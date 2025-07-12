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_hunter написав:Проблема в том, что не только один год теряется: ребенку сейчас 18 - т.е. за кордон вывезти уже не получится. А повторно поступать будет сложнее без подг отовки. И со "срочкой" (оно же БЗВП) теперь что-то непонятно происходит...
Поступить не проблема. Результат НМТ действителен 3 года. Ужезарегили електронний кабинет вступника. Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?! Пример, далеко ходить не надо. у соседа сыну исполнялоось 18 ть ещё до окончания школы.. Вывезли в Польшу , арендовали квартиру. Пошёл месяц поработал в кебабную-выгали, месяц в МАКдональдс.тоже самое. Короче родаки скрепя серцем по косарю баксов в месяц ему посылают. Как раз на аренду и покушать.
Так а тут бы он что делал? 🤷 Или считаете, что за 4-5 лет в универе -- набрался бы желания карьеру строить?..
Сиденье тут в несколько раз дешевле, чем там обходится.
Bolt написав:Поступить не проблема. Результат НМТ действителен 3 года. Ужезарегили електронний кабинет вступника. Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?! Пример, далеко ходить не надо. у соседа сыну исполнялоось 18 ть ещё до окончания школы.. Вывезли в Польшу , арендовали квартиру. Пошёл месяц поработал в кебабную-выгали, месяц в МАКдональдс.тоже самое. Короче родаки скрепя серцем по косарю баксов в месяц ему посылают. Как раз на аренду и покушать.
Так а тут бы он что делал? 🤷 Или считаете, что за 4-5 лет в универе -- набрался бы желания карьеру строить?..
Сиденье тут в несколько раз дешевле, чем там обходится.
Это-то понятно. Но так-то и перспектив в несколько раз меньше... И опять же: это на сейчас дешевле. А понизят моб-возраст, например - и все становится уже не так однозначно
Bolt написав:Та йому то програмування і так не дуже потрібне Планується, що в тестувальники піде.
Вообще-то хороший тестировщик должен понимать, как работает программа. Если общие предметы даются, а с программированием затык, значит это просто не его. Надо пробовать что-нибудь другое. Ничего страшного в этом нет. Далеко не все могут вывернуть мозги наизнанку таким образом, как это нужно для программирования.
Bolt написав:Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?!
Там це де саме? Там можливо завершити колєдж і йти працювать. Спеціальність будь-яка, яка подобається, саме подобається, а не програмістом. У Словакії у 19 років вступають до університетів, якщо норм інгліш, добре було-б зразу на ньому вчитись. Або вчить якусь польську, словацьку. Особисто я за те, шоб вивезти, повернутись встигне полюбому. Я тут одному 17-річному радив виїхать, вступать до університету в Європі, не послухав, вступив до медичного універу, на 3 курсі зрозумів шо це не його, зараз якось тягне медицину, але вчиться на айтішника. Виїхать не може, бо зараз 20 років, хоча батьки по роботі виїхали в одну з країн поруч, робота пов`язана з ВПК.
Bolt написав:Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?!
Там це де саме? Там можливо завершити колєдж і йти працювать. Спеціальність будь-яка, яка подобається, саме подобається, а не програмістом. У Словакії у 19 років вступають до університетів, якщо норм інгліш, добре було-б зразу на ньому вчитись. Або вчить якусь польську, словацьку. Особисто я за те, шоб вивезти, повернутись встигне полюбому. Я тут одному 17-річному радив виїхать, вступать до університету в Європі, не послухав, вступив до медичного універу, на 3 курсі зрозумів шо це не його, зараз якось тягне медицину, але вчиться на айтішника. Виїхать не може, бо зараз 20 років, хоча батьки по роботі виїхали в одну з країн поруч, робота пов`язана з ВПК.
Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І
Bolt написав:Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?!
Там це де саме? Там можливо завершити колєдж і йти працювать. Спеціальність будь-яка, яка подобається, саме подобається, а не програмістом. У Словакії у 19 років вступають до університетів, якщо норм інгліш, добре було-б зразу на ньому вчитись. Або вчить якусь польську, словацьку. Особисто я за те, шоб вивезти, повернутись встигне полюбому. Я тут одному 17-річному радив виїхать, вступать до університету в Європі, не послухав, вступив до медичного універу, на 3 курсі зрозумів шо це не його, зараз якось тягне медицину, але вчиться на айтішника. Виїхать не може, бо зараз 20 років, хоча батьки по роботі виїхали в одну з країн поруч, робота пов`язана з ВПК.
Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І
Пам'ятається ще на етапі підготовки до НМТ навчання туго ішло, так що в політесі ще порядно поступили поставивши реальну оцінку, а не тягнучи за вуха всю бакалавратуру. Для нормальної ІТ-кар'єри потрібні значно кращі результати ще зі школи. До речі, якраз студенти-медики мають право виїхати за кордон в рамках мобільності:
"Важливо, що здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) повинні навчатись на денній формі навчання та в рамках програм академічної мобільності можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку навчального семестру", – пояснив Лобунько. https://tsn.ua/ukrayina/viyizd-studenti ... 53379.html