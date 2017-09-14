ЛАД написав:Подобаються. Но проблему не решают. Почему, думаю, вы при желании поймёте сами, расписывать лень. Своих предложений нет, массовая мобилизация всегда и везде осуществлялась силовыми методами, но это возможно, когда подавляющее большинство согласно. Если сопротивление мобилизации слишком велико и ширнармассы не хотят защищать родину с оружием в руках, то остаётся пытаться заключить мир. Возможно, на любых условиях.
Ви самі прекрасно відповіли на своє ж питання. Не розумію навіщо це питання задавати мені(і загалом на форумі).
Тут є тільки такий нюансик. А обов'язково чекати щоб стало "сопротивление мобилизации слишком велико" для заключення миру? Бо для мене це виглядає приблизно так: "Я регулярно б'ю свою дружину. Але останнім часом вона задумує подати на мене заяву або взагалі розвестись. Напевно перестану її бити."
andrijk777 написав:-Тому що путін не спланував операцію належним чином і був не готовий до повноцінного опору.
ви самі собі суперечите (я до речі вам не тикав і дурнем не обзивав) - ми не готувались до повноцінного опору, але опір був - путін не готувався до повноцінного опору, але помилився, значить його хтось обманув (може заяви про шашлики?) - якщо ніхто не готувався, то чому путін програв битву за київ?
Нічого я не суперечу сам собі. Не треба звалювати все в одну купу. В різні проміжки часу було по-різному. 2019-22.02.2022 - ми(влада) не готувалась до нападу, точніше готувалась дуже слабо. 22.02.2022 - початок березня 2022 - було втрачено десь 20% території України. Тобто грандіозний провал фронту. Наслідок "передвоєнної підготовки". від 22.02.2022 - до народу і до влади "дійшло" що це реальна війна і пішов опір. Пішла організація війська, мобілізаця і т.д. Битва за Київ була виграна у кінці березня - початок квітня. Тобто після місяця підготовки.
"2019-22.02.2022 - ми(влада) не готувалась до нападу, точніше готувалась дуже слабо" - примерно так же, как и до 2019.
логіка 73% Если сопротивление мобилизации слишком велико и ширнармассы не хотят защищать родину с оружием в руках, то остаётся пытаться заключить мир. Возможно, на любых условиях.
а, провести, як пропонують, мобілізацію, без зашкварів: "так не можливо, а як і накше, ми не знаєм, але кращих чим ми не було, нема і не буде"
ЛАД написав:"2019-22.02.2022 - ми(влада) не готувалась до нападу, точніше готувалась дуже слабо" - примерно так же, как и до 2019.
Вірно. Але до 2019 нас не попереджали про можливу повномасштабну агресію РФ. А з весни 2021 - були очевидні кроки РФ в підготовці цієї агресії. А за 3 місяці до війни нас відкрито попередили. 3 місяці - це дуже багато і точно достатньо для підготовки до агресії.
andrijk777 написав:........... Ви самі прекрасно відповіли на своє ж питання. Не розумію навіщо це питання задавати мені(і загалом на форумі).
Тут регулярно рассказывают, что существуют какие-то чудодейственные методы добровольной мобилизации. Всё надеюсь услышать.
Не так. Если помните, в 2022 - первом полугодии 2023 проблем с мобилизацией не было. Начали появляться во 2-й половине 2023 и быстро усиливаться. Связано, по-моему, в первую очередь, с исчерпанием ресурса людей, согласных мобилизоваться без сопротивления. Если пользоваться вашим примером, то это значит: "Жил я с женой дружно, делали всё вместе, а потом она начала отлынивать. Попробовал бить, но плохо помогает. Не знаю, что делать".
flyman написав:а, провести, як пропонують, мобілізацію, без зашкварів: "так не можливо, а як і накше, ми не знаєм, але кращих чим ми не було, нема і не буде"
По десятому колу... Неможливо провести мобілізацію без зашкварів!!! Ця влада вже не зможе це зробити. Все, забуть. Це прям очевидно-очевидно. Причому чим дальше - тим буде гірше. Це також очевидно. Скільки можна це питання обговорювати?
whois2010 написав:Більше тюрем замість витрат на оборону
Комітет розгляне законопроект про заборону судам призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору наказу командира. Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець ніс лише реальне покарання у вигляді в’язниці від 5 до 10 років – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк
З 2022 року по липень 2025 року в Україні відкрили більш як 200 тисяч справ за самовільне залишення частини і більше ніж 50 тисяч справ за дезертирство. Такі дані надав Офіс генерального прокурора
Куди їх всіх саджати будуть? Треба зілінському і талановитим менеджерам підказати: газові камери та фабрики по спалюванню гречкосіїв
По цьому моменту є дуже багато питань: а) брєдовість самої конструкції "заборонити судам" б) про таку дурницю як розділення гілок влади не хочеться й писати. Можна взагалі судам заборонити виносити виправдальні вироки в принципі, або відмінити призумцію невинуватості по досягненню 16 років. А чому ні? Трускавецькі менеджери продовжують гвалтувати конституцію, підминаючи все під себе, але такі як песікот "нову держ. політику по митивам 1984", небачать.
_hunter написав:А штрафы "за нарушение учета" сейчас куда приходят? -- подозреваю, что и эту проблему будут решать ровно так же... Ну и не забываем:
штрафи чьотко приходять в Резерв+ і навіть є можливість здається оплатити 50% замість повного.
Зустрів знайомого. Каже, що одразу оновив дані в Резерв+. Все було норм. Але нещодавно раптом з'явилося - "в розшуку" (чи як там). Йти розбиратися що-чому і хто (може випадково))) отаке зробив або само(( зробилось, не хоче. Мабуть отримає штраф.
он офицер(запаса) или нет? Возраст? Мне знакомый тцкун как то сказал в начале этих резервов-оберигов, что при загрузке этих приложений автоматом на какой то день приходит "розшук" если ты в дефицитной группе по возрасту(80й г.р. и младше) и не имеешь вообще никакого отношения к армии и не служил(чистый лист бумаги из которого самураи в учебке делают оригами-ВУС100)
ЛАД написав:1. Нетаньяху не диктатор и не может осуществлять свои "мечты" (если даже это правда) без согласия народа и кнессета. Такого согласия нет. 2. По вашей 2-й ссылке читаем:
Термин «Великий Израиль» стал использоваться после Шестидневной войны в июне 1967 года для обозначения Израиля и только что завоеванных им территорий — Восточного Иерусалима, Западного берега, сектора Газа, Синайского полуострова и Голанских высот.
Египетского тут Синайский полуостров и сектор Газа. Синай был возвращён Египту в результате египетско-израильского мирного договора 1979 года и я ни разу не слышал о желании пересмотреть этот договор со стороны Израиля. Против него активно протестовали многие арабские страны и СССР (это понятно - ослаблялось влияние Союза на Ближнем Востоке). Что касается сектора Газа, не вижу большого желания Египта вернуть его под свой контроль.
Голанские высоты принадлежали Сирии - комментировать не буду, надеюсь, сами понимаете.
Западный берег реки Иордан (и Восточный Иерусалим) захвачен Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года у Иордании, которая в свою очередь незаконно захватила его в ходе Арабо-израильской войны 1947—1949 годов и аннексировала в 1950 году. Израильско-иорданский мирный договор был заключён в 1994 году.
Ведутся активные работы по нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией. Это было сильно осложнено событиями 7 октября 2023 года.
В 2020 нормализованы отношения с ОАЭ, Бахрейном и Марокко.
О территориальных проблемах Израиля с Кувейтом, Ливаном, Ираком, Турцией ничего не знаю. Буду благодарен, если вы расскажете. Насколько знаю, у Израиля с Кувейтом, Ираком и Турцией даже нет общей границы.
3. Что за карта приведена в вашей первой ссылке, не знаю. Но хочу напомнить, что даже на нашем форуме как-то выкладывали какую-то фейковую "карту Великой Украины" в границах, в которых она никогда не существовала.
"Меньше читайте советские газеты".
Скажите, например, такая партия как «Религиозный Сионизм», часть народа и кнессета ? Вспоминаю как в марте ее лидер Бецалель Смотрич стал участником дипломатического скандала на мероприятии в Париже. На трибуне, с которой он выступал , была изображена карта Великого Израиля. МИД Иордании не знаком с точкой зрения ЛАДа (возможно до сих пор читает советские газеты), поэтому выступил с осуждением. Действия Смотрича были расценены как «подстрекательство, нарушение международных норм и мирного договора. С осуждением выступления Смотрича также выступил МИД Франции. Хотя, со слов ЛАДА, Нетаниягу не может осуществлять свои "мечты", реакция официальных кругов арабского мира была крайне резкой. С чего бы это ?
Арабская и исламская коалиция из 31 страны вместе с Лигой арабских государств резко осудила заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который в интервью телеканалу i24NEWS подтвердил свою поддержку концепции «Великого Израиля». https://detaly.co.il/arabskie-i-musulma ... m-izraile/