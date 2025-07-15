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Gastarbaiter написав:Цікаво, він має окреме місце на парковці? Чи, як усі інші, має щодня бронювати або намагатися приїхати серед перших (чи яка там в них система?)?
Я вище викладував посилання на будівлю офісу одного з підрозділів Amazon в серці Силіконової долини. Ось можна подивитися: https://maps.app.goo.gl/ytT7FmZHk2E9t5hs8?g_st=ipc Там достатня кількість паркомісць для співробітників. Кожен знає своє місце і там ставить авто. Є декілька гостьових місць - я там і ставив своє авто. Це НЕ головний офіс компанії. Тому навряд чи там паркується авто голови компанії. Цікаво, що на сьогодні практично всі працівники саме цього підрозділу - а це все ІТ-ники - вже змінили свої куплені раніше BMW або Mercedes на електричні авто: 4 години зарядки авто - безкоштовно. Дрібничка, а приємно.
Головний офіс компанії ж в місті Seattle на північному заході країни. Я був тому місті 2 рази в різні роки - по 1 тижню, часто проїжджав мимо головного офісу: не знаю, де там є парковка для співробітників, але то дуже напружений для руху район. Автівки зупиняються біля офісу тільки щоби швидко висадити прибулого співробітника. Здається там ще й однобічний рух.
Не зовсім новини, бо події були в 2019 році і є неймовірне продовження в році 2025, але на тему роботи в компанії Amazon цікаво.
Інформація «з перших рук» тому що я особисто спілкувався з учасником подій, та «з рук» людини, яка ще підтримує звʼязок.
Рік 2018: студент одного з каліфорнійських університетів прибуває на літню практику (2 місяця) в Seattle і практика саме в головному офісі компанії. Студент є громадянином США, а сам - з азіатів. Студент має статус “intern”. Він не один такий - і таких розселяють в гуртожитку Washington state university: по одному інтерну в кімнату, в якій зазвичай живуть два студенти того університету. Інтерн отримує (в цінах року 2019): а) безкоштовне житло; б) «харчову картку» на 25$ щодня (працює в одному ресторанів кампуса); в) «пральну картку» для використанні в пральних автоматах на першому поверсі гуртожитка; г) зарплатню в 7 500$ на місяць; д) компенсація на переїзд в місто Seattle (оплачуються готелі та витрати на квитки або витрати на пальне, якщо студент приїхав на авто). Це все за рахунок компанії. По закінченню практики співробітники групи, в якій він працює, пишуть відгук про його роботу (!). Якщо відгук позитивний, отримує “Job offer” з пропозицією прибути на роботу на наступний рік після закінчення університету. Так працює підготовка та відбір кадрів для компанії. (Вище написали, що місяцями ніби то шукають кандидатів на роботу). В документі Job offer прописано: місце роботи, посада, зарплатня, бонуси в перший та наступні роки роботи та умови повернення бонусів в разі звільнення.
Рік 2019. Випускник прибуває в місто Seattle для роботи в головному офісі. Те, що було далі, особисто я вважав найчудовішим стартом життя 21-річного хлопця. Зарплатня: 120 000$ на рік або 10 000$ на місяць «грязними». Якщо не точно рахувати, то чистими десь 8000 на місяць. Умови проживання: самостійна оренда квартири в новобудові за 2000$ на місяць. Цікаво, що за 2 500 пропонувалася там же квартира з балконом. Know-how: оренда квартири на відстані в 15 хвилин пішки - щоби: а) пройтися зранку та ввечері б) не мати клопоту з паркуванням авто. Транспорт: купив в кредит авто.
Ну погодьтеся, просто краса! Іменини серця!
Є підводні камені (дурних немає): в разі звільнення в перший рік роботи з будь-якої причини - обовʼязок повернення першого бонуса в сумі 30 000$ (бонус виплачується в перший місяць першого року роботи). В разі звільнення на протязі другого року роботи - обовʼязок повернення другого виплаченого бонуса в сумі 20 000$ (такий бонус виплачується в перший місяць другого року роботи). Щось схоже на «пільги для випускника» наших університетів, які існували раніше (не можна звільнитися на протязі 3-з років, і була можливість отримати безкоштовно квартиру).
Чесно скажу: я був в захваті від дій того хлопця та дій компанії. Можна писати скільки завгодно про те, яка компанія Амазон погана, але все написане вище нівелює такі дописи. Хоча частково і правда…
Рік 2025: з подивом і зовсім випадково дізнався, що той хлопець НЕ працює в компанії. Різко змінив спосіб життя і не повірите, як саме. Купив собі «Будинок на колесах» (досить популярна річ в США) переселив себе туди разом з …. Я думав: разом з дівчиною. Ні, …з улюбленим песиком. Та весь час мандрує у своєму будинку на колесах в штаті Вашингтон. По лісах, горах та водоспадах. Живе реально «в лісі»… Працює віддалено. Я вже не питав де - бо мені такий спосіб життя не цікавий. Але щось для роботи знайшов: робота в компанії Amazon - нехай то буде рік, або два, або три - то гарна рекомендація…
Така ось історія про злодія на імʼя “Jeff Bezos”.…
Gastarbaiter написав:Цікаво, він має окреме місце на парковці? Чи, як усі інші, має щодня бронювати або намагатися приїхати серед перших (чи яка там в них система?)?
Я вище викладував посилання на будівлю офісу одного з підрозділів Amazon в серці Силіконової долини. Ось можна подивитися: https://maps.app.goo.gl/ytT7FmZHk2E9t5hs8?g_st=ipc Там достатня кількість паркомісць для співробітників. Кожен знає своє місце і там ставить авто. Є декілька гостьових місць - я там і ставив своє авто. Це НЕ головний офіс компанії. Тому навряд чи там паркується авто голови компанії. Цікаво, що на сьогодні практично всі працівники саме цього підрозділу - а це все ІТ-ники - вже змінили свої куплені раніше BMW або Mercedes на електричні авто: 4 години зарядки авто - безкоштовно. Дрібничка, а приємно.
Головний офіс компанії ж в місті Seattle на північному заході країни. Я був тому місті 2 рази в різні роки - по 1 тижню, часто проїжджав мимо головного офісу: не знаю, де там є парковка для співробітників, але то дуже напружений для руху район. Автівки зупиняються біля офісу тільки щоби швидко висадити прибулого співробітника. Здається там ще й однобічний рух.
Не треба порівнювати триповерхову халабуду на 200-300 працівників (до речі, навіть 200 паркомісць там немає) і хмарочос на кілька тисяч. Для СЕО Амазона усе чудово: він у Сіетлі живе десь практично через дорогу від кампусу, прокидається о 5-30, о 7-й ранку вже й спортом встиг позайматися та сповнений енергії. Про те, що хтось може жити за 30-50 км від офісу та не бути раннім птахом, він, звісно ж, навіть не замислюється. Про те, що дорога туди й назад - це 2-3 години щодня, теж.
BIGor написав:Є знайомі з Амазона, розповідали що не все там так "шоколадно". Бонуси по 80 тис. скоріше виплачують менеджменту чи принципалам (не плутати з древньоримськими принципалами). Пошук нових людей в них займає місяці - бо вимоги дуже завищені, багато бюрократії, а зарплати посередні. При чому за це треба впахувати як кінь. Тому багато європейців оминають широким луком Амазон. За американців не скажу.
Ну ось бачите: ваші друзі можуть помилятися. Бо я розказую конкретні кейси від наших українців: - бонус в 80 000$ отримав 21 травня наш українець, який має посаду Software Development Engineer III. До речі: підвищили в 2024. - тому хто звільнявся, дали 2 тижня відпрацювати. В кінці цього періоду вже була готова заміна. - крім того: у них потужна юридична підтримка: якщо взяли на роботу, то Green card вважайте в руках вже тримаєте. - «посередня» зарплатня виглядає так: 200 000$ «живими» грошима (на рахунок), плюс 200 000 акціями компанії. Це за рік. Всі кейси реальні від тих, з ким спілкуюся.
Ну як вони можуть помилятися, якщо працюють в цій же конторі, тольки в EU? Кажу може в США місцевим стільки плюшок і 200 тис акціями інтернам, але в ЄС такого нема, просто пересічна галєра з великою бюрократією і негнучкою роботою з офіса.
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