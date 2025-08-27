Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2926292729282929 Додано: Сер 27 сер, 2025 18:22 slonomag написав: Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть. Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть.



В США сейчас 7-8% мортгидж, депо в районе 4% +\-.

Одно время думал что-то купить с прицелом на аренду тоже, но взвесив все плюсы и минусы решил что оно того не стоит.

Прошло уже чуть больше года на стокмаркете и даже учитывая сколько ошибок сделал, понял, что депо - совсем не интересно.

С недвигой там основной заработок - купить в мортгидж с минимальным взносом, сдавать и чтобы арендаторы оплачивали мортгидж. Так сейчас оно не работает совсем. В НЙ то, что стоит в аренде 2-2,5 куе, в мортгидж при 20% даунпейменте около 3 куе. При всем геморе и рисках. Плюс амортизация. Да, там естт еще бухгалтерские возможности списывать %% с налогооблагаемой базы, но тоже с ограничением. В США сейчас 7-8% мортгидж, депо в районе 4% +\-.Одно время думал что-то купить с прицелом на аренду тоже, но взвесив все плюсы и минусы решил что оно того не стоит.Прошло уже чуть больше года на стокмаркете и даже учитывая сколько ошибок сделал, понял, что депо - совсем не интересно.С недвигой там основной заработок - купить в мортгидж с минимальным взносом, сдавать и чтобы арендаторы оплачивали мортгидж. Так сейчас оно не работает совсем. В НЙ то, что стоит в аренде 2-2,5 куе, в мортгидж при 20% даунпейменте около 3 куе. При всем геморе и рисках. Плюс амортизация. Да, там естт еще бухгалтерские возможности списывать %% с налогооблагаемой базы, но тоже с ограничением. rjkz

Повідомлень: 17722 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8665 раз. Подякували: 5482 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 сер, 2025 18:55 Сибарит написав: rjkz написав: Таки да, он в суде дает показания через переводчика и сказали, что выдача прав без всяких доков - распространенная практика в Калифорнии и Вашингтон-стейт. Таки да, он в суде дает показания через переводчика и сказали, что выдача прав без всяких доков - распространенная практика в Калифорнии и Вашингтон-стейт.

Насколько я знаю, среди водителей эти штаты не считаются самыми легкими для получения CDL. Более того, некоторые с этой целью "временно переселяются" в ту самую Флориду. Поменять CDL на местные потом легче.

Мне это видится дежурным наездом на демократические штаты.

Или опять тема выдачи CDL подменяется темой выдачи обычных прав.



Я далек от восхищения демократами, но ради справедливости должен заметить, что дальнобойщики работают и зарабатывают, а демократы заботятся совсем не о таких. Насколько я знаю, среди водителей эти штаты не считаются самыми легкими для получения CDL. Более того, некоторые с этой целью "временно переселяются" в ту самую Флориду. Поменять CDL на местные потом легче.Мне это видится дежурным наездом на демократические штаты.Или опять тема выдачи CDL подменяется темой выдачи обычных прав.Я далек от восхищения демократами, но ради справедливости должен заметить, что дальнобойщики работают и зарабатывают, а демократы заботятся совсем не о таких.



Я не силен в теме дальнобоя - "за что купил, за то продал".

На траках зарабатывают именно иммигранты по 1099. Недавно с одним бывшим уже разговаривал (он не совсем тракист, на Ф350 с прицепом работал), в "русском" бизнесе, 40% от гросса, сам чинит на трассе, спал по 3,5-4 часа в сутки.

Американцы на даблюту, с бенефитами. Не густо - 6-8 куе в месяц.

"Наши" по 1099 до 20 куе имеют, но на износ работают.

Так что я не знаю как к ним демократы относятся. Тут скорей то, что траки - это самый быстрый способ для ньюкамеров начать зарабатывать по американски нормальные деньги. Речь не о ситуации на моменте, сейчас у них у всех ж)па.

Да, так вот, демократы любят иммигрантов - это их избиратель. Но тракеры-американцы - электорат респов большей частью. Это в среднем жители центральных штатов, где на месте работы не очень. На побережьях больше иммигрантов, чтот и понятно. Я не силен в теме дальнобоя - "за что купил, за то продал".На траках зарабатывают именно иммигранты по 1099. Недавно с одним бывшим уже разговаривал (он не совсем тракист, на Ф350 с прицепом работал), в "русском" бизнесе, 40% от гросса, сам чинит на трассе, спал по 3,5-4 часа в сутки.Американцы на даблюту, с бенефитами. Не густо - 6-8 куе в месяц."Наши" по 1099 до 20 куе имеют, но на износ работают.Так что я не знаю как к ним демократы относятся. Тут скорей то, что траки - это самый быстрый способ для ньюкамеров начать зарабатывать по американски нормальные деньги. Речь не о ситуации на моменте, сейчас у них у всех ж)па.Да, так вот, демократы любят иммигрантов - это их избиратель. Но тракеры-американцы - электорат респов большей частью. Это в среднем жители центральных штатов, где на месте работы не очень. На побережьях больше иммигрантов, чтот и понятно. rjkz

Повідомлень: 17722 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8665 раз. Подякували: 5482 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 сер, 2025 19:33 flyman написав: akurt написав: Панове змусили подивитися, яка практика іпотеки у Франції.

Візьмемо МІНІМАЛЬНУ ціну на садибу в 240 000 євро.

Арифметика тут така:

- ціна квадратного метра мінімум 1690 євро за кв.м.

- присадибна ділянка може бути від 3 до 100 соток землі;

- оплата нотаріусу за всі операції купівлі продажу (сплачує Покупець): 19 200 євро;

(Le montant estimé est donné à titre indicatif. Les frais de notaire représentent environ 8% du prix pour les biens anciens et 3% du prix pour les biens neufs.)

- повна ціна для Покупця (ріелтору він нічого не платить взагалі - то справа відносин між продавцем та ріелтором): 259 200 євро;

- величина кредиту: 240 000 євро;

- перший внесок 20% або 48 000 євро;

- термін іпотеки: 20 років (максимальний 25 років);

- сума позики: 211 200 євро;

- відсоткова ставка: 3,4 відсотка;

- ціна кредиту: 80 160 євро;

- Mensualités (щомісячні платежі): 1 214 € / mois*



Для довідки: у Франції це - мінімалка. Таку зарплатню отримують - як правило - наші українці, які працюють у Франції. Українські студенти отримують стипендію 700 євро. Панове змусили подивитися, яка практика іпотеки у Франції.Візьмемо МІНІМАЛЬНУ ціну на садибу в 240 000 євро.Арифметика тут така:- ціна квадратного метра мінімум 1690 євро за кв.м.- присадибна ділянка може бути від 3 до 100 соток землі;- оплата нотаріусу за всі операції купівлі продажу (сплачує Покупець): 19 200 євро;(Le montant estimé est donné à titre indicatif. Les frais de notaire représentent environ 8% du prix pour les biens anciens et 3% du prix pour les biens neufs.)- повна ціна для Покупця (ріелтору він нічого не платить взагалі - то справа відносин між продавцем та ріелтором):євро;- величина кредиту: 240 000 євро;- перший внесок 20% або 48 000 євро;- термін іпотеки: 20 років (максимальний 25 років);- сума позики: 211 200 євро;- відсоткова ставка:відсотка;- ціна кредиту: 80 160 євро;- Mensualités (щомісячні платежі):Для довідки: у Франції це - мінімалка. Таку зарплатню отримують - як правило - наші українці, які працюють у Франції. Українські студенти отримують стипендію 700 євро.

а яка гуманітарка від Франції біженцю-переселенцю акурту від страшного турецького режиму? а яка гуманітарка від Франції біженцю-переселенцю акурту від страшного турецького режиму?

Кстати - да

Чего это младший брат наших двух 5%-х львовско-ривненських штурмовиков-шаурмиков поехал с прекрасной Эрдогании в полуарабскую южную Францию за круасанами.

Забыл про защиту прелести во Львиве от залития паркета новыми бурятскими арендаторами(а то и владельцами)

Кто то писал тут что жабоеды по полторы тысячи на беженца(белого) платят. Минималку. Только подтверди что украинец и бежал от ФАБов. Правда? Кстати - даЧего это младший брат наших двух 5%-х львовско-ривненських штурмовиков-шаурмиков поехал с прекрасной Эрдогании в полуарабскую южную Францию за круасанами.Забыл про защиту прелести во Львиве от залития паркета новыми бурятскими арендаторами(а то и владельцами)Кто то писал тут что жабоеды по полторы тысячи на беженца(белого) платят. Минималку. Только подтверди что украинец и бежал от ФАБов. Правда? барабашов

Повідомлень: 5323 З нами з: 16.06.15 Подякував: 293 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 сер, 2025 19:44

Так хоче чужих грошей, що злигався з філіппінським нареченим...

І це замість того, щоби ретельно молитися на цьому тижні:



Відомо ж: Молитва - одна з основ світу. «Що робити людині, щоб стати мудрою, багатою, щоб у неї народився син? — Нехай просить милості у Того, кому належить усе: мудрість, багатство, діти», — навчають барабашова мудреці Талмуду в Трактаті Ніда, 70а.

Але не слухає своїх мудреців наш сумний барабашов... шастає по всіх гілках форуму та просить копійчину то там, то сям, то знову там і знову сям...

Я би дав нещасному якось монету, але по середах ображеним не подаю... О! Клас! Ще один красень, обділений долею, вирішив помацати мій шкіряний гаманець чорного кольору, куплений мабуть років 25 тому...Так хоче, що злигався з філіппінським нареченим...І це замість того, щоби ретельно молитися на цьому тижні:Відомо ж: Молитва - одна з основ світу. «, щоб у неї народився син? — Нехай просить милості у Того, кому належить усе: мудрість, багатство, діти», — навчаютьмудреці Талмуду в Трактаті Ніда, 70а.Але не слухає своїх мудреців наш сумний... шастає по всіх гілках форуму та просить копійчину то там, то сям, то знову там і знову сям...Я би дав нещасному якось монету, але по середах ображеним не подаю... Востаннє редагувалось akurt в Сер 27 сер, 2025 21:36, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11204 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4009 раз. Подякували: 1456 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 сер, 2025 21:31 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: На траках зарабатывают именно иммигранты по 1099. Недавно с одним бывшим уже разговаривал (он не совсем тракист, на Ф350 с прицепом работал), в "русском" бизнесе, 40% от гросса, сам чинит на трассе, спал по 3,5-4 часа в сутки. На траках зарабатывают именно иммигранты по 1099. Недавно с одним бывшим уже разговаривал (он не совсем тракист, на Ф350 с прицепом работал), в "русском" бизнесе, 40% от гросса, сам чинит на трассе, спал по 3,5-4 часа в сутки.

Это немножко другая тема.

Вот именно работа на мелких грузовиках с обычными правами, в основном, удел тех, кто по каким-то причинам не может или не хочет получить CDL.

На SEMI-траках водители работают по логбукам, которые строго контролируются.

И чинит самостоятельно мало кто, разве что оунеры на старой технике.

В продолжение темы, взгляд бывшего полицейского:



Позволю себе процитировать один комментарий:

Удивительно, штат с самым простым получением CDL выдумывает какие-то небылицы.... В Калифорнии одни из самых строгих экзаменов на СДЛ, в отличие от Флориды, куда все едут сдавать

Ну и немного экономики от себя.

Флорида - штат пенсионеров и отдыхающих. Там потребление значительно превышает производство. Соответственно, и грузов во Флориду значительно больше, чем из Флориды. Беря туда груз, компания должна быть готова к тому, что выходить в соседние штаты придется порожняком или за копейки. Соответственно, и стоят перевозки во Флориду значительно больше, чем в среднем по рынку. Если возникнет еще и дефицит водителей, которым не страшно туда ехать (вспоминаем, что работают, в основном, иммигранты), цены вообще взлетят до небес. Если не одумаются, Флорида очень скоро рискует обогнать Калифорнию по стоимости проживания.



Вдогонку подкатила веселуха:

https://www.youtube.com/shorts/eUKmuvz1VJo Это немножко другая тема.Вот именно работа на мелких грузовиках с обычными правами, в основном, удел тех, кто по каким-то причинам не может или не хочет получить CDL.На SEMI-траках водители работают по логбукам, которые строго контролируются.И чинит самостоятельно мало кто, разве что оунеры на старой технике.В продолжение темы, взгляд бывшего полицейского:Позволю себе процитировать один комментарий:Ну и немного экономики от себя.Флорида - штат пенсионеров и отдыхающих. Там потребление значительно превышает производство. Соответственно, и грузов во Флориду значительно больше, чем из Флориды. Беря туда груз, компания должна быть готова к тому, что выходить в соседние штаты придется порожняком или за копейки. Соответственно, и стоят перевозки во Флориду значительно больше, чем в среднем по рынку. Если возникнет еще и дефицит водителей, которым не страшно туда ехать (вспоминаем, что работают, в основном, иммигранты), цены вообще взлетят до небес. Если не одумаются, Флорида очень скоро рискует обогнать Калифорнию по стоимости проживания.Вдогонку подкатила веселуха: Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8721 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6473 раз. Подякували: 21621 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2926292729282929 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Faceless