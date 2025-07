Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2888288928902891 Додано: Суб 19 лип, 2025 13:33 Еміграція, заробітчанство



News from France



Цікава мапа нижче:



Праворуч зверху - Литва. Чудова країна, яка в ці дні є під таким же пресом можливих історичних подій/негараздів, як і Україна. Я бував в Литві - вперше ще студентом: Каунас, Вільнюс, Паневежис - де жила подруга мами. Потім - на своєму авто, пам"ятаю, як дуже довго кружляв в страшенну зливу Вільнюсом, намагаючись знайти вулицю, де мене чекали друзі мого брата... Литовці... Дуже хороші люди... Правда, на парковці авто в Паневежисі хтось зачепив моє авто - несуттєво правда - але втік... Написав заяву в поліцію та поїхав далі... буває...



На півдні ліворуч - Марокко. Сьогодні захотілося там побувати, бо там - як мені здалося - якщо і не живуть, то народжуються дуже хороші люди...

З одним з марокканців сьогодні спілкувася з 9 ранку до 12:00 дня. У себе вдома - у Франції.



Останній тиждень "глючив" мій домашній інтернет від компанії Orange: іх фірмовий модем Livebox 5 (оптика) почав жити своїм життям: сам по собі перезавантажується, інтернет то з"являється, то зникає.

Подав заявку на ремонт. Для початку вони мені видали безкоштовно 200 Гб мобільного інтернету - в компенсацію за незручності.

Вчора в телефонному режимі намагалися відремонтувати: надавали команди що робити з модемом, як оновити його програмне забезпечення, питали, яка реакція модема і так ділі. Питали, чи зможу я під"їхати в офіс забрати новий модем, але потім все ж погодилися надіслати зранку спеціаліста від фірми.



Авто із спеціалістом - Пежо чи Рено (не роздивлявся) "пиріжок" з купою драбин на даху з"явився десь о 9:00: зупинився біля відкритої брами та попросив дозволу заїхати на територію.



З авто вийшов молодий чоловік років 25-30. Представився та почав "колядувати" з модемом та мережею. Я намагався не заважати та не дивитися що він та як робить...

Перезавантажив примусово модем - немає зв"язку. Потім зробив ревізію блоку, в який заходить оптичний кабель. Немає зв"язку. Потім приніс з авто новий модем вже нового покоління - Livebox 7 - немає зв"язку. Потім вийшов на вулицю та перевірив розподільчу коробку на перехресті - немає зв"яку. Потім прийшов і набрав на смартофні текст - що мене здивувало: УКРАІНСЬКОЮ (!!!!????) про те, що проблема десь на лінії далі нашої вулиці і він ненадовго поїде шукати проблему.

Повернувся не довше, ніж через 10 хвилин. Під"єднав новий модем - і о чудо - все запрацювало та ще й на пристойній швидкості! Навчив мене користуватися новим досить непростим модемом.



Все це - англійською , що мене теж дивувало. Я сказав, що ми з України.

Хлопець сказав: "Я це зрозумів по автомобільних номерах"

І додав далі:

- Я знаю Україну! Я - як і Ви - іноземець для Франції - переїхав з Литви.

- ООООООООО!!!!

- Але я не литовець....

(тут тільки я почав придивлятися до його обличччя: неймовірно симпатичний хлопець з правильними рисами обличчя, мені задалося трохи "засмаглий" - але тільки трошки - і я би не сказав, що схожий на литовця... Гарний легінь - не нарваний, гречний... дуже статечний...)

- Але я НЕ литовець - продовжував він - я з Марокко. Я емігрував в Литву - там жив 2 роки, поки не отримав легальний статус та переїхав в іншу країну ЄС, у Францію. Тепер тут і працюю, і живу...



В мене відвисла щелепа від несподіванки, і я сказав англійською, що він найкращій в світі фахівець з інтернету : і це правда, він послідовно перевірив все, де можуть бути причини, і модем, і розподільчі коробки (відкривав та перебрав там заправку оптичного кабеля), і оперував різними пристроями для перевірки оптичного кабеля, і кабелі по вулицям...



Я подумав: так і наші українці проходять різні етапи адаптації та об"єднання з іншими народами - заради виживання в ці страшні (зранку спілкувався з одеситами.... мовчу...) часи.



І якщо ти знаєш англійську мову та маєш гідну кваліфікацію/професію - то виживеш. News from FranceЦікава мапа нижче:Праворуч зверху - Литва. Чудова країна, яка в ці дні є під таким же пресом можливих історичних подій/негараздів, як і Україна. Я бував в Литві - вперше ще студентом: Каунас, Вільнюс, Паневежис - де жила подруга мами. Потім - на своєму авто, пам"ятаю, як дуже довго кружляв в страшенну зливу Вільнюсом, намагаючись знайти вулицю, де мене чекали друзі мого брата... Литовці... Дуже хороші люди... Правда, на парковці авто в Паневежисі хтось зачепив моє авто - несуттєво правда - але втік... Написав заяву в поліцію та поїхав далі... буває...На півдні ліворуч - Марокко. Сьогодні захотілося там побувати, бо там - як мені здалося - якщо і не живуть, то народжуються дуже хороші люди...З одним з марокканців сьогодні спілкувася з 9 ранку до 12:00 дня. У себе вдома - у Франції.Останній тиждень "глючив" мій домашній інтернет від компанії Orange: іх фірмовий модем Livebox 5 (оптика) почав жити своїм життям: сам по собі перезавантажується, інтернет то з"являється, то зникає.Подав заявку на ремонт. Для початку вони мені видали безкоштовно 200 Гб мобільного інтернету - в компенсацію за незручності.Вчора в телефонному режимі намагалися відремонтувати: надавали команди що робити з модемом, як оновити його програмне забезпечення, питали, яка реакція модема і так ділі. Питали, чи зможу я під"їхати в офіс забрати новий модем, але потім все ж погодилися надіслати зранку спеціаліста від фірми.Авто із спеціалістом - Пежо чи Рено (не роздивлявся) "пиріжок" з купою драбин на даху з"явився десь о 9:00: зупинився біля відкритої брами та попросив дозволу заїхати на територію.З авто вийшов молодий чоловік років 25-30. Представився та почав "колядувати" з модемом та мережею. Я намагався не заважати та не дивитися що він та як робить...Перезавантажив примусово модем - немає зв"язку. Потім зробив ревізію блоку, в який заходить оптичний кабель. Немає зв"язку. Потім приніс з авто новий модем вже нового покоління - Livebox 7 - немає зв"язку. Потім вийшов на вулицю та перевірив розподільчу коробку на перехресті - немає зв"яку. Потім прийшов і набрав на смартофні текст - що мене здивувало: УКРАІНСЬКОЮ (!!!!????) про те, що проблема десь на лінії далі нашої вулиці і він ненадовго поїде шукати проблему.Повернувся не довше, ніж через 10 хвилин. Під"єднав новий модем - і о чудо - все запрацювало та ще й на пристойній швидкості! Навчив мене користуватися новим досить непростим модемом.Все це -, що мене теж дивувало. Я сказав, що ми з України.Хлопець сказав: "Я це зрозумів по автомобільних номерах"І додав далі:- Я знаю Україну! Я - як і Ви - іноземець для Франції - переїхав з Литви.- ООООООООО!!!!- Але я не литовець....(тут тільки я почав придивлятися до його обличччя: неймовірно симпатичний хлопець з правильними рисами обличчя, мені задалося трохи "засмаглий" - але тільки трошки - і я би не сказав, що схожий на литовця... Гарний легінь - не нарваний, гречний... дуже статечний...)- Але я НЕ литовець - продовжував він - я з Марокко. Я емігрував в Литву - там жив 2 роки, поки не отримав легальний статус та переїхав в іншу країну ЄС, у Францію. Тепер тут і працюю, і живу...В мене відвисла щелепа від несподіванки, і я сказав англійською, що він: і це правда, він послідовно перевірив все, де можуть бути причини, і модем, і розподільчі коробки (відкривав та перебрав там заправку оптичного кабеля), і оперував різними пристроями для перевірки оптичного кабеля, і кабелі по вулицям...Я подумав: так і наші українці проходять різні етапи адаптації та об"єднання з іншими народами - заради виживання в ці страшні (зранку спілкувався з одеситами.... мовчу...) часи. akurt

Повідомлень: 11109 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3999 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 14:39 akurt написав: - Але я НЕ литовець - продовжував він - я з Марокко. Я емігрував в Литву - там жив 2 роки, поки не отримав легальний статус та переїхав в іншу країну ЄС, у Францію. Тепер тут і працюю, і живу...



Я подумав: так і наші українці проходять різні етапи адаптації та об"єднання з іншими народами - заради виживання



І якщо ти знаєш англійську мову та маєш гідну кваліфікацію/професію - то виживеш. - Але я НЕ литовець - продовжував він - я з Марокко. Я емігрував в Литву - там жив 2 роки, поки не отримав легальний статус та переїхав в іншу країну ЄС, у Францію. Тепер тут і працюю, і живу...Я подумав: так і наші українці проходять різні етапи адаптації та об"єднання з іншими народами - заради виживання

Марокко це бувша французська, як і Алгерія, Тунезія та частково іспанська колонія.

Мови в них відповідно або французська, або іспанська, плюс в школі англійська.

Колір шкіри відповідний, багато перемішано з французами або іспанцями.

Стосовно праці як технік з обслуговування в даному випадку, 90% потрібно навчання в ЄС, плюс практика роки 3, плюс знання мови на дуже високому рівні. Тому він і працює у Франції. Нас так тупо на таку роботу ніхто не візьме. Марокко це бувша французська, як і Алгерія, Тунезія та частково іспанська колонія.Мови в них відповідно або французська, або іспанська, плюс в школі англійська.Колір шкіри відповідний, багато перемішано з французами або іспанцями.Стосовно праці як технік з обслуговування в даному випадку, 90% потрібно навчання в ЄС, плюс практика роки 3, плюс знання мови на дуже високому рівні. Тому він і працює у Франції. Нас так тупо на таку роботу ніхто не візьме. Water Повідомлень: 3223 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лип, 2025 19:22



Наші люди працюють Європі - заробляють гроші - і мені здалося, що не помічають, що суттєва інфляція існує не тільки по долару, а й по євро...

В середу група людей української діаспори прямуює на екскурсію підземною рікою в серці гір імʼям Піринеі, які відокремлюють Францію від Іспанії:

https://maps.app.goo.gl/V7zv2Ui2tM2hMX1d7?g_st=ipc

Так ось:

- рік 2017 ціна квитка 10,80 €.

- рік 2025 ціна квитка 16,50 €.



Виходить, що за 8 років 10 євро перетворилися на 6,5€…

Цікаво, що в 2017 році співвідношення $/€ було таким самим, що і зараз.

Виходить, що 10$ року 2017 перетворилися на 6,5$ року 2025…

В 2017 році турист хоч з України, хоч із США платив за квиток 10,80*1,17=12,64$.

Зараз той турист заплатить 16,50*1,17=19,31$. Еміграція, заробітчанствоНаші люди працюють Європі - заробляють гроші - і мені здалося, що не помічають, що суттєва інфляція існує не тільки по долару, а й по євро...В середу група людей української діаспори прямуює на екскурсію підземною рікою в серці гір імʼям Піринеі, які відокремлюють Францію від Іспанії:Так ось:- рік 2017 ціна квитка 10,80 €.- рік 2025 ціна квитка 16,50 €.Виходить, що за 8 років 10 євро перетворилися на 6,5€…Цікаво, що в 2017 році співвідношення $/€ було таким самим, що і зараз.Виходить, що 10$ року 2017 перетворилися на 6,5$ року 2025…В 2017 роціхоч з України, хоч із США платив за квиток 10,80*1,17=12,64$.Зараз той турист заплатить 16,50*1,17=19,31$. Востаннє редагувалось akurt в Пон 21 лип, 2025 00:39, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11109 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3999 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лип, 2025 19:49 Re: Еміграція, заробітчанство Хто ж цэ, "Семьёнытшч"???? барабашов

Заблокований Повідомлень: 5227 З нами з: 16.06.15 Подякував: 293 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лип, 2025 21:32 Цэ не ты, Ааронович. akurt

Повідомлень: 11109 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3999 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лип, 2025 22:14 akurt У мене також спочатку було трохи упереджене ставлення до африканців. Я думав там усі чорні та неосвічені. Але колись жив я Лондоні в таунхаусі на 8 кімнат що здавалися в оренду і сусідкою в мене була одна дівчина. Була дуже симпатична, але трохи смугла і мусульманка. Ну я думав, що вона з місцевих, бо була дуже розумна і англійська мова (а також італійська) у неї були на високому рівні.



Одного разу запросила мене на якийсь захід (сказала, що це сюрприз). Я дуже зрадів, так як подумав, що це побачення. А сам би не наважився запросити її, бо у нас лише сусідські відносини були в тому домі, пари були хіба у людей з однієї країни (італійці проживали, а також інколи англійці чи поляки, то вони могли піти і на пиво разом). Так ось зібрався я і радісно пішов з нею на той захід, куди вона мене запросила. По дорозі розговорилися (наскільки мені дозволяла моя англійська), виявилося, що розумна і красива дівчина з Лівії. Мені аж соромно стало, наскільки я погано знав Африку і думав, що там одні неосвічені "негри".



П.с. Ну а моя історія була не з щасливим кінцем - це було не побачення, а якийсь семінар та якісь лекції на щось типу сенсу буття, а основним мотивом було запрошення мене у якості реферала (по принципу мережевого маркетингу) The_Rebel

Повідомлень: 778 З нами з: 01.06.19 Подякував: 98 раз. Подякували: 197 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лип, 2025 08:53 Еміграція, заробітчанство



News from France



Де ж воно краще жити?

Мій приятель - між іншим кандидат наук, викладач та 2016-2018 роках - офіцер ЗСУ знайшов в Україні - після демобілізації з армії - найкраще місце для життя в Івано-Франківську.

Сьогодні я подумав, що не найкраще…



Молодь шукає, де притулитися.

Сьогодні говорив з друзями: в родині 17-ти річний хлопець, досить добре знає англійську та французьку мови, думає, де притулитися.

Один з варіантів - Французська республіка.

Дістатися досить легко:

- прямо з України ходять мікроавтобуси не тільки в Париж; ціна питання: 150€.

- з Кракова - прямі авіарейси на Тулузу; ціна квитка - від 40€.

- якщо вибрався у Варшаву, то за помірною ціною автобусами FlixBus можеш дістатися в будь-яке місто - нехай і з пересадками (наприклад, у Празі).

- цікавий варіант - рейси WizzAir з Бухареста…



Але є одне «но». Такому хлопцю треба оформити - щоби навчатися - в більшості випадків безкоштовно - в університеті Франції так званий «Міжнародний захист».



За законами Франції такий статус може отримати людина, старша за 18 років.

Всі діти вважаються членами родини і не мають на руках жодних документів про особливий статус у Франції: дитина повинна триматися за спідницю мами.

Це призводить до суттєвих проблем на кордоні наприклад, Украіна-Польшя: якщо наша мама відвідала Україну з дитиною, то назад у Францію вона не може повернутися з дитиною: блокують повернення саме дитини польські (румунські, словацькі, угорські) прикордонники: виходить, що дитина вже використала 90 безвізових для країни Шенгенської угоди днів.



Що робити тому 17-ти річному хлопцю?

Навіть якщо він заїде у Францію - сам не зможе оформити собі «Міжнародний захист» та не зможе навчатися.

Вихід є: йому у Франції треба оформити опікунство.



Найкращій варіант: вигідніше приїхати до Франції з кимось (не обов'язково з батьками, можливо, з опікуном в Україні) для того, щоб дорослий (!) оформив «Тимчасовий захист» і майбутній студент теж отримав з ним цей статус.



Для українців є окрема програма вступу до вищих навчальних закладів (тобто, квота поза загальним конкурсом) «étudiants en exil» з підвищеною стипендію приблизно 700 €.

Це дуже важливо, тому що для «просто» студентського статусу навпаки, є умова самозабезпечення (!) у розмірі не менше приблизно 650€.



Цікаво, що опікуном може бути не обовʼязково родич, а хто завгодно.



P.S. Цікаво, що хлопець має доволі рідкісне для України прізвище, співзвучне з назвою однієї рослини: це багаторічна трав'яниста жовтувато- або світло-зеленого кольору рослина.

Найчастіше таке прізвище згадується в Книзі національної памʼяті жертв голодомору. Знищували і знищували. Один вижив. Можливо і далі виживе… akurt

Повідомлень: 11109 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3999 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2888288928902891 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Кочевник і 2 гостейМодератори: Faceless