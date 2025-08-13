Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2911291229132914> Додано: Сер 13 сер, 2025 20:48 BIGor написав: Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше, якщо погоджуються так вкалувати для досягення високодуховних цілей - купівля нової яхти власниками компанії Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше, якщо погоджуються так вкалувати для досягення високодуховних цілей - купівля нової яхти власниками компанії

Поки молодий, можна і повджобувати рік-два в такому режимі за великі гроші. Поки молодий, можна і повджобувати рік-два в такому режимі за великі гроші. Gastarbaiter Повідомлень: 3767 З нами з: 26.02.18 Подякував: 702 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 21:14 як гарячі пиріжки Gastarbaiter написав: Bolt написав: Там може бути купа порожніх вакансій, типа фірма хоче показати, що вона росте і типа наймає працівників, хрюша робить собі кадровий резерв, тощо. Там може бути купа порожніх вакансій, типа фірма хоче показати, що вона росте і типа наймає працівників, хрюша робить собі кадровий резерв, тощо.

А в ІТ не так? Там усі вакансії "гарячі"? А в ІТ не так? Там усі вакансії "гарячі"?

як гарячі пиріжки

один АІ постить вакансію, ще один AI складає резюме та відсилає, а інший АІ розглядає та інтерв"ювить як гарячі пиріжкиодин АІ постить вакансію, ще один AI складає резюме та відсилає, а інший АІ розглядає та інтерв"ювить flyman

Повідомлень: 40387 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1605 раз. Подякували: 2850 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 21:38 Сибарит написав: rjkz написав: Во первых, там есть упоминание о трак-стопах.

Там легально ночевать в траках. И только. Для остальных водителей - ограничение в 3 часа. Во первых, там есть упоминание о трак-стопах.Там легально ночевать в траках. И только. Для остальных водителей - ограничение в 3 часа.

Я, конечно, просмотрел далеко не все, но в таком контексте упоминались рест-эрии, а не трак-стопы. На большинстве трак-стопов переночевать можно.

Скажу больше, есть пара штатов, где на рест-эриях и тракам овернайт запрещен.

Сервис-плазы в контексте бомжевания упоминать не будем 😁 Я, конечно, просмотрел далеко не все, но в таком контексте упоминались рест-эрии, а не трак-стопы. На большинстве трак-стопов переночевать можно.Скажу больше, есть пара штатов, где на рест-эриях и тракам овернайт запрещен.Сервис-плазы в контексте бомжевания упоминать не будем 😁



Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.

Но учитывая очень много чего происходящего, вполне вписывается в новую реальность.

Я не ЗА это, мне в общем-то пофиг, я не особо путешествую и мне пока есть где жить. Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.Но учитывая очень много чего происходящего, вполне вписывается в новую реальность.Я не ЗА это, мне в общем-то пофиг, я не особо путешествую и мне пока есть где жить. rjkz

Повідомлень: 17698 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8662 раз. Подякували: 5477 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 21:48 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав: Там може бути купа порожніх вакансій, типа фірма хоче показати, що вона росте і типа наймає працівників, хрюша робить собі кадровий резерв, тощо. Там може бути купа порожніх вакансій, типа фірма хоче показати, що вона росте і типа наймає працівників, хрюша робить собі кадровий резерв, тощо.

А в ІТ не так? Там усі вакансії "гарячі"? А в ІТ не так? Там усі вакансії "гарячі"?

як гарячі пиріжки

один АІ постить вакансію, ще один AI складає резюме та відсилає, а інший АІ розглядає та інтерв"ювить як гарячі пиріжкиодин АІ постить вакансію, ще один AI складає резюме та відсилає, а інший АІ розглядає та інтерв"ювить Четвертий АІ приходить на співбесіду Четвертий АІ приходить на співбесіду Faceless

Модератор Повідомлень: 36509 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1495 раз. Подякували: 8233 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 22:07 rjkz написав: Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю. Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.

Помилуйте, но в тех нескольких отрывках, которые я осилил, Я насчитал не менее трёх запретов на разных уровнях. От Каунти до штата. О запретах федерального уровня речь не шла. Это не может быть одним нововведением. Тем более, что о существовании таких запретов мне известно не первый год.

Возможно, увеличение количества подобных запретов даёт повод для нового освещения проблемы, но не более.



ЗЫ морда на экране показалась мне знакомой. Кажется, я уже пытался смотреть трагедии в его исполнении. Помилуйте, но в тех нескольких отрывках, которые я осилил, Я насчитал не менее трёх запретов на разных уровнях. От Каунти до штата. О запретах федерального уровня речь не шла. Это не может быть одним нововведением. Тем более, что о существовании таких запретов мне известно не первый год.Возможно, увеличение количества подобных запретов даёт повод для нового освещения проблемы, но не более.ЗЫ морда на экране показалась мне знакомой. Кажется, я уже пытался смотреть трагедии в его исполнении. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8698 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6469 раз. Подякували: 21616 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 22:42 flyman написав: один АІ постить вакансію, ще один AI складає резюме та відсилає, а інший АІ розглядає та інтерв"ювить один АІ постить вакансію, ще один AI складає резюме та відсилає, а інший АІ розглядає та інтерв"ювить

А потім четвертий АІ пише код. П'ятий АІ через діпфейк імітує присутність на мітингах. Шостий АІ розсилає дікпікі сьомому, який створив акаунт на порталі знайомств. А потім четвертий АІ пише код. П'ятий АІ через діпфейк імітує присутність на мітингах. Шостий АІ розсилає дікпікі сьомому, який створив акаунт на порталі знайомств. Gastarbaiter Повідомлень: 3767 З нами з: 26.02.18 Подякував: 702 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 22:46 BIGor написав: А до чого польська економіка до українських студентів? Чи Україна готує спеціалістів виключно для ринку Польщі? Ну і ще майте на увазі, що економіка Польщі більше економіки України майже в 5 раз. А до чого польська економіка до українських студентів? Чи Україна готує спеціалістів виключно для ринку Польщі? Ну і ще майте на увазі, що економіка Польщі більше економіки України майже в 5 раз.

Як можна бути таким нудним? robota.ua підійде? Маркетолог 1623 вакансії, програміст 1375 вакансій. Як можна бути таким нудним? robota.ua підійде? Маркетолог 1623 вакансії, програміст 1375 вакансій. Gastarbaiter Повідомлень: 3767 З нами з: 26.02.18 Подякував: 702 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 22:55 BIGor написав: CША точно країна "Мрій"

https://dou.ua/forums/topic/55079/

«Work-life баланс — міф»: СЕО Cognition пропонує працівникам компенсацію в 9 зарплат або 80+ годин роботи на тиждень



Генеральний директор Cognition, Скотт Ву, ШІ-стартапу, який нещодавно поглинув Windsulf, поставив своїм 200-м новим працівникам ультиматум, згідно якому вони або повинні працювати шість днів на тиждень в офісі з навантаженням понад 80 годин, або ж звільнитися й отримати компенсацію в розмірі 9-ти зарплат.



Це рішення стало наслідком суттєвої різниці в корпоративних культурах двох компаній. Windsurf, яку нещодавно придбав Cognition, підтримувала гнучкий підхід до роботи, тоді як Cognition робить ставку на високу продуктивність і відкрито не визнає баланс між роботою та особистим життям.



Зробити вибір працівники компанії можуть до 10 серпня.



«Ми не визнаємо баланс між роботою та особистим життям. Створення майбутнього програмної інженерії — це місія, яка для нас настільки важлива, що її неможливо відокремити від приватного життя», — зазначив генеральний директор Cognition Скотт Ву в листі до співробітників.



Він також підтвердив цю позицію публічно в дописі у себе в соцмережах, зазначивши, що в Cognition панує «надзвичайно висока культура продуктивності», про яку компанія чесно інформує кандидатів.



«Ми регулярно працюємо в офісі навіть у вихідні й виконуємо свою найкращу роботу пізно ввечері. Багато хто з нас буквально живе там, де працює... і ми розуміємо, що це не підходить усім», — пише Ву.



Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше, якщо погоджуються так вкалувати для досягення високодуховних цілей - купівля нової яхти власниками компанії CША точно країна "Мрій"Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше, якщо погоджуються так вкалувати для досягення високодуховних цілей - купівля нової яхти власниками компанії



Я-бы сказал, что баланс между работой и семьей - это не про США воообще.

Есть частный/корпоративный бизнес, где наемный работник, фактически, полностью бесправен. Что-бы там ни говорили.

Исключение - дискриминация по расовому или гендерному признаку. Если удастся доказать. По остальным вопросам - если дело касается травм на работе как-то можно чего-то добиться, но не всегда.

Касательно прав - работник имеет право уволиться и имеет право получать зарплату. Тут есть некоторая ловушка - работодатель может предложить зп в год и тогда работник будет вынужден работать столько сколько от него требуют, фактически, без дополнительной оплаты.

Опять-же, исключение - работа с профсоюзом (Юнион). Но большинство частных работодателей все больше и больше избавляются от юнионов, хоть это и стоит им немало денег.

Еще одно исключение из данной схемы - работа на правительство и на город.

Причем на линейном уровне. От звонка до звонка. Но там зарплаты - совсем не фонтан и многие вынуждены работать или с овертаймом или иметь еше одну работу.

ТО есть, опять таки баланс не в пользу семьи.

По Бруклину могу сказать, что есть еще одна черта работы на "русского" работодателя. В отличии от американцев, они гарантированно выжимают все соки, но при этом не хотят платить овертаймы. Я-бы сказал, что баланс между работой и семьей - это не про США воообще.Есть частный/корпоративный бизнес, где наемный работник, фактически, полностью бесправен. Что-бы там ни говорили.Исключение - дискриминация по расовому или гендерному признаку. Если удастся доказать. По остальным вопросам - если дело касается травм на работе как-то можно чего-то добиться, но не всегда.Касательно прав - работник имеет право уволиться и имеет право получать зарплату. Тут есть некоторая ловушка - работодатель может предложить зп в год и тогда работник будет вынужден работать столько сколько от него требуют, фактически, без дополнительной оплаты.Опять-же, исключение - работа с профсоюзом (Юнион). Но большинство частных работодателей все больше и больше избавляются от юнионов, хоть это и стоит им немало денег.Еще одно исключение из данной схемы - работа на правительство и на город.Причем на линейном уровне. От звонка до звонка. Но там зарплаты - совсем не фонтан и многие вынуждены работать или с овертаймом или иметь еше одну работу.ТО есть, опять таки баланс не в пользу семьи.По Бруклину могу сказать, что есть еще одна черта работы на "русского" работодателя. В отличии от американцев, они гарантированно выжимают все соки, но при этом не хотят платить овертаймы. rjkz

Повідомлень: 17698 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8662 раз. Подякували: 5477 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 23:09 Сибарит написав: BIGor написав: Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше

Руководитель компании, конечно, Скотт, но есть у меня подозрение, что фамилии большинства сотрудников похожи на Ву.

Это не вся Америка, а экзотика.

И да, зарплаты там должны быть очень хорошие, ибо оплачивать сверхурочные положено по закону. Руководитель компании, конечно, Скотт, но есть у меня подозрение, что фамилии большинства сотрудников похожи на Ву.Это не вся Америка, а экзотика.И да, зарплаты там должны быть очень хорошие, ибо оплачивать сверхурочные положено по закону.



Не совсем так.

Сверхурочные обязаны оплачивать если почасовая оплата, если оплата в год, то большинство американских американских компаний стремятся чтобы отрабатывалось не более 40 часов в неделю, но есть и такие, где на это забивают. Говорят, что если работу не выполнил, то это не проблема компании чтобы она была выполнена.

Есть где и в таких случаях платят овертаймы, а есть где не платят.

В общем-то, можно пробовать жаловаться в лейбор департмент, и скорей всего они заставят расплатиться, но потом работника уйдут.

Если есть что терять, то обычно просто проглатывают, то что работают сверхурочно и без оплаты.

Если человека уволят после того как он пожаловался, то ээто ревиталиэйщн и можно судить работодателя. Но найти адвоката, который возьмется за это - непросто. Потом будет рекорд,, чтто работник судил своего работодатенля и при поиске работы это будет еще как влиять.

Одним словом - или работать с юнионом или засунуть свое мнение себе в одно место.

Собственно вон та матершинница наглядно показала как пытаться добиваться правды. Не совсем так.Сверхурочные обязаны оплачивать если почасовая оплата, если оплата в год, то большинство американских американских компаний стремятся чтобы отрабатывалось не более 40 часов в неделю, но есть и такие, где на это забивают. Говорят, что если работу не выполнил, то это не проблема компании чтобы она была выполнена.Есть где и в таких случаях платят овертаймы, а есть где не платят.В общем-то, можно пробовать жаловаться в лейбор департмент, и скорей всего они заставят расплатиться, но потом работника уйдут.Если есть что терять, то обычно просто проглатывают, то что работают сверхурочно и без оплаты.Если человека уволят после того как он пожаловался, то ээто ревиталиэйщн и можно судить работодателя. Но найти адвоката, который возьмется за это - непросто. Потом будет рекорд,, чтто работник судил своего работодатенля и при поиске работы это будет еще как влиять.Одним словом - или работать с юнионом или засунуть свое мнение себе в одно место.Собственно вон та матершинница наглядно показала как пытаться добиваться правды. rjkz

Повідомлень: 17698 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8662 раз. Подякували: 5477 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 23:26 Сибарит написав: rjkz написав: Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю. Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.

Помилуйте, но в тех нескольких отрывках, которые я осилил, Я насчитал не менее трёх запретов на разных уровнях. От Каунти до штата. О запретах федерального уровня речь не шла. Это не может быть одним нововведением. Тем более, что о существовании таких запретов мне известно не первый год.

Возможно, увеличение количества подобных запретов даёт повод для нового освещения проблемы, но не более.



ЗЫ морда на экране показалась мне знакомой. Кажется, я уже пытался смотреть трагедии в его исполнении. Помилуйте, но в тех нескольких отрывках, которые я осилил, Я насчитал не менее трёх запретов на разных уровнях. От Каунти до штата. О запретах федерального уровня речь не шла. Это не может быть одним нововведением. Тем более, что о существовании таких запретов мне известно не первый год.Возможно, увеличение количества подобных запретов даёт повод для нового освещения проблемы, но не более.ЗЫ морда на экране показалась мне знакомой. Кажется, я уже пытался смотреть трагедии в его исполнении.



можете привести пример того, нравится Вам? можете привести пример того, нравится Вам? rjkz

Повідомлень: 17698 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8662 раз. Подякували: 5477 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 2911291229132914> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless