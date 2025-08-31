|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 31 сер, 2025 13:39
flyman На його місці міг би бути ти) Причому в тебе навіть більше досвіду в різного роду кавалірках
The_Rebel
Повідомлень: 783
З нами з: 01.06.19
Подякував: 98 раз.
Подякували: 199 раз.
The_Rebel
Додано: Нед 31 сер, 2025 13:39
The_Rebel написав:flyman
На його місці міг би бути ти) Причому в тебе навіть більше досвіду в різного роду кавалірках
+++
flyman
Повідомлень: 40614
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
flyman
Додано: Нед 31 сер, 2025 14:24
flyman написав: BIGor написав: akurt написав:
- купівля 2-о поверхового будинка побудови 1991 року - за приблизно 250 000 доларів
- зараз орієнтовна ціна будинка 500 000 доларів.
Виходячи зі значного падіння купівельної спроможность долара США за останні 35 років виглядає що цей будинок подешевшав
не заважай акурту думкою багатіти, а то він ще відкриє не Америку а "вартість грошей в часі"
Сиділо б там в напівпідвалі Бучі і та не хрюкало б без діла.
Ти пану akurt’y не тільки ніколи не заважав, а навпаки, веселиш своєю дурістю та похибками так, що можна кинути дивитися серіали на Netflix.
Продаю ідею безкоштовно: назавжди забудь такі 5 букв: ”a”, “k”, “u”, “r”, “t”.
Cпробуй: побачиш позитивний результат.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 31 сер, 2025 14:34, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Повідомлень: 11225
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4015 раз.
Подякували: 1463 раз.
akurt
Додано: Нед 31 сер, 2025 14:28
The_Rebel написав:
Одна блогерка розказала, що коли жила в оренді платила 3500 дол, але будинок був з тренажерним залом, басейном і іншими плюшками, що вже включені у вартість. В т.ч. ремонт обладнання, сантехніки і тп. А взяла іпотеку, то треба платити 4000 дол., притому житло набагато гіршої якості, старе і менше, без джиму і басейна. Плюс там все ламається, потрібно самій замінювати/ремонтувати... А ще додається податок на житло, страховки і тп. Це ЛА. То виходить під 5000. Тобто переплата 1500, житло набагато гірше, щоб через 30 років ця контура була в її власності? Це її думки. Зараз продає і планує повертатись в оренду з басей
а не може власник прийти в кінці договору (який підписують на рік чи скільки там) і сказати: плати не 3_500, а 4_500 (бо іпотека 4_000) або вимітайся? Бо в Ужгороді так роблять (а якщо договору нема то приходять в кінці місяця)
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5606
З нами з: 29.07.22
Подякував: 892 раз.
Подякували: 639 раз.
Дюрі-бачі
Додано: Нед 31 сер, 2025 14:53
akurt написав:
другий варіант, конкретні цифри якого я наводив для наших українців у Франції . Зараз їх зведу до купи.
- родина українців живе в оренді. 650€ на місяць.
- попався цікавий варіант: приватний готовий будинок саме в тому місті, де я робота, при стартовій ціні в 170 000€ готові продати за 140 000€, бо співвласники розсварилися та хочуть продати скорше. Продають, як є.
Заявка на іпотеку в банк. До заявки додають:
Зарплатня чоловіка СТАБІЛЬНА 3500€, зарплатні жінки тоді ще не було (зʼявилася згодом бо робота виявилася розташованою на відстані - не жартую в 25 м від дверей приватного будинка). Гріх не сходити жінці на роботу (це школа) та не заробити якихось 1200€…
Ну ось: разом візьмемо не 3500€+1200€, а навіть просто 3500.
Заявку на іпотеку узгоджено. Будинок куплено тому що родина підрахувала не методом випробувань та похибок, а методом натискання кнопок калькулятора:
- виплата по іпотеці 650€ і вони припиняють ті самі 650€ віддавати за орендоване та значно гірше житло.
- витрати на електрику стабільні 100€ на місяць;
- витрати на воду стабільні 30€ на квартал.
- витрати на інтернет та мобільний звʼязок стабільні та складають 25+20+20=65€ на місяць.
- витрати на всілякі страховки стабільні та складають щось там 200€ на місяць.
Разом необхідні мінімальні витрати складають:
1045 €.
В залишку 3500-1045=2455 € на місяць.
Жінка іде на роботу в школу вихователем / своє стареньке авто віддали за 100€ - аби здихатися - та взяли в лізинг КІА електричне за 650€ на місяць.
Як бачите, ніяких 10 спроб не треба.
Трета мати один калькулятор.
3500 € на місяць це дуже велика зарплатня для маленкого депресивного села де вартість будинку коштує лишень 140 000€. Скоріше всього цей чоловік входить в 5% найуспішніших того села або робота віддалено на велику корпорацію зі США - тому легко платити іпотеку.
BIGor
Повідомлень: 10125
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1466 раз.
Подякували: 1868 раз.
BIGor
Додано: Нед 31 сер, 2025 15:37
Ну реально будинок НЕ коштує 140 000€.
Просто ж я вище згадував про «синусоіду» в цінах на нерухомість: їм просто повезло десь на Новий рік: продавці хотіли продати за 170 000€, але пересварилися між собою брат із сестрою, чи щось таке, ледь не скублися, то вирішили погодитися на реальну швидку пропозицію в 140 000€, бо 170 погано ділилося на двох, а 140 легше поділити.
А Покупець не прогавив та взяв швиденько.
Орієнтир ціни зараз 240 000…300 000€.
В їх містечку зʼявився на продаж будинок за неймовірно дешевою ціною в 120 000€.
Але зовсім інший формат:
- по фасаду будинок вузький: на першому поверсі дверь та вікно, на другому поверсі два вікна і все. Парковки немає.
- але будинок хоч і вузький як бачимо, але йде вглиб набагато. З задньої частини неймовірно красивий вид на пагорби.
- парковка безкоштовна міська десь на відстані 200 м.
Мешкає бабуся 90 років, яку онуки вирішили забрати до себе. А 120 000 € швиденько поділити.
Я в середині не був, тільки з вулиці бачив.
От бувають і такі ціни…
akurt
Повідомлень: 11225
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4015 раз.
Подякували: 1463 раз.
akurt
Додано: Нед 31 сер, 2025 15:47
Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав:
Одна блогерка розказала, що коли жила в оренді платила 3500 дол, але будинок був з тренажерним залом, басейном і іншими плюшками, що вже включені у вартість. В т.ч. ремонт обладнання, сантехніки і тп. А взяла іпотеку, то треба платити 4000 дол., притому житло набагато гіршої якості, старе і менше, без джиму і басейна. Плюс там все ламається, потрібно самій замінювати/ремонтувати... А ще додається податок на житло, страховки і тп. Це ЛА. То виходить під 5000. Тобто переплата 1500, житло набагато гірше, щоб через 30 років ця контура була в її власності? Це її думки. Зараз продає і планує повертатись в оренду з басей
а не може власник прийти в кінці договору (який підписують на рік чи скільки там) і сказати: плати не 3_500, а 4_500 (бо іпотека 4_000) або вимітайся? Бо в Ужгороді так роблять (а якщо договору нема то приходять в кінці місяця)
Це вже від кон'юнктури ринку залежить. Можливо там уже нікуди рости, або при рості нерухомості пропорційно ростуть і податки на неї. А може просто люди хочуть жити тут і зараз і їм все рівно що там буде в майбутньому, особливо через 30 років. Це більше Ржкс може розказати чи часто там піднімають оренду і чи легко це зробити орендодавцю.
П.с. Хтозна, може після закінчення війни і в Ужгороді/Мукачево будуть вже орендодавці бігати за орендарями, а останні в кінці місяця скажуть "даю або на 20% менше, або їду далі в Європу, все рівно роботи тут нема"). А таке може бути, от недавно розбили найбільший завод на Закарпатті, як говорять.
П.с.2. До речі, розглядав Ужгород для новобуду, але вклався в Мукачево в цьому місяці, бо мені здається там ще нема такої кількості будівництв як в Ужгороді, навіть пропорційно до населення (85/125 тис).
The_Rebel
Повідомлень: 783
З нами з: 01.06.19
Подякував: 98 раз.
Подякували: 199 раз.
The_Rebel
