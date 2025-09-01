Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Формально входить окремою строкою в платіжку за ОСББ. Теоретично міг би підняти оренду на тих 400 грн і сам платити, але що для них би то змінило? 😏
А ви не розглядали варіант, що вони побачили цю платіжку вже через місяць? І зараз просто мовчки платять, бо не варіант переїжджати, це потребує зусиль, знову платити ріелтору і т.д. Чи ви хочете сказати, що ви їх чесно попередили, що буде така сума в ОСББ? Це називається свинство. Ви просто вдавитеся за зайву копійку, і для цього вам пофіг на своїх орендарів. А можливо вони ледь зводять кінці з кінцями, але вам-то що з того. Сподіваюсь, карма вас наздожене. 😏
"В 2018 году, один болван купил в мортгидж в кооперативном доме 3 бдрм." [Аж хочеться спитати - серед учасників форуму скільки бовдурів/"бовванів", що купили за цей період у власність нерухомість? Признаюся чесно: я в тому списку]
"Виходячи зі значного падіння купівельної спроможность долара США за останні 35 років виглядає що цей будинок подешевшав." [Це про купівлю нашої жінкою з Одеси и разом з чоловіком з Литви 2-о поверхового будинка в Чикаго, неподалік від знаменитого будинка, де було зйомки фільма "Один вдома". Будинок куплено не 35 років тому, а 5 років тому після того, як наша пані 9 років тому вийшла заміж за литовця - зробили реновацію будинка та на сьогодні оцінили свій будинок з 240 000 доларів до 500 000+ доларів. Зауважу також, що в січні 2025 року особняк із фільму «Один вдома» у штаті Іллінойс продали за $5,5 млн (за даними TMZ). Колишні власники зробили там ремонт, зберігши зовнішній фасад, що став відомим. У 2012 році вони придбали цей будинок за $1,5 млн. ]
Відразу після повідомлення про те, що фактично і перший, і другий будинки подешевшали (один з цифри 240 000 доларів подешевшав до цифри в 500 000+ доларів, а другий з 1,5 мільйона доларів подешевшав до 5,5 мільйона доларів, читаємо:
"Совершенно верно! Это если просто учитывать инфляцию. А если учитывать, что эти доллары могли быть инвестированы, то пройоп космический."
[Ну, це відома класика: "Аби я в 2015 році не купив гамбургер в МакДональдс, а купив БИ 1 Біткоїн, коли він коштував 7 доларів, то зараз БИ був в шоколаді. Але "пройоп космический". Аж згадав приказку від мами-полтавчанки: "Добре дуть - як дадуть!" Я малим був та розумів змісту: а мама так пояснила: "Ну, це якщо якась би добра людина та дала би тобі погратися сопілкою, а в тебе вистачило би кеби подути в ту сопілку, то мабуть вийшло би щось гарне. Але сопілку ніхто - на жаль - не надав..."]
"Это, кстати, рано илии поздно будет касаться ОСББ в Украине."
"Не варто розкидатися безапеляційними заявами".
"...во многих штатах сейчас цены на недвигу медленно снижаются." [Насправді за офіційними статистичними даними на кінець 2024 року читаємо: Крім того, вартість житла зросла на 21,7% між 5-річними оцінками ACS за 2014-2018 роки та 5-річними оцінками ACS за 2019-2023 роки, збільшившись з медіани в 249 400 доларів США до 303 400 доларів США (оцінки за 2014-2018 роки скориговані з урахуванням інфляції). Округами з найбільшим зростанням вартості житла в доларах були округ Піткін, штат Колорадо (з 758 800 до 1 131 200 доларів США); округ Тітон, штат Вайомінг (з 1 007 200 до 1 371 900 доларів США); округ Дьюкс, штат Массачусетс (з 812 400 до 1 104 100 доларів США); округи Сан-Матео (з 1 210 100 до 1 494 500 доларів США) та Санта-Клара (з 1 111 400 до 1 382 800 доларів США) у Каліфорнії; та округ Самміт, штат Юта (від 729 000 до 1 000 400 доларів США). Джерело: https://www.census.gov/newsroom/press-r ... nters.html
Додамо дані за червень 2025 для об"єктивності (цитую): Продажі нових будинків: У червні 2025 року продажі становили 627 000 одиниць з урахуванням сезонних змін . Це лише на 0,6% більше, ніж у травні 2025 року , але на 6,6% менше, ніж у червні 2024 року , що свідчить про помітне зниження купівельної активності в порівнянні з минулим роком. Ціни: Медіанна ціна продажу нових будинків у червні 2025 року становила 401 800 доларів США , що на 4,9% нижче, ніж у травні 2025 року, та на 2,9% нижче, ніж у червні 2024 року . Середня ціна продажу становила 501 000 доларів США , що нижче, ніж у попередньому місяці, але трохи вище, ніж рік тому. Це вказує на тиск на зниження цін, ймовірно, через зростання запасів та зменшення попиту. Поєднання падіння продажів, зростання запасів та зниження цін вказує на ринок зі слабким попитом та збільшенням пропозиції. Такі умови часто спостерігаються, коли покупці обмежені (наприклад, високими іпотечними ставками або економічною невизначеністю), або забудовники наростили виробництво в очікуванні вищого попиту, який не повністю виправдався" (кінець цитат). Ну, я не ріелтор, хоча це почесне звання мені тут певна кількість "прикольних за розумом" людей присвоювали не один десяток разів, тому не можу оцінити, якщо ціна на нерухомість знизилася аж на 0,6% - це вже пора прати труси, чи ще рано? Джерело цифрових даних за червень 2025 року: https://fortune.com/2025/07/25/american ... -slowdown/ ]
"Откровенно говоря, количество идиотов намного больше чем "100%" [Не коментую, але думка висловлена вперше і вкрай цікава]
Ну і питання року звучить так: "Мне недавно пришел лиз на новый год, там предлагается 2 опции - или с поднять на 55 долларов на следующий год или на 88 но это сразу на 2 года."
Цікаво, яке буде прийнято рішення?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 01 вер, 2025 09:00, всього редагувалось 2 разів.