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#<1 ... 2874287528762877 Додано: Сер 09 лип, 2025 14:26 Re: Еміграція, заробітчанство У нас кстати есть еще такой прикол как чем больше расход, тем дороже. Например тот же бассейн дешевле вызвать машину чтобы тебе наполнили, чем самому с крана это делать. Так как тебе надо одномоментно использовать 30+ кубов воды в 1 месяце + обычный расход и по итогу крайние кубы тебе посчитают чуть ли не по 10евро. А машина тебе обойдется 150-200евро, они сами приедут, все сделают, химию всякую сразу засыпят и через час уже купаться можно. slonomag Повідомлень: 695 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 14:46 xaos_3 написав: Це нормально,коли розписано, що входить до тарифу. У Німеччині, конкретно у мене, такої деталізації немає. Я плачу за КвГ ціну, яку встановлює обраний мною постачальник. Зрозуміло, що у ціну за КвГ вже включені всі витрати оператора електрики. Це нормально,коли розписано, що входить до тарифу. У Німеччині, конкретно у мене, такої деталізації немає. Я плачу за КвГ ціну, яку встановлює обраний мною постачальник. Зрозуміло, що у ціну за КвГ вже включені всі витрати оператора електрики.

А в рахунку шо вказано, тупо сума і куди сплачувать?

Скоріш за все у рахунку це все розписано.

Ціна за кіловат, це тільки Energie.

Ще є Netznutzung та податки, у т.ч. місцеві.

По ітогу воно не вийде в якусь фіксовану плату за кіловатт. Хоча якщо оператор взяв з запасом... тоді по ітогам року можливо роблять якійсь перерахунок. А в рахунку шо вказано, тупо сума і куди сплачувать?Скоріш за все у рахунку це все розписано.Ціна за кіловат, це тільки Energie.Ще є Netznutzung та податки, у т.ч. місцеві.По ітогу воно не вийде в якусь фіксовану плату за кіловатт. Хоча якщо оператор взяв з запасом... тоді по ітогам року можливо роблять якійсь перерахунок. Water Повідомлень: 3186 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 16:55 Re: Еміграція, заробітчанство Ще трохи про "милих сусідок" кума: виявляється в одній із квартир живе пара, яка має спаніеля жіночого роду. Так от ці сусідки через поліцію змусили собаці зробити операцію, щоб вона не могла гавкати. Хоча ця операція і заборонена законом, але вони постійно скаржилися, власників штрафували, а потім поліція хотіла забрати в притулок собаку і там приспати, тому хазяїни знайшли варіант Дюрі-бачі

Повідомлень: 5534 З нами з: 29.07.22 Подякував: 882 раз. Подякували: 636 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2874287528762877 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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