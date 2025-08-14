Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:CША точно країна "Мрій" https://dou.ua/forums/topic/55079/ «Work-life баланс — міф»: СЕО Cognition пропонує працівникам компенсацію в 9 зарплат або 80+ годин роботи на тиждень
Генеральний директор Cognition, Скотт Ву, ШІ-стартапу, який нещодавно поглинув Windsulf, поставив своїм 200-м новим працівникам ультиматум, згідно якому вони або повинні працювати шість днів на тиждень в офісі з навантаженням понад 80 годин, або ж звільнитися й отримати компенсацію в розмірі 9-ти зарплат.
Це рішення стало наслідком суттєвої різниці в корпоративних культурах двох компаній. Windsurf, яку нещодавно придбав Cognition, підтримувала гнучкий підхід до роботи, тоді як Cognition робить ставку на високу продуктивність і відкрито не визнає баланс між роботою та особистим життям.
Зробити вибір працівники компанії можуть до 10 серпня.
«Ми не визнаємо баланс між роботою та особистим життям. Створення майбутнього програмної інженерії — це місія, яка для нас настільки важлива, що її неможливо відокремити від приватного життя», — зазначив генеральний директор Cognition Скотт Ву в листі до співробітників.
Він також підтвердив цю позицію публічно в дописі у себе в соцмережах, зазначивши, що в Cognition панує «надзвичайно висока культура продуктивності», про яку компанія чесно інформує кандидатів.
«Ми регулярно працюємо в офісі навіть у вихідні й виконуємо свою найкращу роботу пізно ввечері. Багато хто з нас буквально живе там, де працює... і ми розуміємо, що це не підходить усім», — пише Ву.
Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше, якщо погоджуються так вкалувати для досягення високодуховних цілей - купівля нової яхти власниками компанії
Я-бы сказал, что баланс между работой и семьей - это не про США воообще. Есть частный/корпоративный бизнес, где наемный работник, фактически, полностью бесправен. Что-бы там ни говорили. Исключение - дискриминация по расовому или гендерному признаку. Если удастся доказать. По остальным вопросам - если дело касается травм на работе как-то можно чего-то добиться, но не всегда. Касательно прав - работник имеет право уволиться и имеет право получать зарплату. Тут есть некоторая ловушка - работодатель может предложить зп в год и тогда работник будет вынужден работать столько сколько от него требуют, фактически, без дополнительной оплаты. Опять-же, исключение - работа с профсоюзом (Юнион). Но большинство частных работодателей все больше и больше избавляются от юнионов, хоть это и стоит им немало денег. Еще одно исключение из данной схемы - работа на правительство и на город. Причем на линейном уровне. От звонка до звонка. Но там зарплаты - совсем не фонтан и многие вынуждены работать или с овертаймом или иметь еше одну работу. ТО есть, опять таки баланс не в пользу семьи. По Бруклину могу сказать, что есть еще одна черта работы на "русского" работодателя. В отличии от американцев, они гарантированно выжимают все соки, но при этом не хотят платить овертаймы.
Так і виходить, работа-дом -робота -дом у пересічного американця. Ось до речі наглядний огляд на "найкращого" роботодавця світу
Слава Богу, що власник "Флайманового кінозалу" ніколи не дивиться кіно в його власному кінотеатрі. І це добре: не дай Боже подивися хоча б у відео "Американцы страдают в США, ПЛОХО ВСЁ" декілька секунд на 20:03... Кинув би все на світі - впав би на коліна ти благав: "Пане akurt'e! Простіть мене, невдаху, за те, що я не вірив про зарплатню наших українців в $500К! Простіть, я більше не буду розміщувати на форуму повну дурню!"
P.S. І ще додав би: "Я навіть навчуся користуватися кнопкою DEL на клавіатурі, щоби не розміщувати на форумі гігантські копії ЧУЖИХ текстів, які ми всі читали, щоби до чужих текстів додати свої поцарапані 5 копійок...
P.P.S. перше відео ми всі бачили і вже обговорили, то пан флайман не встиг. За друге відео дякую: класні слова на 3-ій хвилині. Навіть передивлюся другий раз: ходить людина та скиглить, і скиглить... Але квартиру за 3 950 доларів на місяць в оренду бере... Ні, щоби повернутися в Хабаровськ... Хі-хі...
Витратив трохи часу щоби вдруге передивитися відео від невдахи з Сан Францисько - просто тому, що я дуже часто там був та багато ходив вулицями. Просто стало цікаво.
1. Вулиця, по якій йде автор відео - реальна глибинка міста з населенням в 800 000 людей. Я один раз пішки пройшов саме в тому районі - від Ferry Building (прибув на поромі, який проходить повз знаменитої на весь світ тюрми Алькатрас до https://maps.app.goo.gl/phYsE8voqdtWu9JQ9 і далі - до залізничної (!) станції https://maps.app.goo.gl/PBb4SwS1VB1eWSW36 звідки відїждждав на 2-рівневому поїзді в серце Силіконової долини - місто Сан Хосе. Але до такої глибинки, де ходить автор відео - не дійшов. Це щось на кшталт Осипенковського в Запоріжжі або щось на краю Києва. Єдине що радує: бідність мешканців/роботяг можна оцінити по якості автівок, припаркованих - зверніть увагу - БЕЗКОШТОВНО на вулицях міста. В центрі таке паркування безкоштовно могло бути або тільки на 2 години або на підземних паркінгах десь по 30 доларів за світовий день.
2. Рекомендую звернути увагу на розповідь з 02:40 до 03:30. І подумати: "А де це є країна, яка любить всіх підряд іноземців/біженців та кожного? Он 57 дебілів махали на стадіоні в Польщі прапорами УПА - то їх повинні любити... або два підлітка-дебіла фарбами під прапор УПА розмалювали пам"ятник в Польщі - то теж їх поляки повинні любити?
3. Сподобалося на 05:00 і далі: "Складно все... складно знайти роботу, складно заробити гроші, складно зняти кваратиру.... Я навіть не знаю, що зараз легко в США..." Я згадав старий анекдот, коли "дорогого Леоніда Ілліча Брежнєва" робітничий клас питав: "А чого це при переході від соціалізму до капіталазму так погано, що вже і їсти немає що?" Брежнєв відповідає: "Так в дорозі кормити ніхто і не обіцяв..."
4. На 06:15 взагалі класика на тему "Раніше все було краще і повезло тим, хто народився за царя Панька..."
5. Про залізниці - він не знає особливостей - то не основний вид транспорту в США з давніх часів. Залізниці там - диковинка... Приблизно як квитки на потяг в Україні... Кіра того, навіщо там між SFO та LAX залізничне сполучення, якщо є альтернативи: а) літак за ціною бургера; б) власне авто (комфорт та звички); в ) для бідних є автобус-експрес. Гадаю пузаті капіталісти в шляпах все порахували...
Я далі другий раз вирішив не передивлятися, а взагалі подивитися цікаво. Навіть рекомендую.
З приводу оренди квартири в Сан Францисько за 3 950 доларів - то дійсно є така ціна і то "стандарт". В центрі взагалі 6 500 платили НАШІ українські ІТ-ники із своєї зарплатні в 350 000 на рік... І не плакали в камізельку... Ну хочеш платити не 3 950 - орендуй щось на північ від міста - в районі Petaluma... На південь НЕ орендуй - там не дешевше 3000 доларів... На роботу будеш їхати 1, 5 години в один бік... І так наші роблять...