slonomag написав:Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть.
В США сейчас 7-8% мортгидж, депо в районе 4% +\-. Одно время думал что-то купить с прицелом на аренду тоже, но взвесив все плюсы и минусы решил что оно того не стоит. Прошло уже чуть больше года на стокмаркете и даже учитывая сколько ошибок сделал, понял, что депо - совсем не интересно. С недвигой там основной заработок - купить в мортгидж с минимальным взносом, сдавать и чтобы арендаторы оплачивали мортгидж. Так сейчас оно не работает совсем. В НЙ то, что стоит в аренде 2-2,5 куе, в мортгидж при 20% даунпейменте около 3 куе. При всем геморе и рисках. Плюс амортизация. Да, там естт еще бухгалтерские возможности списывать %% с налогооблагаемой базы, но тоже с ограничением.
rjkz написав:Таки да, он в суде дает показания через переводчика и сказали, что выдача прав без всяких доков - распространенная практика в Калифорнии и Вашингтон-стейт.
Насколько я знаю, среди водителей эти штаты не считаются самыми легкими для получения CDL. Более того, некоторые с этой целью "временно переселяются" в ту самую Флориду. Поменять CDL на местные потом легче. Мне это видится дежурным наездом на демократические штаты. Или опять тема выдачи CDL подменяется темой выдачи обычных прав.
Я далек от восхищения демократами, но ради справедливости должен заметить, что дальнобойщики работают и зарабатывают, а демократы заботятся совсем не о таких.
Я не силен в теме дальнобоя - "за что купил, за то продал". На траках зарабатывают именно иммигранты по 1099. Недавно с одним бывшим уже разговаривал (он не совсем тракист, на Ф350 с прицепом работал), в "русском" бизнесе, 40% от гросса, сам чинит на трассе, спал по 3,5-4 часа в сутки. Американцы на даблюту, с бенефитами. Не густо - 6-8 куе в месяц. "Наши" по 1099 до 20 куе имеют, но на износ работают. Так что я не знаю как к ним демократы относятся. Тут скорей то, что траки - это самый быстрый способ для ньюкамеров начать зарабатывать по американски нормальные деньги. Речь не о ситуации на моменте, сейчас у них у всех ж)па. Да, так вот, демократы любят иммигрантов - это их избиратель. Но тракеры-американцы - электорат респов большей частью. Это в среднем жители центральных штатов, где на месте работы не очень. На побережьях больше иммигрантов, чтот и понятно.
akurt написав:Панове змусили подивитися, яка практика іпотеки у Франції. Візьмемо МІНІМАЛЬНУ ціну на садибу в 240 000 євро. Арифметика тут така: - ціна квадратного метра мінімум 1690 євро за кв.м. - присадибна ділянка може бути від 3 до 100 соток землі; - оплата нотаріусу за всі операції купівлі продажу (сплачує Покупець): 19 200 євро; (Le montant estimé est donné à titre indicatif. Les frais de notaire représentent environ 8% du prix pour les biens anciens et 3% du prix pour les biens neufs.) - повна ціна для Покупця (ріелтору він нічого не платить взагалі - то справа відносин між продавцем та ріелтором): 259 200 євро; - величина кредиту: 240 000 євро; - перший внесок 20% або 48 000 євро; - термін іпотеки: 20 років (максимальний 25 років); - сума позики: 211 200 євро; - відсоткова ставка: 3,4 відсотка; - ціна кредиту: 80 160 євро; - Mensualités (щомісячні платежі): 1 214 € / mois*
Для довідки: у Франції це - мінімалка. Таку зарплатню отримують - як правило - наші українці, які працюють у Франції. Українські студенти отримують стипендію 700 євро.
а яка гуманітарка від Франції біженцю-переселенцю акурту від страшного турецького режиму?
Кстати - да Чего это младший брат наших двух 5%-х львовско-ривненських штурмовиков-шаурмиков поехал с прекрасной Эрдогании в полуарабскую южную Францию за круасанами. Забыл про защиту прелести во Львиве от залития паркета новыми бурятскими арендаторами(а то и владельцами) Кто то писал тут что жабоеды по полторы тысячи на беженца(белого) платят. Минималку. Только подтверди что украинец и бежал от ФАБов. Правда?
rjkz написав:На траках зарабатывают именно иммигранты по 1099. Недавно с одним бывшим уже разговаривал (он не совсем тракист, на Ф350 с прицепом работал), в "русском" бизнесе, 40% от гросса, сам чинит на трассе, спал по 3,5-4 часа в сутки.
Это немножко другая тема. Вот именно работа на мелких грузовиках с обычными правами, в основном, удел тех, кто по каким-то причинам не может или не хочет получить CDL. На SEMI-траках водители работают по логбукам, которые строго контролируются. И чинит самостоятельно мало кто, разве что оунеры на старой технике. В продолжение темы, взгляд бывшего полицейского:
Позволю себе процитировать один комментарий:
Удивительно, штат с самым простым получением CDL выдумывает какие-то небылицы.... В Калифорнии одни из самых строгих экзаменов на СДЛ, в отличие от Флориды, куда все едут сдавать
Ну и немного экономики от себя. Флорида - штат пенсионеров и отдыхающих. Там потребление значительно превышает производство. Соответственно, и грузов во Флориду значительно больше, чем из Флориды. Беря туда груз, компания должна быть готова к тому, что выходить в соседние штаты придется порожняком или за копейки. Соответственно, и стоят перевозки во Флориду значительно больше, чем в среднем по рынку. Если возникнет еще и дефицит водителей, которым не страшно туда ехать (вспоминаем, что работают, в основном, иммигранты), цены вообще взлетят до небес. Если не одумаются, Флорида очень скоро рискует обогнать Калифорнию по стоимости проживания.