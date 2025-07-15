Додано: Вів 15 лип, 2025 13:21

Еміграція, заробітчанство



News from USA



Не зовсім новини, бо події були в 2019 році і є неймовірне продовження в році 2025, але на тему роботи в компанії Amazon цікаво.



Інформація «з перших рук» тому що я особисто спілкувався з учасником подій, та «з рук» людини, яка ще підтримує звʼязок.



Рік 2018: студент одного з каліфорнійських університетів прибуває на літню практику (2 місяця) в Seattle і практика саме в головному офісі компанії. Студент є громадянином США, а сам - з азіатів. Студент має статус “intern”. Він не один такий - і таких розселяють в гуртожитку Washington state university: по одному інтерну в кімнату, в якій зазвичай живуть два студенти того університету.

Інтерн отримує (в цінах року 2019): а) безкоштовне житло; б) «харчову картку» на 25$ щодня (працює в одному ресторанів кампуса); в) «пральну картку» для використанні в пральних автоматах на першому поверсі гуртожитка; г) зарплатню в 7 500$ на місяць; д) компенсація на переїзд в місто Seattle (оплачуються готелі та витрати на квитки або витрати на пальне, якщо студент приїхав на авто). Це все за рахунок компанії. По закінченню практики співробітники групи, в якій він працює, пишуть відгук про його роботу (!). Якщо відгук позитивний, отримує “Job offer” з пропозицією прибути на роботу на наступний рік після закінчення університету.

Так працює підготовка та відбір кадрів для компанії. (Вище написали, що місяцями ніби то шукають кандидатів на роботу).

В документі Job offer прописано: місце роботи, посада, зарплатня, бонуси в перший та наступні роки роботи та умови повернення бонусів в разі звільнення.



Рік 2019. Випускник прибуває в місто Seattle для роботи в головному офісі. Те, що було далі, особисто я вважав найчудовішим стартом життя 21-річного хлопця.

Зарплатня: 120 000$ на рік або 10 000$ на місяць «грязними». Якщо не точно рахувати, то чистими десь 8000 на місяць.

Умови проживання: самостійна оренда квартири в новобудові за 2000$ на місяць. Цікаво, що за 2 500 пропонувалася там же квартира з балконом.

Know-how: оренда квартири на відстані в 15 хвилин пішки - щоби: а) пройтися зранку та ввечері б) не мати клопоту з паркуванням авто.

Транспорт: купив в кредит авто.



Ну погодьтеся, просто краса! Іменини серця!



Є підводні камені (дурних немає): в разі звільнення в перший рік роботи з будь-якої причини - обовʼязок повернення першого бонуса в сумі 30 000$ (бонус виплачується в перший місяць першого року роботи). В разі звільнення на протязі другого року роботи - обовʼязок повернення другого виплаченого бонуса в сумі 20 000$ (такий бонус виплачується в перший місяць другого року роботи).

Щось схоже на «пільги для випускника» наших університетів, які існували раніше (не можна звільнитися на протязі 3-з років, і була можливість отримати безкоштовно квартиру).



Чесно скажу: я був в захваті від дій того хлопця та дій компанії. Можна писати скільки завгодно про те, яка компанія Амазон погана, але все написане вище нівелює такі дописи. Хоча частково і правда…



Рік 2025: з подивом і зовсім випадково дізнався, що той хлопець НЕ працює в компанії.

Різко змінив спосіб життя і не повірите, як саме.

Купив собі «Будинок на колесах» (досить популярна річ в США) переселив себе туди разом з ….

Я думав: разом з дівчиною.

Ні, …з улюбленим песиком.

Та весь час мандрує у своєму будинку на колесах в штаті Вашингтон. По лісах, горах та водоспадах.

Живе реально «в лісі»…

Працює віддалено. Я вже не питав де - бо мені такий спосіб життя не цікавий. Але щось для роботи знайшов: робота в компанії Amazon - нехай то буде рік, або два, або три - то гарна рекомендація…



Така ось історія про злодія на імʼя “Jeff Bezos”.…