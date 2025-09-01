Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2933293429352936 Додано: Пон 01 вер, 2025 11:30 Striker написав: Bolt написав: Та ніби за три роки не жалілися ще.В договорі написано, що орендар сплачує всі комунальні платежі. Та ніби за три роки не жалілися ще.В договорі написано, що орендар сплачує всі комунальні платежі. Та неважливо, що там написано. Важливо, що ви просто накинули ліві витрати на орендаря. Якщо совісті немає, то вже нічого не допоможе.

Bolt написав: Зараз всі зводять кінці з кінцями. Зараз всі зводять кінці з кінцями. Дуже смішно. Порівняти тих, у кого немає свого житла і треба велику частину заробітку віддати лорду з тим, у кого є пара власних квартир. Вам можна в депутати йти, ті також зводять кінці з кінцями, ніяк не нажеруться. Та неважливо, що там написано. Важливо, що ви просто накинули ліві витрати на орендаря. Якщо совісті немає, то вже нічого не допоможе.Дуже смішно. Порівняти тих, у кого немає свого житла і треба велику частину заробітку віддати лорду з тим, у кого є пара власних квартир. Вам можна в депутати йти, ті також зводять кінці з кінцями, ніяк не нажеруться.

Мені совість не дозволяє йти в депутати. 😎 Мені совість не дозволяє йти в депутати. 😎 Bolt Повідомлень: 3611 З нами з: 09.11.17 Подякував: 22 раз. Подякували: 280 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 вер, 2025 11:32 Сибарит написав: Striker написав: Та неважливо, що там написано. Важливо, що ви просто накинули ліві витрати на орендаря. Якщо совісті немає, то вже нічого не допоможе.

Та неважливо, що там написано. Важливо, що ви просто накинули ліві витрати на орендаря. Якщо совісті немає, то вже нічого не допоможе.

А давайте посмотрим на это немного с другого ракурса.

Эта прибавка в счёте - плата за утепление. Если утепление сделано правильно, это должно было серьезно уменьшить плату за отопление, которое нынче стоит весьма недешево.

Т.о. арендатор платит дополнительную сумму, но экономит на основной. Арендодатель же за некоторое время компенсирует затраты на утепление и получит более качественный объект.

Я вижу тут вин-вин. А давайте посмотрим на это немного с другого ракурса.Эта прибавка в счёте - плата за утепление. Если утепление сделано правильно, это должно было серьезно уменьшить плату за отопление, которое нынче стоит весьма недешево.Т.о. арендатор платит дополнительную сумму, но экономит на основной. Арендодатель же за некоторое время компенсирует затраты на утепление и получит более качественный объект.Я вижу тут вин-вин.

В принципе так и есть, зимой за 68 квадратов до 600 грн за отопление, раньше было до 1400 В принципе так и есть, зимой за 68 квадратов до 600 грн за отопление, раньше было до 1400 Bolt Повідомлень: 3611 З нами з: 09.11.17 Подякував: 22 раз. Подякували: 280 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 вер, 2025 11:54 Striker написав: Bolt написав: Формально входить окремою строкою в платіжку за ОСББ.

Теоретично міг би підняти оренду на тих 400 грн і сам платити, але що для них би то змінило? 😏 Формально входить окремою строкою в платіжку за ОСББ.Теоретично міг би підняти оренду на тих 400 грн і сам платити, але що для них би то змінило? 😏

А ви не розглядали варіант, що вони побачили цю платіжку вже через місяць? І зараз просто мовчки платять, бо не варіант переїжджати, це потребує зусиль, знову платити ріелтору і т.д. Чи ви хочете сказати, що ви їх чесно попередили, що буде така сума в ОСББ? Це називається свинство. Ви просто вдавитеся за зайву копійку, і для цього вам пофіг на своїх орендарів. А можливо вони ледь зводять кінці з кінцями, але вам-то що з того. Сподіваюсь, карма вас наздожене. 😏 А ви не розглядали варіант, що вони побачили цю платіжку вже через місяць? І зараз просто мовчки платять, бо не варіант переїжджати, це потребує зусиль, знову платити ріелтору і т.д. Чи ви хочете сказати, що ви їх чесно попередили, що буде така сума в ОСББ? Це називається свинство. Ви просто вдавитеся за зайву копійку, і для цього вам пофіг на своїх орендарів. А можливо вони ледь зводять кінці з кінцями, але вам-то що з того. Сподіваюсь, карма вас наздожене. 😏

утепленням хто користується, чи не квартиранти, яким будуть менші витрати на комфотну темперетуру житла? утепленням хто користується, чи не квартиранти, яким будуть менші витрати на комфотну темперетуру житла? flyman

Повідомлень: 40636 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1609 раз. Подякували: 2854 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 вер, 2025 13:15



News from USA



Ех, часи наші сумні…

Бува працює людина шеф-поваром в одному з найпрестижніших ресторацій Києва - старається.

Клієнти в захваті.

Живе скромно: в Ірпені. Працює наполегливо - в буквальному смислі слова - над створенням родини - дуже швидко троє діточок народилося - і раптом під градом російських ракет ледве встигає з жінкою та дітьми виїхати за кордон, покинувши все - в тому числі пошкоджений приватний будинок в тій Ірпені, який не встиг і закінчити…

Прожив. 2 роки в Анталії.



Час іде… а рідний брат вже 15 років в США - все кличе та кличе, умовляє взяти якийсь там невідомий ануітет та не слухати балачки про те, що «Шеф-повар! навіть в ОСББ все пропало!»



Я особисто допомагаю йому в деяких питаннях - та 15 червня минулого року з Анталії через Хельсінки прибуває в США.

НЕ скиглить.

Як прийнято в США, працює на двох роботах.

Готувати їжу та накривати стіл - це друга робота.

Це у кожний weekend.

Старається: запрошують працювати то на весілля, то на день народження накрити стіл… Получається… свіже фото…



Класика: професіонал завжди знайде де заробити гроші. Еміграція, заробітчанствоNews from USAЕх, часи наші сумні…Бува працює людина шеф-поваром в одному з найпрестижніших ресторацій Києва - старається.Клієнти в захваті.Живе скромно: в Ірпені. Працює наполегливо - в буквальному смислі слова - над створенням родини - дуже швидко троє діточок народилося - і раптом під градом російських ракет ледве встигає з жінкою та дітьми виїхати за кордон, покинувши все - в тому числі пошкоджений приватний будинок в тій Ірпені, який не встиг і закінчити…Прожив. 2 роки в Анталії.Час іде… а рідний брат вже 15 років в США - все кличе та кличе, умовляє взяти якийсь там невідомий ануітет та не слухати балачки про те, що «Шеф-повар! навіть в ОСББ все пропало!»Я особисто допомагаю йому в деяких питаннях - та 15 червня минулого року з Анталії через Хельсінки прибуває в США.НЕ скиглить.Як прийнято в США, працює на двох роботах.Готувати їжу та накривати стіл - це друга робота.Це у кожний weekend.Старається: запрошують працювати то на весілля, то на день народження накрити стіл… Получається… свіже фото…Класика: професіонал завжди знайде де заробити гроші. Востаннє редагувалось akurt в Пон 01 вер, 2025 19:31, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 11224 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4017 раз. Подякували: 1464 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 вер, 2025 17:28 Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав:

В данном конкретном случае, банк не только о сумме переживал но и о качестве (в том числе финансовом) самого объекта.

Это, кстати, рано илии поздно будет касаться ОСББ в Украине. В данном конкретном случае, банк не только о сумме переживал но и о качестве (в том числе финансовом) самого объекта.Это, кстати, рано илии поздно будет касаться ОСББ в Украине. Не зрозумів до чого тут ОСББ. Чи ви про кредити на ОСББ? Не зрозумів до чого тут ОСББ. Чи ви про кредити на ОСББ?



Со временем ОСББ превратятся в аналоги нйских коопов.

Оно тоже когда-то так начиналось.

Кстати, кроме НЙ коопов, кажется, больше в США нет.

Сначала это были объединения собственников, потом в какой-то момент это стало объединением шерхолдеров, а физическое владение метрами превратилось во владение шерами с правом проживания в конкретной квартире.

И уже сам кооп стал единоличным владельцем квартир, которыми через акции владели собственники.

И, выдавая кредит на покупку, банк претендует на залог в виде шерс в конкретном коопе. Сам кооп он не контролирует, если только кооп не возьмет на себя мортгидж, что тоже делают. И тут уже жильцы рискуют остаться только теннантами, если банк заберет предмет залога. Со временем ОСББ превратятся в аналоги нйских коопов.Оно тоже когда-то так начиналось.Кстати, кроме НЙ коопов, кажется, больше в США нет.Сначала это были объединения собственников, потом в какой-то момент это стало объединением шерхолдеров, а физическое владение метрами превратилось во владение шерами с правом проживания в конкретной квартире.И уже сам кооп стал единоличным владельцем квартир, которыми через акции владели собственники.И, выдавая кредит на покупку, банк претендует на залог в виде шерс в конкретном коопе. Сам кооп он не контролирует, если только кооп не возьмет на себя мортгидж, что тоже делают. И тут уже жильцы рискуют остаться только теннантами, если банк заберет предмет залога. Ну це ви вже дуже далеко дивитеся. Чи будуть такі форми співвласності взагалі, і чи будуть в них перетворюватися ОСББ, принаймні в перспективі десяти-двадцяти років - думаю скоріше фантастика. Навіть ОСББ досі не є превалюючою формою організації співвласників[/quote]



Так и в НЙ это не "превалююча". Есть кондо, есть рентал. Только и коопы, которые также активно как в свое время ОСББ насаждались в 50-е-60-е (потом уже нет) есть. И больше их не создают. Там такая коррупция, причем формально законная, что с ней никто не пытается бороться.

И вот эта отрыжка как-то существует, но не распространяется уже много лет. Ну це ви вже дуже далеко дивитеся. Чи будуть такі форми співвласності взагалі, і чи будуть в них перетворюватися ОСББ, принаймні в перспективі десяти-двадцяти років - думаю скоріше фантастика. Навіть ОСББ досі не є превалюючою формою організації співвласників[/quote]Так и в НЙ это не "превалююча". Есть кондо, есть рентал. Только и коопы, которые также активно как в свое время ОСББ насаждались в 50-е-60-е (потом уже нет) есть. И больше их не создают. Там такая коррупция, причем формально законная, что с ней никто не пытается бороться.И вот эта отрыжка как-то существует, но не распространяется уже много лет. rjkz

Повідомлень: 17735 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8671 раз. Подякували: 5485 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 вер, 2025 19:14

Деякі помирають вже 1/3 сторіччя.

Правда, має вищі оцінки від мешканців.

Для довідки: це самий авторитетний в США сайт користувачів різних послуг. Будь-яка особа може написати про своє невдоволення.

Про згадані вище «кооперативи».

https://m.yelp.com/search?find_desc=Hou ... York%2C+NY



Випадково скопіював відгуки:

«Я новий орендатор, але Алекс і його команда були дуже любезні, приємні та відгукливі. У мене було відчуття, що я розмовляю з людьми, які дійсно стараються допомогти, коли у мене виникають проблеми, і я визначально рекомендую працювати з ними..»



«Майкл та його команда дуже ефективно керують нашою будівлею, вони надзвичайно швидкі та чуйні, і чудово справляються з поставленими завданнями!»



Ну і так далі.

Коли наші українці хочуть піти в ресторан, то завжди і по-перше дивляться відгуки на цьому сайті.



Якщо наших українців хтось десь погано задовільнив в ресторані, в магазині або в «кооперативі», то відразу - не гаючи часу - повідомляють про негатив саме сюди. Це те, що з корупцією та помирає багато років.Деякі помирають вже 1/3 сторіччя.Правда, має вищі оцінки від мешканців.Для довідки: це самий авторитетний в США сайт користувачів різних послуг. Будь-яка особа може написати про своє невдоволення.Про згадані вище «кооперативи».Випадково скопіював відгуки:«Я новий орендатор, але Алекс і його команда були дуже любезні, приємні та відгукливі. У мене було відчуття, що я розмовляю з людьми, які дійсно стараються допомогти, коли у мене виникають проблеми, і я визначально рекомендую працювати з ними..»«Майкл та його команда дуже ефективно керують нашою будівлею, вони надзвичайно швидкі та чуйні, і чудово справляються з поставленими завданнями!»Ну і так далі.Коли наші українці хочуть піти в ресторан, то завжди і по-перше дивляться відгуки на цьому сайті.Якщо наших українців хтось десь погано задовільнив в ресторані, в магазині або в «кооперативі», то відразу - не гаючи часу - повідомляють про негатив саме сюди. akurt

Повідомлень: 11224 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4017 раз. Подякували: 1464 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 вер, 2025 19:30 flyman написав: Striker написав: Bolt написав: Формально входить окремою строкою в платіжку за ОСББ.

Теоретично міг би підняти оренду на тих 400 грн і сам платити, але що для них би то змінило? 😏 Формально входить окремою строкою в платіжку за ОСББ.Теоретично міг би підняти оренду на тих 400 грн і сам платити, але що для них би то змінило? 😏

А ви не розглядали варіант, що вони побачили цю платіжку вже через місяць? І зараз просто мовчки платять, бо не варіант переїжджати, це потребує зусиль, знову платити ріелтору і т.д. Чи ви хочете сказати, що ви їх чесно попередили, що буде така сума в ОСББ? Це називається свинство. Ви просто вдавитеся за зайву копійку, і для цього вам пофіг на своїх орендарів. А можливо вони ледь зводять кінці з кінцями, але вам-то що з того. Сподіваюсь, карма вас наздожене. 😏 А ви не розглядали варіант, що вони побачили цю платіжку вже через місяць? І зараз просто мовчки платять, бо не варіант переїжджати, це потребує зусиль, знову платити ріелтору і т.д. Чи ви хочете сказати, що ви їх чесно попередили, що буде така сума в ОСББ? Це називається свинство. Ви просто вдавитеся за зайву копійку, і для цього вам пофіг на своїх орендарів. А можливо вони ледь зводять кінці з кінцями, але вам-то що з того. Сподіваюсь, карма вас наздожене. 😏

утепленням хто користується, чи не квартиранти, яким будуть менші витрати на комфотну темперетуру житла? утепленням хто користується, чи не квартиранти, яким будуть менші витрати на комфотну темперетуру житла?

От буде прикол, коли квартиранти будуть виїзжати - заберуть з собою утеплення за яке вони заплатили От буде прикол, коли квартиранти будуть виїзжати - заберуть з собою утеплення за яке вони заплатили BIGor

Повідомлень: 10128 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1467 раз. Подякували: 1869 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 вер, 2025 19:33 Re: Еміграція, заробітчанство M-Audio написав: Все від ринку. Все від ринку. А десь в світі є ринок де достатньо високооплачуваної роботи і надлишок житла, яке здається в оренду? А десь в світі є ринок де достатньо високооплачуваної роботи і надлишок житла, яке здається в оренду? Дюрі-бачі

Повідомлень: 5607 З нами з: 29.07.22 Подякував: 892 раз. Подякували: 639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2933293429352936 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Хомякоид і 2 гостейМодератори: Faceless