Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 20:48

  BIGor написав:Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше, якщо погоджуються так вкалувати для досягення високодуховних цілей - купівля нової яхти власниками компанії :D

Поки молодий, можна і повджобувати рік-два в такому режимі за великі гроші.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3767
З нами з: 26.02.18
Подякував: 702 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 21:14

як гарячі пиріжки

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Там може бути купа порожніх вакансій, типа фірма хоче показати, що вона росте і типа наймає працівників, хрюша робить собі кадровий резерв, тощо.

А в ІТ не так? Там усі вакансії "гарячі"?

як гарячі пиріжки
один АІ постить вакансію, ще один AI складає резюме та відсилає, а інший АІ розглядає та інтерв"ювить
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40387
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 21:38

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Во первых, там есть упоминание о трак-стопах.
Там легально ночевать в траках. И только. Для остальных водителей - ограничение в 3 часа.

Я, конечно, просмотрел далеко не все, но в таком контексте упоминались рест-эрии, а не трак-стопы. На большинстве трак-стопов переночевать можно.
Скажу больше, есть пара штатов, где на рест-эриях и тракам овернайт запрещен.
Сервис-плазы в контексте бомжевания упоминать не будем 😁


Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.
Но учитывая очень много чего происходящего, вполне вписывается в новую реальность.
Я не ЗА это, мне в общем-то пофиг, я не особо путешествую и мне пока есть где жить.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17698
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8662 раз.
Подякували: 5477 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 21:48

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Там може бути купа порожніх вакансій, типа фірма хоче показати, що вона росте і типа наймає працівників, хрюша робить собі кадровий резерв, тощо.

А в ІТ не так? Там усі вакансії "гарячі"?

як гарячі пиріжки
один АІ постить вакансію, ще один AI складає резюме та відсилає, а інший АІ розглядає та інтерв"ювить
Четвертий АІ приходить на співбесіду
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36509
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8233 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 22:07

  rjkz написав:Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.

Помилуйте, но в тех нескольких отрывках, которые я осилил, Я насчитал не менее трёх запретов на разных уровнях. От Каунти до штата. О запретах федерального уровня речь не шла. Это не может быть одним нововведением. Тем более, что о существовании таких запретов мне известно не первый год.
Возможно, увеличение количества подобных запретов даёт повод для нового освещения проблемы, но не более.

ЗЫ морда на экране показалась мне знакомой. Кажется, я уже пытался смотреть трагедии в его исполнении.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8698
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6469 раз.
Подякували: 21616 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 22:42

  flyman написав:один АІ постить вакансію, ще один AI складає резюме та відсилає, а інший АІ розглядає та інтерв"ювить

А потім четвертий АІ пише код. П'ятий АІ через діпфейк імітує присутність на мітингах. Шостий АІ розсилає дікпікі сьомому, який створив акаунт на порталі знайомств.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3767
З нами з: 26.02.18
Подякував: 702 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 22:46

  BIGor написав:А до чого польська економіка до українських студентів? Чи Україна готує спеціалістів виключно для ринку Польщі? Ну і ще майте на увазі, що економіка Польщі більше економіки України майже в 5 раз.

Як можна бути таким нудним? robota.ua підійде? Маркетолог 1623 вакансії, програміст 1375 вакансій.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3767
З нами з: 26.02.18
Подякував: 702 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 22:55

  BIGor написав:CША точно країна "Мрій" :mrgreen:
https://dou.ua/forums/topic/55079/
«Work-life баланс — міф»: СЕО Cognition пропонує працівникам компенсацію в 9 зарплат або 80+ годин роботи на тиждень

Генеральний директор Cognition, Скотт Ву, ШІ-стартапу, який нещодавно поглинув Windsulf, поставив своїм 200-м новим працівникам ультиматум, згідно якому вони або повинні працювати шість днів на тиждень в офісі з навантаженням понад 80 годин, або ж звільнитися й отримати компенсацію в розмірі 9-ти зарплат.

Це рішення стало наслідком суттєвої різниці в корпоративних культурах двох компаній. Windsurf, яку нещодавно придбав Cognition, підтримувала гнучкий підхід до роботи, тоді як Cognition робить ставку на високу продуктивність і відкрито не визнає баланс між роботою та особистим життям.

Зробити вибір працівники компанії можуть до 10 серпня.

«Ми не визнаємо баланс між роботою та особистим життям. Створення майбутнього програмної інженерії — це місія, яка для нас настільки важлива, що її неможливо відокремити від приватного життя», — зазначив генеральний директор Cognition Скотт Ву в листі до співробітників.

Він також підтвердив цю позицію публічно в дописі у себе в соцмережах, зазначивши, що в Cognition панує «надзвичайно висока культура продуктивності», про яку компанія чесно інформує кандидатів.

«Ми регулярно працюємо в офісі навіть у вихідні й виконуємо свою найкращу роботу пізно ввечері. Багато хто з нас буквально живе там, де працює... і ми розуміємо, що це не підходить усім», — пише Ву.


Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше, якщо погоджуються так вкалувати для досягення високодуховних цілей - купівля нової яхти власниками компанії :D


Я-бы сказал, что баланс между работой и семьей - это не про США воообще.
Есть частный/корпоративный бизнес, где наемный работник, фактически, полностью бесправен. Что-бы там ни говорили.
Исключение - дискриминация по расовому или гендерному признаку. Если удастся доказать. По остальным вопросам - если дело касается травм на работе как-то можно чего-то добиться, но не всегда.
Касательно прав - работник имеет право уволиться и имеет право получать зарплату. Тут есть некоторая ловушка - работодатель может предложить зп в год и тогда работник будет вынужден работать столько сколько от него требуют, фактически, без дополнительной оплаты.
Опять-же, исключение - работа с профсоюзом (Юнион). Но большинство частных работодателей все больше и больше избавляются от юнионов, хоть это и стоит им немало денег.
Еще одно исключение из данной схемы - работа на правительство и на город.
Причем на линейном уровне. От звонка до звонка. Но там зарплаты - совсем не фонтан и многие вынуждены работать или с овертаймом или иметь еше одну работу.
ТО есть, опять таки баланс не в пользу семьи.
По Бруклину могу сказать, что есть еще одна черта работы на "русского" работодателя. В отличии от американцев, они гарантированно выжимают все соки, но при этом не хотят платить овертаймы.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17698
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8662 раз.
Подякували: 5477 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 23:09

  Сибарит написав:
  BIGor написав:Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше

Руководитель компании, конечно, Скотт, но есть у меня подозрение, что фамилии большинства сотрудников похожи на Ву.
Это не вся Америка, а экзотика.
И да, зарплаты там должны быть очень хорошие, ибо оплачивать сверхурочные положено по закону.


Не совсем так.
Сверхурочные обязаны оплачивать если почасовая оплата, если оплата в год, то большинство американских американских компаний стремятся чтобы отрабатывалось не более 40 часов в неделю, но есть и такие, где на это забивают. Говорят, что если работу не выполнил, то это не проблема компании чтобы она была выполнена.
Есть где и в таких случаях платят овертаймы, а есть где не платят.
В общем-то, можно пробовать жаловаться в лейбор департмент, и скорей всего они заставят расплатиться, но потом работника уйдут.
Если есть что терять, то обычно просто проглатывают, то что работают сверхурочно и без оплаты.
Если человека уволят после того как он пожаловался, то ээто ревиталиэйщн и можно судить работодателя. Но найти адвоката, который возьмется за это - непросто. Потом будет рекорд,, чтто работник судил своего работодатенля и при поиске работы это будет еще как влиять.
Одним словом - или работать с юнионом или засунуть свое мнение себе в одно место.
Собственно вон та матершинница наглядно показала как пытаться добиваться правды.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17698
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8662 раз.
Подякували: 5477 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 23:26

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.

Помилуйте, но в тех нескольких отрывках, которые я осилил, Я насчитал не менее трёх запретов на разных уровнях. От Каунти до штата. О запретах федерального уровня речь не шла. Это не может быть одним нововведением. Тем более, что о существовании таких запретов мне известно не первый год.
Возможно, увеличение количества подобных запретов даёт повод для нового освещения проблемы, но не более.

ЗЫ морда на экране показалась мне знакомой. Кажется, я уже пытался смотреть трагедии в его исполнении.


можете привести пример того, нравится Вам?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17698
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8662 раз.
Подякували: 5477 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
