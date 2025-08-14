Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.
Помилуйте, но в тех нескольких отрывках, которые я осилил, Я насчитал не менее трёх запретов на разных уровнях. От Каунти до штата. О запретах федерального уровня речь не шла. Это не может быть одним нововведением. Тем более, что о существовании таких запретов мне известно не первый год. Возможно, увеличение количества подобных запретов даёт повод для нового освещения проблемы, но не более.
ЗЫ морда на экране показалась мне знакомой. Кажется, я уже пытался смотреть трагедии в его исполнении.
Собственно, вот эта "морда", переполненная трагедиями. Полюбопытствуйте. Уверен, от таких "трагедий" многие не откажутся.
Я понимаю, что он несколько лукавит на чем действительно он заработал деньги, но тем не менее, это полностью законно и я-бы сказал как минимум не аморально.
rjkz написав:Полюбопытствуйте. Уверен, от таких "трагедий" многие не откажутся.
Спасибо! Похоже, однобокость моего впечатления была вызвана настроем тех, по чьим ссылкам я ходил. Тут он вполне оптимистичен, по крайней мере на первых минутах... Но все равно нудноват. Не мой это формат.
BIGor написав:А до чого польська економіка до українських студентів? Чи Україна готує спеціалістів виключно для ринку Польщі? Ну і ще майте на увазі, що економіка Польщі більше економіки України майже в 5 раз.
Як можна бути таким нудним? robota.ua підійде? Маркетолог 1623 вакансії, програміст 1375 вакансій.
«Work-life баланс — міф»: СЕО Cognition пропонує працівникам компенсацію в 9 зарплат або 80+ годин роботи на тиждень
Генеральний директор Cognition, Скотт Ву, ШІ-стартапу, який нещодавно поглинув Windsulf, поставив своїм 200-м новим працівникам ультиматум, згідно якому вони або повинні працювати шість днів на тиждень в офісі з навантаженням понад 80 годин, або ж звільнитися й отримати компенсацію в розмірі 9-ти зарплат.
Це рішення стало наслідком суттєвої різниці в корпоративних культурах двох компаній. Windsurf, яку нещодавно придбав Cognition, підтримувала гнучкий підхід до роботи, тоді як Cognition робить ставку на високу продуктивність і відкрито не визнає баланс між роботою та особистим життям.
Зробити вибір працівники компанії можуть до 10 серпня.
«Ми не визнаємо баланс між роботою та особистим життям. Створення майбутнього програмної інженерії — це місія, яка для нас настільки важлива, що її неможливо відокремити від приватного життя», — зазначив генеральний директор Cognition Скотт Ву в листі до співробітників.
Він також підтвердив цю позицію публічно в дописі у себе в соцмережах, зазначивши, що в Cognition панує «надзвичайно висока культура продуктивності», про яку компанія чесно інформує кандидатів.
«Ми регулярно працюємо в офісі навіть у вихідні й виконуємо свою найкращу роботу пізно ввечері. Багато хто з нас буквально живе там, де працює... і ми розуміємо, що це не підходить усім», — пише Ву.
Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше, якщо погоджуються так вкалувати для досягення високодуховних цілей - купівля нової яхти власниками компанії
Я-бы сказал, что баланс между работой и семьей - это не про США воообще. Есть частный/корпоративный бизнес, где наемный работник, фактически, полностью бесправен. Что-бы там ни говорили. Исключение - дискриминация по расовому или гендерному признаку. Если удастся доказать. По остальным вопросам - если дело касается травм на работе как-то можно чего-то добиться, но не всегда. Касательно прав - работник имеет право уволиться и имеет право получать зарплату. Тут есть некоторая ловушка - работодатель может предложить зп в год и тогда работник будет вынужден работать столько сколько от него требуют, фактически, без дополнительной оплаты. Опять-же, исключение - работа с профсоюзом (Юнион). Но большинство частных работодателей все больше и больше избавляются от юнионов, хоть это и стоит им немало денег. Еще одно исключение из данной схемы - работа на правительство и на город. Причем на линейном уровне. От звонка до звонка. Но там зарплаты - совсем не фонтан и многие вынуждены работать или с овертаймом или иметь еше одну работу. ТО есть, опять таки баланс не в пользу семьи. По Бруклину могу сказать, что есть еще одна черта работы на "русского" работодателя. В отличии от американцев, они гарантированно выжимают все соки, но при этом не хотят платить овертаймы.
Так і виходить, работа-дом -робота -дом у пересічного американця. Ось до речі наглядний огляд на "найкращого" роботодавця світу
rjkz написав:Не совсем так. Сверхурочные обязаны оплачивать если почасовая оплата, если оплата в год, то большинство американских американских компаний стремятся чтобы отрабатывалось не более 40 часов в неделю, но есть и такие, где на это забивают. Говорят, что если работу не выполнил, то это не проблема компании чтобы она была выполнена. Есть где и в таких случаях платят овертаймы, а есть где не платят.
Совершенно верно. Не совсем так. Сотрудник сотруднику рознь. Как и програмист-програмисту. Толковым могут предлагать не просто ЗП в год. А еще и часть компании - акциями. Т.е. овнер может на старте стартапа договориться что вот ща денег нет много, но надо вджобывать. Поэтому денег - вот стока + акций во стока. И это работает. Оба идут на риск. Но и оба понимают за что.
Что в странах совка+ЕС? А ничего. Овнер никогда не даст часть компании какому-то ваську, особенно если компания - галера по тимпу ЕРАМ. Там работнико по сути - раб. И с профсоюзами у нас не так поездато как за океаном )))
Все правильно говорить. Я раніше вже наводив конкретні кейси від наших українців: - суворий графік роботи з 9:00 до 17:00. Після 17:00 «нігдє нєт ніхто». На weekend можуть залишати чергового кваліфікованого співробітника. Він НЕ повинен сидіти в офісі. Він повинен цілодобово мати із собою смартфон, підключений до лінії фірми, і відповідати на дзвінки клієнтів. І не тільки відповідати, а вирішувати питання з "продуктом" фірми. За це є суттєва доплата, але відповідати та вирішувати питання треба навіть якщо ти у ванній, в гаражі, їдеш за кермом або займаєшся секосом. - в згаданій вище фірмі Amazon, де працюють багато українців, дійсно і реально виплачують частину зарплатні акціями компанії. Я наводив конкретні цифри: на рахунок в банку реальними коштами надходить 200 000$ за рік та паралельно надходять акції компанії на суму в 200 000…300 000$. Хочеш: зливай, хочеш - зберігай.
Он вище - як я зрозумів - я те відео не дивися - не цікаво - панове невдоволені головою компанії "Амазон"... Син приятелів вдало користується тим гігантом: в його фірмі, яка «присмокталася» до Амазон, вже 97 співробітників, з яких 3/4 - українці. Декілька разів на тиждень сідає за MacBook та 3...4 години на день контролює процес, при якому його підлеглі на творінні пана Безоса заробляють гроші собі та йому. Оті відосики не дивляться, а рахують гроші.
Десь три тижня тому говорив з нашим українцем, який звільнився з Амазон та перейшов на роботу на таку саму посаду Senior software engineer в одну з найпотужніших фірм, відому всім, хто повʼязаний з ІТ (назву говорити не буду), так на моє питання, чи є різниця, сказав так: «Менше метушні та смикання». Графік роботи жорсткий: 5-ти денний робочий тиждень, 7 годин на день. Ніяких «понаднормових годин роботи». США.
Слухайте dіmo_0n і буде вам щастя.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 14 сер, 2025 11:40, всього редагувалось 2 разів.
Поки в одних проблеми з овертаймами, то в кума в Німеччині почались простої. Каже, що людей із автозаводів відправляють по на 2 тижні на "малооплачовану відпустку". А ІТ-шникам суттєво позрізали план по нових "фіч", можуть скоро лишитися тільки на сапорті і правці багів... P.S. ШІ в мережі категорично заборонили використовувати і відділ безпеки строго за тим стежить. Не знаю чому бояться, що кодова база втече... Пробували якийсь Клод локально розгорнути, але на тих обчислювальних потужностях, що в них є, він мало корисний.
Дюрі-бачі написав:Поки в одних проблеми з овертаймами, то в кума в Німеччині почались простої.
В целом та ваша Бюргеландия начала чутка и наших бездельников гонять. ПРи чем шо в промышленном Штутгарте, шо в серверном Гамбурге, но при этом всем сеста моей жены успешно проходит переквалификацию на местного бухгалтера(язык и историю она уже сдала), весной ей погодылы отдельное житло на окраине Штутгарта - 2 комнаты + дали на переезд и технику толи 3К толи 5К Ойро
А под Гамбургом, сынишка моего коефана, сваливши через Тису прошлой осенью - уже нашел работу на 14 ойрочас, с контрактом на пол года, через вархаус(или джобцентр), а спустя месяц шеф сказал, шо они расширяются со следующего года, открывают еще один цех и если тот возмет на себя вопросы по администрированию(айтищшному) еще и второго цеха - то готов платит 25 ойрочас Ах да. Забыл Конторка занимается принтингом. Тока принтеры у них промышленные, с комнату размером. Они там всякие наклейки печатают и прочую чепуху. Один из заказчиков - Амазон. Один из последних заказов - какието стикеры на самоклейке в кол-ве 6млн штук)) Так что не все так однозначно, ВАГ групп може и страдает как промка изза пошлин, а услуги вполне себе цветут и пахнут