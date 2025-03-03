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Академія Мінфін

Академія Мінфін
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 10:00

Академія Мінфін

Форумчани!

Академія Мінфін святкує День народження — і запрошує вас у міжгалактичну пригоду!

З 22 до 29 липня крутіть космічне Колесо фортуни й отримуйте корисні ПОДАРУНКИ 🚀
Зображення

Серед них:
🔸 знижки до -40% на курси Академії Мінфін
🔸 доступ до трьох воркшопів про інвестування в криптовалюти: «Криптопрорив 1.0», «Криптопрорив 2.0» та «Криптопрорив 3.0» від Михайла Серюги;
🔸 квиток на інвестиційну конференцію «Жити на відсотки 2025»
🔸 можливість самостійно обрати будь-який курс Академії

👉 Щоб забрати свій гарантований подарунок — заповніть коротку форму й натисніть кнопку

Крутити колесо

Хай пощастить!
Ірина_
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Повідомлень: 5053
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