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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лип, 2025 00:59
TUR написав: Water написав:
нахалєри той посередник?
В большинстве случаев бронирования отеля + перелета - это будет дороже чем через ТО.
Одного разу відпочивав через TUI. Перед цим рахував якщо напряму забронювать переліт+отель, виходила ціна 1:1, АЛЕ через туроператора зворотній рейс не дуже був, ну та й ладно, подумав я, доберемось. Приколи почались при оплаті, рахунок побільшав рівно на 100 баксів, на моє питання чому? Рахунок тупо зменшили на цю сотку. Рейси туди/назад звичайні, не чартер. Так, в аеропорту зустрічав їхній автобус, а мені він до чого? Я машину в оренду в аеропорту узяв/повернув. Більше нічого від туроператора не було, бачив в аеропорту їхній стіл з дєвочкой, але не зрозумів для чого він, показать де чекає автобус?
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Water
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Додано: Сер 16 лип, 2025 02:02
Water написав: TUR написав: Water написав:
нахалєри той посередник?
В большинстве случаев бронирования отеля + перелета - это будет дороже чем через ТО.
Одного разу відпочивав через TUI. Перед цим рахував якщо напряму забронювать переліт+отель, виходила ціна 1:1, АЛЕ через туроператора зворотній рейс не дуже був, ну та й ладно, подумав я, доберемось. Приколи почались при оплаті, рахунок побільшав рівно на 100 баксів, на моє питання чому? Рахунок тупо зменшили на цю сотку. Рейси туди/назад звичайні, не чартер. Так, в аеропорту зустрічав їхній автобус, а мені він до чого? Я машину в оренду в аеропорту узяв/повернув. Більше нічого від туроператора не було, бачив в аеропорту їхній стіл з дєвочкой, але не зрозумів для чого він, показать де чекає автобус?
Не все берут машину, если едешь на ленивый отдых с аквапарком прямо в отеле чтобы тупо у бассейна валяться/на горках кататься, то та машина особо и не нужна. + в отеле часто сидят представители агенства - можно к ним приставать со всякими вопросами. Ну и если что-то случится (у нас ребенок 1 раз отравился арбузом и надо было врача вызывать) то наличие укр сотрудника под рукой удобно. А не самому бегать по отелю, искать как врача вызвать. Так что при равной цене я бы выбирал ТО чем все самому организовывать.
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slonomag
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Додано: Сер 16 лип, 2025 11:22
slonomag написав: Water написав:
Одного разу відпочивав через TUI. Перед цим рахував якщо напряму забронювать переліт+отель, виходила ціна 1:1, АЛЕ через туроператора зворотній рейс не дуже був, ну та й ладно, подумав я, доберемось. Приколи почались при оплаті, рахунок побільшав рівно на 100 баксів, на моє питання чому? Рахунок тупо зменшили на цю сотку. Рейси туди/назад звичайні, не чартер. Так, в аеропорту зустрічав їхній автобус, а мені він до чого? Я машину в оренду в аеропорту узяв/повернув. Більше нічого від туроператора не було, бачив в аеропорту їхній стіл з дєвочкой, але не зрозумів для чого він, показать де чекає автобус?
Не все берут машину, если едешь на ленивый отдых с аквапарком прямо в отеле чтобы тупо у бассейна валяться/на горках кататься
Нє, такий відпочинок я не люблю.
в отеле часто сидят представители агенства - можно к ним приставать со всякими вопросами. наличие укр сотрудника под рукой удобно. А не самому бегать по отелю, искать как врача вызвать. Так что при равной цене я бы выбирал ТО чем все самому организовывать.
В моєму випадку ніяких представників TUI в отелі не було.
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Water
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Додано: Сер 16 лип, 2025 11:45
Striker написав:
Як там з адекватністю молоді в Польщі, Америці і в інших країнах? Мене, крім тотальної корупції і беззаконня, вже починає дуже сильно бісити відсутність хоч якоїсь адекватності у підлітків. Повсюди мат-перемат, в міському транспорті крики, та куди не глянь - майже всюди відбиті неадекватні діточки. Ну і 99% з них - російська мова, російський контент і російське музло на телефонах. Просто дивишся на це все і думаєш, це ж і батьки такі ж кончені в більшості. Страшно уявити, як мій син буде з подібним бидлом вчитися і гуляти. Тут вже реально починаєш думати, що може варто емігрувати хоча б заради дітей.
Українська молодь у Польщі така сама: мат-перемат і крики. Польська молодь трохи адекватніша, але не набагато. За адекватністю треба, мабуть, у Японію їхати (хоча теж не факт).
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Додано: Сер 16 лип, 2025 11:59
TUR написав:
(по цене), хоть в результате (питание, шезлонги и зонтики на пляже и т.д.) может выйти легко дороже
Питання не тільки в ціні, а ще й в сервісі. От в тій же Одеській області, особливо південніше Затоки, значно дешевше, але сервіс такий, що не хочеться відпочивати. Аналогічні проблеми десь в Болгарії. В Чорногорії не був ніколи, а от в Хорватії персонал готовий бігати і запропонувати тобі що завгодно, ли би дав їм гроші, але не переходить межу нав'язливості як в Туреччині (і за відгуками - в Єгипті). А в Греції бігаєш сам і силою змушуєш взяти твої гроші, а персонал бурчить, що ти відірвав їх від відпочинку...
Striker написав:
Як там з адекватністю молоді
вітаю. ми стикнулися із розривом поколінь і перетворилися на "старих буркотливих дідів"
P.S. Мені самому дуже некомфортно працювати із колегами з "нового покоління" (особливо молодше 22-25 років). Бо вони можуть в будь-яку хвилину просто кинути роботу і піти бо заборонили песика з собою в офіс приводити чи просто забагато знаків оклику в повідомленні, але доводиться.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 12:29
Gastarbaiter написав: Striker написав:
Як там з адекватністю молоді в Польщі, Америці і в інших країнах? Мене, крім тотальної корупції і беззаконня, вже починає дуже сильно бісити відсутність хоч якоїсь адекватності у підлітків. Повсюди мат-перемат, в міському транспорті крики, та куди не глянь - майже всюди відбиті неадекватні діточки. Ну і 99% з них - російська мова, російський контент і російське музло на телефонах. Просто дивишся на це все і думаєш, це ж і батьки такі ж кончені в більшості. Страшно уявити, як мій син буде з подібним бидлом вчитися і гуляти. Тут вже реально починаєш думати, що може варто емігрувати хоча б заради дітей.
Українська молодь у Польщі така сама: мат-перемат і крики. Польська молодь трохи адекватніша, але не набагато. За адекватністю треба, мабуть, у Японію їхати (хоча теж не факт).
Я думаю это в первую очередь от места жительства зависит. В любой стране. Мы когда в Аликанте жили и ходили гулять в парк на границе с арабским районом, то там тоже было не очень. Бешенные детишки, пофигистические родители (арабы) и тд.
Хотя едешь в норм район где 99% испанцев и сразу другой уровень - вместо пива и сигарет народ с зерном ходит уточек кормить, и не дай бог кто-то хлеб кинет - для окружающих это сразу неадекват какой-то так как уточкам хлеб нельзя )
И в школах так же - где-то детишки на перемене матом переговариваются, семки жуют и прямо на пол кидают, а где-то все цивильно бутерброды из ланчбоксов кушают и мило общаются.
П.С. По поводу украинских и русских детей - у нас они особо не выделяются. Может потому-что их мало. Я бы сказал что они все-таки ближе к испанцам, чем к арабам (по поведению). Но тут ведь и родители в большинстве случаев адекватные - медики, ИТ, другие специалисты в своих областях. Ботаники в общем )
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:15
slonomag написав:
Но тут ведь и родители в большинстве случаев адекватные - медики, ИТ, другие специалисты в своих областях. Ботаники в общем )
Адекватность (или наоборот) родителей далеко не всегда определяет поведение ребенка. Намного больше зависит от сложившегося детского коллектива.
Ну и я бы не переоценивал "интеллигентность" айтишников, медиков и прочих специалистов. В каждом офисе, где работал (и в Украине, и в Польше), периодически встречались кражи чужой еды из холодильника, несмытые унитазы, куча мусора на рабочем столе, оставленная в конце дня. И это не стройки, не склады - все, вроде, с высшим образованием, экономисты/IT/специалисты всякие.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:33
Gastarbaiter написав: slonomag написав:
Но тут ведь и родители в большинстве случаев адекватные - медики, ИТ, другие специалисты в своих областях. Ботаники в общем )
Адекватность (или наоборот) родителей далеко не всегда определяет поведение ребенка. Намного больше зависит от сложившегося детского коллектива.
Ну и я бы не переоценивал "интеллигентность" айтишников, медиков и прочих специалистов. В каждом офисе, где работал (и в Украине, и в Польше), периодически встречались кражи чужой еды из холодильника, несмытые унитазы, куча мусора на рабочем столе, оставленная в конце дня. И это не стройки, не склады - все, вроде, с высшим образованием, экономисты/IT/специалисты всякие.
Я думаю что от родителей зависит в какой коллектив попадет ребенок. В какой школе будет учиться, на какие кружки ходить и в каком районе жить. И соответственно с кем общаться. Как в моем посте выше - арабская школа где все с 5 класса с ножами ходят или норм район где самый страшный грех у школьника это прогулять физ-ру и сходить с друзьями в игротеку на пол часа.
И да, всякое бывает, но какой % такого в офисе и на стройке? Я думаю в офисе это 5-10%, а на стройке 70-80%.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 15:10
Striker написав:
Як там з адекватністю молоді в Польщі, Америці і в інших країнах? Мене, крім тотальної корупції і беззаконня, вже починає дуже сильно бісити відсутність хоч якоїсь адекватності у підлітків. Повсюди мат-перемат, в міському транспорті крики, та куди не глянь - майже всюди відбиті неадекватні діточки. Ну і 99% з них - російська мова, російський контент і російське музло на телефонах. Просто дивишся на це все і думаєш, це ж і батьки такі ж кончені в більшості. Страшно уявити, як мій син буде з подібним бидлом вчитися і гуляти. Тут вже реально починаєш думати, що може варто емігрувати хоча б заради дітей.
У Лондоні підлітки заходять у автобус, шукають місця де сидіння одне навпроти одного і тупо закидують ноги на сидіння, пофіг чи брудне взуття чи ні, а також пофіг чи на сусідньому місці хтось сидить. А коли заходять групами, то це норма, ну і мат перемат також
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