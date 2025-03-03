Академія Мінфін святкує День народження — і запрошує вас у міжгалактичну пригоду!
З 22 до 29 липня крутіть космічне Колесо фортуни й отримуйте корисні ПОДАРУНКИ 🚀
Серед них:
🔸 знижки до -40% на курси Академії Мінфін
🔸 доступ до трьох воркшопів про інвестування в криптовалюти: «Криптопрорив 1.0», «Криптопрорив 2.0» та «Криптопрорив 3.0» від Михайла Серюги;
🔸 квиток на інвестиційну конференцію «Жити на відсотки 2025»
🔸 можливість самостійно обрати будь-який курс Академії
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