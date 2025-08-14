hxbbgaf написав:Голова інституту економічних досліджень та політичних консультацій... Стратегічний експерт компанії соната... Далі буде...
Повинні бути в окопі. А абирвалг не повинен 😀
А чому не повинні, офіцери, вчились, здорові як бики.. Я не казав, що я не повинен, повістки не бачив. Ось знову, директор центру стратегії та комунікацій... Їх вже реально сотні, не вистачає назв, тупо переставляють слова. Якась чергова годівниця.
справедливості заради - там такі самі абирвалги які підсуєтились назвати свої "рога та копита" пафосними назвами та замість шкарпеток торгувати настроями своєї аудиторії https://www.youtube.com/shorts/TCQ8YrkVmP8
Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень! Потім якийсь чувак, навіть не написали, хто. Перед цим військовий експерт, який сам не воює і не думає, при цьому говорить, як тутешні закордонні стрілячі - що треба стріляти без попередження на ураження у всіх, хто протестує проти дій ТЦК, та ненавидіти ухилянтів, каже, що треба, щоб все було як при совку! То ми за свободу боремось чи щоб було "як при союзі"?
Одеса. Зʼявилось відео з камер відеоспостереження на території СТО, де вчора сталась сутичка із ТЦК https://t.me/our_odessa/90927 Озвірілі бандюки, луплять лежачу людину. Це прямо нагадало отих беркутів. Ще й купа тітушні. Кто вони такі? Бандюки!
