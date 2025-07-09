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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2874287528762877
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 14:26

Re: Еміграція, заробітчанство

У нас кстати есть еще такой прикол как чем больше расход, тем дороже. Например тот же бассейн дешевле вызвать машину чтобы тебе наполнили, чем самому с крана это делать. Так как тебе надо одномоментно использовать 30+ кубов воды в 1 месяце + обычный расход и по итогу крайние кубы тебе посчитают чуть ли не по 10евро. А машина тебе обойдется 150-200евро, они сами приедут, все сделают, химию всякую сразу засыпят и через час уже купаться можно.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 14:46

  xaos_3 написав:Це нормально,коли розписано, що входить до тарифу. У Німеччині, конкретно у мене, такої деталізації немає. Я плачу за КвГ ціну, яку встановлює обраний мною постачальник. Зрозуміло, що у ціну за КвГ вже включені всі витрати оператора електрики.

А в рахунку шо вказано, тупо сума і куди сплачувать?
Скоріш за все у рахунку це все розписано.
Ціна за кіловат, це тільки Energie.
Ще є Netznutzung та податки, у т.ч. місцеві.
По ітогу воно не вийде в якусь фіксовану плату за кіловатт. Хоча якщо оператор взяв з запасом... тоді по ітогам року можливо роблять якійсь перерахунок.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:55

Re: Еміграція, заробітчанство

Ще трохи про "милих сусідок" кума: виявляється в одній із квартир живе пара, яка має спаніеля жіночого роду. Так от ці сусідки через поліцію змусили собаці зробити операцію, щоб вона не могла гавкати. Хоча ця операція і заборонена законом, але вони постійно скаржилися, власників штрафували, а потім поліція хотіла забрати в притулок собаку і там приспати, тому хазяїни знайшли варіант
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  #<1 ... 2874287528762877
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