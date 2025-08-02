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#<1 ... 2896289728982899 Додано: Суб 02 сер, 2025 11:44 stm написав: BIGor написав: В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв. В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього, електричкою буде довше - але щось за. Мілан - Ріміні

Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом ) Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )

Що за тупориле питання? Процент бидла всюди є. Що за тупориле питання? Процент бидла всюди є. BIGor

Повідомлень: 10062 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1455 раз. Подякували: 1860 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 11:53 BIGor написав: Що за тупориле питання? Процент бидла всюди є. Що за тупориле питання? Процент бидла всюди є.

Це не бидло, це те що може погрожувати вашому життю фізично. Наш азовець спасав нещодавно життя підрізаного італійця в дуже туристичному місці. І я дуже не впевнена що того хто підрізав знайшли. Вони точно знають де є камери. Це не бидло, це те що може погрожувати вашому життю фізично. Наш азовець спасав нещодавно життя підрізаного італійця в дуже туристичному місці. І я дуже не впевнена що того хто підрізав знайшли. Вони точно знають де є камери. stm

Повідомлень: 5926 З нами з: 04.03.15 Подякував: 73 раз. Подякували: 680 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 11:58 stm написав: Water написав: stm написав: Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом ) Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )

Я їздив місцевою електричкою, нічого страшного там не побачив, в основному місцеві. Я їздив місцевою електричкою, нічого страшного там не побачив, в основному місцеві.

Між якими містами? Афроіталійців там багато. І частина з них це наркокур'єри. Між якими містами? Афроіталійців там багато. І частина з них це наркокур'єри.

Milano-Genova. І шо з того шо він наркокур`єр? Я теж з lardo їхав.

У них, вроді, конопля не заборонена, хай собі возять, кому шо. Milano-Genova. І шо з того шо він наркокур`єр? Я теж з lardo їхав.У них, вроді, конопля не заборонена, хай собі возять, кому шо. Water Повідомлень: 3275 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 12:12 Water написав: stm написав: BIGor написав: В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв. В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього, електричкою буде довше - але щось за. Мілан - Ріміні

Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом ) Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )

Я їздив місцевою електричкою, нічого страшного там не побачив, в основному місцеві. Я їздив місцевою електричкою, нічого страшного там не побачив, в основному місцеві.

Теж іздив і електричкою і фліксбасом, і міськими автобусами. Взагалі нічого страшного не побачив. Хіба що раз один бачив - що один потяг був трохи помальований графіті. Можливо пані стм жила в якомусь нігерському дешевому районі (таке теж буває) великого міста? Теж іздив і електричкою і фліксбасом, і міськими автобусами. Взагалі нічого страшного не побачив. Хіба що раз один бачив - що один потяг був трохи помальований графіті. Можливо пані стм жила в якомусь нігерському дешевому районі (таке теж буває) великого міста? BIGor

Повідомлень: 10062 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1455 раз. Подякували: 1860 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 12:46 Shaman написав: Gastarbaiter написав: В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать. В любом случае, польский климат иначинают напрягать.

тобто є дзвіночки? тобто є дзвіночки?

Якщо воно постійно підігрівається, то рано чи пізно може охопити значну частину населення. Поки що виглядає навіть трохи комічно: групка націоналістів у Берліні вчора, у річницю Варшавського повстання, розгорнула транспарант, що, мовляв, "не дамо німцями забути". А перед цим люди бідкалися, що через контроль на кордоні працівники з Польщі запізнюються на свою зміну на фабрику Тесли.

Ну й близькість до оркостану теж спокою не додає у довгостроковій перспективі. Подивлюся на розвиток подій, ще більше року до подачі на громадянство чекати. Якщо воно постійно підігрівається, то рано чи пізно може охопити значну частину населення. Поки що виглядає навіть трохи комічно: групка націоналістів у Берліні вчора, у річницю Варшавського повстання, розгорнула транспарант, що, мовляв, "не дамо німцями забути". А перед цим люди бідкалися, що через контроль на кордоні працівники з Польщі запізнюються на свою зміну на фабрику Тесли.Ну й близькість до оркостану теж спокою не додає у довгостроковій перспективі. Подивлюся на розвиток подій, ще більше року до подачі на громадянство чекати. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Суб 02 сер, 2025 12:53, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 3748 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 616 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 12:52 BIGor написав: В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв. В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього, електричкою буде довше - але щось за. Мілан - Ріміні

Так, після роботи - саме те, що треба! За 2+ години я й з Кракова долечу. Так, після роботи - саме те, що треба! За 2+ години я й з Кракова долечу. Gastarbaiter Повідомлень: 3748 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 616 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 13:05 stm написав: Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом ) Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )

З моїх спостережень за ці дні "контингент" зустрічається переважно у центрі, біля туристичних місць. А, ну ще по пляжу ходять подають окуляри, парасольки, браслети. У районі, де зняли квартиру, їх взагалі не бачив. Електричкою один раз їхали - нормальні чисті вагони, такі як і в Польщі. З моїх спостережень за ці дні "контингент" зустрічається переважно у центрі, біля туристичних місць. А, ну ще по пляжу ходять подають окуляри, парасольки, браслети. У районі, де зняли квартиру, їх взагалі не бачив. Електричкою один раз їхали - нормальні чисті вагони, такі як і в Польщі. Gastarbaiter Повідомлень: 3748 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 616 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2896289728982899 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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