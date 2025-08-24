Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2919292029212922 Додано: Суб 23 сер, 2025 20:18 Shaman написав: Bolt написав: ...

Звичайно можна було піти на якись говно менеджмент чи щось подібне і получит той сраний диплом особливо не напружуючись. . Але я то вважаю

нижчеплінтусним.

На рахунок коледжів зв"язку.

В мене сусід по дачі так двох 'доньок прилаштуапв(по життю)

Львівський коледж (технікум) зв"

язку, потім на якись там курс в одеський інстмтут(чи, як він там називається), зв"язку, там собі познаходили, якихось початкуючих ІТівців, завагініли, далі життя вдалося.

А загалом в малого6-8 годин Доти іВпркраіта на добу, мотивації навчитися 0.

Тож зара буде таке продовження дитинства на 4 поки.

За кордон не вивозив бо в дружини 2га група, якщо що то виїде, як супровід. Везти, лишити там без дрнляду-загнкться. Їхати з ним?! Так меня значно дешевше йому тут соплі витирати ніж там.

Пи Си.

Добре, що дружина того не читає, а то вже навіки покинув би той чат☠️😎



Минулого року можна б ...Звичайно можна було піти на якись говно менеджмент чи щось подібне і получит той сраний диплом особливо не напружуючись. . Але я то вважаюнижчеплінтусним.На рахунок коледжів зв"язку.В мене сусід по дачі так двох 'доньок прилаштуапв(по життю)Львівський коледж (технікум) зв"язку, потім на якись там курс в одеський інстмтут(чи, як він там називається), зв"язку, там собі познаходили, якихось початкуючих ІТівців, завагініли, далі життя вдалося.А загалом в малого6-8 годин Доти іВпркраіта на добу, мотивації навчитися 0.Тож зара буде таке продовження дитинства на 4 поки.За кордон не вивозив бо в дружини 2га група, якщо що то виїде, як супровід. Везти, лишити там без дрнляду-загнкться. Їхати з ним?! Так меня значно дешевше йому тут соплі витирати ніж там.Пи Си.Добре, що дружина того не читає, а то вже навіки покинув би той чат☠️😎Минулого року можна б

я ще рік тому вам казав - може не треба на складну спеціальність, якщо математика не його. тому ваша зневага до гуманітарних спеціальностей трохи перебільшена, може там десь заховані таланти вашої дитини.



та й взагалі - може й вам треба змінити підхід? або ви утримуєте дитину, й вона вчиться, а якщо не хоче вчитися - то нагадати, що вже дорослий й далі сам, нехай шукає роботу. може з нього непоганий бармен чи діджей вийде?



про дівчат взагалі смішно. яке життя вдалося? ви статистику розлучень бачили? й наявність дитини нічого не гарантує...



якийсь у вас погляди п'ятдесятирічної давнини. й напевне частина вашої провини у відсутності бажання вчитися у дитини теж є. я ще рік тому вам казав - може не треба на складну спеціальність, якщо математика не його. тому ваша зневага до гуманітарних спеціальностей трохи перебільшена, може там десь заховані таланти вашої дитини.та й взагалі - може й вам треба змінити підхід? або ви утримуєте дитину, й вона вчиться, а якщо не хоче вчитися - то нагадати, що вже дорослий й далі сам, нехай шукає роботу. може з нього непоганий бармен чи діджей вийде?про дівчат взагалі смішно. яке життя вдалося? ви статистику розлучень бачили? й наявність дитини нічого не гарантує...якийсь у вас погляди п'ятдесятирічної давнини. й напевне частина вашої провини у відсутності бажання вчитися у дитини теж є.

Нагадав сьогодня йому, що він дорослий. Окрема поличка в холодильнику, госпрозрахунок. Отримав шваброю від дружини по голові.😏 Більше про це навіть не зікався.

Розлучення розлученням, а аліменти з Ітішної ЗП капати будуть. Нагадав сьогодня йому, що він дорослий. Окрема поличка в холодильнику, госпрозрахунок. Отримав шваброю від дружини по голові.😏 Більше про це навіть не зікався.Розлучення розлученням, а аліменти з Ітішної ЗП капати будуть. Bolt Повідомлень: 3585 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 279 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 сер, 2025 23:23 Еміграція, заробітчанство



News from Poland



Пройдуть роки - не один - а можливо 10 років - і наші письменники напишуть романи, які перевершать за змістом подвигів світові романи, написані за всі часи...



Багато там буде цікавого про військові подвиги (в мене багато знайомих саме зараз на фронті - є поранені і є контужені, а є нагороджені, і є такі, що захопили полоненого орка....)

Там буде про подвиги реальних волонтерів (в мене один приятель із сином буває майже на передку кожні 2 тижня - роздають людям коробки з гуманітарною допомогою...)

Про подвиги наших пілотів літаків... про подвиги наших керівників квадрокоптерами...



Буде роман і про те, як в роки війни навчалися українські школярі.



Герой розповіді сьогодні 2 роки провів в підвалах - така в ці роки школа: в підвалах, бомбардування та сирени. Дистанційне навчання, хай йому Грець...



Хтось опускає руки, а хтось готовий до подвигу...

Через рік навчання у підвалі хлопець зрозумів, що треба щось робити конкретне.

В результаті Програму двох останніх років пройшов за 1 рік та здав ЗНО на - важко повірити - 185 (!) балів.

Це ЗНО йому не знадобилося - тому що хлопець поїхав на навчання в Польщу. Це було в 2024 році...

Університет (видалено) в місті (видалено).

Спеціальність "Комп"ютерна графіка".

Навчання неймовірно дешеве: 2 900 євро на рік.



Але диявола приховано в дрібничках: обов"язкова умова для першокурсників - мешкати ТІЛЬКИ в гуртожитку університету. За 500 євро на місяць (!). Тільки так.

Умови як для героя Гоголя з повісті "Вій", філософа Хоми Брута: келія з білими стінами на одного, в якій - крім ліжка - немає нічого.

На поверсі немає навіть спільної кухні... Прийшлося купувати мультіварку та невеличку електричну піч... Та таємно готувати щось їсти...



Ну рік в таких умовах витримав, та зараз - на другий курс перейшов - хлопця переселили в куплену батьками квартиру...

Не хотів хлопець переселетися: в гуртожитку можливо їсти і немає що, за те тусовка за тусовкою, музика, танці, співи та дівчата шиють та співають, шиють та співають...



P.S. Випереджаючі запитання щодо квартири: про ціну я НЕ питав, бо це РОЗУМНА бабуся та РОЗУМНИЙ дідусь не читали горе-великегоре-фахівців на цьому форумі та вчасно зробили інвестиції за кордоном.

Саме зараз те, про що особисто я писав з квітня 2018 року - і за що на мене вилили реальні тони свого гною та бруду десяток вдарених по голові - я рекомендував мати "запасний аеродром" для себе, коханого, для родини, коханої, для дітей, коханих - і спрацювало...

Вчасно спрацювало...

Саме зараз і саме вчасно...



Ледве не забув: а де ж подвиг?

А ось де: викладачі університету в Польщі ставлять нашого українця - на днях виповнилося 18 років - як приклад іншим студентам тим, як він " ГАРНО та чудово вивчив польську мову в польській школі ": говОрить з акцентом, але дуже правильно... і говорить без помилок та скоро... Не нехтує можливістю вийти до дошки або прийняти участь в семінарі або колоквіумі...



Мовчить хлопець, що вивчив польську мову у підвалі в Україні... І без всяких репетиторів...

Під бомабами та ракетами... Востаннє редагувалось akurt в Суб 23 сер, 2025 23:39, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11190 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4009 раз. Подякували: 1455 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 сер, 2025 23:47 Додам про вибір країни навчання та міста в цій країні.

Все було обумовлено саме інвестицією попередніх років.

Хто знав, що буде війна? Ніхто.

А інвестиція знала… Востаннє редагувалось akurt в Нед 24 сер, 2025 06:12, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 11190 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4009 раз. Подякували: 1455 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 сер, 2025 23:50 Bolt написав: Shaman написав: я ще рік тому вам казав - може не треба на складну спеціальність, якщо математика не його. тому ваша зневага до гуманітарних спеціальностей трохи перебільшена, може там десь заховані таланти вашої дитини.



та й взагалі - може й вам треба змінити підхід? або ви утримуєте дитину, й вона вчиться, а якщо не хоче вчитися - то нагадати, що вже дорослий й далі сам, нехай шукає роботу. може з нього непоганий бармен чи діджей вийде?



про дівчат взагалі смішно. яке життя вдалося? ви статистику розлучень бачили? й наявність дитини нічого не гарантує...



якийсь у вас погляди п'ятдесятирічної давнини. й напевне частина вашої провини у відсутності бажання вчитися у дитини теж є. я ще рік тому вам казав - може не треба на складну спеціальність, якщо математика не його. тому ваша зневага до гуманітарних спеціальностей трохи перебільшена, може там десь заховані таланти вашої дитини.та й взагалі - може й вам треба змінити підхід? або ви утримуєте дитину, й вона вчиться, а якщо не хоче вчитися - то нагадати, що вже дорослий й далі сам, нехай шукає роботу. може з нього непоганий бармен чи діджей вийде?про дівчат взагалі смішно. яке життя вдалося? ви статистику розлучень бачили? й наявність дитини нічого не гарантує...якийсь у вас погляди п'ятдесятирічної давнини. й напевне частина вашої провини у відсутності бажання вчитися у дитини теж є.

Нагадав сьогодня йому, що він дорослий. Окрема поличка в холодильнику, госпрозрахунок. Отримав шваброю від дружини по голові.😏 Більше про це навіть не зікався.

Розлучення розлученням, а аліменти з Ітішної ЗП капати будуть. Нагадав сьогодня йому, що він дорослий. Окрема поличка в холодильнику, госпрозрахунок. Отримав шваброю від дружини по голові.😏 Більше про це навіть не зікався.Розлучення розлученням, а аліменти з Ітішної ЗП капати будуть.

Bolt, поки ще в нас стара Україна. яка зп ІТшника? Гетьманцев недавно жалівся, що все одно ФОПи працюють. чи з ФОП теж утримують аліменти?



дружині можна запропонувати, якщо так хоче, самостійно утримувати дорослого синочка - але перед тим каску одягніть , поки ще в нас стара Україна. яка зп ІТшника? Гетьманцев недавно жалівся, що все одно ФОПи працюють. чи з ФОП теж утримують аліменти?дружині можна запропонувати, якщо так хоче, самостійно утримувати дорослого синочка - але перед тим каску одягніть Shaman

Повідомлень: 9473 З нами з: 29.09.19 Подякував: 775 раз. Подякували: 1642 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 сер, 2025 11:41 Еміграйція, заробітчанство



News from Canada



Час розставляє все на свої місця та вдало і впевнено сортує людей на успішних працьовитих та неуспішних, які скиглять... і у яких не все виходить в житті, як хотілося б...



У найдорожчому місці Канади - це на заході - місто Ванкувер - впевненно іде вперед та піднімається все вище та вище наш українець Андрій, який веде один з найпопулярніших каналів https://www.youtube.com/watch?v=zXbLEi9QJ60



Ну були важкі періоди, коли не виходило заробити на життя, коли весь час - місяцями - був у "мінусах"... але пройшло 2 чи 3 роки - і ось вже не тілько новеньке авто, а й переїхав на нову квартиру... а взагалі вже змінив не менше трьох...



Вже 3 000 000 переглядів у іншого нашого українця... останнє відео - скільки він заробляє за рік...

Ну, вийшов на рівень у 80 000 доларів - це реально круто... До речі ще рік тому купив собі в кредит будинок...

https://www.youtube.com/watch?v=yeDo8grtc_4



Вчора говорив з нашою українкою пані Аріною... Вона була останні місяці у Ванкувері із сином - молодий хлопець, який закінчив в Одесі "мореходку". Останні роки жили в Анталії.

Мені здалося, що мати повертається в Туреччину, а син залишається в Канаді.

Спитав.

Ні: вони вдвох залишаються в Канаді... Мама приїде восени в Анталію, щоби повністю заврешити всі справи з майном - в тому числі з улюбленими котиками, яких набралася майже як курка блох... а тепер велика проблема.

Ну ось, спитав про сина - можливо вже пішов в море...

- Ні... в море не пішов... У сина все відмінно слава Богу 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 працює тут же, barista...



Ну, бариста так бариста... мабуть, і так можливо... News from CanadaЧас розставляє все на свої місця та вдало і впевнено сортує людей на успішних працьовитих та неуспішних, які скиглять... і у яких не все виходить в житті, як хотілося б...У найдорожчому місці Канади - це на заході - місто Ванкувер - впевненно іде вперед та піднімається все вище та вище наш українець Андрій, який веде один з найпопулярніших каналівНу були важкі періоди, коли не виходило заробити на життя, коли весь час - місяцями - був у "мінусах"... але пройшло 2 чи 3 роки - і ось вже не тілько новеньке авто, а й переїхав на нову квартиру... а взагалі вже змінив не менше трьох...Вже 3 000 000 переглядів у іншого нашого українця... останнє відео - скільки він заробляє за рік...Ну, вийшов на рівень у 80 000 доларів - це реально круто... До речі ще рік тому купив собі в кредит будинок...Вчора говорив з нашою українкою пані Аріною... Вона була останні місяці у Ванкувері із сином - молодий хлопець, який закінчив в Одесі "мореходку". Останні роки жили в Анталії.Мені здалося, що мати повертається в Туреччину, а син залишається в Канаді.Спитав.Ні: вони вдвох залишаються в Канаді... Мама приїде восени в Анталію, щоби повністю заврешити всі справи з майном - в тому числі з улюбленими котиками, яких набралася майже як курка блох... а тепер велика проблема.Ну ось, спитав про сина - можливо вже пішов в море...- Ні... в море не пішов... У сина все відмінно слава Богу 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Ну, бариста так бариста... мабуть, і так можливо... akurt

Повідомлень: 11190 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4009 раз. Подякували: 1455 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 сер, 2025 12:03 BIGor написав: akurt написав: Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність «Маркетинг». Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність

Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати? Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати?

а як же різні тарегетологи для налашутвання реклами в соц мережах типу інста\фесбук та гугл і тому подібні усілякі налаштування реклами в інтернетах. Ви думаєет що ви шукаєте самі коли щось купуєте в інтернеті , вже років 20 як словосполучення " я знайшов в інтеренеті ваш товар " не актуальне , актуально так "ми заплатили 5-500 грн за те щоб ви зайшли на наш товар в інтернеті " а як же різні тарегетологи для налашутвання реклами в соц мережах типу інста\фесбук та гугл і тому подібні усілякі налаштування реклами в інтернетах. Ви думаєет що ви шукаєте самі коли щось купуєте в інтернеті , вже років 20 як словосполучення " я знайшов в інтеренеті ваш товар " не актуальне , актуально так "ми заплатили 5-500 грн за те щоб ви зайшли на наш товар в інтернеті " yama Повідомлень: 5319 З нами з: 12.08.17 Подякував: 9224 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 сер, 2025 18:36 yama написав: BIGor написав: akurt написав: Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність «Маркетинг». Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність

Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати? Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати?

а як же різні тарегетологи для налашутвання реклами в соц мережах типу інста\фесбук та гугл і тому подібні усілякі налаштування реклами в інтернетах. Ви думаєет що ви шукаєте самі коли щось купуєте в інтернеті , вже років 20 як словосполучення " я знайшов в інтеренеті ваш товар " не актуальне , актуально так "ми заплатили 5-500 грн за те щоб ви зайшли на наш товар в інтернеті " а як же різні тарегетологи для налашутвання реклами в соц мережах типу інста\фесбук та гугл і тому подібні усілякі налаштування реклами в інтернетах. Ви думаєет що ви шукаєте самі коли щось купуєте в інтернеті , вже років 20 як словосполучення " я знайшов в інтеренеті ваш товар " не актуальне , актуально так "ми заплатили 5-500 грн за те щоб ви зайшли на наш товар в інтернеті "

Скажіть чесно - Ви самі часто купляєте з інстаграма/фейсбука ? Чи варте 5 років навчання людини в ВНЗ відповіді - "цена в лічку"? Так, СММ може підходить до визначення маркетолога - спеціаліст з розширення ринків збуту - але не для навчання 5 років. Чи давайте інший приклад - чи нанятий студент який роздає рекламні листовки під метро - являється маркетологом? Скажіть чесно - Ви самі часто купляєте з інстаграма/фейсбука? Чи варте 5 років навчання людини в ВНЗ відповіді - "цена в лічку"? Так, СММ може підходить до визначення маркетолога - спеціаліст з розширення ринків збуту - але не для навчання 5 років. Чи давайте інший приклад - чи нанятий студент який роздає рекламні листовки під метро - являється маркетологом? BIGor

Повідомлень: 10107 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1463 раз. Подякували: 1866 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 сер, 2025 19:18 Борьба с мигрантами

https://www.youtube.com/shorts/6do2huFXVq4 Интересно, это восприятие нашего человека или во всем мире применяется такая грязная пропаганда на трагедиях? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8713 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6470 раз. Подякували: 21619 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 сер, 2025 21:09 Bolt написав: Зара на магістратуру поступає.

А куди ще відправити вчитися дівчинку з пурєдної родини, в якої фігово з математикою. Добре, що того року, ще ЗНО з математики було не обов"язковим. Зара на магістратуру поступає.А куди ще відправити вчитися дівчинку з пурєдної родини, в якої фігово з математикою. Добре, що того року, ще ЗНО з математики було не обов"язковим.

На касу в атб.

Переконання, що дитині тре получить диплом ВНЗ будь-якою ціною - хибно нав'язана. Хай сі заробля простою роботою, а вже компютор порахує здачу правильно. На касу в атб.Переконання, що дитині тре получить диплом ВНЗ будь-якою ціною - хибно нав'язана. Хай сі заробля простою роботою, а вже компютор порахує здачу правильно. won Повідомлень: 114 З нами з: 15.05.24 Подякував: 251 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2919292029212922 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless