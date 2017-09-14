Детройт 69 року народження Брат його що воює - 68го Він за матір'ю 80ти річною ще доглядає(крім не актуальної на цей час ВОС) Фріз не набагато його старший - на рока 2-3 Взагалі 50ти річні навіть спортіки дохнуть як мухи у такому віці, бо организм у всіх підкошений 90ми роками з гарним годуванням та регулярним відпочинком не тільки у Криму, а й на особистих 6ти сотках. Що там наш 5% супербізнесмен за 15млн в обмін на життя пересічного писав(про вигоду "дєржавє" з цього і сім'ї загиблого)?
Ти на цьому форумі жодного разу не вгадав вік дописувачів. Навіть коли тобі рік народження давали. Або рік випуску з ВУЗу. Воно тобі треба, випускнику художньої школи? Тебе ж багаті інтелігентні батьки вчили не щоб розумним був, а красивим. Але ти вирішив що в голову якщо не треба вчитись, то туди треба їсти. Маємо те що маємо.
Banderlog написав: 2/3 життя готувався, робив за копійки... і зараз наступив момент коли за його уміння платять...
Істина посередині. Не за копійки, але й не за великі гроші. Тому кумедно виходить: одні тмцяють, що за копійки; другі голосять, як ото Василь, про кисельні береги. Ну дійсно... Це треш.
По друге і головне: в мене є чим займатися. І вибору нема. Тому й право на відстрочку.
За гроші які тебе і тобі подібних цілком влаштовували. А великі чи копійки - все залежить від точки зору. Витратити найпродуктивнішу половину життя заради "звання, вислуги" і навіть пенсії в 45 - звичайно копійки. Отримати "корочку про В/О" відучившись безплатно в "військовому ПТУ" (тому що для вступу до нормального ВУЗ-у не було ні знань, ні здібностей) і 20-25 років будучи на повному забезпеченні у платників податків та отримуючи Г/З в 2-3 рази вище ніж типовий охоронець приватної промки із тими-самими знаннями та здібностями - невиправдано багато, якщо ви згадали про "кисельні береги" - то мабудь так воно і є...
Banderlog написав: Дефіцит людей в армії. І взагалі зараз час полковників.
Тому не маю сумнівів, що старому перцю всунуть найскладнішу посаду (з морем матеріальної відповідальності або-та ще й особового складу; постійними перевірками-контролем та звітністю), на яку молоді та амбітні ні за що не йдуть. Навіть на підвищення.
Ще 2 роки тому тут писав - саме такі вислужені майори-полковники на пенсії і повинні були бути мобілізованими в першу чергу ще в березні 2022, і за результатами атестації відправлені командувати взводами/ротами/і навіть відділеннями. А не 20-річні пацани курсанти артилерійського ВВУЗу, яким не давши довчитись навіть 3-й курс (із 5-ти "обіцяних" державою) в квітні 2022-го достроково (і без належної підготовки) зробили лейтенантами та відправили командувати піхотними взводами.
І якщо не вистачить здоров'я тягнути її нескінченно (наче тобі 25 років), то ітог буде, як у Фрііза. Бо забити болт, як інші, оте виховання не дозволить.
І не тобі посилатися на Фріза. Він будучи значно старшим за тебе і вже не військовозобов"язаним пройшов через все пекло війни. До речі - як там берці які вирішив порозношувати? не жмуть? чи жмуть погони? і що саме заважає почати виконувати обов"язок за який тебе платники податків утримували 20+ років?
Дивись, хфантазьор: - гроші мене влаштовували, але мова була про дві сторони, які волають: одна - копійки, друга - кисельні береги. То до чого твій закид? - відучився безплатно ще за совдепу, то до чого твій закид про безплатно? - в мене золота медаль за закінченням школи і не в Задрипінську, а великого обласного центру. Мав можливість поступити практично будь-куди на весь величезний отой совдеп і лише за співбесідою. То до чого твоя брехня про " (тому що для вступу до нормального ВУЗ-у не було ні знань, ні здібностей)"? - оте повне забезпечення від держави (ти співаєш про від платників податків) було визначено самою державою (згідно твого співу самими платниками податків), то до чого закид? - і держава (платники податків, по-твоєму) так і не розрахувалась з отим, що повинна була забезпечити. То хто кому винен? - виправдане чи не виправдане оте забезпечення, то питання до держави (до платників податків, по-твоєму). Навіщо ти мені співаєш про свою незгоду-то? - держава (платники податків, по-твоєму) самі примусово перевели на контрактну службу з кадрової. Осиль різницю між цими двома видами. То про які винен в цій площині мова? А свої "хотєлки" про черговість і куди кого канеєшна можеш голосити. Але це не більше твоєї хатєлки. В інших інші. То й що? Буде зміна порядку призову, то без проблем. Буде по іншому. - де зараз і раніше в тилах служать навчені і навіть досвідчені молодші оф-ри, я добре знаю. То співай їм чому "20-річні пацани курсанти артилерійського ВВУЗу, яким не давши довчитись навіть 3-й курс (із 5-ти "обіцяних" державою) в квітні 2022-го достроково (і без належної підготовки) зробили лейтенантами та відправили командувати піхотними взводами." - кому і на кого мені посилатися, я вирішу сам. Без твоїх вказівок. Тим паче, що про Фрііза було згадано суто у визначеному контексті. - чудове трекінгове взуття, не жме, не переймайся. Бути готовим до втілення а-ля твоїх хатєлок - це цілком логічно та природньо.
Ти спробуй по буквах або по декілька разів перечитаувати. Держава не просто утримувала мене (за гроші, які вона брала у платників податків), а сплачувала за виконання службових обов'язків в мирний час. Виключно згідно об'єму обов'язків, які визначала та заобов'язувала виконувати в мирний час. Ні копійчиною більше. І, до речі, ще досі не розрахувалась і не розрахується. А я ще й до того за безплатно роками виконував додаткові обов'язки: навчав іноземців, які валютою сплачували за навчання в бюджет держави. Так на халяву служив. Ще й за свої купував від форми до забезпечення, щоб виконати службові обов'язки. І нічого. Не згадав би навіть, якби не твої співи-претензії.
Записуй: за вслужбу після звільнення сплачується ОКРЕМО. За участь у бойових діях сплачується окремо. Окремо надаються пільги, окрема квартирна черга, окреме нарахування пенсії і т.д. Це по третьому колу мабуть?
І ще запиши: всл служать державі та українському народу, а не платникам податків. Платники податків є лише частиною українського народу. Ти, як платник податків, співає одні свої хатєлки; інші мають інші хатєлки. Тому орієнтуватися та претензії, вимоги я буду сприймати не від тебе, а від держави та українського народу.
Заведи собі власних холопів або найми собі робітників, от тоді висувай СВОЇ вимоги та співай свої хотєлки. На підставі, що платиш. І то робітники будуть відокремлені від багатьох твоїх хотєлок (бо ти ж гроші платиш їм(( законами тощо. ______________________ Збережи та перечитай, коли схочеться на чергове коло піти. А не так, як раніше, відмовчався та знов вистрибнув зі своїми претензіями-звинуваченнями-вимогами.
Там у Кендела дружина вже має 6 років вислуги, згідно його ж легенди (і борг перед державою зростає і зростає!! )!. Я втомився утримувати її податками! (Коли вона збирається розраховуватись?) . Чи не час їв вручити взвод і на передову? Вже вислужений сапог! 😅
Дивний персонаж. В голові якого бажання його дружини в 2019 році піти на контракт в ЗСУ позаробляти гроші у мирній армії (бо на відміну від мене їй ніякий бамбас на регулярній основі не світив , тихо мирно дома сиділа) питань не викликає. Все нормально, вона просто, вона не професійна, не вислужена. А до інших ці питання є. 😅
Насправді всі ці кендели з алковадіками, які самі закінчили за державний бюджет свої ВУЗи (це ще якщо закінчили, бо у Вадіка він лише на словах, знання там не проглядаються) прекрасно знають, що розрахунок з державою за навчання зводиться до відпрацювання на державу перших 5 років після випуску (у пілотів в звʼязку з високою ціною підготовки - це 10 років) . Дали вже лише держава знов стає зацікавлена у тому, щоб спеціаліст її не кинув: «Ось тобі вчитель хата мазанка в селі безкоштовно, тільки не йди!» «Ось тобі військовий пенсія через 25 років, тільки не йди» «Ось тобі держслужбовець задрипаний санаторій 1965 роки побудови, і офіціантками з того ж року народження, тільки працюй на мене». «Ось тобі лікаре державної поліклініки з 2030!року обіцянка підняти зарплату, тільки не йди в приватну».
Але у алковадіків з Кенделами робота на державу заганяє чомусь робітника в борги. Ну шош, будемо вибивати їх з дружини Кендела, в цю гру можна грати удвох. 😅
І замість надати відповіді на ці питання від вас до нього, він .... їх вже який раз ігнорить (щоб не вийти на самого себе самому), але залюбки по черговому колу генерує свої претензії до інших.
Воуки... Просто воуки. Кредо - лише нападай і нападай сам. Нормальна сучасна((( життєва позиція. В реалі. Де є що ділити між собою. Щоб вихопити собі шматок. Але тут-то ділити нічого-то.
❗️Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться, — заступник глави ОП Павло Паліса.
Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності ЗС, — заявив він.
звісно, бізнес який за найскромнішими підрахунками приносить 2 ярди вічнозелених/рік, а які можливості кошмарити і обкладати данню підприємства
чмут "вєщає"
Під час незаконного перетину кордону в Одеській області загинув українець, - ДПСУ Нині тривають слідчі дії, поліція вивчає дії складу прикордонного наряду. Про ситуацію поінформовані, зокрема Нацполіція та ДБР, які прибули на місце події.
застрелили бідолаху з автомата та хай би собі втік...але ні... краще вбити... аби буряти не згвалтували. вбивають у Тисі, у горах/полонинах нкведисти сучасності...
если вы просите меня найти сквозную линию во всем этом — от Венесуэлы до Гаити, от Сахеля до Африканского Рога и Мьянмы, трудно игнорировать власть — и политику, местную, национальную, региональную, лежащую в основе всех этих конфликтов. И территориальный захват сейчас тоже снова в моде. Так что, я думаю, это еще одна тенденция, которую мы наблюдаем. И что барьеры, которые часто определяли то, как государства взаимодействуют друг с другом, тоже находятся на грани краха.
а хто відкрив цей ящик Пандори, хто почав війну в Європі проти сусідньої країни? Складеш з чотирьох букв - Р, А, Ш, А? хоча в самій Раші складається інше слово з 4 букв - тобто для неї війна значно погіршує ситуацію - "умом россию не понять"
й зараз дійсно стоїть питання - агресор отримає гідну відповідь, чи покладе край новим захопленням іншими диктаторами. зараз багато набежіть з коментарями, а що Раші зроблять - але подивись. коли всі кажуть про запас міцності Раші, чомусь забувають, що вона постійно виснажує ресурси. але на відміну від нас робить це добровільно... руські...