договору. Звісно, може бути все. У Німеччині вперше чую про таке. На сайті постачальників електроенергії, обираєш постачальника та заключаєш договір. Все. Захотів змінити - повідомляєш упродовж визначеного терміну і змінюєш постачальника. Як правило радять зимінювати щодва роки. Новий постачальник дуже, дуже часто пропонує через 6 міс різні бонуси. Наприклад, мій попередній безкоштовно подарував тримісячну підписку на Disney.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 23:31
В Испании тоже хитро считается цена на электричество. Вот для сравнения мой счет за июнь:
Потребленная энергия 391 kWh x 0,128354 €/kWh - 50,19 €
Платная мощность 4,6 kW x 29 días x 0,14 €/kW día - 18,79 €
Налог на электроэнергию 5,11269632 % s/69,56 € - 3,56 €
Домашняя электрическая защита Plus 0,96 meses x 8,14 €/mes - 7,81 €
IVA (налог) - 17,16 €
Итого: 98,86 €
Тоесть типа само электричество по 13 центов ты на 50евро накрутил, но по факту счет в 2 раза больше выходит.
И с водой так же. Сама вода стоит меньше 1 евро за куб, но по итогу выходит все 3 евро. Вот у меня чек за апрель-июнь на 20 кубов вышел 60евро.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 23:44
Хороша в нас гілка: народ вивчає як живуть народи світу - і досить обережно радить, як їм треба жити.
Додам про Францію.
Електрика: 1 кВтгод приблизно 0,25€. (нічний тариф 0,19 діє з 24:00 до 08:00). Цікаво, що енергопостачальна компанія відслідковує (!!!!!), на що споживач витрачає енергію. Всі дані видно в додатку на смартфоні. Тобто вони щоденно повідомляють, куди ми витратили енергію: на опалення або на приготування кави (!). Я не знаю, як це працює але реально так! Щомісяця знімають з рахунка 80€. А рік пройде - зроблять перерахунок/уточнення. Електрична енергія жодного разу не зникала. 380 В. Ліміт: 15 кВт.
Опалення. Природний газ тут в диковинку. Є тільки в містах. За містом - або дрова, або солярка. В мене все опалення - електричне. В кожній кімнаті - калорифер/батарея на стіні. Доволі зручно.
Клімат: як у нас в Криму. Снігу ніколи не буває, зараз в мене зріє інжир.
Водопостачання та водовідведення. Прикольно до безтями: в цьому році ще не платив. Перед вояжем Європою сфотографував лічильник та фото відіслав компанії, яка поставляє воду. Відповіли, що дякують за фото. Візьмуть до уваги. Я думав, що спишуть з мого рахунка у французському банку гроші - і не списували. Ну і нехай.
Водовідведення: септик, який зроблено за проєктом. Обійшовся в 5000€. Грозиться мерія раз на рік перевіряти якість води при остаточному витоку. Ще не перевіряли, але 1 раз на тиждень висипаю в унітаз якісь унітазові бактерії.
Це здається всі витрати.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 09 лип, 2025 08:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 05:37
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
Когда у тебя выбор просто лечь и умереть при 42 градусах жары, или попытаться хоть что-то сделать, то почему бы и нет.
Тут ще є варіант закрити двері в тій кімнаті де є кондиціонер і всій родині сидіти тісно, але в комфортних умовах.
Сибарит написав:
Мне давно интересно, откуда в нашей не самой богатой стране настолько завышенные запросы, что немцев считаем бедными?
ІТ-шники звичайні.
Сегодня в НЙ 34 градуса.
На улице с ума можно сойти, так как влажность сумасшедшая.
Вечером еще и гроза прошла сильная, но легче не стало.
А дома фигачат 2 оконных кондера, самые слабенькие, на 8000 BTU, красота и комфорт.
"Дещево, надежно и практично"(с).
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Додано: Сер 09 лип, 2025 12:39
slonomag
Це нормально,коли розписано, що входить до тарифу. У Німеччині, конкретно у мене, такої деталізації немає. Я плачу за КвГ ціну, яку встановлює обраний мною постачальник. Зрозуміло, що у ціну за КвГ вже включені всі витрати оператора електрики.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 12:43
xaos_3 написав:slonomag
Це нормально,коли розписано, що входить до тарифу. У Німеччині, конкретно у мене, такої деталізації немає. Я плачу за КвГ ціну, яку встановлює обраний мною постачальник. Зрозуміло, що у ціну за КвГ вже включені всі витрати оператора електрики.
Да, я просто к тому что когда смотришь рекламу от поставщиков типа "у нас 10 центов за 1кв", по итогу это может быть все 30 центов со всеми доп платежами. Так что надо еще вникать при переходе от одного к другому чтобы по итогу в минусе не оказаться.
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