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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2873287428752876 Додано: Вів 08 лип, 2025 17:04 Water звісно в кума.

На попередній квартирі вода і електроенергія були окремо, на новій, яка дешевша - тільки електроенергія.

Хоча там в них чорт ногу зломить бо крім самої електроенергії по лічильнику, ще приписують якусь доставку, плату за обслуговування мереж і навіть страховку...



В мене власна квартира в Ужгороді і всю комуналку плачу сам, хоча на деяку, наприклад ремонт каналізаційних стояків, скидуємось з сусідами. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5533 З нами з: 29.07.22 Подякував: 882 раз. Подякували: 636 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 18:49 Дюрі-бачі написав: Water звісно в кума.

На попередній квартирі вода і електроенергія були окремо, на новій, яка дешевша - тільки електроенергія.

Хоча там в них чорт ногу зломить бо крім самої електроенергії по лічильнику, ще приписують якусь доставку, плату за обслуговування мереж і навіть страховку... звісно в кума.На попередній квартирі вода і електроенергія були окремо, на новій, яка дешевша - тільки електроенергія.Хоча там в них чорт ногу зломить бо крім самої електроенергії по лічильнику, ще приписують якусь доставку, плату за обслуговування мереж і навіть страховку...

Не тільки, ще може буть податок від місцевої влади, цент чи 2. Енергокомпанія, коли проводить електрику, вона орендує у громади землю під елктричні опори, сплачуючи гроші громаді. Зазвичай у них бюджет громади можна глянуть на сайті громади.

Стосовно води, звісно шо власнику буднку потрібен прибуток, тому він може куплять воду гуртом, а продавать куму у роздріб. Зазвичай це вигідно, бо в них є норма водоспоживання на людину, IMHO, 123 літри на добу. Тобто, якщо в них 5 людей, це 0.123*5*30=18.45 м3 усієї води він може споживать, незалежно куди- дівчат купає, сам миється...

У домоуправителя повинна буть уся складова кварплати, там шо завгодно.

Опалення це окрема тема, скоріш за все лічильники. Ось скільки ціна гігокалорії, та в чому показує лічильник теж цікаве питання.

В мене власна квартира в Ужгороді і всю комуналку плачу сам, хоча на деяку, наприклад ремонт каналізаційних стояків, скидуємось з сусідами.

В нас теж багато чого включено до тарифу, але зазвичай людям всеодно скільки там чого, за газ вони виключили доставку з тарифу, воду хотіли, саме в Ужгороді я не знаю чим завершилось, чи ввели абонентське обслуговування на обслуговування лічильників. Ремонт стояка каналізації, у вас шо, ОСББ? Запитай свій ОСББ на предмет структури тарифу на обслуговування будинку. Світло вони все розповідають шо тариф нічого не окупає. Так нічого ніколи не буде окупать з персональними водіями. Не тільки, ще може буть податок від місцевої влади, цент чи 2. Енергокомпанія, коли проводить електрику, вона орендує у громади землю під елктричні опори, сплачуючи гроші громаді. Зазвичай у них бюджет громади можна глянуть на сайті громади.Стосовно води, звісно шо власнику буднку потрібен прибуток, тому він може куплять воду гуртом, а продавать куму у роздріб. Зазвичай це вигідно, бо в них є норма водоспоживання на людину, IMHO, 123 літри на добу. Тобто, якщо в них 5 людей, це 0.123*5*30=18.45 м3 усієї води він може споживать, незалежно куди- дівчат купає, сам миється...У домоуправителя повинна буть уся складова кварплати, там шо завгодно.Опалення це окрема тема, скоріш за все лічильники. Ось скільки ціна гігокалорії, та в чому показує лічильник теж цікаве питання.В нас теж багато чого включено до тарифу, але зазвичай людям всеодно скільки там чого, за газ вони виключили доставку з тарифу, воду хотіли, саме в Ужгороді я не знаю чим завершилось, чи ввели абонентське обслуговування на обслуговування лічильників. Ремонт стояка каналізації, у вас шо, ОСББ? Запитай свій ОСББ на предмет структури тарифу на обслуговування будинку. Світло вони все розповідають шо тариф нічого не окупає. Так нічого ніколи не буде окупать з персональними водіями. Water Повідомлень: 3185 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 21:42 Дюрі-бачі написав: От мене і дивує чому оплата електроенергії окремо, а води - включено в квартплату. От мене і дивує чому оплата електроенергії окремо, а води - включено в квартплату.

В нас у багатоповерхівках зазвичай вода та опалення йдуть через керуючу компанію, у неї договір з постачальниками. Ну і ці постачальники фактично монополісти, обирати немає з кого. І ці суми включено у щомісячний авансовий платіж разом з утриманням будинку, охороною і т.п. А на електроенергію кожен сам обирає собі постачальника і має окремий договір. Хоча при довгостроковій оренді орендодавець міг би бути зацікавлений тим, щоб орендар переписав на себе договір з КК. Тим більше, що при оподаткуванні фіксованим процентом від виручки виходить, що орендодавець ще й платить податок з цих сум. Я коли орендував, то просто платив безпосередньо до КК (і за електрику та інтернет також), але договір був на орендодавця. В нас у багатоповерхівках зазвичай вода та опалення йдуть через керуючу компанію, у неї договір з постачальниками. Ну і ці постачальники фактично монополісти, обирати немає з кого. І ці суми включено у щомісячний авансовий платіж разом з утриманням будинку, охороною і т.п. А на електроенергію кожен сам обирає собі постачальника і має окремий договір. Хоча при довгостроковій оренді орендодавець міг би бути зацікавлений тим, щоб орендар переписав на себе договір з КК. Тим більше, що при оподаткуванні фіксованим процентом від виручки виходить, що орендодавець ще й платить податок з цих сум. Я коли орендував, то просто платив безпосередньо до КК (і за електрику та інтернет також), але договір був на орендодавця. Gastarbaiter Повідомлень: 3722 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 615 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 22:12 Re: Еміграція, заробітчанство Ніколи не чув, щоб плата за постачання та страховка були включені до договору. Звісно, може бути все. У Німеччині вперше чую про таке. На сайті постачальників електроенергії, обираєш постачальника та заключаєш договір. Все. Захотів змінити - повідомляєш упродовж визначеного терміну і змінюєш постачальника. Як правило радять зимінювати щодва роки. Новий постачальник дуже, дуже часто пропонує через 6 міс різні бонуси. Наприклад, мій попередній безкоштовно подарував тримісячну підписку на Disney. xaos_3 Повідомлень: 62 З нами з: 11.12.20 Подякував: 2 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 23:31 Re: Еміграція, заробітчанство В Испании тоже хитро считается цена на электричество. Вот для сравнения мой счет за июнь:



Потребленная энергия 391 kWh x 0,128354 €/kWh - 50,19 €

Платная мощность 4,6 kW x 29 días x 0,14 €/kW día - 18,79 €

Налог на электроэнергию 5,11269632 % s/69,56 € - 3,56 €

Домашняя электрическая защита Plus 0,96 meses x 8,14 €/mes - 7,81 €

IVA (налог) - 17,16 €



Итого: 98,86 €



Тоесть типа само электричество по 13 центов ты на 50евро накрутил, но по факту счет в 2 раза больше выходит.



И с водой так же. Сама вода стоит меньше 1 евро за куб, но по итогу выходит все 3 евро. Вот у меня чек за апрель-июнь на 20 кубов вышел 60евро. slonomag Повідомлень: 693 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 23:44 Хороша в нас гілка: народ вивчає як живуть народи світу - і досить обережно радить, як їм треба жити.



Додам про Францію.

Електрика: 1 кВтгод приблизно 0,25€. (нічний тариф 0,19 діє з 24:00 до 08:00). Цікаво, що енергопостачальна компанія відслідковує (!!!!!), на що споживач витрачає енергію. Всі дані видно в додатку на смартфоні. Тобто вони щоденно повідомляють, куди ми витратили енергію: на опалення або на приготування кави (!). Я не знаю, як це працює але реально так! Щомісяця знімають з рахунка 80€. А рік пройде - зроблять перерахунок/уточнення. Електрична енергія жодного разу не зникала. 380 В. Ліміт: 15 кВт.



Опалення. Природний газ тут в диковинку. Є тільки в містах. За містом - або дрова, або солярка. В мене все опалення - електричне. В кожній кімнаті - калорифер/батарея на стіні. Доволі зручно.

Клімат: як у нас в Криму. Снігу ніколи не буває, зараз в мене зріє інжир.



Водопостачання та водовідведення. Прикольно до безтями: в цьому році ще не платив. Перед вояжем Європою сфотографував лічильник та фото відіслав компанії, яка поставляє воду. Відповіли, що дякують за фото. Візьмуть до уваги. Я думав, що спишуть з мого рахунка у французському банку гроші - і не списували. Ну і нехай.

Водовідведення: септик, який зроблено за проєктом. Обійшовся в 5000€. Грозиться мерія раз на рік перевіряти якість води при остаточному витоку. Ще не перевіряли, але 1 раз на тиждень висипаю в унітаз якісь унітазові бактерії.



Це здається всі витрати. Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 лип, 2025 08:48, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11063 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3992 раз. Подякували: 1435 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 05:37 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: Когда у тебя выбор просто лечь и умереть при 42 градусах жары, или попытаться хоть что-то сделать, то почему бы и нет. Когда у тебя выбор просто лечь и умереть при 42 градусах жары, или попытаться хоть что-то сделать, то почему бы и нет.

Тут ще є варіант закрити двері в тій кімнаті де є кондиціонер і всій родині сидіти тісно, але в комфортних умовах.

Сибарит написав: Мне давно интересно, откуда в нашей не самой богатой стране настолько завышенные запросы, что немцев считаем бедными? Мне давно интересно, откуда в нашей не самой богатой стране настолько завышенные запросы, что немцев считаем бедными?

ІТ-шники звичайні. Тут ще є варіант закрити двері в тій кімнаті де є кондиціонер і всій родині сидіти тісно, але в комфортних умовах.ІТ-шники звичайні.



Сегодня в НЙ 34 градуса.

На улице с ума можно сойти, так как влажность сумасшедшая.

Вечером еще и гроза прошла сильная, но легче не стало.

А дома фигачат 2 оконных кондера, самые слабенькие, на 8000 BTU, красота и комфорт.

"Дещево, надежно и практично"(с). Сегодня в НЙ 34 градуса.На улице с ума можно сойти, так как влажность сумасшедшая.Вечером еще и гроза прошла сильная, но легче не стало.А дома фигачат 2 оконных кондера, самые слабенькие, на 8000 BTU, красота и комфорт."Дещево, надежно и практично"(с). rjkz

Повідомлень: 17612 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8644 раз. Подякували: 5445 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 12:39 slonomag

Це нормально,коли розписано, що входить до тарифу. У Німеччині, конкретно у мене, такої деталізації немає. Я плачу за КвГ ціну, яку встановлює обраний мною постачальник. Зрозуміло, що у ціну за КвГ вже включені всі витрати оператора електрики. xaos_3 Повідомлень: 62 З нами з: 11.12.20 Подякував: 2 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 12:43 xaos_3 написав: slonomag

Це нормально,коли розписано, що входить до тарифу. У Німеччині, конкретно у мене, такої деталізації немає. Я плачу за КвГ ціну, яку встановлює обраний мною постачальник. Зрозуміло, що у ціну за КвГ вже включені всі витрати оператора електрики. Це нормально,коли розписано, що входить до тарифу. У Німеччині, конкретно у мене, такої деталізації немає. Я плачу за КвГ ціну, яку встановлює обраний мною постачальник. Зрозуміло, що у ціну за КвГ вже включені всі витрати оператора електрики.

Да, я просто к тому что когда смотришь рекламу от поставщиков типа "у нас 10 центов за 1кв", по итогу это может быть все 30 центов со всеми доп платежами. Так что надо еще вникать при переходе от одного к другому чтобы по итогу в минусе не оказаться. Да, я просто к тому что когда смотришь рекламу от поставщиков типа "у нас 10 центов за 1кв", по итогу это может быть все 30 центов со всеми доп платежами. Так что надо еще вникать при переходе от одного к другому чтобы по итогу в минусе не оказаться. slonomag Повідомлень: 693 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2873287428752876 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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