Отак радієш-радієш, що дитина вступила на навчання в університет Франції, а глянув в календар: скоро початок навчального року. Треба ж десь жити… Береш в руки «піонерський горн» - дуєш в нього: «Люди! Допоможіть вирішити питання з квартирою в оренду!» А у відповідь від наших українців: «Житло краще шукати напряму через господарів чи людей, що вже зняли і шукають собі сусідів в квартиру (colocataire). Обережно, є багато шахраїв!
Для агенцій потрібно мати солідне досьє, де офіційна зарплата в три рази більше, чим орендна плата плюс гаранта з високою зарплатою, який зможе заплатити за вас борг, в разі несплати. Там на одну квартиру до десятка чи два кандидатур.
Зараз криза житла в Франції , бажаючих зняти більше, чим пропозицій.»
Трохи легше тому, хто мислив стратегічно: Завтра зі Львова на Польшу виїжджають дідусь та бабуся того студента, що вчиться в Познані - на авто - привезуть онуку купу смаколиків в ту квартиру, де буде жити студент другого курсу, а квартиру купили дідусь та бабуся ЗАВЧАСНО, а з Польщі поїдуть ДО СЕБЕ В ІСПАНІЮ, де на їх чекає квартира, куплена років 7 тому за 170 000€. Це невеличке курортне місто Calp - неподалік від міста Бенідорм. Місто невеличке, а ціни «величкі» - приватна оселі стартує щ ціни в 400 000€. Ну це для бідноти. Сказали, що у віллах по 1 000 000€ живуть - ви думаєте хто? Вгадали: українці…
Спочатку смаколики відберуть польскі митники бо"nie wolno", дадуть мандата 200 зл. А в Іспанії виявиться, що на їх віллі живуть окупаси. 😎
Смаколики бувають різні. Наприклад, в літрову банку з-під огірків купюрами по 100€ можна напхати 80 000€… (Жартую) Пані зі Львова, яка збирається в Польшу, вчора сказала, що в попередній раз польський жовнір спитав: "Czy pani idzie do pracy?"
Пані гучно сміялася. Українці - веселі люди…
Я зараз з нею спілкуюся - сказала, що скоро теж буде на пляжі - від її помешкання в місті Calp до моря всього 300 м.
З цікавого: її подружка купила будинок не на морі а в 60 км до моря. Якось досить дешево (ціну говорила, я не запамʼятав). Так ось, у того будинка в 60 км до моря є сад площею 1 га. Сад в грецьких горіхах. Так там врожай такий, що вона наймає працівників на збирання. Мої приятелі сказали, що получилося так: купили нерухомість і на додачу - бізнес…
akurt написав:«Люди! Допоможіть вирішити питання з квартирою в оренду!» А у відповідь від наших українців: «Житло краще шукати напряму через господарів чи людей, що вже зняли і шукають собі сусідів в квартиру (colocataire). Для агенцій потрібно мати солідне досьє, де офіційна зарплата в три рази більше, чим орендна плата плюс гаранта з високою зарплатою, який зможе заплатити за вас борг, в разі несплати. Там на одну квартиру до десятка чи два кандидатур. Зараз криза житла в Франції , бажаючих зняти більше, чим пропозицій.»
akurt написав:Передам вашу пораду мамі тієї студентки. Наразі наші українці таке ще порадили: «Збираєтеся солідне досье та йдете ногами у всі агентства що знайдете в google. + дивіться на сайті leboncoin . Це проблема не житла, а вашого досье.»
Як би дивно воно не звучало, але раджу дивитись на Facebook Marketplace. Дос`є, я так зрозумів, в даному випадку практично немає. Агенції, або власнику головне шо? Шоби все вчасно сплачувалось, ніхто з сусідів не скаржився. Перше вирішить страховка. Бо шо вона надасть, офіційну роботу на території Франції? Можливо якійсь страховий депозит місяці за 3 оплати. Друге, з сусідами не конфліктувать, бажано драстє/досвідос. Дорогу додому/назад на якісь вихідні, хай планує завчасно. Квиток на літак в якійсь Будапешт, Варшаву, а нє пілячіть з нашими перевізниками. PS: Можливо в універсітета є власна общага, хай туди спробують.
В мене невеличке враження, що українців почнуть цуратися не тільки поляки, які відсьогодні включили «червоне світло» українцям по багатьом напрямкам…
Все - як говорив професор Преображенський від «розрухи», яка є в головах…
Заценіть новину дня. Серед українців Франції сьогодні розповсюджено оголошення від пана Сергія, він походженням взагалі-то з славетної Тернівки, але останні роки мешкав в Запоріжжі. Текст від пана Сергія: «Вітаємо всіх!!! Їдемо до Парижа назавжди!!! Потребуємо квартиру з паркуванням на тривалий термін, якщо хтось може — допоможіть, будь ласка, зняти! Будемо в Парижі 25 серпня. 2 особи. До 1100€.»
Ну, текст солідний. Українською.
А тепер подивіться хто це і чому саме в Париж. Фрагмент 1:
Цікаво, що всі тексти, підписані цим іменем, які можна знайти в мережі, написані російською. А тут бач, знадобилася в Парижі і українська…
Фрагмент 2:
Слід розуміти, в Запоріжжі з усіх бабусь диявола вже вигнав. Прибуває завтра із Німеччини на власному авто марки Tesla. Антидиявольська.
Paris та парижани! Всім приготуватися! Пастор іде! Дияволи! Ховайтеся!